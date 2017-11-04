Каролина Возняцки. Невеста с местом

Ещё одной свободной красоткой в мире тенниса стало меньше. Каролина Возняцки сказала «да» своему возлюбленному и поделилась радостной новостью в социальных сетях. Девушка не скрывает своего счастья и говорит, что свадьбу стоит ждать в ближайшее время. Жених датской теннисистки тоже спортсмен, только играет в баскетбол, в НБА. Зовут его Дэвид Ли. Теперь молодые будут готовиться к свадьбе и составлять список гостей на предстоящее торжество, а мы давайте посмотрим на эту звёздную спортивную пару повнимательнее.

«Вчера я сказала «да» своему любимому», — так написала Каролина под фото с красивым кольцом на руке. Социальные сети теннисистки сразу завалило сообщениями с поздравлениями от её поклонников и друзей. Обычно под фотографиями нашей героини около 200-300 комментариев, но под снимком с кольцом уже более 3 500 сообщений.

Каролина и Дэвид, по слухам, встречаются около года, и впервые теннисистка опубликовала их совместную фотографию в декабре 2016 года. Это был просто снимок в компании друзей, никакого намека на серьёзные отношения.

И только в апреле появилась фотография, которая подтвердила, что Каролина и Дэвид – «объявили себя парой, но ещё не заселились в домик».

После «Ролан Гаррос», где Возняцки проиграла в четвертьфинале, девушка отправилась на Сардинию в компании с Дэвидом «зализывать раны».

В день рождения Каролины – 11 июля – Дэвид впервые через соцсети назвал девушку «моя любимая». До этого инстаграм баскетболиста «молчал», и многие фанаты обвиняли спортсмена, что он относится к своей девушке не так серьёзно, как она к нему.

Каролина – бывшая первая ракетка мира, этот год она закончила на третьем месте. Теннисистка выиграла 27 турниров WTA и дважды доходила до финалов турнира «Большого шлема».

Дэвид с 2005 года играет в НБА. Пять лет он провёл в «Нью-Йорк Никс», потом ещё пять лет в «Голден Стэйт Уорриорз», потом по полгода в «Бостоне» и «Далласе», а в минувшем сезоне выступал за «Сан-Антонио Спёрз», был чемпионом НБА-2015.

Сложно сравнивать успехи в разных видах спорта, но если говорить о деньгах, то тут Дэвид точно впереди Каролины. За несколько сезонов он получил больше, чем Каролина выиграла призовых за всю свою карьеру.

После начала отношений Каролина стала посещать матчи Дэвида, а его в свою очередь можно было заметить в боксе команды Возняцки. Вот такая спортивная идиллия.

Каролина даже увлеклась водным баскетболом…

…и примерила майку «Сан Антонио Спёрс»

Во время US Open пара уже практически не расставалась. Благо в НБА как раз шло межсезонье, и Дэвид смог уделить побольше времени своей девушке.

Среди тех, кто поддерживал Каролину на недавно завершившемся итоговом турнире в Сингапуре, был и Дэвид. А после триумфального окончания соревнования Возняцки разделила со своим возлюбленным радость победы.

Победа на итоговом чемпионате в Сингапуре, третье место в рейтинге WTA, помолвка – это, безусловно, замечательное окончание сезона, но поклонники Каролины ждут продолжения. Кто знает, может быть, скоро мы услышим и звон свадебных колокольчиков…