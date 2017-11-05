Праздник на улице Гёргес. Немка выиграла последний турнир сезона

Юлия Гёргес за последние недели выиграла Кубок Кремля, отпраздновала день рождения и стала чемпионкой последнего в сезоне турнира в Чжухае.

Чжухай-2017. Сетка

В Чжухае завершился турнир WTA Elite Trophy с призовым фондом $ 2,2 млн. Праздник пришёл на улицу немецкой теннисистки Юлии Гёргес.

Перед финалом с американкой Коко Вандевей (в котором Гёргес выиграла 7:5, 6:1) их поприветствовала сама Штеффи Граф – экс-первая ракетка мира, победительница 22 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, обладательница «Золотого шлема»-1988 с учётом Олимпиады в Сеуле.

Путь в финал у Гёргес был ярким и уверенным. За весь турнир, на радость своей группе поддержки, немка не отдала соперницам ни сета.

По ходу группового этапа в один из дней, свободных от игр, Юлия отпраздновала 29-летие.

На вечеринке открытия турнира Гёргес явно понравилось. Не так часто теннисистки надевают вечерние платья.

Ну а на корте немка всю неделю была просто неудержима.

Гёргес в Чжухае очень понравились и атмосфера, и организация, и болельщики. Она наверняка сюда вернётся в следующем году, если только не попадёт в топ-8 и не отправится в Сингапур на Итоговый чемпионат WTA. Кстати, победа на WTA Elite Trophy или Турнире чемпионок, как он раньше назывался, нередко давала новый толчок в карьере победительниц. Так, в 2013 году здесь выиграла Халеп, которая сейчас является первой ракеткой мира, а в 2015-м – Винус Уильямс, дошедшая в этом году до финала Сингапура.

Вообще, немка завершила сезон серией не из 4 побед, а из 9, ведь она ворвалась в число участниц Чжухая только благодаря победе в Москве на Кубке Кремля. Ещё в сентябре у сегодняшней героини было всего два титула за всю карьеру, а теперь уже четыре.

В финале в Москве немка победила Дарью Касаткину. С россиянкой её связывают тёплые отношение ещё с момента дебюта Даши в туре. Неудивительно, что Касаткина одна из первых поздравила Юлию с победой в Чжухае.

Кстати, в этом году в Чжухае среди 12 участниц были две россиянки – Веснина и Павлюченкова. Анастасия вместе со Слоан Стивенс и другими теннисистками побывала в дельфинарии.

Анастасия Павлюченкова осталась в восторге от общения с этими замечательными водными млекопитающими.

Турнир в Чжухае изобиловал всевозможными мероприятиями за пределами стадиона. Например, в один из дней теннисистки и гости турнира провели показательный матч на крыше небоскрёба. В частности, вспомнила боевую молодость Штеффи Граф.

С ней сыграла и Павлюченкова. Но вообще вид этого небоскрёба просто завораживает. Кстати, Китай уверенно держит первенство в мире по количеству высотных зданий (более 150 м) – 1392. На втором месте с заметным отставанием – США – 706 небоскрёбов.

Нашли себе развлечение в Чжухае и другие теннисистки. Так Анжелика Кербер, Магдалена Рыбарикова и Барбора Стрыцова посетили местный караоке.

Ну а главная героиня турнира – Юлия Гёргес – вместе с запасной из Китая Дуань Инъин побывала на побережье Чжухая, где расположена прекрасная статуя рыбачки. Теннисистки провели там показательный матч.