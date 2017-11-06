Минск впервые принимает финал Fed Cup. Но без Азаренко и сестёр Уильямс

На второй неделе ноября поколение Next разыграет новый итоговый турнир в Милане, а в Минске состоится финал Кубка Федерации Беларусь – США.

Первый финал Беларуси и скандал с Настасе Исторический финал Беларуси, поддержка Азаренко со скамейки и истерика Конты из-за оскорблений Настасе — в обзоре матчей Кубка Федерации.

Кубок Федерации. Финал. Беларусь – США



Минск. Chizhovka Arena



Покрытие: хард, помещение.

Дата проведения: 11-12 ноября.

Разница во времени с Москвой: нет.

Участники: Арина Соболенко (78-й номер в одиночном рейтинге/442-й – в парном), Александра Саснович (87/нет), Вера Лапко (131/103), Лидия Морозова (478/69) – Коко Вандевей (10/64), Слоан Стивенс (13/165), Шелби Роджерс (59/244), Элисон Риске (70/121).

Отказались от участия: Виктория Азаренко (204, личные обстоятельства) – Винус Уильямс (5), Мэдисон Кис (19), Серена Уильямс (22, декретный отпуск), Катрин Беллис (47), Лорен Дэвис (50).

Действующий победитель: Чехия.

В Минске в этот уик-энд завершится 55-й розыгрыш Кубка Федерации, в котором сборная Беларуси впервые поборется за этот почётный трофей. Соперницами хозяек будет команда США. В активе американок – рекордное количество титулов (17) и финалов (11). Второй показатель за всю историю был у сборной Чехии (Чехословакии) – 10 титулов, причём они выигрывали титулы три последних сезона, однако в этом розыгрыше прервали серию из 10 побед в матчах, проиграв в полуфинале вторым составом в гостях как раз американкам. Четырёхкратные победительницы турнира – россиянки – в этом сезоне начали борьбу с Мировой группы II, но так и не смогли из неё подняться в восьмёрку сильнейших. Подопечных Анастасии Мыскиной в стыковых матчах практически в одиночку обыграла бельгийка Элисе Мертенс, принёсшая своей команде 3 очка. Сборная России останется во втором дивизионе ещё как минимум на год.

Лидером сезона сборной США является Коко Вандевей. Она выиграла все 4 одиночки и пару, в которых приняла участие. В Минск американка приехала вместе со Слоан Стивенс прямиком из Чжухая, где Коко стала финалисткой и по итогам соревнований впервые ворвалась в топ-10. Стивенс же снялась по ходу матча группового этапа из-за травмы, уже лишившись перед этим возможности выхода в плей-офф. Самая высоко рейтинговая на данный момент американка Винус Уильямс – 5-я ракетка мира – завершила сезон после финала Сингапура. Её сестра Серена тоже не поможет своей сборной в Минске, поскольку пока находится в декретном отпуске после рождения дочери Алексис-Олимпии.

Главным мотором сборной Беларуси на пути к финалу стала Александра Саснович, выигравшая все 4 свои одиночки. У финалистки недавнего турнира в Тяньцзине Арины Соболенко соотношение побед и поражений в Кубке Федерации-2017 – 2/2. Хотела помочь родной команде экс-первая ракетка мира, олимпийская чемпионка в миксте Виктория Азаренко, но у неё возникли проблемы с выездом из США из-за судебных тяжб по поводу опеки над 10-месячным сыном Лео.

Капитан сборной Беларуси в КФ: ну как я могу выпустить Азаренко в финале?

Турнир ATP Finals. Милан (Италия). Next Gen ATP Finals



Призовой фонд: $ 1 275 000.

Покрытие: хард, помещение.

Дата проведения: 7-11 ноября.

Разница во времени с Москвой: -2 часа.

Участники: Андрей Рублёв (37), Карен Хачанов (45), Борна Чорич (48), Денис Шаповалов (51), Чхун Хён (54), Джаред Доналдсон (55), Даниил Медведев (65), Джанлуиджи Квинци (WC).

Полный список участников.

Отказались от участия: Александр Зверев (4).

Действующий победитель: нет.



В этом сезоне ATP включила в свой календарь новый итоговый турнир – для восьмёрки сильнейших молодых теннисистов (до 21 года). Точнее в состав участников попадают 7 первых по рейтингу спортсменов в категории U-21, а 8-ю путёвку на турнир получает обладатель «уайлд-кард». Этот чемпионат, обещающий стать довольно любопытным зрелищем, пройдёт в Милане, причём знаменитый итальянский город застолбил за собой право проведения Next Gen ATP Finals на пять ближайших розыгрышей – по 2021 год включительно. Призовой фонд турнира внушает уважение – $ 1 275 000. В соревнованиях будет опробовано много новшеств в теннисных правилах. Подробнее мы об этом уже расказывали.

Next Generation. Как ATP проведёт опыты над Зверевым, Рублёвым и другими В Милане состоится итоговый турнир для игроков не старше 21 года, где могут сыграть Рублёв, Хачанов и Медведев.

Отказался от участия в соревнованиях ставший в этот понедельник уже 3-й ракеткой мира Александр Зверев, который сосредоточит свои силы на Итоговом турнире ATP в Лондоне. Но он всё же сыграет в Милане показательный матч с греком Стефаном Циципасом, который не попал в итоговую восьмёрку, но провёл хорошую концовку сезона. Зато благодаря отказу Зверева в сетку последним по рейтингу попал третий россиянин – Даниил Медведев, который добавился к Андрею Рублёву и Карену Хачанову. Также там сыграют Борна Чорич, Денис Шаповалов, Чхун Хён, Джаред Доналдсон и итальянец Джанлуиджи Квинци.