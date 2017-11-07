Жара в столице моды. Next Gen Рублёв, Хачанов и Медведев сражаются в Милане

Next Generation. Как ATP проведёт опыты над Зверевым, Рублёвым и другими В Милане состоится итоговый турнир для игроков не старше 21 года, где могут сыграть Рублёв, Хачанов и Медведев.

Милан-2017. Сетка



В Милане во вторник начнёт свою историю турнир сильнейших теннисистов мира категории U21 (то есть тех, кто родился в 1996 году и моложе). Надо признать, что градация выбрана довольно удачная, ведь если бы на турнир отбирали только 20-летних и моложе, то таких теннисистов в топ-100 рейтинг-листа ATP на данный момент набралось всего пятеро. А добирать до восьмёрки игроков из второй сотни – это понижать его статус. Всё-таки призовой фонд довольно внушительный – $ 1 275 000 – и надо ему соответствовать.

А так получилось, что последний, попавший по рейтингу на турнир Даниил Медведев, занял 63-е место. И кстати, для него, как и Борны Чорича, Джареда Доналдсона, Чхун Хёна, Карена Хачанова и обладателя «уайлд-кард» Джанлуиджи Квинци, это первая и сразу же последняя попытка сыграть на Next Gen ATP Finals. Формально в следующем году в Милане смогут снова выступить отобравшиеся на него и в этот раз Александр Зверев, Андрей Рублёв и Денис Шаповалов. Однако, как видим, Зверев отыграл в 2017-м так резво, что завершил регулярные соревнования аж на 3-м месте (выше только Надаль и Федерер), уверенно отобрался в Лондон на итоговую восьмёрку и решил не «возиться с малышнёй» в Италии, а сосредоточиться на главной битве в Лондоне. Будем надеяться, что в следующем сезоне по той же схеме проследует и россиянин Рублёв. Во всяком случае, ему пророчат блестящее будущее, причём ближайшее, многие теннисные люди. В частности, директор январского турнира в Окленде, который заранее подписал контракт на участие с Андреем, а также с Денисом Шаповаловым.

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В Милане, признанной столице моды, с большой ответственностью подошли к новому соревнованию, которое обещает произвести фурор в мире тенниса. Во всяком случае лицензию ATP на проведение турнира организаторы приобрели сразу на пять лет, то есть планы у них как минимум грандиозные. Турнир рассматривается как своеобразный полигон по тестированию огромного количества новшеств в устоявшихся десятилетиями, а то и веками теннисных правилах. В частности, матч будет разыгрываться не из трёх, а из пяти сетов, но они будут проводиться не до 6 выигранных геймов, а до 4. При счёте 3:3 будет назначен тай-брейк. Игра не будет останавливаться при касании троса во время подачи. При счёте 40:40 будет разыгрываться решающее очко в гейме, без привычных больше-меньше. Строго регламентированы временные интервалы – не более пяти минут на разминку перед матчем с момента прихода второго игрока, не более 25 секунд на подготовку к подаче, не более одного медицинского тайм-аута за матч для игрока. Кроме того, зрители могут спокойно ходить во время розыгрышей, за исключением задней линии.

Нетрудно догадаться, что какие-то новшества, которые будут признаны удачными на Next Gen ATP Finals, потом попытаются спроецировать на весь профессиональный тур. И Милан, признанная столица моды, довольно рьяно начал делать всё, чтобы стать ещё и столицей теннисной модернизации или реновации, если вам ближе это слово. Непривычный для теннисных традиций подход организаторы турнира применили ещё во время жеребьёвки. Да так, что сразу же вызвали бурю самых различных откликов. Нет, организаторы не стали называть группы в честь разных сортов цветов, как это было на недавнем женском турнире в Чжухае, и не присвоили квартетам игроков имена известных теннисистов прошлого, как это будет на ближайшем итоговом турнире ATP в Лондоне. В Милане обошлись двумя первыми буквами алфавита – A и B. Возможно, в этом был свой смысл, ведь если название состоит из одного символа, то оно может поместиться где угодно, например, на… одной из частей тела манекенщицы. Да-да, в сценарии церемонии жеребьёвки организаторы оттолкнулись от привычных для мира моды атрибутов – подиум, дефилирующая по нему манекенщица, правда, уже под ручку с теннисистом. У какой-то девушки буква, обозначающая группу, была нанесена на бедро, у какой-то написана на задней части майки, скрытой под другой одеждой. И каждая манекенщица в конце дефилирования частично обнажалась, показывая букву игроку и всем наблюдающим за церемонией, а теннисист отправлялся в сторону своей группы.

Подобное развитие событий вызвало бурную реакцию в теннисных кругах. Раскритиковали эту церемонию, назвав её постыдной, экс-первая ракетка мира Амели Моресмо, мама двух экс-первых ракеток мира Джуди Маррей, а француженка Ализе Корне попыталась саркастически заметить, что ATP решил вернуться к самым истокам. При этом олимпийский чемпион Евгений Кафельников то ли в шутку, то ли всерьёз посокрушался, что во времена его теннисного прошлого такого не было. ATP спешно принесла всем оскорблённым в лучших чувствах извинения. Однако как бы то ни было, но разогрев перед турниром получился жарким. Теперь посмотрим, каким получится само соревнование. Всё-таки это профессиональный тур с реальными призовыми. Так что самое время познакомиться поближе с участниками Милана-2017.

ATP извинилась за организацию жеребьёвки турнира в Милане с моделями

Группа A

(Россия, 1-й номер посева, 35-я ракетка мира на момент посева, рейтинг-лист от 30 октября 2017 года)

Титулы – 1 (Умаг)

Финалы – 1 (Ренн-ч)

1/2 финала – 2 (Кёмпер-ч, Ирвинг-ч)

1/4 финала – 3 (Галле, US Open, Пекин)

Единственный из своего поколения дошёл в этом году до четвертьфинала турнира «Большого шлема» (US Open), попутно обыграв представителя топ-10 (Григор Димитров, 9), завоевал свой первый титул ATP в одиночке (Умаг), стал первой ракеткой России.

Денис Шаповалов

(Канада, 3, 49)

Титулы – 3 (Гетино-ф, Драммонвиль-ч, Гетино-ч,)

Финалы – 1 (Гвадалахара-ч)

1/2 финала – 3 (Шербрук-ф, Гранби-ч, Монреаль)

1/4 финала – 1 (Канберра-ч)

Самый юный среди участников Милана-2017 (в апреле исполнилось 18) по ходу «Мастерса» в Монреале обыграл 2-ю ракетку мира Рафаэля Надаля. Дебютировал в этом году на взрослых турнирах «Большого шлема» (Уимблдон), на US Open добрался из квалификации до четвёртого круга основной сетки, обыграв Медведева, Цонгу и Эдмунда. За год с 250-го места поднялся в топ-50.

Чхун Хён

(Южная Корея, 6, 55)

Титулы – 1 (Мауи-ч)

Финалы – 0

1/2 финала – 1 (Мюнхен)

1/4 финала – 2 (Барселона, Уинстон-Сейлем)

Впервые в карьере дошёл до полуфинала турнира ATP (Мюнхен), до 3-го круга турнира «Большого шлема» («Ролан Гаррос»). Начав год за пределами топ-100, в августе впервые пробился в топ-50. Помог сборной Южной Кореи сохранить место в группе I зоны Азия/Океания Кубка Дэвиса, принеся команде две победы в одиночных матчах против команды Китайского Тайбэя. Три победы в сезоне над игроками топ-20 – Баутиста-Агут (13), Гоффен (13) и Монфис (16).

Джанлуиджи Квинци

(Италия, 8/WC, 294)

Титулы – 0

Финалы – 0

1/2 финала – 1 (Лиссабон-ч)

1/4 финала – 2 (Рим-ч, Местре-ч)

21-летний итальянский левша, проживающий во Флориде, в этом году впервые пробился в основную сетку турнира ATP через квалификацию (2-й круг Марракеша). В этом году чаще играл на челленджерах. Лучший результат – полуфинал Лиссабона.

Группа B

Карен Хачанов

(Россия, 2, 44)

Титулы – 0

Финалы – 0

1/2 финала – 1 (Галле)

1/4 финала – 5 (Ирвинг-ч, Барселона, Лион, Бостад, Гамбург)

Обыграл двух представителей топ-10 (Гоффен, Нисикори). Показал свой лучший результат на турнирах «Большого шлема» («Ролан Гаррос»). В августе впервые пробился в топ-30. Был первой ракеткой России до октября, в течение 35 недель.

(Хорватия, 4, 51)

Титулы – 1 (Марракеш)

Финалы – 0

1/2 финала – 0

1/4 финала – 2 (Мадрид, Уинстон-Сейлем)

Хорват этот сезон провёл не так стабильно, как 2015-й, когда летом стал 33-й ракеткой мира. Тем не менее, он выиграл свой первый титул ATP (Марракеш), был в четвертьфинале грунтового «Мастерса» в Мадриде. На US Open повторил личный рекорд «Больших шлемов» — третий круг.

Джаред Доналдсон

(США, 5, 54)

Титулы – 0

Финалы – 0

1/2 финала – 0

1/4 финала – 4 (Ирвинг-ч, Сарасота-ч, Цинциннати, Чэнду)

За две недели до старта в Милане американец впервые стал 50-й ракеткой мира. Лучший результат на «Мастерсе» он показал в Цинциннати – четвертьфинал. В этом сезоне дебютировал на всех турнирах «Большого шлема» (кроме US Open). Лучший результат – третий круг (Уимблдон).

(Россия, 7/LD, 63)

Титулы – 0

Финалы – 1 (Ченнай)

1/2 финала – 1 (Истбурн)

1/4 финала – 7 (Монпелье, Марсель, Хертогенбосх, Лондон, Вашингтон, Кубок Кремля, Брест-ч)

Стабильно отыграл сезон, особенно травяную часть. В этом году впервые пробился в финал турнира ATP (Ченнай). Дебютировал на всех четырёх турнирах «Большого шлема». Лучший результат – второй круг (Уимблдон).