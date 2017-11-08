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Мария Шарапова
Текст: Даниил Сальников
Фото: instagram.com/mariasharapova

Бердых и Касаткина на футболе, а Шараповой и Мугурусе море по колено

Пляж, зелёная трава и музей коррупции. Как теннисисты проводят короткий отпуск.
Теннис
Дети Серены и Азаренко встречают праздник тыкв, а Шарапова отдыхает на море
Сезон в теннисе подходит к концу. На этой неделе кто-то празднует традиционный Хэллоуин, а кто-то, как Шарапова, уже отдыхает на пляже.

Регулярный сезон в ATP и WTA уже завершён. Женщинам осталось провести лишь финал Кубка Федерации в Минске, а мужчинам – Итоговые турниры в Милане и Лондоне, а также финал Кубка Дэвиса в Лилле. Представители второй сотни отчаянно набирают недостающие очки на челленджерах и ещё более мелких соревнованиях, чтобы попасть в заветные топ-100, но основные силы мира тенниса уже практически в полном составе на отдыхе. И тут выбора, как оказывается, не так и много – либо пляж, либо футбол. Так россиянка Мария Шарапова собирается 11 ноября посетить гала-фестиваль шопинга в китайском Ханчжоу. А перед перед этой поездкой зарядилась энергий на море.

На море сейчас отдыхает и хорватская теннисистка Донна Векич, подруга трёхкратного победителя турниров «Большого шлема» Стэна Вавринки, досрочно завершившего сезон в июле из-за травмы. Кстати, швейцарец, оправившийся от травмы ноги, понемногу начал тренироваться.

Понравилось в Дубае на море и у бассейна экс-первой ракетке мира Каролине Плишковой.

Расслабляется на пляже с видом на шикарный небоскрёб ещё одна чешская теннисистка – Петра Квитова.

Представляющая с 2012 года Казахстан москвичка Юлия Путинцева довольна отпуском на Багамах.

Экс-первая ракетка мира испанка Гарбинье Мугуруса оседлала волну.

Довольно неожиданное место для отдыха выбрала Леся Цуренко. Она побывала в музее коррупции, который создан в резиденции бывшего президента Украины Виктора Януковича – Межигорье. Судя по фото, теннисистка в шоке от увиденного на территории комплекса.

Наслаждается осенней погодой в российской столице перед подготовкой к новому сезону олимпийская чемпионка Елена Веснина.

В восторге от московской осени и полуфиналистка двух российских турниров – St. Petersburg Ladies Trophy и Кубка Кремля – Наталья Вихлянцева, которая прогулялась по Патриаршим прудам.

Ещё одна теннисистка из России, финалистка турнира в Москве Дарья Касаткина решила отправиться на отдых в более тёплое место – Испанию. Россиянка даже «пробила» фанатский выезд за футбольную «Барселону» на другой конец страны, в Бильбао (600 км), где на стадионе «Сан-Маме» её любимцы обыграли местный клуб «Атлетик» — 2:0, а её любимый футболист Лионель Месси забил первый, и как оказалось, решающий гол.

На арене родного для неё клуба «Гамбург» отметилась и немка Карина Виттёфт.

На футболе побывал и досрочно завершивший сезон из-за травмы Томаш Бердых, только не в Испании, а в Англии, на лондонском стадионе «Стэмфорд Бридж» — домашней арене клуба российского миллиардера Романа Абрамовича «Челси». Хозяева в присутствии чешского теннисиста на переполненном стадионе победили заклятого конкурента – «Манчестер Юнайтед» – 1:0.

И ещё одну картинку, связанную с футболом и теннисом, просто нельзя пропустить. Чемпион мира, многолетний капитан сборной Германии, самым титулованный немецкий футболист в истории, ныне являющийся полузащитником клуба MLS «Чикаго Файр», Бастиан Швайнштайгер поздравил свою жену, экс-первую ракетку мира Ану Иванович с 30-летним. Он не устаёт повторять, что ему очень повезло, что знаменитая теннисная красотка выбрала именно его.

Но лучший отдых, конечно же, у другой экс-первой ракетки мира – Серены Уильямс. Американка постоянно живёт в обстановке счастья – как минимум, последние два месяца, с тех пор, как у неё родилась дочь Алексис-Олимпия.

Несмотря на некоторые трудности, связанные с судебными тяжбами по поводу опеки над ребёнком, счастьем светятся глаза ещё одной теннисной мамы – Виктории Азаренко. К сожалению, теннисистка сейчас не может выезжать за пределы США, поэтому не поможет в эти выходные родной сборной в Минске в первом для этой команды финале Кубка Федерации против… сборной США. Придётся Вике и её сынишке Лео болеть за сборную Беларуси удалённо.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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