Отцы-молодцы. Маррей догнал Джоковича, но они заметно отстают от Федерера

Всё больше игроков ATP-тура становятся почётными членами клуба теннисных пап. Кто-то уже двукратный, а кто-то, как Федерер, четырёхкратный.

Федерер победил Маррея в благотворительном матче в Глазго

На этой неделе было сразу несколько заметных событий в мире мужского тенниса. Во-первых, продолжается новый Итоговый турнир для поколения Next в Милане с участием лучших теннисистов мира в возрасте 21 год и моложе. Во-вторых, уже прошла жеребьёвка чемпионата ATP среди восьмёрки сильнейших в Лондоне. В-третьих, в ходе подготовки к нему рекордсмен по количеству титулов на турнирах «Большого шлема» Роджер Федерер заехал в Глазго, где проведал ещё одного экс-лидера мировой классификации Энди Маррея и провёл с ним благотворительный матч. Прямо скажем, швейцарец в килте – традиционной шотландской мужской юбке – смотрелся как минимум экстравагантно.

Для самого же Маррея одно важное событие следовало за другим как в калейдоскопе. Он впервые сыграл матч, пусть и показательный, начиная с Уимблдона, где получил травму бедра. К тому же сам факт встречи на корте с самим Федерером, с которым Энди играл только на официальном уровне 25 раз (счёт 14-11 в пользу швейцарца), очень важен для перспектив британца в новом сезоне. Ну а главная новость, которая затмила всё остальное, последовала сразу после этого. Жена сэра Энди Маррея, Ким, родила ему вторую дочь. Молодые люди поженились в 2015-м, а в феврале 2016-м у них появился первенец. Спустя 20 месяцев у маленькой Софии родилась младшая сестрёнка. «Семья – самое главное для меня в жизни», — не устаёт повторять Маррей.

Финалист «Ролан Гаррос»-2013, экс-третья ракетка мира, победитель 27 турниров ATP 35-летний Давид Феррер провёл этот сезон не так и удачно. Он завершил год на 36-м месте, выиграв лишь титул в Бостаде и дойдя до полуфинала на «Мастерсе» в Цинциннати. Тем не менее, испанец может назвать себя самым счастливым человеком на свете. Он выложил фотографию УЗИ беременной супруги Марты, объявив, что они готовятся стать родителями. Таким образом, многочисленный клуб отцов ATP получит пополнение. Однако через несколько часов Феррер удалил свой твит. Тем не менее, многие друзья и просто обычные люди успели его поздравить со знаменательным событием.

В марте этого года отцом стал 32-летний француз Жо-Вильфрид Цонга. Он выиграл 16 титулов, был финалистом Australian Open-2008 и 5-й ракеткой мира. Но рождение сына – главное событие в жизни для Жо.

У ещё одного француза – Жиля Симона – есть своя теннисная команда.

У ещё одно представителя Франции, Поля-Анри Матьё, так хорошо запомнившегося российским поклонникам тенниса по финалу Кубка Дэвиса-2002 в Берси и только что завершившего карьеру на том же стадионе в рамках парижского «Мастерса», целый детский сад.

А со старшим сыном уже можно проводить мужские посиделки.

Серб Янко Типсаревич, досрочно завершивший сезон и перенесший операцию на подколенных сухожилиях, отдыхает с женой и дочкой на Майорке.

У ещё одного сербского теннисиста, экс-первой ракетки мира и 12-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича, уже двое детей. Младшая дочь Тара родилась только в сентябре.

А вот со старшим сыном, Стефаном, уже можно заниматься серьёзными вещами.

Ну или хотя бы совершать велопрогулки.

Счастливы вместе Флавия Пеннетта и Фабио Фоньини. 19 мая 2017 года у пары родился сын Федерико, названный в честь погибшего от лейкемии теннисиста Федерико Луцци. Чемпионка US Open-2015 завершила карьеру и создаёт семейный уют. А её муж выиграл в этом году титул в Гштааде, дошёл до финала в Санкт-Петербурге, в общем делает всё, чтобы в доме был достаток.

Братьев Брайанов и так очень много. Целых два – Боб и Майк. А если начать считать их детей, то можно сбиться со счёта.

Но главный отец-герой – это упомянутый уже Роджер Федерер. Его жена Мирослава родила ему две пары близнецов. В июле 2009 года появились на свет девочки Майла-Роуз и Шарлин-Рива.

…а в мае 2014-го – мальчики Лео и Ленни. Теннисная пара не любит выставлять своих детей напоказ. Но, тем не менее, в кадр они иногда попадают.