За прекрасных дам! Саснович и Соболенко вышли из тени Азаренко

Минск впервые принимает финал Fed Cup. Но без Азаренко и сестёр Уильямс На второй неделе ноября поколение Next разыграет новый итоговый турнир в Милане, а в Минске состоится финал Кубка Федерации Беларусь – США.

Бриллиантовая рука

«Ребят! На его месте должен был быть я!» — гласит крылатая фраза из советской кинокомедии. Правда, там ещё был ответ-продолжение, но об этом как-нибудь в другой раз. А пока остаётся констатировать, что одним из важных этапов на пути к сегодняшнему взлёту сборной Беларуси в Кубке Федерации стало как раз противостояние с командой России в апреле прошлого года. Тогда новый капитан белорусок Эдуард Дубров смог привлечь в команду лучшую теннисистку страны за последнее десятилетие – Викторию Азаренко.

И две её победы в одиночках стали поистине бриллиантовыми, поскольку открыли белорускам дорогу в Мировую группу, в которую они пробились впервые в истории. Как оказалось, Азаренко провела матч с россиянками, уже будучи беременной, родила в декабре сына Лео и два первых раунда Fed Cup-2017 пропустила. Была вероятность её приезда на ноябрьский финал, но тут некстати начались судебные тяжбы по поводу опеки над ребёнком. В итоге пока на неопределённый период Виктория не может выезжать за пределы США.

Запасной игрок

С уходом Азаренко на передний план у белорусок вышла Александра Саснович. Её нельзя в полной мере отнести к категории «честолюбивых дублёров», поскольку уже имелся опыт работы на первом номере, причём очень качественный. Ведь когда в феврале-2016 был ответственный матч в Квебеке, на тот момент 21-летняя Саша принесла команде 3 очка, выиграв две одиночки и решающую пару, и вывела свою сборную как раз на матч против России. И там, когда Азаренко сделала счёт 2-1, Саснович добилась для своей команды решающей, третьей победы, превратив парный поединок, где россиянки изначально смотрелись фаворитками, в пустую формальность.

Скорее всего, Александру Саснович можно было охарактеризовать как крепкого второго номера, который не постеснялся выйти на первые роли в отсутствие лидера. В этом же сезоне, когда Азаренко по объективным причинам ничем не могла помочь сборной Беларуси, Александра заняла позицию первого номера основательно и без всяких оговорок, остановить её было невозможно. Она переиграла в одиночке и всю команду Нидерландов (кстати победившую россиянок годом ранее, причём в гостях), и всех швейцарских одиночниц. Юной Арине Соболенко оставалось лишь выиграть хотя бы одну одиночку из двух и в четвертьфинале, и в полуфинале, что она с блеском и сделала. В итоге команда Беларуси оба раза вопрос с исходом противостояния решала досрочно, ещё до парной комбинации. Впрочем, как показывает опыт матча Канада – Беларусь, при необходимости Саснович может достойно выступить и в паре.

Коко №2

Бренд Коко Шанель известен по всему миру на протяжении долгих десятилетий. Теперь же, когда слышится имя Коко, уже необходимо уточнение – какая именно. Уж слишком бурно прогрессирует американская теннисистка Коко Вандевей. Её альянс со знаменитым австралийским теннисистом Патриком Кэшем, нашедшим себя в тренерской деятельности после завершения карьеры, произвёл фурор в женском теннисе. Прошлый сезон Вандевей завершила на 36-м месте рейтинг-листа WTA, а в этом закончила год в топ-10. Во многом ей в этом помогло стабильное выступление на крупных турнирах. Американка дошла до финалов Стэнфорда и Чжухая, полуфиналов Australian Open и US Open, 1/4 финала Мадрида, Бирмингема и Уимблдона. Кстати, американка приложила руку к смене первой ракетки мира – на US Open именно она обыграла в четвертьфинале тогдашнего лидера Каролину Плишкову. В итоге после турнира рейтинг-лист WTA возглавила Мугуруса.

Тёмная лошадка

Есть такое понятие в спорте – тёмная лошадка. По классическому определению это неожиданно сильный кандидат или претендент на победу, чья претензия на успех ранее не обсуждалась. В современном мире толерантности и политкорректности может возникнуть неприятная аллюзия со словом «чёрный». Поэтому давайте политику сразу возьмём за скобки и скажем, что у сборной США есть очень сильный второй номер Слоан Стивенс, не выступавшая в этом розыгрыше просто потому, что находилась в инвалидном кресле после операции на ноге. Но летом американка совершила неимоверный рывок, поднявшись за месяц с границ первой тысячи рейтинг-листа в первую двадцатку, дойдя до полуфиналов крупных турниров в Торонто и Цинциннати, а затем и выиграв в Нью-Йорке свой первый «шлем» в карьере. После такого неимоверного взлёта у Слоан последовал неминуемый спад – азиатскую серию она провалила, попутно снявшись с матча группового этапа в Чжухае, сославшись на травму. Но опытный тренер Эдуард Дубров наверняка не станет обольщаться по этому поводу, а напротив, попытается как-то нейтрализовать неудержимую Стивенс.

Давид и Голиаф

Считается, что женский теннис гораздо менее стабильный, чем мужской. Однако, глядя на результаты данного командного турнира, этого не скажешь. На протяжении 13 последних розыгрышей титул Fed Cup завоёвывали исключительно три страны. Это были Россия (2004, 2005, 2007, 2008), Италия (2006, 2009, 2010, 2013) и Чехия (2011, 2012, 2014-2016). В этом году эта цепь точно разорвётся, поскольку в финале играют США и Беларусь.

Белоруски, напомним, дебютантки не только больших финалов, но и вообще всей Мировой группы. Причём серия побед этой команды, которая началась с группы I зоны Европа/Африка-2015 и не прекратилась пока по сей день, достигла девяти матчей. А вот американки, напротив, самые титулованные – у них в Кубке Федерации рекордное количество титулов (17) и финалов (11). Ну прямо как сюжет известной картины Караваджо «Давид и Голиаф».

Доблестные рыцари

Караваджо – не Караваджо, но организаторы жеребьёвки финала в Минске уловили воинственные мотивы этого знакового матча для всей Беларуси и провели параллели со средневековыми рыцарями. С одной стороны, такой антураж больше подходит для матчей Кубка Дэвиса, где мужчины-теннисисты как истинные рыцари бьются за внимание госпожи удачи. А с другой стороны, прекрасные дамы тоже умеют показывать свои таланты, и как раз этот фон не только не оттенил их красоту, но и наоборот сделал её ярче.

Скрестить ракетки

На самой же жеребьёвке в том же стиле был изящно обыгран известный всем теннисный штамп – скрестить ракетки. Каждая участница грядущего противостояния на фотосессии скрещивала меч со своей будущей соперницей. Это и символично, и оригинально.

Конечно же, женщины, прежде всего, остаются женщинами. На торжественном ужине перед матчем команда американок предстала в изящных вечерних платьях, а хозяйки появились в строгих костюмах. Всем пришёлся по душе белорусский фольклор, под которые обе команды отплясывали от души.

Ну а какой из Золушек придётся впору туфелька, станет ясно в эти выходные.

Александра Саснович получила перед матчем из рук представителя ITF Алексея Селиваненко приз как лучший игрок полуфинальной стадии. Кто победит в этой номинации по итогам финала, узнаем совсем скоро.

Для Беларуси этот финал сродни с Парижем-2002 для россиян, когда они сошлись в решающем противостоянии с опытной сборной Франции. Фаворитом считались хозяева, но кубок из Берси увезли с собой Сафин, Кафельников, Южный и капитан Шамиль Тарпищев. Перед финалом-2017 Беларусь – США всезнающие букмекеры также отдают предпочтение именитой американской команде. Но всё, как обычно, решится на корте.