Надаль, Федерер и свита в Лондоне. 15 фактов о великолепной восьмёрке ATP

Лондон-2017. Сетка

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Турнир ATP World Tour Finals. Лондон (Великобритания). Nitto ATP Finals

Призовой фонд: $ 8 000 000.

Покрытие: хард, помещение.

Дата проведения: 12-19 ноября.

Разница во времени с Москвой: -3 часа.

Участники: Рафаэль Надаль (1), Роджер Федерер (2), Александр Зверев (3), Доминик Тим (4), Марин Чилич (5), Григор Димитров (6), Давид Гоффен (8), Джек Сок (9, LD).

Полный список участников.

Отказались от участия: Стэн Вавринка (7).

Действующий победитель: Энди Маррей.

Четыре раза в одну реку. Надаль снова закончит год первой ракеткой мира Надаль гарантировал себе первое место по итогам сезона-2017. Четыре дня назад у женщин того же добилась Халеп.

Лондон догоняет Нью-Йорк

В Лондоне в 48-й раз стартовал Итоговый чемпионат ATP для восьмёрки сильнейших теннисистов мира. Этот турнир проводится с 1970 года. Чаще всего это соревнование разыгрывалось в Нью-Йорке – 13 лет подряд (1977-1989). Также оно проводилось в Токио (1970), Париже (1971), Барселоне (1972), Бостоне (1973), Мельбурне (1974), Стокгольме (1975), Хьюстоне (1976, 2003-2004), Франкфурте-на-Майне (1990-1995), Ганновере (1996-1999), Лиссабоне (2000), Сиднее (2001) и Шанхае (2002, 2005-2008). С 2009 года чемпионат надолго обосновался на лондонском стадионе O2 Arena вместимостью 20 000 зрителей. И с учётом того, что права на проведение турнира Лондону не так давно в очередной раз продлили, на сей раз по 2020 год включительно, к тому моменту на одном месте «восьмёрка» будет разыгрываться 12-й год подряд, а это совсем близко к рекорду Нью-Йорка (13).

Money, money, money

Формат турнира давно устоялся. 8 игроков делятся на две группы по 4 человека, где каждый играет с каждым. По два лучших выходят в плей-офф и там определяют победителя. Призовой фонд турнира в этом году снова вырос на полмиллиона и теперь составляет $ 8 млн. Причём даже если игрок проиграет все три матча в группе, то получит за участие $ 191 тыс. Каждая победа в группе оценивается в 200 очков в зачёт рейтинга ATP, а также ещё в $ 191 тыс. За выход в полуфинал никаких дополнительных очков и призовых не предусмотрено, а вот дальше ставки заметно повышаются: выход в финал – $ 585 тыс. и 400 очков; победа в финале – $ 1,2 млн и 500. Таким образом, теннисист в случае победы во всех возможных пяти матчах может суммарно заработать 1500 очков и $ 2 549 000. Кстати, победителям парного турнира, проходящего по той же схеме, достанется $ 486 тыс. Кроме того, предусмотрены затраты на двух запасных. Даже если они так и не выйдут на корт за всю неделю, то всё равно получат по $ 105 тыс. В этом году ими стали Пабло Карреньо-Буста (10) и Сэм Куэрри (13).

Погоня Джоковича остановилась

Рекорд турнира по количеству титулов принадлежит Федереру – шесть. Ещё четыре раза он был финалистом. После досрочно завершённого из-за травмы прошлого года швейцарец снова считается одним из фаворитов «итоговика». А вот стремительно догонявший его в последние годы Новак Джокович (пять титулов), напротив, из-за проблем со здоровьем снялся как раз с нынешнего сезона. Не сыграет в Лондоне и действующий чемпион Энди Маррей. Он уже приступил к тренировкам и даже сыграл в Глазго благотворительный матч с Федерером, но в тур он вернётся только в следующем году. Больше среди действующих игроков чемпионов итогового турнира нет. Среди победителей прошлых лет выделим Пита Сампраса и Ивана Лендла – по пять титулов, Илие Настасе – 4, Джона Макинроя и Бориса Беккера – по 3. Кстати, в честь Беккера и Сампраса названы группы в этом году. Один раз на турнире отличился российский теннисист – в 2009-м, в год переезда в Лондон, он завоевал титул, победив в финале Хуан-Мартина дель Потро.

Все победители чемпионата ATP:

— 6 титулов (2003, 2004, 2006, 2007, 2010, 2011)

Иван Лендл — 5 (1981, 1982, 1985-1987)

Пит Сампрас — 5 (1991, 1994, 1996, 1997, 1999)

Новак Джокович — 5 (2008, 2012-2015)

Илие Настасе — 4 (1971-1973, 1975)

Джон Макинрой — 3 (1978, 1983, 1984)

Борис Беккер — 3 (1988, 1992, 1995)

Бьорн Борг — 2 (1979, 1980)

Ллейтон Хьюитт — 2 (2001, 2002)

Стэн Смит — 1 (1970)

Гильермо Вилас — 1 (1974)

Мануэль Орантес — 1 (1976)

Джимми Коннорс — 1 (1977)

Стефан Эдберг — 1 (1989)

Андре Агасси — 1 (1990)

Михаэль Штих — 1 (1993)

Алекс Корретха — 1 (1998)

Густаво Куэртен — 1 (2000)

Давид Налбандян — 1 (2005)

Николай Давыденко — 1 (2009)

Энди Маррей – 1 (2016). Роджер Федерер — 6 титулов (2003, 2004, 2006, 2007, 2010, 2011)Иван Лендл — 5 (1981, 1982, 1985-1987)Пит Сампрас — 5 (1991, 1994, 1996, 1997, 1999)Новак Джокович — 5 (2008, 2012-2015)Илие Настасе — 4 (1971-1973, 1975)Джон Макинрой — 3 (1978, 1983, 1984)Борис Беккер — 3 (1988, 1992, 1995)Бьорн Борг — 2 (1979, 1980)Ллейтон Хьюитт — 2 (2001, 2002)Стэн Смит — 1 (1970)Гильермо Вилас — 1 (1974)Мануэль Орантес — 1 (1976)Джимми Коннорс — 1 (1977)Стефан Эдберг — 1 (1989)Андре Агасси — 1 (1990)Михаэль Штих — 1 (1993)Алекс Корретха — 1 (1998)Густаво Куэртен — 1 (2000)Давид Налбандян — 1 (2005)Николай Давыденко — 1 (2009)Энди Маррей – 1 (2016).

Федерер, Надаль и все остальные

В этом году главными фаворитами турнира считаются Федерер и двукратный финалист соревнований Рафаэль Надаль. Правда, испанец, неизменно отбирающийся на итоговую восьмёрку с 2005 года, пропустил почти половину розыгрышей (5 из 12) из-за частых проблем со здоровьем. Было под вопросом и его участие этом году. Но Рафа решил всё же сыграть. Букмекеры сразу же повысили коэффициент на его победу в соревнованиях, правда, довольно осторожно. Всё равно его шансы считаются заметно выше, чем у дебютанта Зверева.

Прогноз букмекеров на победу в турнире-2017:

Федерер — 1.69.

Надаль — 4.75.

А.Зверев — 9.00.

Димитров — 12.00.

Чилич — 13.00.

Тим и Сок — по 26.00.

Гоффен — 29.00.

Свежая кровь

Кстати, дебютантов Итогового турнира ATP в этом году будет сразу трое. Последний раз больше было в Шанхае-2008 – тогда на турнире дебютировали четыре человека – дель Потро, Маррей, Симон и Цонга. А после снятия по ходу соревнований Энди Роддика на замену вышел пятый новобранец – Штепанек. В 2017-м свои первые матчи на итоговом проведут Зверев, Димитров и Сок. Тим и Гоффен дебютировали в прошлом году. Чилич сыграл всего два раза – в 2014-м и 2016-м. Лишь Надаль и Федерер стоят особняком от этой группы.

Доминирующих наций нет

Второй сезон подряд все теннисисты, квалифицировавшиеся на Итоговый чемпионат ATP в одиночном разряде, представляют разные страны. До этого было хотя бы по два швейцарца, испанца, серба (в 2012-м), а до этого – американцы, шведы, немцы. Даже россияне Сафин и Кафельников играли на одной итоговой восьмёрке – в 2000-м. А вот ситуация-2016 и 2017 с отсутствием доминирующих наций в мужском теннисе до этого была лишь на самом первом розыгрыше – в 1970-м.

Группа Пита Сампраса

Рафаэль Надаль (Испания, 1)



Количество выступлений на итоговом турнире – 7 (2006, 2007, 2009-2011, 2013, 2015).

Соотношение матчей – 16/12.

2006: полуфинал (Робредо, Давыденко / Блэйк, Федерер).

2007: полуфинал (Гаске, Джокович / Феррер, Федерер).

2009: группа (- / Сёдерлинг, Давыденко, Джокович).

2010: финал (Роддик, Джокович, Бердых, Маррей / Федерер).

2011: группа (Фиш / Федерер, Цонга).

2013: финал (Феррер, Вавринка, Бердых, Федерер / Джокович).

2015: полуфинал (Вавринка, Маррей, Феррер / Джокович).



Сезон-2017:

Титулы – 6 (Монте-Карло, Барселона, Мадрид, «Ролан Гаррос», US Open, Пекин)

Финалы – 4 (Australian Open, Акапулько, Майами, Шанхай)

1/2 финала – 0

1/4 финала – 4 (Брисбен, Рим, Цинциннати, Париж).

Надаль провёл фантастический сезон, учитывая все его прошлые и нынешние проблемы со здоровьем. Он выиграл два «шлема», два «Мастерса» и два пятисотника, играл ещё в четырёх финалах крупных турниров, в том числе Australian Open, и досрочно завершил год в качестве первой ракетки мира. Он стал самым высоковозрастным теннисистом на вершине мирового рейтинга по итогам сезона – 31 год. До него этот рекорд делили три игрока Лендл, Андре Агасси и Маррей (29). Испанец заметно поднял эту планку. Кроме того, Рафаэль продлил до 14 сезонов серию, когда кто-то из большой четвёрки (Федерер, Надаль, Джокович и Маррей) завершал год лидером.

Доминик Тим (Австрия, 4)



Количество выступлений на итоговом турнире – 1 (2016).

Соотношение матчей – 1/2.

2016: группа (Монфис / Джокович, Раонич).



Сезон-2017:

Титулы – 1 (Рио-де-Жанейро)

Финалы – 2 (Барселона, Мадрид)

1/2 финала – 2 (Рим, «Ролан Гаррос»)

1/4 финала – 6 (Брисбен, Сидней, Роттердам, Акапулько, Индиан-Уэллс, Цинциннати),

Концовка года для австрийца явно не задалась. Последний раз он добрался до стадии четвертьфинала в середине августа – на «Мастерсе-1000» в Цинциннати. Тем не менее, успехи по ходу сезона (в частности полуфинал «Ролан Гаррос», финал «Мастерса-1000» в Мадриде) позволили Доминику в концовке года поднялся на рекордное для себя 4-е место рейтинг-листа ATP.

Григор Димитров (Болгария, 6)



Количество выступлений на итоговом турнире – нет.



Сезон-2017:

Титулы – 3 (Брисбен, София, Цинциннати)

Финалы – 1 (Стокгольм)

1/2 финала – 3 (Australian Open, Лондон, Пекин)

1/4 финала – 2 (Роттердам, Шанхай).

Начал год ударно – титул в Брисбене, полуфинал Australian Open и титул в Софии. Затем провалил мартовские американские «Мастерсы» и всю грунтовую серию. В августе в Цинциннати завоевал первый титул на «Мастерсе-1000» в карьере. В октябре снова провёл неплохую связку турниров на харде – полуфинал Пекина, четвертьфинал Шанхая и финал Стокгольма. В концовке года поднялся на рекордное для себя 6-е место рейтинг-листа ATP.

Давид Гоффен (Бельгия, 7)



Количество выступлений на итоговом турнире – 1 (2016).

Соотношение матчей – 0/1.

2016: группа (- / Джокович).



Сезон-2017:

Титулы – 2 (Шэньчжэнь, Токио)

Финалы – 2 (София, Роттердам)

1/2 финала – 2 (Монте-Карло, Базель)

1/4 финала – 6 (Australian Open, Мадрид, Умаг, Гштаад, Мец, Антверпен).

На связке февральских турниров на харде в Софии и Роттердаме дошёл до финалов. В третьем круге «Ролан Гаррос» получил травму и пропустил всю травяную часть сезона. Осенью добился азиатского дубля, выиграв подряд турниры в Шэньчжэне и Токио. В концовке года поднялся на рекордное для себя 8-е место рейтинг-листа ATP. Принёс сборной Бельгии в Кубке Дэвиса по два очка в четвертьфинале против Италии и полуфинале против Австралии, тем самым внеся существенный вклад в выход своей команды в грядущий в конце ноября финал против французов.

Группа Бориса Беккера

Роджер Федерер (Швейцария, 2)



Количество выступлений на итоговом турнире – 14 (2002-2015).

Соотношение матчей – 52/12.

2002: полуфинал (Ферреро, Новак, Т. Юханссон / Хьюитт).

2003: титул (Агасси-2, Налбандян, Ферреро, Роддик / -).

2004: титул (Гаудио, Хьюитт-2, Мойя, Сафин / -).

2005: финал (Налбандян, Любичич, Кория, Гаудио / Налбандян).

2006: титул (Налбандян, Роддик, Любичич, Надаль, Блэйк / -).

2007: титул (Давыденко, Роддик, Надаль, Феррер / Ф. Гонсалес).

2008: группа (Штепанек / Симон, Маррей).

2009: полуфинал (Вердаско, Маррей / дель Потро, Давыденко).

2010: титул (Феррер, Маррей, Сёдерлинг, Джокович, Надаль / -).

2011: титул (Цонга-2, Надаль, Фиш, Феррер / -).

2012: финал (Типсаревич, Феррер, Маррей / Дель Потро, Джокович).

2013: полуфинал (Гаске, дель Потро / Джокович, Надаль).

2014: финал (Раонич, Нисикори, Маррей, Вавринка / Джокович-отказ).

2015: финал (Бердых, Джокович, Нисикори, Вавринка / Джокович).



Сезон-2017:

Титулы – 7 (Australian Open, Индиан-Уэллс, Майами, Галле, Уимблдон, Шанхай, Базель)

Финалы – 1 (Монреаль)

1/2 финала – 0

1/4 финала – 1 (US Open).

Старт года у швейцарца получился фантастическим – титул на Australian Open и «солнечный» дубль на «Мастерсах-1000» в Индиан-Уэллсе и Майами. Правда, затем Федерер полностью пропустил грунтовый сезон. На траве пришли новые успехи – Галле и Уимблдон. В финале «Мастерса» в Монреале Роджер уступил Александру Звереву, а в 1/4 финала US Open – Хуан-Мартину дель Потро. Ну а в октябре последовала ещё одна связка успешных турниров – Шанхай и Базель. Причём в Базеле Роджер победил уже 8-й раз за карьеру и ещё пять раз он играл в финале. 13 выходов в решающий матч на одном турнире – потрясающий показатель.

Кроме того, швейцарец выиграл в сезоне больше всего «Мастерсов-1000» — три (по два у Надаля и Зверева). Общее количество подобных побед у него достигло 27 (больше только у того же Надаля и Джоковича – по 30). Несмотря на паузы в выступлениях в сезоне, всего Роджер выиграл 7 титулов, даже больше чем лидер рейтинга Надаль. Всего же у швейцарца стало 95 побед в карьере. Он вышел на чистое второе место в истории, обойдя Ивана Лендла (94). Впереди только Джимми Коннорс – 109. Что касается побед на «шлемах», то тут Федерер давно лидер и только уходит в отрыв от всех других, кроме Рафаэля, с которым они поделили поровну все главные титулы сезона. У Роджера теперь в копилке 19 мэйджоров, у испанца – 16. Далее идут Сампрас (14), Эмерсон и Джокович (по 12). Если Надаль – самый возрастной первый номер по итогам сезона, то Федерер установил рекорд для второй ракетки по итогам сезона – 36 лет.

Александр Зверев (Германия, 3)



Количество выступлений на итоговом турнире – нет.



Сезон-2017:

Титулы – 5 (Монпелье, Мюнхен, Рим, Вашингтон, Монреаль)

Финалы – 1 (Галле)

1/2 финала – 2 (Хертогенбосх, Пекин)

1/4 финала – 4 (Майами, Мадрид, Шэньчжэнь, Вена).

Лишь в концовке прошлого года немец выиграл свой первый профессиональный титул в карьере – в Санкт-Петербурге, а в этом сезоне 20-летний теннисист продолжил взлёт ракетой. Он добавил в копилку ещё пять побед, причём две из них на престижнейших «Мастерсах 1000». В концовке года поднялся на рекордное для себя 3-е место рейтинг-листа ATP. Столь юного теннисиста в топ-3 не было со времён Новака Джоковича образца-2007. Немец кстати мог по возрасту сыграть на новом итоговом турнире ATP для игроков до 21 года в Милане, но решил не тратить силы на эти соревнования и сосредоточиться на выступлении в Лондоне, которое будет для него дебютным.

Марин Чилич (Хорватия, 5)



Количество выступлений на итоговом турнире – 2 (2014, 2016).

Соотношение матчей – 1/5.

2014: группа (- / Джокович, Бердых, Вавринка).

2016: группа (Нисикори / Маррей, Вавринка).

Сезон-2017:

Титулы – 1 (Стамбул)

Финалы – 2 (Лондон, Уимблдон)

1/2 финала – 5 (Акапулько, Хертогенбосх, Токио, Шанхай, Базель)

1/4 финала – 5 (Роттердам, Монте-Карло, Рим, «Ролан Гаррос», Париж).

Уже 10-й сезон подряд хорват выигрывает хотя бы по титулу за сезон. Всего в его копилке их уже 17. Второй раз в карьере он добрался до финала турнира «Большого шлема» — после US Open-2014 последовал Уимблдон. Кроме того, впервые в карьере Марин оказался в 1/4 финала «Ролан Гаррос». Теперь с учётом полуфинала Australian Open-2010 хорват на всех «шлемах» был как минимум в восьмёрке сильнейших. В октябре Чилич поднялся на рекордное для себя 4-е место ATP. Помог он и сборной Хорватии в сентябрьском матче плей-офф Кубка Дэвиса против колумбийцев, завоевав три очка – два в одиночке и одно в паре с Мектичем.

Джек Сок (США, 8)



Количество выступлений на итоговом турнире – нет.

Сезон-2017:

Титулы – 3 (Окленд, Делрэй Бич, Париж)

Финалы – 0

1/2 финала – 3 (Индиан-Уэллс, Хьюстон, Вашингтон)

1/4 финала – 4 (Майами, Атланта, Стокгольм, Базель).

У Сока был отличный отрезок в начале сезона – титулы в Окленде и Делрэй-Бич, полуфиналы Индиан-Уэллса и Хьюстона, четвертьфинал Майами. Грунтовую и травяную часть сезона американец провалил. Едва начался летний хард в Америке, как снова пошли результаты – четвертьфинал в Атланте и полуфинал в Вашингтоне, но снова последовал ещё один провал в результатах – до конца азиатской серии. Когда тур перебрался в европейские залы под крышу, Джек добавил в копилку два четвертьфинала – в Стокгольме и Базеле – и выиграл первый в карьере турнир «Мастерс-серии» в Париже, образно говоря, обогнав на финишной прямой Хуан-Мартина дель Потро и других конкурентов на последнюю путёвку в Лондон. Огорчённый аргентинец даже отказался ехать в британскую столицу запасным. Ну а Сок впервые в карьере стал 9-й ракеткой мире и впервые сыграет на Итоговом чемпионате ATP.