Надаль, Федерер и свита в Лондоне. 15 фактов о великолепной восьмёрке ATP

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Турнир ATP World Tour Finals. Лондон (Великобритания). Nitto ATP Finals
Призовой фонд: $ 8 000 000.
Покрытие: хард, помещение.
Дата проведения: 12-19 ноября.
Разница во времени с Москвой: -3 часа.
Участники: Рафаэль Надаль (1), Роджер Федерер (2), Александр Зверев (3), Доминик Тим (4), Марин Чилич (5), Григор Димитров (6), Давид Гоффен (8), Джек Сок (9, LD).
Отказались от участия: Стэн Вавринка (7).
Действующий победитель: Энди Маррей.
Лондон догоняет Нью-Йорк
В Лондоне в 48-й раз стартовал Итоговый чемпионат ATP для восьмёрки сильнейших теннисистов мира. Этот турнир проводится с 1970 года. Чаще всего это соревнование разыгрывалось в Нью-Йорке – 13 лет подряд (1977-1989). Также оно проводилось в Токио (1970), Париже (1971), Барселоне (1972), Бостоне (1973), Мельбурне (1974), Стокгольме (1975), Хьюстоне (1976, 2003-2004), Франкфурте-на-Майне (1990-1995), Ганновере (1996-1999), Лиссабоне (2000), Сиднее (2001) и Шанхае (2002, 2005-2008). С 2009 года чемпионат надолго обосновался на лондонском стадионе O2 Arena вместимостью 20 000 зрителей. И с учётом того, что права на проведение турнира Лондону не так давно в очередной раз продлили, на сей раз по 2020 год включительно, к тому моменту на одном месте «восьмёрка» будет разыгрываться 12-й год подряд, а это совсем близко к рекорду Нью-Йорка (13).
Money, money, money
Формат турнира давно устоялся. 8 игроков делятся на две группы по 4 человека, где каждый играет с каждым. По два лучших выходят в плей-офф и там определяют победителя. Призовой фонд турнира в этом году снова вырос на полмиллиона и теперь составляет $ 8 млн. Причём даже если игрок проиграет все три матча в группе, то получит за участие $ 191 тыс. Каждая победа в группе оценивается в 200 очков в зачёт рейтинга ATP, а также ещё в $ 191 тыс. За выход в полуфинал никаких дополнительных очков и призовых не предусмотрено, а вот дальше ставки заметно повышаются: выход в финал – $ 585 тыс. и 400 очков; победа в финале – $ 1,2 млн и 500. Таким образом, теннисист в случае победы во всех возможных пяти матчах может суммарно заработать 1500 очков и $ 2 549 000. Кстати, победителям парного турнира, проходящего по той же схеме, достанется $ 486 тыс. Кроме того, предусмотрены затраты на двух запасных. Даже если они так и не выйдут на корт за всю неделю, то всё равно получат по $ 105 тыс. В этом году ими стали Пабло Карреньо-Буста (10) и Сэм Куэрри (13).
Погоня Джоковича остановилась
Рекорд турнира по количеству титулов принадлежит Федереру – шесть. Ещё четыре раза он был финалистом. После досрочно завершённого из-за травмы прошлого года швейцарец снова считается одним из фаворитов «итоговика». А вот стремительно догонявший его в последние годы Новак Джокович (пять титулов), напротив, из-за проблем со здоровьем снялся как раз с нынешнего сезона. Не сыграет в Лондоне и действующий чемпион Энди Маррей. Он уже приступил к тренировкам и даже сыграл в Глазго благотворительный матч с Федерером, но в тур он вернётся только в следующем году. Больше среди действующих игроков чемпионов итогового турнира нет. Среди победителей прошлых лет выделим Пита Сампраса и Ивана Лендла – по пять титулов, Илие Настасе – 4, Джона Макинроя и Бориса Беккера – по 3. Кстати, в честь Беккера и Сампраса названы группы в этом году. Один раз на турнире отличился российский теннисист – в 2009-м, в год переезда в Лондон, он завоевал титул, победив в финале Хуан-Мартина дель Потро.
Роджер Федерер — 6 титулов (2003, 2004, 2006, 2007, 2010, 2011)
Иван Лендл — 5 (1981, 1982, 1985-1987)
Пит Сампрас — 5 (1991, 1994, 1996, 1997, 1999)
Новак Джокович — 5 (2008, 2012-2015)
Илие Настасе — 4 (1971-1973, 1975)
Джон Макинрой — 3 (1978, 1983, 1984)
Борис Беккер — 3 (1988, 1992, 1995)
Бьорн Борг — 2 (1979, 1980)
Ллейтон Хьюитт — 2 (2001, 2002)
Стэн Смит — 1 (1970)
Гильермо Вилас — 1 (1974)
Мануэль Орантес — 1 (1976)
Джимми Коннорс — 1 (1977)
Стефан Эдберг — 1 (1989)
Андре Агасси — 1 (1990)
Михаэль Штих — 1 (1993)
Алекс Корретха — 1 (1998)
Густаво Куэртен — 1 (2000)
Давид Налбандян — 1 (2005)
Николай Давыденко — 1 (2009)
Энди Маррей – 1 (2016).
Федерер, Надаль и все остальные
В этом году главными фаворитами турнира считаются Федерер и двукратный финалист соревнований Рафаэль Надаль. Правда, испанец, неизменно отбирающийся на итоговую восьмёрку с 2005 года, пропустил почти половину розыгрышей (5 из 12) из-за частых проблем со здоровьем. Было под вопросом и его участие этом году. Но Рафа решил всё же сыграть. Букмекеры сразу же повысили коэффициент на его победу в соревнованиях, правда, довольно осторожно. Всё равно его шансы считаются заметно выше, чем у дебютанта Зверева.
Федерер — 1.69.
Надаль — 4.75.
А.Зверев — 9.00.
Димитров — 12.00.
Чилич — 13.00.
Тим и Сок — по 26.00.
Гоффен — 29.00.
Свежая кровь
Кстати, дебютантов Итогового турнира ATP в этом году будет сразу трое. Последний раз больше было в Шанхае-2008 – тогда на турнире дебютировали четыре человека – дель Потро, Маррей, Симон и Цонга. А после снятия по ходу соревнований Энди Роддика на замену вышел пятый новобранец – Штепанек. В 2017-м свои первые матчи на итоговом проведут Зверев, Димитров и Сок. Тим и Гоффен дебютировали в прошлом году. Чилич сыграл всего два раза – в 2014-м и 2016-м. Лишь Надаль и Федерер стоят особняком от этой группы.
Доминирующих наций нет
Второй сезон подряд все теннисисты, квалифицировавшиеся на Итоговый чемпионат ATP в одиночном разряде, представляют разные страны. До этого было хотя бы по два швейцарца, испанца, серба (в 2012-м), а до этого – американцы, шведы, немцы. Даже россияне Сафин и Кафельников играли на одной итоговой восьмёрке – в 2000-м. А вот ситуация-2016 и 2017 с отсутствием доминирующих наций в мужском теннисе до этого была лишь на самом первом розыгрыше – в 1970-м.
Группа Пита Сампраса
Рафаэль Надаль (Испания, 1)
Количество выступлений на итоговом турнире – 7 (2006, 2007, 2009-2011, 2013, 2015).
Соотношение матчей – 16/12.
2006: полуфинал (Робредо, Давыденко / Блэйк, Федерер).
2007: полуфинал (Гаске, Джокович / Феррер, Федерер).
2009: группа (- / Сёдерлинг, Давыденко, Джокович).
2010: финал (Роддик, Джокович, Бердых, Маррей / Федерер).
2011: группа (Фиш / Федерер, Цонга).
2013: финал (Феррер, Вавринка, Бердых, Федерер / Джокович).
2015: полуфинал (Вавринка, Маррей, Феррер / Джокович).
Сезон-2017:
Титулы – 6 (Монте-Карло, Барселона, Мадрид, «Ролан Гаррос», US Open, Пекин)
Финалы – 4 (Australian Open, Акапулько, Майами, Шанхай)
1/2 финала – 0
1/4 финала – 4 (Брисбен, Рим, Цинциннати, Париж).
Надаль провёл фантастический сезон, учитывая все его прошлые и нынешние проблемы со здоровьем. Он выиграл два «шлема», два «Мастерса» и два пятисотника, играл ещё в четырёх финалах крупных турниров, в том числе Australian Open, и досрочно завершил год в качестве первой ракетки мира. Он стал самым высоковозрастным теннисистом на вершине мирового рейтинга по итогам сезона – 31 год. До него этот рекорд делили три игрока Лендл, Андре Агасси и Маррей (29). Испанец заметно поднял эту планку. Кроме того, Рафаэль продлил до 14 сезонов серию, когда кто-то из большой четвёрки (Федерер, Надаль, Джокович и Маррей) завершал год лидером.
Доминик Тим (Австрия, 4)
Количество выступлений на итоговом турнире – 1 (2016).
Соотношение матчей – 1/2.
2016: группа (Монфис / Джокович, Раонич).
Сезон-2017:
Титулы – 1 (Рио-де-Жанейро)
Финалы – 2 (Барселона, Мадрид)
1/2 финала – 2 (Рим, «Ролан Гаррос»)
1/4 финала – 6 (Брисбен, Сидней, Роттердам, Акапулько, Индиан-Уэллс, Цинциннати),
Концовка года для австрийца явно не задалась. Последний раз он добрался до стадии четвертьфинала в середине августа – на «Мастерсе-1000» в Цинциннати. Тем не менее, успехи по ходу сезона (в частности полуфинал «Ролан Гаррос», финал «Мастерса-1000» в Мадриде) позволили Доминику в концовке года поднялся на рекордное для себя 4-е место рейтинг-листа ATP.
Григор Димитров (Болгария, 6)
Количество выступлений на итоговом турнире – нет.
Сезон-2017:
Титулы – 3 (Брисбен, София, Цинциннати)
Финалы – 1 (Стокгольм)
1/2 финала – 3 (Australian Open, Лондон, Пекин)
1/4 финала – 2 (Роттердам, Шанхай).
Начал год ударно – титул в Брисбене, полуфинал Australian Open и титул в Софии. Затем провалил мартовские американские «Мастерсы» и всю грунтовую серию. В августе в Цинциннати завоевал первый титул на «Мастерсе-1000» в карьере. В октябре снова провёл неплохую связку турниров на харде – полуфинал Пекина, четвертьфинал Шанхая и финал Стокгольма. В концовке года поднялся на рекордное для себя 6-е место рейтинг-листа ATP.
Давид Гоффен (Бельгия, 7)
Количество выступлений на итоговом турнире – 1 (2016).
Соотношение матчей – 0/1.
2016: группа (- / Джокович).
Сезон-2017:
Титулы – 2 (Шэньчжэнь, Токио)
Финалы – 2 (София, Роттердам)
1/2 финала – 2 (Монте-Карло, Базель)
1/4 финала – 6 (Australian Open, Мадрид, Умаг, Гштаад, Мец, Антверпен).
На связке февральских турниров на харде в Софии и Роттердаме дошёл до финалов. В третьем круге «Ролан Гаррос» получил травму и пропустил всю травяную часть сезона. Осенью добился азиатского дубля, выиграв подряд турниры в Шэньчжэне и Токио. В концовке года поднялся на рекордное для себя 8-е место рейтинг-листа ATP. Принёс сборной Бельгии в Кубке Дэвиса по два очка в четвертьфинале против Италии и полуфинале против Австралии, тем самым внеся существенный вклад в выход своей команды в грядущий в конце ноября финал против французов.
Группа Бориса Беккера
Роджер Федерер (Швейцария, 2)
Количество выступлений на итоговом турнире – 14 (2002-2015).
Соотношение матчей – 52/12.
2002: полуфинал (Ферреро, Новак, Т. Юханссон / Хьюитт).
2003: титул (Агасси-2, Налбандян, Ферреро, Роддик / -).
2004: титул (Гаудио, Хьюитт-2, Мойя, Сафин / -).
2005: финал (Налбандян, Любичич, Кория, Гаудио / Налбандян).
2006: титул (Налбандян, Роддик, Любичич, Надаль, Блэйк / -).
2007: титул (Давыденко, Роддик, Надаль, Феррер / Ф. Гонсалес).
2008: группа (Штепанек / Симон, Маррей).
2009: полуфинал (Вердаско, Маррей / дель Потро, Давыденко).
2010: титул (Феррер, Маррей, Сёдерлинг, Джокович, Надаль / -).
2011: титул (Цонга-2, Надаль, Фиш, Феррер / -).
2012: финал (Типсаревич, Феррер, Маррей / Дель Потро, Джокович).
2013: полуфинал (Гаске, дель Потро / Джокович, Надаль).
2014: финал (Раонич, Нисикори, Маррей, Вавринка / Джокович-отказ).
2015: финал (Бердых, Джокович, Нисикори, Вавринка / Джокович).
Сезон-2017:
Титулы – 7 (Australian Open, Индиан-Уэллс, Майами, Галле, Уимблдон, Шанхай, Базель)
Финалы – 1 (Монреаль)
1/2 финала – 0
1/4 финала – 1 (US Open).
Старт года у швейцарца получился фантастическим – титул на Australian Open и «солнечный» дубль на «Мастерсах-1000» в Индиан-Уэллсе и Майами. Правда, затем Федерер полностью пропустил грунтовый сезон. На траве пришли новые успехи – Галле и Уимблдон. В финале «Мастерса» в Монреале Роджер уступил Александру Звереву, а в 1/4 финала US Open – Хуан-Мартину дель Потро. Ну а в октябре последовала ещё одна связка успешных турниров – Шанхай и Базель. Причём в Базеле Роджер победил уже 8-й раз за карьеру и ещё пять раз он играл в финале. 13 выходов в решающий матч на одном турнире – потрясающий показатель.
Кроме того, швейцарец выиграл в сезоне больше всего «Мастерсов-1000» — три (по два у Надаля и Зверева). Общее количество подобных побед у него достигло 27 (больше только у того же Надаля и Джоковича – по 30). Несмотря на паузы в выступлениях в сезоне, всего Роджер выиграл 7 титулов, даже больше чем лидер рейтинга Надаль. Всего же у швейцарца стало 95 побед в карьере. Он вышел на чистое второе место в истории, обойдя Ивана Лендла (94). Впереди только Джимми Коннорс – 109. Что касается побед на «шлемах», то тут Федерер давно лидер и только уходит в отрыв от всех других, кроме Рафаэля, с которым они поделили поровну все главные титулы сезона. У Роджера теперь в копилке 19 мэйджоров, у испанца – 16. Далее идут Сампрас (14), Эмерсон и Джокович (по 12). Если Надаль – самый возрастной первый номер по итогам сезона, то Федерер установил рекорд для второй ракетки по итогам сезона – 36 лет.
Александр Зверев (Германия, 3)
Количество выступлений на итоговом турнире – нет.
Сезон-2017:
Титулы – 5 (Монпелье, Мюнхен, Рим, Вашингтон, Монреаль)
Финалы – 1 (Галле)
1/2 финала – 2 (Хертогенбосх, Пекин)
1/4 финала – 4 (Майами, Мадрид, Шэньчжэнь, Вена).
Лишь в концовке прошлого года немец выиграл свой первый профессиональный титул в карьере – в Санкт-Петербурге, а в этом сезоне 20-летний теннисист продолжил взлёт ракетой. Он добавил в копилку ещё пять побед, причём две из них на престижнейших «Мастерсах 1000». В концовке года поднялся на рекордное для себя 3-е место рейтинг-листа ATP. Столь юного теннисиста в топ-3 не было со времён Новака Джоковича образца-2007. Немец кстати мог по возрасту сыграть на новом итоговом турнире ATP для игроков до 21 года в Милане, но решил не тратить силы на эти соревнования и сосредоточиться на выступлении в Лондоне, которое будет для него дебютным.
Марин Чилич (Хорватия, 5)
Количество выступлений на итоговом турнире – 2 (2014, 2016).
Соотношение матчей – 1/5.
2014: группа (- / Джокович, Бердых, Вавринка).
2016: группа (Нисикори / Маррей, Вавринка).
Сезон-2017:
Титулы – 1 (Стамбул)
Финалы – 2 (Лондон, Уимблдон)
1/2 финала – 5 (Акапулько, Хертогенбосх, Токио, Шанхай, Базель)
1/4 финала – 5 (Роттердам, Монте-Карло, Рим, «Ролан Гаррос», Париж).
Уже 10-й сезон подряд хорват выигрывает хотя бы по титулу за сезон. Всего в его копилке их уже 17. Второй раз в карьере он добрался до финала турнира «Большого шлема» — после US Open-2014 последовал Уимблдон. Кроме того, впервые в карьере Марин оказался в 1/4 финала «Ролан Гаррос». Теперь с учётом полуфинала Australian Open-2010 хорват на всех «шлемах» был как минимум в восьмёрке сильнейших. В октябре Чилич поднялся на рекордное для себя 4-е место ATP. Помог он и сборной Хорватии в сентябрьском матче плей-офф Кубка Дэвиса против колумбийцев, завоевав три очка – два в одиночке и одно в паре с Мектичем.
Джек Сок (США, 8)
Количество выступлений на итоговом турнире – нет.
Сезон-2017:
Титулы – 3 (Окленд, Делрэй Бич, Париж)
Финалы – 0
1/2 финала – 3 (Индиан-Уэллс, Хьюстон, Вашингтон)
1/4 финала – 4 (Майами, Атланта, Стокгольм, Базель).
У Сока был отличный отрезок в начале сезона – титулы в Окленде и Делрэй-Бич, полуфиналы Индиан-Уэллса и Хьюстона, четвертьфинал Майами. Грунтовую и травяную часть сезона американец провалил. Едва начался летний хард в Америке, как снова пошли результаты – четвертьфинал в Атланте и полуфинал в Вашингтоне, но снова последовал ещё один провал в результатах – до конца азиатской серии. Когда тур перебрался в европейские залы под крышу, Джек добавил в копилку два четвертьфинала – в Стокгольме и Базеле – и выиграл первый в карьере турнир «Мастерс-серии» в Париже, образно говоря, обогнав на финишной прямой Хуан-Мартина дель Потро и других конкурентов на последнюю путёвку в Лондон. Огорчённый аргентинец даже отказался ехать в британскую столицу запасным. Ну а Сок впервые в карьере стал 9-й ракеткой мире и впервые сыграет на Итоговом чемпионате ATP.