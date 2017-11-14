Усталость металла. Почему снятие Надаля с турнира в Лондоне было неизбежно

Ожидаемая неожиданность

Весть о том, что Рафаэль Надаль снялся с Итогового чемпионата ATP в Лондоне сразу после поражения в первом матче группового этапа от Давида Гоффена, вызвала двоякое ощущение. С одной стороны, конечно, жаль, что турнир восьмёрки сильнейших теннисистов мира лишился звезды мирового уровня, первой ракетки по итогам сезона, да и просто харизматичного теннисиста. Но с другой стороны, это снятие не стало неожиданностью. То, что у испанца проблемы со здоровьем, было ясно ещё с турнира в Париже. Он снялся с четвертьфинала последнего «Мастерса-1000» сезона из-за травмы правого колена 3 ноября и все 10 последующих дней держал поклонников тенниса в напряжении – сыграет он в Лондоне или нет.

Решение играть он принял уже по ходу тренировок на O2-арене. Стартовый матч с бельгийцем получился напряжённым, энергозатратным и очень продолжительным. Но главное, что в поединке, который длился более 3,5 часа, Рафаэль в итоге проиграл. Теоретически шансов на выход в полуфинал он не лишился, ведь у него в запасе оставались ещё две встречи группового раунда, в которых можно было бы всё исправить, но само качество игры Надаля было далеко от идеального. И, в конце концов, лучше самого испанца никто не знает, насколько серьёзна его травма и способен ли он продолжать борьбу. Теперь испанца заменит в группе его соотечественник Пабло Карреньо-Буста – уже 4-й новичок нынешнего итогового турнира после Зверева, Димитрова и Сока.

Фото: Reuters

Хрупкие гвозди

«Гвозди б делать из этих людей: крепче б не было в мире гвоздей», — писал поэт Николай Тихонов. Эта метафора как никому другому подходит Надалю – крепкому духом бойцу, который никогда не сдаётся, нагнетает давление на соперника, борется, сражается, терпит. Для этого нужна невероятная физическая выносливость. Но, как известно из физики, в отношении любого материала, даже самого прочного – например металла, существует такое понятие, как усталость. Это «процесс постепенного накопления повреждений под действием переменных напряжений, приводящий к изменению его свойств, образованию трещин, их развитию и разрушению материала». Проще говоря, нечеловеческие нагрузки приводят к травматизму. От этого спасёт только отдых и восстановительные процедуры. В общем-то, банальная вещь, но являющаяся неотъемлемой частью большого спорта.

Возвращаясь к Рафаэлю, подчеркнём, что он не покидает пределов топ-10 с апреля 2005 года. Соответственно все 13 сезонов испанец отбирался на Итоговый чемпионат ATP. Вот только, не выдерживая затяжного многомесячного графика выступлений, Рафа уже много раз досрочно завершал год и следовательно пропускал итоговую восьмёрку. Так было в 2005, 2008, 2012, 2014 и 2016 годах. Травмы были на любой вкус – и плечо, и бедро, и запястье, и колено. Кстати, нетрудно заметить, что снятия неизбежно приходились на олимпийские сезоны (2008, 2012, 2016), то есть когда и без того перенасыщенный теннисный календарь дополнялся ещё одним ответственным турниром. В этот длинный ряд отказов Рафаэля теперь добавился и 2017-й. Да, он сыграл в Лондоне один матч, но всё равно с соревнований снялся.

Фото: Reuters

Звенья одной цепи

И тут самое время вспомнить, что Надаль – отнюдь не уникальный «отказник», а, напротив, лишь одно из многочисленных звеньев в длинной цепи теннисистов, не сумевших довести сезон до самого конца. В 2017-м хватило здоровья доиграть лишь до Уимблдона у многократных чемпионов турниров «Большого шлема» Новака Джоковича, Энди Маррея и Стэна Вавринки. Причём последнему запаса очков за эту неполную часть сезона всё равно хватило, чтобы отобраться в Лондон, в котором, естественно, он сыграть не смог из-за операции на ноге.

Чуть дольше продержался финалист US Open-2014 Кей Нисикори – до августовского «Мастерса» в Монреале. После пропуска «Мастерса» в Цинциннати и US Open попробовал вернуться в строй в Токио финалист Уимблдона-2016 Милош Раонич, но понял, что поторопился, и отложил возвращение на следующий сезон. А ведь среди досрочно завершивших теннисный год был ещё полуфиналист Уимблдона-2017 Томаш Бердых, не говоря о многочисленных менее именитых, но при этом тоже вполне успешных игроках.

Конечно, далеко не факт, что вся перечисленная здесь шестёрка – Маррей, Джокович, Вавринка, Нисикори, Раонич, Бердых – в полном составе отобралась бы в Лондон, будучи здоровой. В конце концов, Зверев, Димитров и другие тоже достойны были оказаться в восьмёрке сильнейших. Но всё же если продолжить тему с травмами, то убери с турнира Надаля (он оттуда в итоге и снялся) и Федерера, то там из игравших на нём ранее остались бы единицы. Только Чилич (дважды вылетел из группы с показателем матчей 1/5) и дебютанты прошлого года Тим (1/2) вместе с вышедшим тогда на один матч вместо травмированного Монфиса бельгиец Гоффен (0/1). Согласитесь – почти 100-процентная ротация была бы явным перебором.

Остаться в живых

Вот и получается, что после досрочного схода с турнирной дистанции Надаля вся преемственность и традиции итогового чемпионата ATP держатся теперь только на одном Роджере Федерере. А ведь швейцарец сам далеко не Термитатор. Ему уже 36, и годы (в плане здоровья, а не игры) берут своё. Напомним, что в прошлом сезоне теннисист впервые за 15 лет досрочно завершил год и не сыграл на «итоговике». Да, это помогло ему лучше подготовиться к поединкам 2017 года и выиграть ещё два «шлема».

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Но швейцарец уже давно перешёл на щадящий режим выступлений. Он может себе позволить отказаться полностью от участия в грунтовой серии, включая «Ролан Гаррос», или после одного успешного «Мастерса-1000» пропустить второй (дошёл до финала в Монреале, но не сыграл в Цинциннати), или вообще прекратить борьбу за 1-е место по итогам сезона. Напомним, что интрига могла продержаться до Лондона, но Роджер предпочёл сняться с Парижа (где Надаль и оформил лидерство) и сосредоточиться на подготовке к Итоговому чемпионату.

Кстати, теперь в связи со снятием Рафаэля с Лондона перед швейцарцем снова забрезжила перспектива стать первой ракеткой мира уже в январе. Ведь в случае победы в оставшихся четырёх матчах «итоговика» у Роджера будет в активе 10 505 очков. Надаль же завершил сезон с показателем 10 645. Да, швейцарцу в начале следующего сезона защищать очки за победу на Australian Open, и сам он это отставание в 140 очков не сможет сократить. Но ведь и испанцу тоже защищать очки за прошлогодний финал в Мельбурне, и в связи с его травмой колена с этим могут возникнуть проблемы.

Аттракцион, имя, афиша, публика, касса!

Так что же тогда является главным и самым ценным в современном теннисе? Получается, что даже не огромные призовые, не очки в зачёт рейтинга, не титулы, пусть и на самых перстижных турнирах. И даже не звание первой ракетки мира. Именно здоровье – ключ ко всему! И если чиновники ATP в ближайшее время не обратят внимания на обострившуюся как никогда проблему повышенного травматизма и не начнут действовать, то наверняка понесут колоссальные как материальные, так и имиджевые убытки.

Перефразируя слова одного из героев знаменитого советского фильма «Укротительница тигров», так и хочется воскликнуть: Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Энди Маррей, Новак Джокович – это больше, чем просто теннисисты высочайшего класса. «Это аттракцион! Это имя! Афиша, публика, касса!»

Так что берегите себя и других… И дайте посмотреть теннис!