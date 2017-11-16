Не пляжем единым. Пока Серена выходит в свет, её дочка показывает зубки

Веснина, Павлюченкова, Кербер, Бушар и Векич на пляже, Серена и Шарапова выходят в свет, а дети у теннисистов продолжают рождаться.

Бердых и Касаткина на футболе, а Шараповой и Мугурусе море по колено Пляж, зелёная трава и музей коррупции. Как теннисисты проводят короткий отпуск.

Теннисисты продолжают активно отдыхать, приходить в себя после продолжительного сезона-2017 и готовиться к новым сражениям на корте. Тяжёлую работу по выравниванию линий загара проводит во Флориде канадка Эжени Бушар.

Получает солнечные и морские ванны на Мальдивах и олимпийская чемпионка Елена Веснина.

Нашла свой рай и ещё одна россиянка – Анастасия Павлюченкова. Она отдыхала на Маврикии.

Полностью слилась с пейзажем хорватка Донна Векич. Море, белоснежный песок, пальмы, гамак и кораблик на горизонте. Что ещё нужно для счастья?

На островах отдыхает и бывшая первая ракетка мира немка Анжелика Кербер.

Но одним морем, конечно же, отдых теннисистов не ограничивается. Время от времени нужно ещё выходить в свет, чтобы и на других посмотреть и себя показать. Американка Серена Уильямс впервые после рождения дочери решила продемонстрировать свои шикарные формы, став гостем церемонии вручения награды Glamour Women of the Year в Нью-Йорке.

Зачастила в Китай россиянка Мария Шарапова. На сей раз она съездила туда по делам бизнеса – приняла участие в фестивале шопинга в Шанхае.

И, конечно же, кроме бизнеса нужна и духовная подпитка. Ещё одна победительница турнира «Большого шлема», бывший лидер мирового рейтинга Ана Иванович вместе с мужем, футболистом Бастианом Швайнштайгером, побывала на экскурсии в Риме и прониклась величественностью и монументальностью этого древнего города.

Кстати о футболе. Наконец-то определились последние участники чемпионата мира — 2018, который пройдёт в России. Ну а первую путёвку на мундиаль, кроме, конечно, самих хозяев-россиян, завоевали пятикратные чемпионы планеты – бразильцы. Узнаёте этого статного мужчину рядом с победительницей «Ролан Гаррос»-2017 Еленой Остапенко? Это Рикарду Изексон дус Сантус Лейти, а попросту Кака – один из лучших футболистов мира поколения 2000-х, бывший полузащитник «Милана» и «Реала», ныне выступающий за клуб MLS «Орландо Сити». В прошлом году Кака закончил выступления в сборной, проведя за неё 15 сезонов – за это время он сыграл 92 матча, забил 29 голов, стал чемпионом мира в 2002-м.

Поддержала сборную Испании экс первая ракетка мира Гарбинье Мугуруса. Она побывала в Малаге, где её команда в товарищеском матче разгромила Коста-Рику – 5:0, а потом испанцы отправились в Санкт-Петербург, где сыграли вничью с хозяевами мундиаля-2018 – 3:3. Возможно, на этом матче подопечным Хулена Лопетеги не хватило как раз поддержки Гарбинье.

Зачастил на баскетбол серб Новак Джокович. Накануне он был на матче 7-го тура Евролиги родной для него «Црвены Звезды» против лидеров – московских «армейцев». Поддержка экс первой ракетки мира не помогла белградцам – они уступили ЦСКА (59:85) и отдалились от зоны плей-офф.

Теперь неразрывно связана с баскетболом и датчанка Каролина Возняцки, недавно объявившая о помолвке. Вместе с женихом Дэвидом Ли, игроком клуба НБА «Сан-Антонио Спёрс», третья ракетка мира побывала на матче клуба по американскому футболу «Лос-Анджелес Рэмс».

Более раннюю стадию отношений переживают сейчас Кристина Младенович и Доминик Тим. По сути, они только обнародовали факт того, что встречаются. В Лондоне сейчас проходит Итоговый чемпионат ATP, на котором играет австриец. А француженка на каждом матче сидит в боксе теннисиста вместе с его мамой, папой и братом. На пресс-конференции Доминик не стал вдаваться в подробности, но и отрицать ничего не стал: «Я ничего об этом не скажу, но очевидно, что у нас отношения».

В полку теннисных мам на этой неделе снова пополнение. Словачка Ярмила Вольф, урождённая Гайдошова, которая также одно время была замужем за австралийским теннисистом Сэмом Гротом, родила дочь. Вместе с мужем Адамом Вольфом спортсменка решила назвать девочку Наталья Ярмила Вольф.

Совершает прогулку с коляской счастливая семейная пара Флавия Пеннетта и Фабио Фоньини.

А Алексис-Олимпия, дочь Серены Уильямс, уже готова показать всему миру зубки. Интересно, какую соску она «наденет» на свадьбу своих родителей, которая по слухам с часу на час начнётся в Новом Орлеане. Любопытно, что место церемонии засекречено.