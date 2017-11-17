«Ужасающая история Докич в теннисе далеко не единственная...»

«Отец заставлял снимать майку и называл шлюхой». Откровения Елены Докич Экс четвёртая ракетка мира раскрыла ужасные подробности своего прошлого в автобиографической книге «Несокрушимая».

Совсем недавно вышла в продажу автобиография Елены Докич под названием «Несломленная», в которой экс-теннисистка откровенно рассказала о домашнем насилии, совершённом со стороны её отца Дамира Докича.

Признаюсь честно, книга откровенно пугает. Уже по отрывкам становится ясно, что чтиво не для слабонервных. В ней повествуется тяжёлая жизненная история без прикрас и масок. Между прочим, о поведении этого «папаши» знали многие, играющие в то время теннисистки, но никому до этого не было дела. Да и Елена никогда не жаловалась и не рассказывала об ужасах, которые с ней происходили.

Её запугал родной отец, терроризировавший свою белокурую девочку каждый божий день. Чего хотел добиться Дамир? Он мечтал о счастье своей дочери? Маловероятно. А ведь существует идиотская пословица «бьёт – значит любит», придуманная вечно угнетёнными жертвами для собственного успокоения. К сожалению, не только Елене Докич приходилось терпеть жестокое отношение со стороны самых близких людей.

Все мы были детьми. Некоторые из нас играли в теннис, соревновались и выступали на турнирах уже в юном возрасте. В Латвии в то время была прекрасная связка, состоявшая из двух турниров, идущих подряд в Риге и Лиепае. Случилось так, что мне в сетке попалась на двух неделях кряду одна и та же соперница. Она была на два года младше меня, но считалась уже в возрасте 11 лет очень перспективной девочкой. После первого поражения ребята рассказали мне, что её мама избила несчастную, а затем накидала в рюкзак кирпичей и заставила бегать по стадиону три часа!

После этой истории мне стало не по себе. Когда я вновь, уже на турнире в Лиепае, увидела в сетке всё ту же фамилию, что мне было делать!? Пришлось играть! По стечению обстоятельств я снова победила… Стоит отметить, что до и во время матча у девочки были длинные красивые волосы, свисающие ниже плеч. На следующий день несчастный ребёнок выглядел как неотесанный мальчишка. Откуда ни возьмись, появились царапины на лице, плюс ко всему её мама после очередного поражения так жутко и так неаккуратно её обрила, что на голове постриженной отчётливо виднелись белые залысины. Девочка в какой-то период решила прекратить общение с родительницей, прошло время, она выросла и стала играть успешно уже среди профессионалов. Вот только через некоторое время у неё обнаружили опасное заболевание, из-за которого спортивные выступления пришлось приостановить. Чего уж там карьера, жизнь была в опасности!

Ещё одна девочка, которая выигрывала практический все турниры до 12 лет, ходила примерно до этого же возраста с полностью оголённым торсом. Тренировал её сумасшедший папаша, который заставлял ребёнка ходить босиком и без футболки чуть ли не каждый день. Якобы, чтобы и мысли не было обращать внимания на мнение окружающих. Видите ли, это мешает концентрации на корте!

На какой-то момент пропав, она появилась уже в профессиональном туре всё с тем же папой-тренером. Благо ей было 20, и она была полностью одета. Более того, даже играла в финалах на турнирах WTA. После одного разгромного поражения на Australian Open пожаловалась на очередное избиение отца, и вот тогда ему запретили посещать все теннисные турниры и приближаться к своей дочке. Девушка поиграла не так долго и через какое-то время уехала в Штаты, нашла себе местных опекунов, американскую семью, которые полюбили её и относились к ней с любовью и уважением, в отличие от её отца.

Фамилии этих девушек были известны в теннисном мире. Они входили в топ-100 мирового рейтинга, а Докич и вовсе была четвёртой ракеткой планеты. Но к чему всё в итоге привело? К депрессиям, суицидальным мыслям, тяжёлым болезням, бесконтрольной потере/набору веса… Чем руководствовались родители? Деньгами, спортивными результатами своих отпрысков, быть может, собственным тщеславием. Возможно, в глубине души они хотели, чтобы их дети были счастливы… То есть их посыл, чисто теоретически, мог быть и позитивным, но в итоге получается, что форма донесения этого посыла сломала жизни многим уже повзрослевшим людям. Как говорят психологи, от детских травм никуда не убежать, они влияют на нашу дальнейшую жизнь, хотим мы этого или нет. Если вам небезразлична судьба ваших детей, помните об этом.