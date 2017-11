Свадьба Серены Уильямс. «Красавица и чудовище» на фоне «шлемов»

В новоорлеанском Центре современного искусства состоялась торжественная церемония бракосочетания экс первой ракетки мира, 23-кратной победительницы турниров серии «Большого шлема» американской теннисистки Серены Уильямс и бизнесмена, основателя соцсети Reddit Алексиса Оганяна. Гостями церемонии стали певицы Бейонсе, Келли Роуленд, актриса Ева Лонгория с мужем Хосе Бастоном, светская львица Ким Кардашян, теннисистка Каролина Возняцки и её жених – баскетболист Дэвид Ли. Празднество было закрытым, и место проведения держалось в секрете до последнего момента, чтобы не разузнали папарацци. Расходы на свадьбу превысили $ 1 млн. Как передают очевидцы, торжество прошло по мотивам диснеевского мультфильма «Красавица и чудовище». Гости съезжались в Новый Орлеан со всех концов США.

Гости сидели за четырьмя длинными столами, названными в честь турниров «Большого шлема», каждый из которых Серена выиграла по несколько раз за карьеру. Копии трофеев американки выставили напоказ публике как элемент декора.

В качестве сувениров – свадебных бонбоньерок – гостям раздавали эти уменьшенные копии трофеев Уильямс.

Гости в основном представляли шоу-бизнес. Из тенниса были лишь сестра новобрачной – Винус Уильямс…

… и третья ракетка мира Каролина Возняцки. Интересно, унесла ли датчанка с собой заветный «шлемчик», которого у неё до сих пор так и не было в коллекции.

Особый гость церемонии – маленькая Алексис-Олимпия – дочка Серены и Алексиса Оганяна весь вечер провела на руках у своей бабушки Орасене.

Так невеста готовилась к торжественной церемонии.

Видимо, было о чём подумать невесте, прежде чем сказать: «Да!»

Друзья жениха пытались его развеселить перед ответственным шагом.

В итоге Серена всё же сказала: «Да!»

Невеста чувствовала себя королевой бала.

Счастливых молодожёнов встретили овациями.

Первое официальное семейное фото.

Для вечеринки были приготовлены специальные платья, чтобы невеста могла повеселиться всласть. Первый танец молодожёны танцевали под песню Tale as Old as Time из мультфильма «Красавица и Чудовище».

В разгар вечеринки муж Серены преподнес своей супруге и всем гостям чудесный сюрприз – прямо в зале, где все только что отплясывали, появилась самая настоящая карусель. Невеста была счастлива.