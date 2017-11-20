Красота дня. Девушка Григора Димитрова – Николь Шерзингер

Лондон-2017. Сетка

Итоговый чемпионат ATP в Лондоне уверенно выиграл Григор Димитров. После победы в финале над Давидом Гоффеном болгарин не стеснялся в похвалах и благодарностях. Пара комплиментов сопернику и его команде, добрые слова родителям, которые болели за Димитрова на трибуне, и особенный посыл в адрес своей девушки.

«В моём успешном выступлении здесь очень велика и заслуга моей девушки Николь», — сказал Димитров сразу после своей победы над Гоффеном. Многим поклонникам тенниса стало интересно, с кем же встречается Григор? Кто же вдохновляет теннисиста на его победы?

Ответ оказался впечатляющим. Николь Шерзингер – популярная певица, которую общественность помнит как солистку женской группы «Pussycat Dolls».

Николь не только поёт, но и сама пишет песни, танцует, продюсирует, снимается в кино и работает моделью. Скажем прямо – девушка у всевозможных продюсеров нарасхват, и она пользуется огромной популярностью во всём мире.

С Григором Николь начала встречаться несколько лет назад, почти сразу после расставания с пилотом Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном. С британцем наша героиня была вместе восемь лет, но так и не дождалась от него предложения.

Будем надеяться, что Григор усвоит неудачный опыт предыдущего ухажёра Николь и не будет так же испытывать терпение своей возлюбленной. Пара вместе уже два года и тщательно скрывает свои отношения. Вместе папарацци их видят постоянно, но на своих страницах в социальных сетях личную жизнь они предпочитают на показ не выставлять.

За два года с Николь болгарский теннисист уверенно продвинулся в рейтинг-листе ATP. Когда они начали встречаться, он был 28-й, в прошлом году занял 17-ю строчку, а на сегодняшний день – третий! Вот она — сила любви.

Теперь Николь вдохновила Григора на новое свершение – победу на итоговом чемпионате ATP. Фанаты Димитрова уверены, что он не просто так заговорил о Николь после победы. Возможно, Григор думает о свадьбе.

Любопытна тяга Григора к России. До Николь он два года встречался с Марией Шараповой. Ну а у Николь второе имя – Прасковья, в честь бабушки. Мама нашей героини наполовину русская.

По словам Николь, ей нравится, быть с Григором Димитровым. Ей приятно, что с ней рядом молодой и красивый мужчина, который умеет побеждать.

После таких слов своей возлюбленной остаётся только одно – побеждать, побеждать и побеждать. Пожелаем Григору и Николь любви и счастья.