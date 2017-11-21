Веснина и Макарова вновь на пьедестале. На сей раз – в «Русском кубке»

Ежегодная церемония вручения премии «Русский кубок» традиционно собрала весь теннисный бомонд. В просторном холле гостиницы Radisson «Славянская» то и дело мелькали знакомые лица: известная телеведущая Татьяна Митькова что-то с жаром рассказывала коллегам-журналистам, прославленный шахматист Анатолий Карпов с довольным видом похаживал по залу в компании знакомых. А главной звездой вечера стала Елена Веснина – девушку в шикарном черном платье публика обступила с первой же секунды, как только она вошла в зал, и не отпускала до самого начала церемонии.

В беседе с корреспондентом «Чемпионата» Веснина подвела итоги теннисного сезона и поделилась самыми яркими впечатлениями, которые оставил год. «Самое важное в этом году — то, что получилось выиграть турнир в Индиан-Уэллсе, а в паре — конечно, победить на Уимблдоне. Было много позитивных впечатлений, но выделить можно Индиан-Уэллс. Таких эмоций, какие я испытала на этом турнире, я не чувствовала, наверное, нигде — за исключением, разве что, Олимпиады в Рио. Для меня это особенный титул. Самый сложный матч года был там же — в финале со Светланой Кузнецовой», — призналась Елена.

А этот вечер был для Елены особенным не только потому, что в паре со своей бессменной партнёршей Екатериной Макаровой она стала обладательницей награды в номинации «Золотой дуэт». Получая статуэтку, Веснина отметила, что у неё есть ещё один повод для радости – годовщина свадьбы, которая пришлась как раз на день церемонии. Супруг Елены тем временем терпеливо дожидался, когда завершатся все формальности, чтобы вновь воссоединиться со своей половинкой.



Екатерина Макарова на церемонии присутствовать не смогла, но прислала организаторам позитивный видеоролик, в котором поблагодарила всех причастных к успеху.



«Очень жаль, что я не могу сегодня быть с вами – уже улетела в Америку. Но я благодарю за эту номинацию – нам очень приятно победить в ней. Спасибо тренеру Евгении Манюковой – вы много сделали для меня и научили нас с Леной играть в паре – без вас всего этого бы не было. Большое спасибо Лене – 5 лет мы уже играем вместе, преодолеваем трудности, и у нас хорошо получается. Спасибо команде, родным и близким, которые поддерживают!» — произнесла в записи улыбчивая Екатерина.

Растроганная Елена Веснина в своём выступлении после ролика напомнила обо всех остальных участниках тура, помогавших её паре по ходу сезона. Особенной чести удостоился президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев: «А вам, Шамиль Анвярович, вообще надо памятник поставить! При жизни, конечно!»



«Мы ставим высокие цели совместно. Не договариваясь, хотим выиграть одни и те же турниры, но с таким желанием, которое у нас на самых важных турнирах соединяется. И даже без лишних слов благодаря этому на корте получается результат», — добавила Елена.

В другой номинации под названием «Наставники чемпионов» высоко отметили заслуги отца Елены Весниной Сергея Веснина и тренера звёздной пары Евгении Манюковой. Сергей Веснин в своей речи отметил, что невозможное стало возможным: он стал один из первых тренеров-отцов, которые награждаются этим призом. Елена Веснина, в свою очередь отметила, что благодарна своим тренерам за то, что они способны в самый трудный момент заставить своих подопечных собраться и играть – тогда, когда игрок уже готов опустить руки. Её слова проиллюстрировал видеоролик, который показали для всего зала: в нём Сергей Веснин подходит к дочери в перерыве финального матча со Светланой Кузнецовой в Индиан-Уэллсе, чтобы подбодрить её, а Елена, всё ещё на взводе после напряжённого розыгрыша, выплёскивает все эмоции на наставника: «Как я тебе сыграю с высокого на ближнего короткий кросс справа? Папа, ты в своём уме?» — действительно, задача родителя тут вдвое сложнее: не только посоветовать что-то дельное, но и сыграть роль громоотвода.

Все лауреаты премии «Русский кубок – 2017»:

1. За популяризацию тенниса – детский лагерь «Артек»

2. Лучшие юниоры – Сергей Лысов и Алексей Шуклин

3. За вклад в развитие детского тенниса — Татьяна Зинина, директор Адлерской теннисной академии

4. За вклад в развитие регионального тенниса — Александр Косарев, почетный президент Самарской федерации тенниса

5. Юниоры года — Тимофей Скатов, Оксана Селехметьева, Мария Тимофеева и Диана Шнайдер

6. Журналист года – Даниил Сальников, редактор отдела тенниса «Чемпионата»

7. Успех года — Людмила Никоян и Николай Гурьев, Екатерина Каменецкая и Вероника Першина, Екатерина Глазкова и Анна Романова, Агния Богатова и Дарья Каличинина

8. Лучший теннисный генеральный – Яков Шатхин, вице-президент ФТР, генсек ФТР

9. Память – Игорь Волк, экс-президент ВФТ

10. Команда года — Дарья Фрайман, Камилла Рахимова, Анастасия Тихонова и капитан – Оксана Мишукова; Елена Рыбакина, Софья Лансере, Анастасия Харитонова, капитан – Елена Макарова.

11. Наставники чемпионов – Евгения Манюкова, Сергей Веснин

12. Золотой дуэт – Екатерина Макарова. 1. За популяризацию тенниса – детский лагерь «Артек»2. Лучшие юниоры – Сергей Лысов и Алексей Шуклин3. За вклад в развитие детского тенниса — Татьяна Зинина, директор Адлерской теннисной академии4. За вклад в развитие регионального тенниса — Александр Косарев, почетный президент Самарской федерации тенниса5. Юниоры года — Тимофей Скатов, Оксана Селехметьева, Мария Тимофеева и Диана Шнайдер6. Журналист года – Даниил Сальников, редактор отдела тенниса «Чемпионата»7. Успех года — Людмила Никоян и Николай Гурьев, Екатерина Каменецкая и Вероника Першина, Екатерина Глазкова и Анна Романова, Агния Богатова и Дарья Каличинина8. Лучший теннисный генеральный – Яков Шатхин, вице-президент ФТР, генсек ФТР9. Память – Игорь Волк, экс-президент ВФТ10. Команда года — Дарья Фрайман, Камилла Рахимова, Анастасия Тихонова и капитан – Оксана Мишукова; Елена Рыбакина, Софья Лансере, Анастасия Харитонова, капитан – Елена Макарова.11. Наставники чемпионов – Евгения Манюкова, Сергей Веснин12. Золотой дуэт – Елена Веснина

Не остался без награды и спортивный портал «Чемпионат» — в лице редактора теннисного отдела Даниила Сальникова, который получил свой приз в номинации «Журналист года» из рук президента Федерации спортивных журналистов Николая Долгополова.

Даниил Сальников Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В других номинациях не обошлось без шуток и баек. Вручая приз в номинации «За вклад в развитие регионального тенниса» почетному президенту Федерации тенниса Самарской области Александру Косареву, вице-президент ФТР Владимир Лазарев отметил, что креативности лауреату не занимать: «Когда нужно было построить теннисные корты в Самаре в замен разрушенных из-за реконструкции в центре города, он придумал способ построить спортивный объект в то время, когда строить было нельзя: это было сразу после московской Олимпиады, и все правительственные решения запрещали что-либо делать в области спорта Александр Николаевич сделал корты на улице Челюскинцев под вывеской «Пункт приёма стеклотары».



В номинации «Лучший теннисный генеральный» победил генеральный секретарь ФТР Яков Шахтин: ему заслуженный гроссмейстер по шахматам Анатолий Карпов. Анатолий Евгеньевич вспомнил при этом фразу, которую любят повторять теннисисты: «Теннис – это шахматы в движении».



Самую проникновенную речь произнёс Шамиль Тарпищев, вручая награду в номинации «Память» дочери бывшего президента Всесоюзной федерации тенниса Игоря Волка, которого не стало в этом году. Шамиль Анвярович вспомнил несколько эпизодов из жизни: «Помню, в 1972 году, когда я показал ему финал ATP, призовые деньги сыпали на голову победителю. Увидев это, Игорь Петрович мне говорит: «Зачем мы летаем? Надо в теннис играть!» С этого момента теннис стал обязательной частью подготовки космонавтов.

Мы, бывало, прямо на взлётной полосе в Жуковском разгонялись и спорили, кто сколько больше оборотов на машине сделает, пока не начнёт подвозить. Он один из немногих, кто испытывал корабль «Буран» на Камчатке – совершил более 300 посадок. Был вторым лётчиком, который испытывал МиГ-25, и даже как-то выводил самолет из пике с 70 метров от земли. Человек с большой буквы, абсолютно бесстрашный. Когда он стал президентом федерации тенниса, для нас это было счастье. Он не терпел лож, был абсолютно объективен в решениях. Я не хотел становиться новым президентом ФТР — он чувствовал, что поиграет, и заставил меня выставить свою кандидатуру, и я неожиданно выиграл. Играл с моим старшим сыном:14-летний Амир во время игры его всё время учил и ругал», — рассказал Тарпищев.



«Игорь Петрович родился 12 апреля, в День космонавтики, но он всегда говорил, что это космонавтика родилась в его день, ведь он появился на свет раньше – в 1937 году, а космонавтика в 1961-м», — таким вспомнил его Николай Ерёмин, партнёр Игоря Волка по теннисной паре.



Выступая с заключительным словом, Шамиль Тарпищев подчеркнул, что, хотя на церемонии не отмечены трое молодых теннисистов – Андрей Рублев, Карен Хачанов и Даниил Медведев – их успех невозможно отрицать. По мнению Тарпищева, через два года мужская сборная России с таким составом вполне сможет замахнуться на победу в Кубке Дэвиса.



«Мы заждались громких побед, — сказал глава Федерации, — но с оптимизмом смотрим в будущее».