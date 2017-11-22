Просто бизнес, ничего личного. Успехи Федерера и проблемы Шараповой

Хьюстон, у нас проблемы

Индийская полиция начала расследование в отношении российской теннисистки Марии Шараповой. Дело в том, что пять лет назад россиянка стала лицом проекта элитного жилья в Индии, её изображения активно использовались в рекламе. Спортсменка лично приезжала на ряд бизнес-встреч. Однако в итоге получилось, что далеко не всё обещанное жильё было построено, а о теннисных школах и магазинах спортивной одежды на территории комплекса речь пока вообще не идёт.

Полиция Индии начала расследование в отношении Шараповой по делу о мошенничестве

Дело было в 2016 году. Обманутые дольщики не стали следовать русской поговорке и ждать три года обещанного, а обратились в суд с жалобой о невыполнении обязательств. Оказывается, если знаменитость рекламирует какой-либо продукт, то технически становится агентом компании. Пока непонятно, насколько серьёзными могут быть последствия, но репутационные риски наверняка будут высокими.

Хьюстон, всё в порядке

Пример с Шараповой скорее исключение из правил, так как в этом виде спорта всегда умели грамотно распоряжаться финансами. Теннис фактически с самого своего зарождения был игрой для избранных. Позволить себе заниматься этим видом спорта могли преимущественно богатые люди. Безусловно, сейчас ситуация несколько поменялась и теннис стал значительно доступнее для широких масс. Однако некоторые тенденции остались. Теннис по-прежнему считается элитным спортом, который если и уступает по степени пафосности парусному спорту, гольфу или автогонкам, то совсем немного.

Всё это приводит к тому, что в теннисной тусовке собираются преимущественно образованные люди, кругозор которых не ограничивается исключительно профессиональным спортом. Скажем, в футболе игроки массово открывают рестораны, не особенно задумываясь о том, как это делается и зачем. Как правило, их дела ведут многочисленные менеджеры, которые и решают, как распоряжаться деньгами. Конечно, есть исключения — форвард «Баварии» Роберт Левандовски, например, занимающийся различными перспективными проектами, — но общий тренд вы уловили. Теннис, с другой стороны, можно сказать, растит предпринимателей. Вспомните Рене Лакоста и Бьорна Борга. Сегодня поговорим о ряде интересных проектов знаменитых теннисистов, а также о том, как не надо распоряжаться деньгами. Забавно, что Шарапова попала в оба списка.

Федерер делает просто, но со вкусом

Вторая ракетка мира Роджер Федерер проводит очень успешный год не только с точки зрения спортивных результатов. На прошлой неделе он победил Александра Зверева в рамках группового этапа Итогового чемпионата ATP в Лондоне, что позволило ему выйти на первое место в мире по сумме призовых за карьеру в индивидуальных видах спорта. Как сообщает Forbes, теперь на его счету стало $ 110 235 682. Таким образом, он обошёл легендарного гольфиста Тайгера Вудса по этому показателю.

Надаль, Федерер и свита в Лондоне. 15 фактов о великолепной восьмёрке ATP Лучшие теннисисты мира разыграют большой куш.

Но это только призовые, заработанные на соревнованиях. Нас интересует то, что делает Роджер за пределами теннисного корта. Швейцарец и тут на высоте. Федерер создал бренд RF, который считается самым узнаваемым логотипом профессионального спортсмена в мире. Миллионы фанатов швейцарского маэстро по всему миру не скупятся на приобретение товаров с этими двумя буквами. С помощью тесной работы с Nike Федереру удаётся успешно продвигать бренд в виде обуви, футболок, знаменитых бандан, а также курток и много другого. 36-летнего швейцарца часто видят в компании главного редактора глянцевого журнала Vogue. Федерер желает не просто вкладывать деньги в одежду, но быть всегда в курсе модных тенденций, чтобы иметь возможность оперативно реагировать на изменяющиеся условия. Блистательная карьера швейцарца ещё не закончена, а карьера предпринимателя уже давно началась. Кстати, бренд Федерера считается лучшим в мире спорта. Позади остались такие ребята, как Леброн Джеймс, Усэйн Болт, Криштиану Роналду и Стеф Карри.

Конфеты Шараповой, гламур от Серены Уильямс и линия белья от Возняцки

Помните, мы говорили, что Шарапова будет не только в списке провальных бизнес-проектов? Вот подтверждение. Вообще, надо сказать, что россиянка давно вырвалась за рамки теннисного корта и стала зарабатывать на рекламе и других проектах. Самый мощный из них за последнее время – конфеты Sugarpova. Как только продукция стала появляться в сетевых магазинах, эффект получился молниеносным. Помимо того что эти конфеты в принципе оказались вкусными, покупателей привлёк необычный дизайн. Продукцию Sugarpova можно найти в виде элегантной обуви, кошелька и даже теннисного мяча. Как говорит сама Шарапова, эти конфеты отражают её индивидуальность. Индивидуальность индивидуальностью, а на банковском счёте россиянки конфеты отражаются положительно. По подсчётам экспертов, Шарапова получает чуть больше одного доллара за каждую проданную упаковку.

Другая суперзвезда женского тенниса Серена Уильямса предсказуемо ушла в гламур. Американка создала линию одежды и аксессуаров, которую сама считает изысканной и в высшей степени модной. Несмотря на всю пафосность продукции, Уильямс установила достаточно разумные цены на украшения – от $ 30 до 100. Исходя из уровня заработка жителей США, сумма более чем приемлемая. Естественно, всё раскупается.

Не пляжем единым. Пока Серена выходит в свет, её дочка показывает зубки Веснина, Павлюченкова, Кербер, Бушар и Векич на пляже, Серена и Шарапова выходят в свет, а дети у теннисистов продолжают рождаться.

Каролина Возняцки хоть и недотягивает по популярности до Шараповой или младшей Уильямс, но это не мешает ей быть успешной в бизнесе. Датчанка выбрала довольно нестандартную концепцию, вложившись в линию нижнего белья совместно с местным брендом JBC. Продукция предлагается на выбор в двух версиях – котон и микрофибра. Возняцки отмечает, что линия нижнего белья – это отражение её амбиций в спорте. Поверим теннисистке на слово. Кстати, название продукции подобрано очень скромно – «This is me».

Отель Маррея и академия Надаля

Нет никаких сомнений, что шотландец Энди Маррей уже имеет представление о том, чем будет заниматься в жизни после тенниса. Спортсмен решил приобрести пятизвёздочный отель в нескольких минутах езды от своего родного города в Шотландии – Cromlix House Hotel. В здании находятся 14 спален, церковь, большой холл, консерватория, банкетный зал, библиотека, комнаты для конференций и даже места для рисования.

Рафаэль Надаль решил так или иначе остаться в сфере спорта и некоторое время назад открыл академию тенниса. Большая территория, множество кортов – что ещё нужно, чтобы научиться играть в теннис? С делами испанцу помогает его дядя Тони, и вместе они находятся в активном поиске новой мировой суперзвезды спорта. Надаль не раз заявлял, что заинтересован в тренерской карьере, так что собственная академия – отличный полигон для подобных свершений.

Как не надо вкладывать деньги

Делать ставки на/против себя. Чемпион Australian Open-2016 среди юниоров Оливер Андерсон избежал тюремного наказания, но, очевидно, его недолгая карьера пошла под откос. Всё случилось во время матча первого раунда против соотечественника Харрисона Ломбе на небольшом турнире в октябре прошлого года. Восходящая звезда австралийского тенниса признался, что намеренно сдал первый сет в той встрече. Местная букмекерская контора Crownbet заявила о подозрительной активности на этом матче после того, как кто-то попытался поставить $ 10 тыс. на победу Ломбе в первой партии. Чтобы вы понимали, Андерсон был очевидным фаворитом этого противостояния, поэтому ставка на победу Ломбе в первом сете увеличивала ваш капитал более чем в шесть раз. Интересно, что букмекер не принял ставку в $ 10 тыс., но дал поставить $ 2 тыс.

Андерсон воспользовался этим шансом и проиграл первый сет со счётом 4:6, при этом изображая активную борьбу в каждом розыгрыше. Очевидно, план был не до конца продуман, потому что в следующих двух сетах он просто уничтожил заведомо более слабого соперника, отдав ему лишь два гейма. Австралиец на судебном заседании полностью признал вину и согласился заплатить штраф. К сожалению, реанимировать профессиональную карьеру теперь ему будет крайне сложно. Это не лучший пример, как заработать деньги в теннисе. Всё-таки лучше вложиться в нижнее бельё.