Просто бизнес, ничего личного. Успехи Федерера и проблемы Шараповой

Хьюстон, у нас проблемы
Индийская полиция начала расследование в отношении российской теннисистки Марии Шараповой. Дело в том, что пять лет назад россиянка стала лицом проекта элитного жилья в Индии, её изображения активно использовались в рекламе. Спортсменка лично приезжала на ряд бизнес-встреч. Однако в итоге получилось, что далеко не всё обещанное жильё было построено, а о теннисных школах и магазинах спортивной одежды на территории комплекса речь пока вообще не идёт.
Дело было в 2016 году. Обманутые дольщики не стали следовать русской поговорке и ждать три года обещанного, а обратились в суд с жалобой о невыполнении обязательств. Оказывается, если знаменитость рекламирует какой-либо продукт, то технически становится агентом компании. Пока непонятно, насколько серьёзными могут быть последствия, но репутационные риски наверняка будут высокими.
Хьюстон, всё в порядке
Пример с Шараповой скорее исключение из правил, так как в этом виде спорта всегда умели грамотно распоряжаться финансами. Теннис фактически с самого своего зарождения был игрой для избранных. Позволить себе заниматься этим видом спорта могли преимущественно богатые люди. Безусловно, сейчас ситуация несколько поменялась и теннис стал значительно доступнее для широких масс. Однако некоторые тенденции остались. Теннис по-прежнему считается элитным спортом, который если и уступает по степени пафосности парусному спорту, гольфу или автогонкам, то совсем немного.
Всё это приводит к тому, что в теннисной тусовке собираются преимущественно образованные люди, кругозор которых не ограничивается исключительно профессиональным спортом. Скажем, в футболе игроки массово открывают рестораны, не особенно задумываясь о том, как это делается и зачем. Как правило, их дела ведут многочисленные менеджеры, которые и решают, как распоряжаться деньгами. Конечно, есть исключения — форвард «Баварии» Роберт Левандовски, например, занимающийся различными перспективными проектами, — но общий тренд вы уловили. Теннис, с другой стороны, можно сказать, растит предпринимателей. Вспомните Рене Лакоста и Бьорна Борга. Сегодня поговорим о ряде интересных проектов знаменитых теннисистов, а также о том, как не надо распоряжаться деньгами. Забавно, что Шарапова попала в оба списка.
Федерер делает просто, но со вкусом
Вторая ракетка мира Роджер Федерер проводит очень успешный год не только с точки зрения спортивных результатов. На прошлой неделе он победил Александра Зверева в рамках группового этапа Итогового чемпионата ATP в Лондоне, что позволило ему выйти на первое место в мире по сумме призовых за карьеру в индивидуальных видах спорта. Как сообщает Forbes, теперь на его счету стало $ 110 235 682. Таким образом, он обошёл легендарного гольфиста Тайгера Вудса по этому показателю.
Но это только призовые, заработанные на соревнованиях. Нас интересует то, что делает Роджер за пределами теннисного корта. Швейцарец и тут на высоте. Федерер создал бренд RF, который считается самым узнаваемым логотипом профессионального спортсмена в мире. Миллионы фанатов швейцарского маэстро по всему миру не скупятся на приобретение товаров с этими двумя буквами. С помощью тесной работы с Nike Федереру удаётся успешно продвигать бренд в виде обуви, футболок, знаменитых бандан, а также курток и много другого. 36-летнего швейцарца часто видят в компании главного редактора глянцевого журнала Vogue. Федерер желает не просто вкладывать деньги в одежду, но быть всегда в курсе модных тенденций, чтобы иметь возможность оперативно реагировать на изменяющиеся условия. Блистательная карьера швейцарца ещё не закончена, а карьера предпринимателя уже давно началась. Кстати, бренд Федерера считается лучшим в мире спорта. Позади остались такие ребята, как Леброн Джеймс, Усэйн Болт, Криштиану Роналду и Стеф Карри.
Конфеты Шараповой, гламур от Серены Уильямс и линия белья от Возняцки
Помните, мы говорили, что Шарапова будет не только в списке провальных бизнес-проектов? Вот подтверждение. Вообще, надо сказать, что россиянка давно вырвалась за рамки теннисного корта и стала зарабатывать на рекламе и других проектах. Самый мощный из них за последнее время – конфеты Sugarpova. Как только продукция стала появляться в сетевых магазинах, эффект получился молниеносным. Помимо того что эти конфеты в принципе оказались вкусными, покупателей привлёк необычный дизайн. Продукцию Sugarpova можно найти в виде элегантной обуви, кошелька и даже теннисного мяча. Как говорит сама Шарапова, эти конфеты отражают её индивидуальность. Индивидуальность индивидуальностью, а на банковском счёте россиянки конфеты отражаются положительно. По подсчётам экспертов, Шарапова получает чуть больше одного доллара за каждую проданную упаковку.
Другая суперзвезда женского тенниса Серена Уильямса предсказуемо ушла в гламур. Американка создала линию одежды и аксессуаров, которую сама считает изысканной и в высшей степени модной. Несмотря на всю пафосность продукции, Уильямс установила достаточно разумные цены на украшения – от $ 30 до 100. Исходя из уровня заработка жителей США, сумма более чем приемлемая. Естественно, всё раскупается.
Каролина Возняцки хоть и недотягивает по популярности до Шараповой или младшей Уильямс, но это не мешает ей быть успешной в бизнесе. Датчанка выбрала довольно нестандартную концепцию, вложившись в линию нижнего белья совместно с местным брендом JBC. Продукция предлагается на выбор в двух версиях – котон и микрофибра. Возняцки отмечает, что линия нижнего белья – это отражение её амбиций в спорте. Поверим теннисистке на слово. Кстати, название продукции подобрано очень скромно – «This is me».
Отель Маррея и академия Надаля
Нет никаких сомнений, что шотландец Энди Маррей уже имеет представление о том, чем будет заниматься в жизни после тенниса. Спортсмен решил приобрести пятизвёздочный отель в нескольких минутах езды от своего родного города в Шотландии – Cromlix House Hotel. В здании находятся 14 спален, церковь, большой холл, консерватория, банкетный зал, библиотека, комнаты для конференций и даже места для рисования.
Рафаэль Надаль решил так или иначе остаться в сфере спорта и некоторое время назад открыл академию тенниса. Большая территория, множество кортов – что ещё нужно, чтобы научиться играть в теннис? С делами испанцу помогает его дядя Тони, и вместе они находятся в активном поиске новой мировой суперзвезды спорта. Надаль не раз заявлял, что заинтересован в тренерской карьере, так что собственная академия – отличный полигон для подобных свершений.
Как не надо вкладывать деньги
Делать ставки на/против себя. Чемпион Australian Open-2016 среди юниоров Оливер Андерсон избежал тюремного наказания, но, очевидно, его недолгая карьера пошла под откос. Всё случилось во время матча первого раунда против соотечественника Харрисона Ломбе на небольшом турнире в октябре прошлого года. Восходящая звезда австралийского тенниса признался, что намеренно сдал первый сет в той встрече. Местная букмекерская контора Crownbet заявила о подозрительной активности на этом матче после того, как кто-то попытался поставить $ 10 тыс. на победу Ломбе в первой партии. Чтобы вы понимали, Андерсон был очевидным фаворитом этого противостояния, поэтому ставка на победу Ломбе в первом сете увеличивала ваш капитал более чем в шесть раз. Интересно, что букмекер не принял ставку в $ 10 тыс., но дал поставить $ 2 тыс.
Андерсон воспользовался этим шансом и проиграл первый сет со счётом 4:6, при этом изображая активную борьбу в каждом розыгрыше. Очевидно, план был не до конца продуман, потому что в следующих двух сетах он просто уничтожил заведомо более слабого соперника, отдав ему лишь два гейма. Австралиец на судебном заседании полностью признал вину и согласился заплатить штраф. К сожалению, реанимировать профессиональную карьеру теперь ему будет крайне сложно. Это не лучший пример, как заработать деньги в теннисе. Всё-таки лучше вложиться в нижнее бельё.