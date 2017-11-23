Перезагрузка. 10 фактов о финале Кубка Дэвиса

И один на корте воин. 113-й номер рейтинга Фучович разгромил сборную России В сезоне 2018 года сборная России не сыграет в Мировой группе Кубка Дэвиса из-за поражения в Венгрии.

Что? Где? Когда?

Кубок Дэвиса. Мировая группа. Финал

Дата проведения: 24-26 ноября.



Франция – Бельгия

Лилль, Stade Pierre Mauroy. Хард, помещение.

Разница во времени с Москвой: -2 часа.

Участники: Жо-Вилфрид Цонга (15-я ракетка мира в одиночном разряде /545-я в парном), Люка Пуи (18/161), Ришар Гаске (31), Пьер-Юг Эрбер (81/13)– Давид Гоффен (7/548), Стив Дарси (76/321), Рубен Бемельманс (118/278), Артур де Греф (181/1229).

Отказались от участия: Адриан Маннарино (28), Бенуа Пэр (41), Гаэль Монфис (46), Жюльен Беннето (57), Жереми Шарди (77), Николя Маю (104/6).

Действующий победитель: Аргентина.

106-й розыгрыш

Одно из старейших в мире командных соревнований, разыгрываемое аж с 1900 года, Кубок Дэвиса, вышло на финишную прямую. Осталось лишь разыграть в Лилле решающий матч между сборными Франции и Бельгии, и станет известен 106-й обладатель знаменитой «Серебряной салатницы». Точнее, обладателей было гораздо меньше – всего 15, ибо сборная США побеждала в этом турнире 32 раза, а Австралии – 28. Отличались и россияне – дважды (2002, 2006). Среди победителей были также французы – 9 побед. Ну а чемпионы прошлого года, аргентинцы, впервые в истории выигравшие заветный трофей, в нынешнем розыгрыше проиграли в первом же круге. На стадии же плей-офф южноамериканцы вдобавок уступили ещё и казахам. В итоге следующий розыгрыш бывшие чемпионы начнут в своей региональной зоне группы I, как, например, команда России, уступившая в сентябре венграм.

Все обладатели Кубка Дэвиса (105):



США — 32 раза (1900, 1902, 1913, 1920-1926, 1937, 1938, 1946-1949, 1954, 1958, 1963, 1968-1972, 1978, 1979, 1981, 1982, 1990, 1992, 1995, 2007);

Австралия/Австралазия — 28 (1907-1909, 1911, 1914, 1919, 1939, 1950-1953, 1955-1957, 1959-1962, 1964-1967, 1973, 1977, 1983, 1986, 1999, 2003);

Великобритания/Британские острова — 10 (1903-1906, 1912, 1933-1936, 2015);

Франция — 9 (1927-1932, 1991, 1996, 2001);

Швеция — 7 (1975, 1984, 1985, 1987, 1994, 1997, 1998);

Испания — 5 (2000, 2004, 2008, 2009, 2011);

Германия/ФРГ — 3 (1988, 1989, 1993);

Чехия/Чехословакия — 3 (1980, 2012, 2013);

Россия — 2 (2002, 2006);

ЮАР — 1 (1974);

Италия — 1 (1976);

Хорватия — 1 (2005);

Сербия — 1 (2010);

Швейцария — 1 (2014);

Аргентина — 1 (2016).

Второй франкоговорящий финал

Помимо 9 титулов, последний из которых относится к уже далёкому 2001 году, сборная Франции ещё 8 раз проигрывала в решающем матче. Россиянам до сих пор памятен финал-2002 в Берси, когда Сафин, Кафельников, Южный и Столяров впервые завоевали «Серебряную салатницу». Ну а последний неудачный финал французов относится к совсем недавнему времени. В 2014 году к ним в Лилль приехала сборная Швейцарии в своём идеальном составе – Федерер и Вавринка, и увезла трофей домой – в первый и последний раз. Кстати, тогда был первый в истории полностью франкоговорящий финал. В грядущий уик-энд будет второй. И по странному стечению обстоятельств он снова пройдёт в Лилле на том же Stade Pierre Mauroy. Хозяев финала этот факт не смутил, хотя вообще гости в финалах Кубка Дэвиса побеждают частенько, взять хотя бы тот знаменитый финал-2002 Франция – России или последние четыре розыгрыша. Скорее французы отталкивались от того, что на этом стадионе они обыграли в сентябре в полуфинале чемпионов-2010 сербов – 3-1.

Третья попытка Бельгии

У бельгийцев опыт финалов беднее. Они в него пробились третий раз в истории. Первый был в далёком 1904-м. Точнее, тогда бельгийцы выиграли Мировую группу и по регламенту как претенденты играли матч с действующими чемпионами британцами, которым в итоге и уступили – 0-5. Следующего финала сборной Бельгии пришлось ждать аж 111 лет, и снова на их пути встали представители Британских островов. Тогда, в Генте-2015, Давид Гоффен сотоварищи ничего не смог поделать с неудержимым Энди Марреем. К третьей попытке сборная Бельгии уже подошла во всеоружии. Мало того что команду представляет оптимальный состав, так ещё и лидер, Давид Гоффен, подошёл к ответственному матчу уже в качестве 7-й ракетки мира, финалиста только что завершившегося Итогового чемпионата ATP в Лондоне, а также теннисиста, победившего в течение соревнований и Рафаэля Надаля, и Роджера Федерера. Подобное удавалось за всю историю тенниса считаным единицам. Другой вопрос, что второй номер бельгийцев, Стив Дарси, не так ярок с точки зрения результатов, однако он опытный кубковый боец и потрепать нервы может любому.

Длинная «скамейка»

У французов в этом году в итоговую восьмёрку никто не попал. Зато их лидер, Жо-Вильфрид Цонга, пропустивший всю азиатскую серию турниров, завоевал затем титул в Антверпене, дошёл до финала в Вене и спокойно готовился к домашнему финалу Кубка Дэвиса. Второй номер хозяев, Люка Пуи, как раз и был тем теннисистом, который обыграл Цонгу в финале Вены. У Франции традиционно длинная «скамейка». Призванный в прошлом году на капитанский мостик Янник Ноа, в своё время сам побеждавший в Кубке Дэвиса в качестве игрока и капитана, решил сделать ставку в качестве запасных на парного специалиста — Пьер-Юга Эрбера и бывшего игрока топ-7 Ришара Гаске. Он убрал из заявки в последний момент Николя Маю, у которого была сыгранная пара с Эрбером. Теперь можно с уверенностью сказать, что у Ноа появились варианты замен, начиная с субботы — и на парную комбинацию, и на обе воскресные одиночки — в зависимости от того, как пойдёт матч.

Ноздря в ноздрю

История взаимоотношений сборной Франции и Бельгии в Кубке Дэвиса довольно богата. Началась она с того самого 1904 года, когда бельгийцы играли матч за первенство мира с британцами. А в финале Мировой группы они как раз победили французов, причём на траве знаменитого Уимблдона. Затем в 1919-м сборная Франции нанесла болезненный ответный укол, обыграв соперников у них дома, в Брюсселе. Бельгийцы в долгу не остались и обыграли конкурентов в самом сердце французского тенниса – на «Ролан Гаррос»-1952. Так они и обыгрывали друг друга поочерёдно, не отпуская друг друга более чем на одну победу. Нынешняя встреча будет 8-й, и счёт на данный момент – 4-3 в пользу команды Франции.

Личные встречи



Франция — Бельгия — 4-3

Бельгия — 3-2 (Уимблдон, трава, финал Мировой группы-1904).

Франция — 3-0 (Брюссель, 1-й круг-1919).

Бельгия — 3-2 («Ролан Гаррос», грунт, полуфинал Европы-1952).

Франция — 4-1 («Ролан Гаррос», грунт, 1/4 финала Европы-1975).

Бельгия — 3-2 (Гент, грунт, помещение, 1-й круг-1997).

Франция — 4-1 (По, синтетика, помещение, 1/2 финала-1999).

Франция — 5-0 (Гент, грунт, помещение, 1/2 финала-2001).

??? (Лилль, хард, помещение, финал-2017)

Прощай, «олдскул»!

Кубок Дэвиса стоит на пороге больших перемен. У организаторов соревнований давно чешутся руки поменять веками устоявшие правила в угоду телевизионной привлекательности и желанию привлечь к участию побольше топовых игроков. По сути, перемены уже запущены, и этот маховик не остановить. Уже второй год в пятом сете играется тай-брейк при счёте 6:6. Теперь уже никогда поклонники тенниса не увидят в командных битвах таких приятных «олдскульных» счетов, как 10:8 или 15:13. Безвозвратно канули в лету такие мегабитвы, как Турсунов – Роддик в 2006-м (17:15 в пятом сете) или же Чесноков – Штих в 1995-м (14:12), когда россиянин спасся с 9 матчболов и за этот спортивный подвиг был награждён орденом Мужества. Что поделать – мир становится стремительнее, и изменения в нём происходят всё с большей интенсивностью. И даже теннис – пожалуй, самый консервативный вид спорта – тоже уже не может оставаться в стороне от всех этих перестроек. С нового сезона изменений в регламенте Кубка Дэвиса будет очень много. Впрочем, пока решили Мировую группу (откуда, напомним, сборная России, вылетела), а также матчи плей-офф практически не трогать. Добавится лишь 5-й игрок в команду, что поможет таким сборным, как Франция, или даже Россия (если она, конечно, пробьётся в плей-офф), где длинная «скамейка» и этот пятый игрок обедни не испортит, а наоборот, чуть разгрузит лидеров. Также отменится 5-й поединок, если к тому времени судьба матча будет досрочно решена.

Низшие лиги – экспериментальная площадка

Гораздо радикальнее всё выглядит в региональных зонах Групп I и II. По сути их резко превратили в экспериментальную площадку. Судите сами:



1) поединки внутри матча будут разыгрываться из трёх сетов, а не пяти. Причём в решающей партии в случае равенства геймов всё решится на тай-брейке. Так сейчас разыгрываются матчи на всех турнирах ATP;



2) игровой уик-энд теперь будет длиться не три дня, а всего два – суббота и воскресенье. Это даст возможность игрокам на один день дольше готовиться к матчу, чем раньше;



3) пять игроков в сборной вместо привычной четвёрки (как и в Мировой группе — 2018);



4) отмена 5-го поединка в случае досрочного выявления победителя в паре (тоже по примеру Мировой группы).



Добьются ли организаторы желаемого результата такими кардинальными мерами, покажет время. Но остаётся констатировать, что Кубок Дэвиса уже никогда не будет прежним. В привычном виде ему осталось жить всего три дня.