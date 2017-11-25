Красоты Абу-Даби и королевские гонки впечатлили Шарапову

Шарапова посетила Формулу-1, Джокович и Касаткина готовятся к сезону, Иванович объявила о беременности, а Фоньини скучает по арбитру.

Не пляжем единым. Пока Серена выходит в свет, её дочка показывает зубки Веснина, Павлюченкова, Кербер, Бушар и Векич на пляже, Серена и Шарапова выходят в свет, а дети у теннисистов продолжают рождаться.

Пока в Лилле определяется победитель Кубка Дэвиса-2017 в финальном матче Франция – Бельгия, остальные теннисисты продолжают восстанавливаться после затяжного сезона, а кто-то уже начал подготовку к новым стартам. И, конечно же, практически ни один выпуск нашей рубрики «Соцсети теннисистов» не обходится без детской темы. Первенец родился у россиянина Евгения Донского. Вместе с женой Анной они назвали сына Тимофей. Очередное пополнение случилось в семье испанского парного специалиста Давида Марреро. Уроженец Лас-Пальмаса выиграл 13 турниров в паре, 4 года назад был 5-й ракеткой мира в паре, а поклонникам российского тенниса известен по матчу Кубка Дэвиса-2015 против сборной России во Владивостоке, где как раз играл Донской. На днях жена Давида Марреро Нурия родила ему третьего ребёнка, которого назвали Давид-младший. Теперь многодетный отец будет готовиться к новому сезону с ещё большей мотивацией.

Экс-первая ракетка мира Ана Иванович и её муж – немецкий футболист Бастиан Швайнштайгер официально объявили, что готовятся к рождению их первенца. До этого ходили слухи о беременности сербки, но официально они это подтвердили только сейчас.

После свадьбы Серены Уильямс и Алексиса Оганяна их дочь Алексис-Олимпия предстала перед публикой вот в таком леопардовом наряде. Хоть сейчас можно отправляться в джунгли.

Ещё одна экс-первая ракетка мира, Виктория Азаренко, отпраздновала на днях 11 месяцев со дня рождения своего сына Лео. Но, к сожалению, не всё так радужно у белорусской теннисистки. Уже четыре месяца продолжается её судебная тяжба с отцом ребёнка. Видимо, очередная встреча с бывшим возлюбленным нанесла Виктории тяжёлую моральную травму, поскольку она написала в соцсетях всему миру следующие слова: «Когда парень оскорбляет женщину перед своими родителями, а они смеются, о ком это говорит больше – о нём или родителях, которые его воспитали?...»

Совсем другую стадию отношений переживают сейчас Кристина Младенович и Доминик Тим. На прошлой неделе молодые люди обнародовали сам факт, что они встречаются. Тогда французская теннисистка сербского происхождения во время Итогового чемпионата ATP в Лондоне всю неделю просидела в боксе австрийца, между прочим, рядом с его родителями. Сейчас молодые люди на отдыхе, причём вместе. По крайней мере, такой вывод можно сделать по одинаковым фото в их социальных сетах. Некоторые наблюдатели даже сделали вывод, что лучше фотографировать получается у Кристины.

Продолжает совмещать отдых с многочисленными бизнес-активностями Мария Шарапова. После поездки в Шанхай на фестиваль шопинга россиянка отправилась на другой конец Азии – в Абу-Даби, где в этот уик-энд проходит заключительный этап Формулы-1. Теннисистка осталась в восторге от красот местного Лувра.

Также она не отказала себе в удовольствии от совместных фотографий с звёздами прошлых лет королевских автогонок – Ником Росбергом и Марком Уэббером.

Тем временем другая россиянка – Анастасия Павлюченкова – побывала в Московском музее современного искусства.

Наслаждается последними днями на море француженка Ализе Корне.

А вот у россиянки Дарьи Касаткиной уже вовсю идёт этап физподготовки в словацких Татрах.

Много времени в спортзале проводит канадка Эжени Бушар.

Активно занимается ОФП и немка Юлия Гёргес, завершившая сезон серией из 9 побед, включая два титула – в Москве и Чжухае.

Предсезонка сейчас и у чешки Петры Квитовой.

Настоящую радость от тренировочного процесса испытывает экс-лидер мирового рейтинга Новак Джокович. Он занимается вместе с соотечественником Филипом Краинович.

Ну а известный своим несдержанным характером на корте Фабио Фоньини, которого не раз наказывали за скандалы с арбитрами, в шуточной манере отреагировал на завершение карьеры известного испанского судьи Паскаля Марии: «Нет, Паскаль! Не уходи. Останься с нами. Я люблю тебя. Всего наилучшего! Фабио».