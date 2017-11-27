Под знаком Федаля. Рафаэль и Роджер ушли в отрыв в сезоне-2017

Предыдущий выпуск рубрики «Табель о рангах» был посвящён досрочному определению обоих теннисистов, у мужчин и женщин, завершивших год на первом месте – это Симона Халеп и Рафаэль Надаль. Теперь же настала пора именно с точки зрения рейтинга подвести итоги сезона-2017, поскольку завершились не только регулярные турниры в ATP и WTA-турах, но и в младшей серии челленджеров.
100-процентная ротация
Вся первая десятка женского рейтинга по итогам сезона-2017 в полном составе улучшила свои прошлогодние показатели. Лучший рывок за год удался латвийке Елене Остапенко – с 44-й на 7-ю позицию. Отметим также, что из десятки-2016 в ней спустя сезон остались лишь четыре теннисистки – новая первая ракетка мира Симона Халеп (4-я по итогам 2016-го), испанка Гарбинье Мугуруса (7), чешка Каролина Плишкова (6) и британка Йоханна Конта (10). Нетрудно заметить, что прошлогодняя тройка лучших – Кербер, С. Уильямс и А. Радваньска – по разным причинам в полном составе покинула топ-10.
Серена за минувший год успела выиграть Australian Open, объявить о беременности, родить дочь и выйти замуж. У Кербер и Радваньской снизились результаты – обе сейчас находятся в топ-30. Пока ничего не предвещает то, что активная ротация среди лидеров остановится. Достаточно посмотреть, что нынешняя первая тройка – Халеп, Мугуруса и Возняцки – умещается всего в 60 очках. Так что смена первых ракеток мира в новом сезоне практически наверняка продолжится. Если только Симона не совершит прямо в январе какой-то выдающийся рывок.
1 (4-я по итогам 2016-го). Симона Халеп (Румыния) — 6175 очков.
2 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6135.
3 (19). Каролина Возняцки (Дания) — 6015.
4 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 5730.
5 (17). Винус Уильямс (США) – 5597.
6 (14). Элина Свитолина (Украина) – 5500.
7 (44). Елена Остапенко (Латвия) – 5010.
8 (24). Каролин Гарсия (Франция) – 4385.
9 (10). Йоханна Конта (Великобритания) – 3610.
10 (36). Коко Вандевей (США) – 3258.
…12 (9). Светлана Кузнецова (Россия) — 2856.
…15 (27). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2485.
…18 (16). Елена Веснина (Россия) — 2220.
…24 (26). Дарья Касаткина (Россия) — 1950.
…33 (30). Екатерина Макарова (Россия) — 1580.
…55 (161). Наталья Вихлянцева (Россия) — 1033.
…60 (-). Мария Шарапова (Россия) — 1006.
…96 (133). Екатерина Александрова (Россия) — 699.
Семь + Шарапова
Этот сезон ни одна из россиянок не завершила в топ-10. Это неприятно, но не так фатально, ведь в топ-20 их уже три, а в целом в топ-100 – восемь. На одну больше, чем в прошлом году. Выбыли из сотни Евгения Родина и Ирина Хромачёва, а поднялись в неё Наталья Вихлянцева, Екатерина Александрова и экс-первая ракетка мира Мария Шарапова. Победительница пяти турниров «Большого шлема» отбыла более чем годичную дисквалификацию за употребление мельдония и с конца апреля начала набирать очки с нуля. Попутно россиянка получила несколько травм, из-за чего делала перерывы в выступлениях, но, тем не менее, в октябре она завоевала первый титул после возвращения в Тяньцзине и завершила 2017-й в топ-60. Бесспорно, это отличная стартовая позиция для рывка в следующем году. Впечатляет также почти двукратное улучшение позиции Анастасии Павлюченковой (с 27-й на 15-ю) и почти трёхкратное Натальи Вихлянцевой (с 161-й на 55-ю).
100-процентный травматизм
У мужчин за год произошла примерно такая же ротация, как и у женщин. Лишь 4 теннисиста остались в топ-10 по сравнению с концом прошлого сезона – Надаль, Тим, Чилич и Вавринка. Но при этом главная причина подобных изменений совсем другая – не снижение результатов и отсутствие ярко выраженной группы лидеров, а банальный травматизм. Более того, если взглянуть на топ-5 образца концовки 2016 года, можно просто ужаснуться. Вся эта пятёрка в полном составе не смогла доиграть нынешний сезон до самого финиша из-за травм– Маррей, Джокович, Раонич, Вавринка и Нисикори.
Тем не менее это никак не умаляет достижений как минимум двух теннисистов – Рафаэля Надаля и Роджера Федерера, поскольку в большей части сезона почти все ведущие теннисисты мира были в строю. А эта парочка разделила между собой все турниры «Большого шлема» нынешнего сезона, пять «Мастерсов» и четыре «пятисотника». Немудрено, что оба теннисиста финишировали с огромным отрывом от третьего места (около 4,5 тыс.очков). При этом Надаль стал самой возрастной в истории первой ракеткой планеты по итогам сезона – 31 год. Предыдущий рекордный показатель – 29 лет – делили Иван Лендл (в 1989-м), Андре Агасси (1999) и Энди Маррей (2016). Но Федерер увеличил рекорд для вторых ракеток мира и вовсе на 4 года – 36. Прошлое достижение (32) принадлежало Джимми Коннорсу (1984) и Андре Агасси (2002).
1 (9). Рафаэль Надаль (Испания) — 10 645 очков.
2 (16). Роджер Федерер (Швейцария) — 9605.
3 (17). Григор Димитров (Болгария) — 5150
4 (24). Александр Зверев (Германия) – 4610.
5 (8). Доминик Тим (Австрия) — 4015.
6 (6). Марин Чилич (Хорватия) — 3805.
7 (11). Давид Гоффен (Бельгия) — 3775.
8 (23). Джек Сок (США) — 3165.
9 (4). Стэн Вавринка (Швейцария) — 3150.
10 (30). Пабло Карреньо-Буста (Испания) — 2615.
…12 (2). Новак Джокович (Сербия) — 2585.
…16 (1). Энди Маррей (Великобритания) — 2290.
…39 (156). Андрей Рублёв (Россия) — 1229.
…45 (53). Карен Хачанов (Россия) — 1030.
…65 (99). Даниил Медведев (Россия) — 772.
…72 (125). Евгений Донской (Россия) — 704.
…84 (57). Михаил Южный (Россия) — 633.
…108 (46). Андрей Кузнецов (Россия) — 546.
Тройка юных + помощь челленджеров
Из российских мужчин сезон в топ-100 завершили пятеро. Близок к попаданию на Australian Open-2018 по рейтингу и Андрей Кузнецов, который прошлый год закончил в ранге первой ракетки России. Шесть россиян в основе турнира «Большого шлема» — отличный показатель для последних лет. «Виновата» в этом тройка молодых теннисистов – Хачанов, Медведев и Рублёв, которая, соревнуясь друг с другом и лучшими ровесниками со всего мира, в полном составе отобралась на новый итоговый турнир Next Gen ATP Finals в Милане (до 21 года).
Попутно 20-летний Андрей Рублёв завершил год в качестве первой ракетки России. К этой троице в Мельбурне помимо упомянутого Кузнецова добавятся ещё два опытных теннисиста – Евгений Донской и Михаил Южный. Причём недаром вначале были упомянуты челленджеры, поскольку более чем половину своих очков Донской набрал как раз на них, в основном в Азии (384 из 704). Южному же ворваться в топ-100 на исходе сезона также помогла связка из трёх челленджеров – в Нинбо, Хошимине и Шэньчжэне (213 из 633). Стоит напомнить, что обоих теннисистов тренирует опытный Борис Собкин, который вывел для своих подопечных неочевидную, на первый взгляд, формулу успеха.
Возвращение большой четвёрки + Серены с Азаренко
Впереди целый месяц без тенниса, но уже с последних дней декабря ожидается старт сезона, причём многие из травмированных запланировали своё возвращение в строй. В частности, Джокович начнёт новый год с показательного турнира в Абу-Даби и ATP-250 в Дохе. Вавринка тоже сыграет в Абу-Даби. Маррей выступит в Брисбене, как и первая ракетка мира Надаль (плюс Абу-Даби) и чемпион итогового турнира ATP Григор Димитров. На Кубок Хомана в Перт отправятся Федерер, Александр Зверев и финалист Кубка Дэвиса Давид Гоффен. У женщин ожидается возвращение в строй двух молодых мам, Серены Уильямс и Виктории Азаренко. Будет интересно.