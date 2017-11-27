Под знаком Федаля. Рафаэль и Роджер ушли в отрыв в сезоне-2017

Четыре раза в одну реку. Надаль снова закончит год первой ракеткой мира Надаль гарантировал себе первое место по итогам сезона-2017. Четыре дня назад у женщин того же добилась Халеп.

Предыдущий выпуск рубрики «Табель о рангах» был посвящён досрочному определению обоих теннисистов, у мужчин и женщин, завершивших год на первом месте – это Симона Халеп и Рафаэль Надаль. Теперь же настала пора именно с точки зрения рейтинга подвести итоги сезона-2017, поскольку завершились не только регулярные турниры в ATP и WTA-турах, но и в младшей серии челленджеров.

100-процентная ротация

Вся первая десятка женского рейтинга по итогам сезона-2017 в полном составе улучшила свои прошлогодние показатели. Лучший рывок за год удался латвийке Елене Остапенко – с 44-й на 7-ю позицию. Отметим также, что из десятки-2016 в ней спустя сезон остались лишь четыре теннисистки – новая первая ракетка мира Симона Халеп (4-я по итогам 2016-го), испанка Гарбинье Мугуруса (7), чешка Каролина Плишкова (6) и британка Йоханна Конта (10). Нетрудно заметить, что прошлогодняя тройка лучших – Кербер, С. Уильямс и А. Радваньска – по разным причинам в полном составе покинула топ-10.

Серена за минувший год успела выиграть Australian Open, объявить о беременности, родить дочь и выйти замуж. У Кербер и Радваньской снизились результаты – обе сейчас находятся в топ-30. Пока ничего не предвещает то, что активная ротация среди лидеров остановится. Достаточно посмотреть, что нынешняя первая тройка – Халеп, Мугуруса и Возняцки – умещается всего в 60 очках. Так что смена первых ракеток мира в новом сезоне практически наверняка продолжится. Если только Симона не совершит прямо в январе какой-то выдающийся рывок.

Рейтинг-лист WTA по итогам 2017 года:



1 (4-я по итогам 2016-го). Симона Халеп (Румыния) — 6175 очков.

2 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6135.

3 (19). Каролина Возняцки (Дания) — 6015.

4 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 5730.

5 (17). Винус Уильямс (США) – 5597.

6 (14). Элина Свитолина (Украина) – 5500.

7 (44). Елена Остапенко (Латвия) – 5010.

8 (24). Каролин Гарсия (Франция) – 4385.

9 (10). Йоханна Конта (Великобритания) – 3610.

10 (36). Коко Вандевей (США) – 3258.

…12 (9). Светлана Кузнецова (Россия) — 2856.

…15 (27). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2485.

…18 (16). Елена Веснина (Россия) — 2220.

…24 (26). Дарья Касаткина (Россия) — 1950.

…33 (30). Екатерина Макарова (Россия) — 1580.

…55 (161). Наталья Вихлянцева (Россия) — 1033.

…60 (-).

…96 (133). Екатерина Александрова (Россия) — 699. 1 (4-я по итогам 2016-го). Симона Халеп (Румыния) — 6175 очков.2 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6135.3 (19). Каролина Возняцки (Дания) — 6015.4 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 5730.5 (17). Винус Уильямс (США) – 5597.6 (14). Элина Свитолина (Украина) – 5500.7 (44). Елена Остапенко (Латвия) – 5010.8 (24). Каролин Гарсия (Франция) – 4385.9 (10). Йоханна Конта (Великобритания) – 3610.10 (36). Коко Вандевей (США) – 3258.…12 (9). Светлана Кузнецова (Россия) — 2856.…15 (27). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2485.…18 (16). Елена Веснина (Россия) — 2220.…24 (26). Дарья Касаткина (Россия) — 1950.…33 (30). Екатерина Макарова (Россия) — 1580.…55 (161). Наталья Вихлянцева (Россия) — 1033.…60 (-). Мария Шарапова (Россия) — 1006.…96 (133). Екатерина Александрова (Россия) — 699.

Семь + Шарапова

Этот сезон ни одна из россиянок не завершила в топ-10. Это неприятно, но не так фатально, ведь в топ-20 их уже три, а в целом в топ-100 – восемь. На одну больше, чем в прошлом году. Выбыли из сотни Евгения Родина и Ирина Хромачёва, а поднялись в неё Наталья Вихлянцева, Екатерина Александрова и экс-первая ракетка мира Мария Шарапова. Победительница пяти турниров «Большого шлема» отбыла более чем годичную дисквалификацию за употребление мельдония и с конца апреля начала набирать очки с нуля. Попутно россиянка получила несколько травм, из-за чего делала перерывы в выступлениях, но, тем не менее, в октябре она завоевала первый титул после возвращения в Тяньцзине и завершила 2017-й в топ-60. Бесспорно, это отличная стартовая позиция для рывка в следующем году. Впечатляет также почти двукратное улучшение позиции Анастасии Павлюченковой (с 27-й на 15-ю) и почти трёхкратное Натальи Вихлянцевой (с 161-й на 55-ю).

100-процентный травматизм

У мужчин за год произошла примерно такая же ротация, как и у женщин. Лишь 4 теннисиста остались в топ-10 по сравнению с концом прошлого сезона – Надаль, Тим, Чилич и Вавринка. Но при этом главная причина подобных изменений совсем другая – не снижение результатов и отсутствие ярко выраженной группы лидеров, а банальный травматизм. Более того, если взглянуть на топ-5 образца концовки 2016 года, можно просто ужаснуться. Вся эта пятёрка в полном составе не смогла доиграть нынешний сезон до самого финиша из-за травм– Маррей, Джокович, Раонич, Вавринка и Нисикори.

Усталость металла. Почему снятие Надаля с турнира в Лондоне было неизбежно У ATP скоро не останется топ-игроков, ведь люди не железные. Что делать? Этот вопрос требует решительного ответа.

Тем не менее это никак не умаляет достижений как минимум двух теннисистов – Рафаэля Надаля и Роджера Федерера, поскольку в большей части сезона почти все ведущие теннисисты мира были в строю. А эта парочка разделила между собой все турниры «Большого шлема» нынешнего сезона, пять «Мастерсов» и четыре «пятисотника». Немудрено, что оба теннисиста финишировали с огромным отрывом от третьего места (около 4,5 тыс.очков). При этом Надаль стал самой возрастной в истории первой ракеткой планеты по итогам сезона – 31 год. Предыдущий рекордный показатель – 29 лет – делили Иван Лендл (в 1989-м), Андре Агасси (1999) и Энди Маррей (2016). Но Федерер увеличил рекорд для вторых ракеток мира и вовсе на 4 года – 36. Прошлое достижение (32) принадлежало Джимми Коннорсу (1984) и Андре Агасси (2002).

Тройка юных + помощь челленджеров

Из российских мужчин сезон в топ-100 завершили пятеро. Близок к попаданию на Australian Open-2018 по рейтингу и Андрей Кузнецов, который прошлый год закончил в ранге первой ракетки России. Шесть россиян в основе турнира «Большого шлема» — отличный показатель для последних лет. «Виновата» в этом тройка молодых теннисистов – Хачанов, Медведев и Рублёв, которая, соревнуясь друг с другом и лучшими ровесниками со всего мира, в полном составе отобралась на новый итоговый турнир Next Gen ATP Finals в Милане (до 21 года).

Попутно 20-летний Андрей Рублёв завершил год в качестве первой ракетки России. К этой троице в Мельбурне помимо упомянутого Кузнецова добавятся ещё два опытных теннисиста – Евгений Донской и Михаил Южный. Причём недаром вначале были упомянуты челленджеры, поскольку более чем половину своих очков Донской набрал как раз на них, в основном в Азии (384 из 704). Южному же ворваться в топ-100 на исходе сезона также помогла связка из трёх челленджеров – в Нинбо, Хошимине и Шэньчжэне (213 из 633). Стоит напомнить, что обоих теннисистов тренирует опытный Борис Собкин, который вывел для своих подопечных неочевидную, на первый взгляд, формулу успеха.

Возвращение большой четвёрки + Серены с Азаренко

Впереди целый месяц без тенниса, но уже с последних дней декабря ожидается старт сезона, причём многие из травмированных запланировали своё возвращение в строй. В частности, Джокович начнёт новый год с показательного турнира в Абу-Даби и ATP-250 в Дохе. Вавринка тоже сыграет в Абу-Даби. Маррей выступит в Брисбене, как и первая ракетка мира Надаль (плюс Абу-Даби) и чемпион итогового турнира ATP Григор Димитров. На Кубок Хомана в Перт отправятся Федерер, Александр Зверев и финалист Кубка Дэвиса Давид Гоффен. У женщин ожидается возвращение в строй двух молодых мам, Серены Уильямс и Виктории Азаренко. Будет интересно.