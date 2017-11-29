Гомосексуализм, насилие, бандиты и наркотики. Другая сторона мира тенниса

Чаще всего теннис ассоциируется с блеском и гламуром, однако далеко не всегда мы видим то, что происходит за кулисами большого спорта. А происходят иногда страшные вещи – изнасилования, покушения на убийство, наркотики. Часто это ломает карьеру спортсмену, а даже если он или она потом возвращается на корт, прежних результатов добиться очень сложно. «Чемпионат» подобрал целый ряд зубодробительных эпизодов из жизни теннисистов разных эпох, после которых вам захочется задуматься о смысле бытия и сделать что-то хорошее.

Психопат с ножом и трагедия Селеш

Моника Селеш должна была радовать теннисный мир яркими выступления на протяжении многих лет, однако 30 апреля 1993 года её мир навсегда перевернулся. В четвертьфинале турнира в Гамбурге она уверенно побеждала болгарку Магдалену Малееву, когда случился ужасный инцидент. При счёте 4:3 в пользу Селеш при смене сторон к теннисистке вдруг сзади подбежал неизвестный мужчина и воткнул ей в спину разделочный нож. Злодеем оказался токарь из Германии Гюнтер Пархе, который был большим поклонником таланта Штеффи Граф – основной соперницы Селеш в борьбе за звание лучшей теннисистки мира на тот момент. После инцидента Моника всё время боялась, что немецкий токарь снова на неё нападёт. 28 месяцев спустя Селеш вернулась на корт и даже начала выигрывать крупные турниры, однако стабильность куда-то подевалась. Злосчастный нож разделил карьеру Селеш на две части – до и после.

При счёте 4:3 в пользу Селеш при смене сторон к теннисистке вдруг сзади подбежал неизвестный мужчина и воткнул ей в спину разделочный нож.

Нападение на Квитову

В декабре прошлого года похожий случай произошёл с чешской теннисисткой Петрой Квитой, которая получила ножевые ранения в результате нападения грабителя, проникшего к ней в дом. Злоумышленник забрал 5 тыс. чешских крон и скрылся. На прошлой неделе стало известно, что чешской полиции так и не удалось установить личность преступника, в результате чего дело было закрыто. Квитова перенесла операцию и вернулась на корт в мае 2017 года и даже завоевала титул в Бирмингеме. Увидим ли мы прежнюю Квитову, выигрывающую турниры «Большого шлема», – большой вопрос.

Винус Уильямс и смертельная авария

9 июля этого года американка Винус Уильямс попала в автомобильную аварию в штате Флорида, в результате которой от смертельных ран скончался 78-летний Джером Барсон. За рулём «Хёндай Акцент» сидела жена Барсона Линда, когда в них на полном входу на красный свет влетела «Тойота Секвойя» американской теннисистки. Тесты не выявили в организме Уильямс следов наркотиков или алкоголя, но согласно предварительному расследованию она всё равно была признана виновной. Семья Барсонов подала в суд на звезду тенниса, однако адвокаты спортсменки потянули за нужные рычаги, и оказалось, что красный свет был не таким уж и красным. В итоге полиция установила, что Уильямс по правилам въезжала на перекрёсток и дело потихоньку замяли, хотя Барсоны до сих пор пытаются добиться справедливости.

Винус Уильямс – жертва

Этот год получился весьма насыщенным для американской теннисистки. Помимо участия в ДТП с летальным исходом старшая Уильямс стала жертвой преступников, которые проникли в её дом и похитили деньги и драгоценности на сумму $ 400 тыс. Сообщается, что это случилось ещё в декабре, однако публика узнала об этом только несколько недель назад. Несмотря на то что Уильямс проживает в элитном районе Палм-Бич-Гарденс во Флориде, который в теории должен хорошо охраняться, преступление стало возможным. Полиция не установить личности злоумышленников не смогла.

Тесты не выявили в организме Уильямс следов наркотиков или алкоголя, но согласно предварительному расследованию она всё равно была признана виновной.

Украденные трофеи Винчи

Не обошла незавидная участь и итальянскую теннисистку Роберту Винчи, дом которой ограбили и вынесли все завоёванные ею трофеи. Винчи признавалась, что награды были лишь материальным символом её успехов, однако в то же время была большая обида из-за случившегося. Федерация тенниса Италии не осталась в стороне от этого события и поспособствовала тому, чтобы Винчи получила копии нескольких теннисных трофеев. В частности, ей вернули две золотые награды за победы на Кубке Федерации-2006 и на Уимблдоне-2014 в паре с Сарой Эррани. Также итальянке вручили копии украденных дипломов за разные достижения с 2009 по 2013 года и бронзу чемпионата Италии по теннису 2003 года.

Ночной кошмар Чакветадзе

Если уж в благополучных районах Флориды и Италии случаются ограбления, то что говорить о России. Зимой 2007 года в подмосковном городе Апрелевка была совершено разбойное нападение на семью Анны Чакветадзе. Преступники связали сначала родителей теннисистки, забрали все ценности из их спальни, а затем прошли в комнату самой Анны и связали и её. У Чакветадзе был повреждён нерв на одной из рук, однако мужественная россиянка не отошла от профессиональных планов и начала сезон в Австралии, выиграв личный турнир спустя всего несколько месяцев после нападения.

Копы против Блэйка

Экс-четвёртая ракетка мира Джеймс Блэйк также стал жертвой нападения, однако парадокс ситуации заключается в том, что на американца напали не бандиты, а полиция. Джеймс спокойно стоял возле отеля в центре Манхэттена, когда к нему подбежал коп под прикрытием и с применением грубой физической силы завалил на асфальт. История получила широкую огласку, так как в то время в Нью-Йорке шла борьба против полицейского произвола на расовой почве. Сам Блэйк не сомневался, что на него напали именно из-за его цвета кожи. В итоге перед теннисистом извинялись даже мэр Нью-Йорка и глава полиции города.

Он вроде бы вёл себя обычно, мы обсуждали тактику на корте, а потом он вдруг сказал, что сейчас изнасилует меня и что мне лучше получить удовольствие от этого.

Каприати – секс, наркотики, рок-н-ролл

Карьера Дженнифер Каприати могла сложиться иначе, однако, в отличие от случая с Селеш, винить американка должна только себя. В 15 лет она уже играла в полуфинале Уимблдона, однако затем что-то пошло не так. Каприати сначала поймали за магазинной кражей, а потом арестовали за хранение марихуаны. Знающие люди отмечали, что тогда она баловалась гораздо более серьёзными наркотиками. Каприати позже всё-таки вернулась на высокий уровень и начала штамповать победы на турнирах «Большого шлема». Тем не менее после окончания карьеры она снова пустилась во все тяжкие – передозировка наркотиками, попытка суицида, отношения с бывшим порноактёром и бог знает что ещё. Сейчас Каприати уверяет, что вернулась к нормальной жизни и публикует мотивационные цитаты в социальных сетях. Кто знает, как оно на самом деле.

«Он призывал меня наслаждаться изнасилованием»

Австралийский теннисист Боб Хьюитт провёл выдающуюся карьеру на теннисном корте, однако много лет спустя на него обрушилась дурная слава. В возрасте 75 лет австралийца приговорили к шести годам лишения свободы за изнасилование несовершеннолетних девушек в 1981 и 1982 годах. Одна из жертв бывшего теннисиста признавалась, что перед изнасилованием Хьюитт призывал её наслаждаться процессом на полную катушку.

Хьюитт был введён в Международный зал теннисной славы в 1992 году, однако шесть лет назад, когда вскрылись подробности его деяний, был моментально из него исключён.

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Гомосексуалист, извращенец и друг Чарли Чаплина

Ещё одна жутковатая история связана с легендой тенниса первой половины XX века Биллом Тилденом, который выигрывал Уимблдон и US Open в общей сложности 10 раз. Однако в историю он вошёл не только как прекрасный теннисист. Во-первых, Тилден был человеком нетрадиционной сексуальной ориентации, что тогда было запрещено на законодательном уровне даже в США. Видимо, запреты только раззадоривали талантливого американца. В ноябре 1946 года Тилден был арестован полицией Беверли Хиллз за то, что занимался принудительным сексом с 14-летним мальчиком в движущейся машине. Через год его жертвой стал 16-летний автостопщик. В сумме Тилден отсидел лишь полтора года. Столь незначительные сроки были связаны с тем, что американец входил в элитную голливудскую тусовку, а его ближайшим другом был Чарли Чаплин.

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«Поймай меня, если сможешь»

Наверное, многие любят фильмы про мошенников и их изощрённые аферы. Героя Леонардо ди Каприо из драмы «Поймай меня, если сможешь» как будто списали с теннисиста Роско Таннера. Победитель Australian Open 1977 года прославился ещё и как неплохой аферист. Его арестовывали за неуплату алиментов в пользу женщины, секс с которой он едва помнил, он выписывал недействительные чеки на покупку яхты, на починку яхты, на два новеньких автомобиля «Тойота Хайлэндер» и наверняка на много чего ещё. Сейчас 66-летний Таннер живёт во Флориде со своей третьей женой и дочерью и старается вернуться на путь истинный.

«Таннер – отличный парень, который мог бы выступать в театре. Все любили его, когда он играл в теннис, но он всегда имел особые отношения с деньгами и женщинами. Он наделал глупостей, но если бы он позвонил мне сегодня и предложил выпить, я бы без колебаний согласился», — признался бывший теннисист Ананд Амритрадж, которому Таннер в своё время забыл заплатить призовые за совместное выступление на турнире.

Чесноков и бандитские разборки в Днепропетровске

И в заключение неприятная история, связанная с Андреем Чесноковым. В 1995 году по приглашению организаторов он приехал в Днепропетровск на турнир под названием «Кубок Приватбанка» и после окончания игрового дня отправился в близлежащий ресторан «Репортёр» вместе со своим другом-теннисистом Юнисом Эль-Айнауи и двумя девушками. За ними увязались четверо агрессивных молодых людей, которые стали оскорблять девушек. Возникла словесная перепалка, закончившаяся тем, что один из хулиганов два раза выстрелил Чеснокову в живот с близкого расстояния. Пули оказались резиновыми, однако, как вспоминает Андрей, ситуация могла бы быть гораздо серьёзней. Тогда его спасла дублёнка.