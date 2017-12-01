Шарапова выбирает автомобиль, а Серена – отдых под пальмами

Шарапова посетила автосалон, Джокович «представил» Штепанека, Серена, Иванович и Димитров отправились к морю, а Касаткина бегает по горам.

Красоты Абу-Даби и королевские гонки впечатлили Шарапову Шарапова посетила Формулу-1, Джокович и Касаткина готовятся к сезону, Иванович объявила о беременности, а Фоньини скучает по арбитру.

Теннисное межсезонье пролетает стремительно. Казалось бы, сезон-2017 только что закончился, но не успели спортсмены толком отдохнуть, как новый сезон уже не за горами. Посмотрим по соцсетям теннисистов, где они находятся за месяц до старта 2018-го. Как раз в горах сейчас проводит подготовку Доминика Цибулкова. Зимний пейзаж явно доставляет ей удовольствие, а с хорошим настроением и физический фундамент для многомесячного теннисного марафона закладывается лучше.

Где-то недалеко от неё в словацких Татрах готовится к сезону и россиянка Дарья Касаткина.

Ещё одна представительница России – Анастасия Павлюченкова – тоже сейчас на высокогорье, во французских Альпах. Там всё гораздо заснеженнее.

В восторге от снега и Донна Векич. С нового сезона она будет работать с Торбеном Бельцем, который привёл Анжелику Кербер к званию первой ракетки мира и двум титулам «Большого шлема». Так что у хорватской теннисистки самые радужные ожидания нового сезона.

У экс первой ракетки мира Каролины Плишковой физподготовка проходит в более прозаических условиях.

Совсем в другом климате находился испанец Давид Феррер. Бывшая третья ракетка мира побывал на Галапагосских островах. По-другому они ещё называются Черепашьими островами, а как их ещё можно назвать, если там встречаются такие экземпляры слоновых черепах?

На Багамских островах находится сейчас канадец Денис Шаповалов. Он решил опробовать бокс в качестве физподготовки.

Набирает форму после операции на подколенных сухожилиях Янко Типсаревич. Серб совместил приятное с полезным – принял участие в турнире по гольфу.

Организовал это мероприятие британский миллиардер Ричард Брэнсон, который среди почётных гостей пригласил в частности звезду гольфа Грега Нормана и победителя Итогового чемпионата ATP, третьего номера мировой классификации Григора Димитрова. Болгарину особенно по душе пришлись гонки на водных скутерах.

На море сейчас отдыхают бывшая теннисистка Ана Иванович и её муж-футболист Бастиан Швайнштайгер. Недавно пара объявила о том, что ожидает рождения первенца. Самое время подышать полезным морским воздухом.

В свадебное путешествие отправилась и ещё одна бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс. Вместе со своим мужем Алексисом Оганяном они наслаждаются красотами Багамских островов.

Только примеряется ещё к приставке «миссис» датчанка Каролина Возняцки.

А Мария Шарапова присматривается к новому автомобилю.

Решил опробовать себя в роли часового мастера Стэн Вавринка, восстанавливающийся после травмы и операции на ноге. Швейцарец только что признался, что в тяжёлый период без тенниса самым большим ударом стал уход от него многолетнего тренера Магнуса Нормана, с которым он выиграл множество титулов, в том числе и все три свои «шлема».

А вот у ещё одного многократного «шлемоносца», возвращающегося в строй после травмы, Новака Джоковича, напротив, пополнение в тренерском штабе. Наставником серба стал хорошо всем известный Радек Штепанек, только что завершивший карьеру игрока.