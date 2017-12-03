Гоффен, три мушкетёра и их подруги на Мальдивах

Цонга, Пуи, Эрбер и Гоффен, непримиримые соперники на корте, за его пределами отдыхают на островах вместе с очаровательными подружками.

Перезагрузка. 10 фактов о финале Кубка Дэвиса Кубок Дэвиса никогда не будет прежним. В привычном виде ему осталось жить три дня.

В минувший уик-энд в Лилле завершился напряжённый финал Кубка Дэвиса, в котором победитель определился лишь в заключительном, пятом поединке. Это был всего лишь второй в более чем столетней истории розыгрыша этого престижнейшего командного трофея случай, когда главный приз оспаривали сразу две франкоговорящие страны. Матч Франция – Бельгия прошёл в обстановке упорной, но при этом корректной борьбы. Ведь помимо того, что участники говорят на одном языке, так ещё Гоффен, Пуи и Эрбер давно дружат. Причём дружат не только сами теннисисты, но и их подружки. Так накануне «Ролан Гаррос» эта весёлая компания неплохо «посидела перед дорожкой» – Давид Гоффен и его подруга Стефани Тукситто, Пьер-Юг Эрбер с Жюли Ланг и Люка Пуи с Клеманс Бертран.

Через месяц, незадолго до старта Уимблдона, компания в лучших традициях молодёжного сериала «Элен и ребята» весело провела время в Каннах.

Подружки Гоффена и французов развлекались на славу,…

…ни в чём себе не отказывая.

Иногда к это дружной компании присоединяется Жо-Вильфрид Цонга с женой Нурой Эль-Швех. Но после того как весной у пары родился сын, времени и возможностей развлекаться у них остаётся не так много.

Однако выпить молочный коктейль в компании подруг других теннисистов сборной Франции на Уимблдоне – святое дело.

В сентябре в матче за выход в финал Кубка Дэвиса очаровательная тройка болельщиц французской сборной не подвела своих мушкетеров и оказывала им всяческую поддержку. Кстати полуфинал против команды Сербии тоже проводился в Лилле.

Жена капитана сборной Франции Янника Ноа – актриса и режиссёр Изабель Камю с удовольствием присоединилась к этой компании.

Во время финала против сборной Бельгии Нура Эль-Швех, Жюли Ланг и Клеманс Бертран тоже не расставались и очень активно поддерживали своих возлюбленных.

И затем получили возможность разделить с победителями радость победы.

Давид Гоффен, конечно, расстроился из-за поражения сборной, ведь он сам выиграл оба одиночных поединка. Но всё-таки проигрывать лучшим друзьям не так обидно. Уже через несколько дней три мушкетёра – Цонга, Пуи, Эрбер – и бельгиец Гоффен, подхватив подруг, отправились на Мальдивы.

На этих райских островах все печали забываются мгновенно.

Пока мужчины резвятся, как дети…

…их подружки тоже не скучают.

Такого заряда позитива должно хватить на весь продолжительный теннисный год.