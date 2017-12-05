«Ты агрегат, Маша!» Шарапова вовсю готовится к новому сезону

Счёт до старта нового сезона пошёл уже не на месяцы, а на недели. Первые регулярные соревнования начнутся в понедельник, 1 января 2018 года. Поскольку теннисисты пока не на турнирах, основная часть информации о них поступает через их соцсети. А там, в основном, — пляжи, красоты природы и достопримечательности каких-нибудь экзотических стран. И этому легко найти объяснение, ведь отпуска спортсмены ждут почти весь год и хочется запечатлеть на память всё самое необычное для них.

А вот подготовка к сезону – напротив, дело привычное, рутинное, и в каком-то смысле неинтересное. Подчеркнём – неинтересное для самих теннисистов. Но для поклонников тенниса любая информация о том, что происходит с кем-то из ведущих спортсменов, в период межсезонья в радость.

Шарапова выбирает автомобиль, а Серена – отдых под пальмами Шарапова посетила автосалон, Джокович «представил» Штепанека, Серена, Иванович и Димитров отправились к морю, а Касаткина бегает по горам.

Россиянка Мария Шарапова не даёт информационно «голодать» почитателям своего таланта. Она активно колесит по свету, даже во время межсезонья, появляется то в Шанхае на Фестивале шопинга, то на гонках Формулы-1 в Абу-Даби, то в Лос-Анджелесе на автошоу, то заедет в Турцию на показательный матч. Кажется, в таком напряжённом графике ей некогда потренироваться. Но это не так.

Бывшая первая ракетка мира, пятикратная победительница турниров «Большого шлема» активно готовится к старту нового сезона.

В 2016 году старт на Australian Open получился неплохим – 1/4 финала, но затем последовала весть о дисквалификации, которая в конечном итоге затянулась на 1 год и 3 месяца. В 2017-м начало сезона из-за этого отодвинулось на конец апреля. 2018-й должен получиться полноценным сезоном, но для этого нужна основательная физподготовка.

Уже в третьем своём турнире после возвращения – в мае 2017-го на грунте Рима – Мария «дёрнула» мышцу бедра. Возможно, желание поскорее вернуться на былые позиции захлестнуло теннисистку, и она получила неприятную травму. Теперь теннисистке нужно быть во всеоружии и во время предсезонки основательно «загрузить» ноги и спину, чтобы неприятный римский опыт не повторился.

Видео можно посмотреть в официальном «инстаграме» Марии Шараповой.

Из-за той травмы Шараповой пришлось пропустить остаток грунтового сезона и весь травяной. В строй она вернулась в августе на хардовом турнире в Стэнфорде, преодолела первый круг, а со второго матча снялась, сославшись уже на проблемы с левой рукой. Так что укреплять спортсменке надо не только ноги и спину, но и обе руки.

Третий отрезок сезона-2017 у россиянки получился более продолжительным и успешным. Она дошла до 4-го круга US Open, где убрала с дороги 2-ю ракетку турнира Симона Халеп, затем пробилась в 1/8 финала крупнейшего азиатского соревнования (Пекин), и, наконец, следом, выиграла свой первый титул после возвращения – в китайском Тяньзцине.

Следом россиянка прилетела в Москву, где не смогла преодолеть барьер первого круга из-за усталости. Здесь уже важно не только умение сохранять баланс, но и удерживать его не протяжении долгого времени.

Глядя, как россиянка работает со штангой, вспоминаются слова группы «Любэ» из песни «Дуся – агрегат»:



«Чем слоняться по округе, руки в брюки

И балдеть от буги-вуги на досуге,

Штангою качайся, в проруби купайся.

Позавидуют фигуре все подруги.

Юная спортсменка, Дуся – суперменка!»

В 2012-2015 годах Шарапова перед Australian Open неизменно заявлялась на турнире в Брисбене. Дважды она в итоге там не сыграла, не успев как следует подготовиться к сезону, но в 2015-м завоевала титул. На этот раз перед Мельбурном Мария решила начать с турнира в Шэньчжэне.

Посмотрим, как сложится у россиянки там дела. Во всяком случае, именно в Китае после возвращения в строй Шарапова завоевала титул. Возможно, её коллекция трофеев снова пополнится.

Конечно же, россиянка тренируется не только в тренажёрном зале, но и вовсю занимается на корте…

… и на баскетбольной площадке.

Формально последним матчем в уходящем сезоне для Шараповой был поединок первого круга Кубка Кремля против Магдалены Рыбариковой (17 октября). Но спустя месяц – в конце ноября – россиянка провела показательный матч в Стамбуле против местной теннисистки Каглы Буюкаксай.

И конечно же победила. Итог — 7:6 (7:3), 6:0.

На 15-тысячном стадионе в Стамбуле получился аншлаг. Будем надеяться, что все матчи Марии в 2018-м также пройдут при полных трибунах, а этих матчей будет гораздо больше, чем в уходящем 2017-м (8 турниров, соотношение побед / поражений – 16/6).