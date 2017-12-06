«Порой судья на вышке становится твоим злейшим врагом»

Никоим образом не хочу захлебываться в ностальгических воспоминаниях о былом, но каждый раз мой новый опыт работы радиоведущей настигает меня миллионом осколков прошлого.Что характерно, именно оказавшись в этой самой роли, я поняла, как это круто и ценно – всё то, что со мной происходило без малого 26 лет. Всё то, что я до сих пор понимаю, люблю и продолжаю осваивать уже с других сторон. Теннис многому меня научил, много дал и частично что-то отнял. Но в жизни никогда не бывает так, что ты только получаешь. Всегда нужно отдавать что-то взамен, и жаль, что немногие люди это понимают. Впрочем, это уже раздел философии, а не спорта.

Так вот, в прошлую среду у нас в эфире разговор зашёл о том, как по-разному могут реагировать спортсмены после матча друг на друга, и в частности речь зашла о рукопожатиях. Мой соведущий Алан спросил, были ли у меня такие случаи, чтобы я не жала кому-то руку или чтобы руку не пожали мне. Помню, конечно, что были. Я так точно не жала пару раз ладошки некоторых дам, но швыряться фамилиями тут не буду, да и не в этом суть.

У нас, у теннисистов, в отличие от командных видов спорта(а в эфире мы в основном обсуждаем футбол, регби, реже хоккей) конфронтация разделена не только на соперника, но и как-то немного на судей. Порой в сложном моменте они оказываются гораздо более злейшими врагами, чем твой, казалось бы, непосредственный противник. И так это раздражает в игре, и так это обидно иногда, прямо до слез. Потому что как бороться с соперником, ты худо-бедно понимаешь, а вот как бороться с человеком на вышке– понимания ровно ноль.

И вот я как раз вспомнила одного такого «любимца». Не задались у меня с ним отношения со второго круга US Open 2005 года. Не помню имени и фамилии, помню, что американец. Да и на вышке он уже не сидит. Давно уже перешёл в разряд турнирных рефери. Возможно, сейчас дослужился до супервайзера. И вот тогда этот юный невысокий толстяк сразу меня невзлюбил. Ну, я могу частично его понять. В 20 лет я была абсолютным психом со всеми вытекающими: там и истерики, и мат-перемат, и ракетки в щепки. Не все любят такой формат. Теннис по нелепой случайности попал в разряд «типа» интеллигентных видов спорта. Смешно, конечно, но как есть. Где спорт высших достижений, да ещё закрученный на отличных заработках, и где интеллигенция? Ну да ладно…

Так вот условный Майкл (как-то же нужно называть того парня), видать, вышел из тех самых образованных первопроходцев. И как-то сразу во втором круге US Open2005 года количество проблем по ходу матча у меня возросло в разы. Помимо своих личных страхов, амбиций, истерик и прочего ещё и добавились постоянные ошибки судьи. И каждый раз линейные говорят в мою сторону, а судья на вышке поправляет. И так в каждом гейме первого сета! Поверьте, когда играешь на корте за каждое очко, а не сидишь и комментируешь где бы то ни было вне его пределов, это очень сильно нагнетает обстановку. Например, у тебя 5:5 в геймах и «ровно» на подаче соперницы, и тут хрясь, линейный кричит «аут» после мяча соперницы, а «вышечник» делает «коррекшн» и вместо заветного брейк-пойнта тебе надо либо переигрывать очко, либо вообще отыгрывать геймбол. Так себе перспективка…

Этот же прекрасный Майкл в итоге после очередного исправления линейных вывел меня настолько, что я пульнула ракетку в небо. Да не просто в него, а через руку. Так, чтобы она красиво закрутилась наверху и затем упала мне в другую ладонь. Вот когда эмоции оказываются не лучшими товарищами! Ракетка в небо, конечно, улетела, но из-за резкости движения потеряла контроль и… хряпнулась рядом с болбоем, который непонятно зачем пробегал через середину корта и фактически сам на неё налетел. Слава богу, ракетка его не задела, просто упала ровно рядом. Тем не менее началась вакханалия! Майкл остановил игру, вызвал супервайзера, побежал опрашивать мальчика о повреждениях с главной целью – снять меня с этого матча. Собственно, супервайзер, нарисовавшийся минут через 20, это желание погасил на корню, но настроение моё пало смертью храбрых, и я как-то уже без энтузиазма завершила сей поединок. По окончании встречи поплелась стандартно ругаться с родственниками, как обычно бывало после бесславного поражения, а затем страдать по обоим пунктам сразу.

«Мы все сумасшедшие, когда играем в теннис на корте» Екатерина Бычкова в своей колонке – о том, как жизнь всё переворачивает с ног на голову и вчерашний злейший враг может тебе очень помочь.

Не прошло и полугода, как наступил февраль, а вместе с ним и важный турнир в Индиан-Уэллсе. И тут мне выпадает счастье играть матч первого круга с Марион Бартоли. Мы в расписании последним запуском. Погода – серостьи холод, дождь мелькает где-то на горизонте. Рутина. Время близилось уже к полуночи. Большую часть последних матчей перенесли на другой день, но нашей паре выпала удача ждать своего выхода до конца. Папа Марион пошёл узнать, по какой причине нас не переносят на последующий день, на что ему вежливо и спокойно объяснили, что правила разрешают начинать матчи до 12 ночи, и отправили дальше ждать.

Встали мы в итоге на корт без 10 минут полночь. Холод был как в аду. Мы на пару с соперницей в спортивных костюмах, а из зрителей на трибуне только моя мама, папа Бартоли, смена линейных судей и смена болбоев – всё. А на вышке тот самый Майкл. Не успели мы начать согреваться, как на счёте 15:15 в первом гейме пошёл дождь. Нас перенесли на третий запуск следующего дня, коим наш матч тоже не завершился. При счёте 3:3 в решающем дождь вновь вмешался в ход событий. Майкл опять-таки вносил немалую лепту в нашу прекрасную борьбу. И вновь чем-то я была ему немила по ходу всего поединка.

Но добить он меня решил в заключительном уже третьем дне нашего многострадального матча. В трёх оставшихся геймах он сморозил несколько (!!!) чудовищно грубых ошибок, доведя меня до слёз, истерики и того самого момента, в котором ты не жмёшь судьям руку после игры. И что характерно, когда я, обменявшись рукопожатием с соперницей, прошла мимо него сразу к скамейке, половина зрителей встала и начала аплодировать. То есть он умудрился настолько дискредитировать себя, что даже простые зеваки не совсем поняли, что это было. Вообще, за то, что ты не жмёшь руку судье после матча, играя на корте с трибуной, полагается штраф. Каково же было моё удивление, когда, получая свои призовые, в расчётах я его не обнаружила. Такое негласное утверждение того, что он действительно был не сильно прав…

Прошло ещё две недели, и я играю свой следующий первый круг уже на турнире в Майами. И вновь отличный соперник – Анастасия Мыскина. И вновь большая трибуна. И, конечно же, вновь ОН. Майкл… Когда подойдя к сетке, чтобы разыграть жребий (до этого я почему-то не обратила внимания), вновь увидела этого пассажира, у меня задёргались оба глаза. Я начала судорожно семафорить родителям, показывая на него пальцем. Но делать уже всё равно было нечего. Только разделить таким образом боль с близкими. На удивление этот матч прошёл без особых эксцессов, а после него я наконец узнала, что существует функция поставить судью в свой персональный бан-лист. То есть ты можешь прийти в офис WTA и сказать, мол, не хочу, чтобы меня когда-либо судил такой-то и такой-то арбитр. С тех пор Майкла на вышке я не видела. На всякий случай, от греха подальше…