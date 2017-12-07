Роджер и Новак пашут, Элина оголилась, а Серена хочет отнять дочь от груди

В декабре теннисистов можно встретить повсюду – в зоопарке, на свадьбе, пляже, горной вершине, в душе и даже… в тренажёрном зале и на корте.

Гоффен, три мушкетёра и их подруги на Мальдивах Цонга, Пуи, Эрбер и Гоффен, непримиримые соперники на корте, за его пределами отдыхают на островах вместе с очаровательными подружками.

Официально новый сезон в профессиональном теннисе стартует 1 января 2018-го, но уже 28 декабря начнётся традиционный, хотя и неофициальный, турнир в Абу-Даби, куда на этот раз заявились Надаль, Джокович, Вавринка, Раонич, Тим и Карреньо-Буста. За три недели до этого события посмотрим, чем живут спортсмены.

«Ты агрегат, Маша!» Шарапова вовсю готовится к новому сезону По заветам группы «Любэ».

Но сначала расскажем, что в знаменитом лондонском королевском «Альберт-Холле» прошёл 20-й по счёту розыгрыш турнира легенд Champions Tennis. Хотя в этом ветеранском туре играют только завершившие карьеру игроки, интерес к этому соревнованию был очень высоким. Тем более что впервые участие в нём принял россиянин Марат Сафин, который с первой же попытки добрался до финала, где уступил только испанцу Хуан-Карлосу Ферреро. По ходу соревнований Марат и Хуан-Карлос смогли обойти таких опытных соперников, как Фабрис Санторо, Ксавье Малисс, Тим Хенман, Патрик Рафтер, Грег Руседски, Марк Филиппуссис и других.

Впахивает в тренажёрном зале 19-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер. Когда-то он провёл немало захватывающих битв с Сафиным. Россиянин, увы, давно уже завершил карьеру, а вот у 36-летнего швейцарца есть шанс снова стать первой ракеткой мира.

Не отстаёт от него в плане подготовки Томаш Бердых. Чех не завоевал за минувший сезон ни одного титула. Одним из лучших результатов для него стал полуфинал Уимблдона, в котором он проиграл как раз будущему чемпиону Федереру. Концовка сезона у Бердыха получилась смазанной из-за травмы – он откатился на 19-е место рейтинг-листа. Но бывший четвёртый номер мировой классификации делает всё, чтобы вернуться на былые позиции как можно скорее.

Ещё один обладатель «Карьерного шлема» Новак Джокович вовсю готовится к старту сезона на открытом воздухе в Монте-Карло вместе с новым членом команды чехом Радеком Штепанеком.

Похоже, теннисисты готовы тренироваться, даже когда солнце заходит за горизонт, как это делает в том же Монако, например, хорватка Донна Векич.

Даже в тяжёлые дни тренировок улыбка не сходит с лица Эжени Бушар. Недавно Светлана Кузнецова назвала канадку «самой незаслуженно распиаренной теннисисткой». Но той всё нипочём.

Завершила этап высокогорной подготовки во Французских Альпах россиянка Анастасия Павлюченкова. Она загоняла своего тренера Симона Гоффена и с присущим ей юмором виртуально посвятила того в воины. Дальше Анастасия из аэропорта Ниццы отправилась в короткое путешествие в Мадрид.

А вот известная своим позитивом Елена Веснина получает удовольствие даже от снега. Российская теннисистка вместе с мужем Павлом побывала на Красной Поляне.

Жаркую фотосессию провела для мужского украинского журнала Элина Свитолина. Такие кадры способны растопить не только лёд и снег.

Продолжается многосерийный молодёжный сериал «Элен и ребята», точнее, «Гоффен и три французских мушкетёра с подругами на Мальдивах». Уже 10 дней назад в Лилле завершился финал Кубка Дэвиса Франция – Бельгия, а его участники – бельгиец Давид Гоффен и французы Жо-Вильфрид Цонга, Люка Пуи иПьер-Юг Эрбер вместе с жёнами и подругами никак не могут остановиться отмечать окончание сезона на жарких островах.

Экс первая ракетка мира в парном разряде Джейми Маррей (и по совместительству старший брат Энди Маррея) повстречался с футболистами клуба «Манчестер Юнайтед», среди которых был звёздный Златан Ибрагимович, и получил на память футболку со своей фамилией и первым номером на спине.

Ещё более экзотическое событие произошло с другим известным «парником». Марсело Мело, похоже, нашёл своих братьев по разуму. Даже если у бразильца ещё не было прозвища в туре, то теперь оно определённо появится – настолько поразительным оказалось визуальное сходство.

А вот один из самых известных «жирафов» теннисистов тура – американец Джон Иснер (рост – 208 см) – использовал межсезонье для женитьбы. Среди многочисленных гостей на свадьбе были Сэм Куэрри, Стив Джонсон и спарринг Марии Шараповой Алекс Кузнецов.

Датчанка Каролина Возняцки в восторге от своего нового статуса – она стала крёстной мамой.

Ну а Серена Уильямс никак не может насладиться своим материнством. Она спросила совета у своих читателей-мамочек – как долго те собираются кормить своих детей грудью. Ответов набралось более 1,5 тысячи, а лайков – более 10 тысяч.