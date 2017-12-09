«Допингисты в законе». Серене, Винус, Надалю и Квитовой можно больше других

За последние несколько недель вы наверняка услышали о допинге в спорте всё, что хотели и не очень хотели. Абстрагироваться от этой темы можно было, разве что сев в противобомбовый бункер. Не остался в стороне и президент России Владимир Путин, который 6 декабря предельно жёстко высказался по теме на встрече с сотрудниками ГАЗ в Нижнем Новгороде.

«У России была сверхзадача: подготовить и достойно провести Игры, как для российских спортсменов и любителей спорта, так и для зарубежных. И Россия с этой задачей справилась блестяще. Что до этого говорили? Что Россия не готова, не сможет, не сделает. Когда всё получилось, всё сделали, началась другая линия атаки — там плохо, здесь плохо, здесь несправедливо, мельдоний начался. Мельдоний всю жизнь все принимали, а потом вдруг объявили его запрещённым и начали дисквалифицировать наших спортсменов».

Явка с повинной. Как Шарапову поймали на допинге В организме Марии Шараповой был найден запрещённый препарат. Россиянка принимала его 10 лет и не знала, что он попал в чёрный список.

Кто у нас больше всех пострадал от мельдония? Конечно, звезда мирового и российского тенниса Мария Шарапова, которая из-за банальной невнимательности попала на дисквалификацию в год и три месяца. Россиянка принимала препарат на протяжении 10 лет, и когда в конце 2015 года ей на электронную почту пришёл обновлённый список запрещённых препаратов, не придала ему значение. Шарапова вполне могла бы обратиться в специальную комиссию за разрешением использования мельдония в порядке исключения, исходя из медицинских показания. На английском языке этот термин звучит так – therapeutic use exemption (TUE). То есть речь идёт о терапевтических исключениях, которыми активно пользуются зарубежные спортсмены. И об этом Владимир Путин тоже не забыл упомянуть.

Приходят конкуренты российских спортсменов, приносят кучу бумаг: у одного – одно заболевание, у другого – другое, они все больные. Им, может, на Паралимпиаде надо выступать?

«Приходят конкуренты российских спортсменов, приносят кучу бумаг: у одного – одно заболевание, у другого – другое, они все больные. Им, может, на Паралимпиаде надо выступать? Нет, они все выступают, принимают запрещённые препараты, они имеют явные конкурентные преимущества. На это почему-то никто не обращает внимание. Все эти изъятия не способствуют добросовестной конкуренции», — добавил Путин.



О ком идёт речь? Определяем топ-5 теннисистов с терапевтическими исключениями, которые, по мнению главы государства, могли бы украсить Паралимпийские игры.

Как велит Путин. Почему мы не можем жалеть наших спортсменов Вся эта история изначально была лишь частью новой холодной войны. И если президент Путин скажет «нет», то ехать в Корею мы не имеем права.

«Всё по правилам»

В прошлом году группа российских хакеров взломала базу данных ВАДА и опубликовала список спортсменов, которым разрешено чуть больше остальных. В список TUE попал и звезда мирового тенниса Рафаэль Надаль. Согласно данным ВАДА, в 2009 году испанец получил разрешение на использование бетаметазона – стероида, который помогает уменьшать воспалительный процесс. Это случилось сразу после выступления Надаля на US Open-2009.

Надалю также было разрешено использование кортикотропина в 2012 году, когда он залечивал новую травму колена и не принимал участия в официальных соревнованиях на протяжении шести месяцев. Одобрение ВАДА было необходимо, так как использование этого препарата запрещено даже во внесоревновательный период. Интересно, что Надаль признал подлинность просочившихся в прессу документов и не стал разыгрывать комедию с отговорками.

Серена и Винус Уильямс

Позже и Международная федерация тенниса подтвердила наличие списка спортсменов с терапевтическими исключениями. Туда попали обе сестры Уильямс. Серене разрешили использовать оксикодон, гидроморфон, преднизон, преднизолон и метипреднизолон в 2010, 2014 и 2015 годах. Первые два являются сильнейшими антибиотиками и в правилах ВАДА обозначены как наркотики. Другие препараты являются противовоспалительными средствами, которые обычно запрещены к использованию во время соревнований. Интересный случай произошёл с Сереной в 2011 году, когда она не пустила в дом антидопингового офицера, приняв его за грабителя и вызвав полицию. Любопытно, что после выяснения всех обстоятельств младшая из сестёр Уильямс так и не сдала пробу, после чего дело замяли.

Винус также дали добро на использование противовоспалительных препаратов, а также на лекарство против астмы. В 2011 году у старшей Уильямс диагностировали синдром Шегрена, который влияет на снижение энергии. Теннисистка утверждает, что решение по её делу принимала группа независимых врачей, которые были абсолютно беспристрастны и не имели никаких причин давать спортсменке поблажки и конкурентное преимущество.

Бетани Маттек-Сэндс

Одиозная американка из Миннесоты получила терапевтическое исключение на использование гидрокортизона и дегидроэпиандростерона – стероидного гормона.

Отметим, что ВАДА в конечном итоге не разрешило Маттек использовать последний препарат. Здесь важно понять, что спортсменка получила добро от Международной федерации тенниса, но не от ВАДА. Это единственный случай в истории тенниса, когда такое произошло. Американка обращалась в Спортивный арбитражный суд, но и там получила отказ. New York Times провела расследование, которое выявило сомнительную репутацию доктора Маттек-Сэндс, который ранее выступал в защиту использования запрещённых лекарств.

Случай с чешской теннисисткой наиболее простой и очевидный. Квитова, как и большинство норвежских лыжников, страдает астмой, поэтому ей было разрешено использовать два препарата – альбутерол и формотерол. Это случилось ещё в 2009 году, и никаких изменений с тех пор не произошло. Представители Квитовой заявляли, что наличие астмы у спортсменки никогда не было секретом и что всё было сделано в полном соответствии с антидопинговыми правилами. Остаётся только поверить в чистоту чешского спорта.

Что ещё тебе надо, странное ВАДА? Теперь и дети узнают про зло В России с допингом будут бороться в детских садах. На государственном уровне.

5 случаев, когда теннисисты всё же не ушли от закона

В гламурном мире тенниса были и другие случаи, когда спортсмены принимали запрещённые препараты нелегально и без всяких справок. Начнём с Мартины Хингис. Экс первая ракетка мира сдала положительный тест на кокаин в 2007 года. Допинг-проба была взята на Уимблдоне, но спортсменка категорически отрицала сам факт употребления наркотика. Тем не менее её наказали отстранением от тенниса на два года. Хингис решила не начинать войну с допинговыми службами и объявила о завершении карьеры, но позже успешно вернулась в теннис, правда, уже только в парном разряде.

Ришар Гаске

Чтобы далеко не уходить от темы кокаина, расскажем фантастически весёлый случай с теннисистом Ришаром Гаске. В 2009 году стало известно, что на турнире в Майами француз сдал положительную допинг-пробу на метаболиты кокаина. Сначала Ришар пытался доказать, что он снялся с того турнира, поэтому употребление кокаина не считается нарушением – в период вне соревнований баловаться кокаином не запрещается.



Однако адвокатам пришла идея рассказать, что «случилось на самом деле». Оказалось, что Гаске в ночь перед сдачей теста отдыхал в ночном клубе в Майами, где минимум семь раз продолжительностью по 10 секунд в каждом из случаев целовался с девушкой в губы. Избранницей Гаске в тот вечер стала дама, которая внезапно перед поцелуем убегала в туалет «припудрить носик». Вы понимаете, к чему мы ведём – кокаин попал в организм Гаске через поцелуй девушки. Комиссии понравилось такое объяснение, и француза отпустили с миром. Ничего необычного.

Хорват Марин Чилич был отстранён на девять месяцев из-за никетамида, который обнаружили в организме спортсмена на турнире в Мюнхене в мае 2013 года. Юридическая команда Чилича настаивала на том, что спортсмен не принимал препарат намеренно, а просто съел таблетку для повышения уровня глюкозы. Хорват признал свою ошибку, что понравилось Международной федерации тенниса, которая сократила дисквалификацию до четырёх месяцев. Сам Чилич заявил позже, что это отстранение помогло ему вернуться ещё более сильным на теннисный корт. В сентябре 2014-го Марин выиграл US Open – свой первый и пока единственный титул «Большого шлема», а в октябре года нынешнего он добрался до рекордного для себя 4-го места мирового рейтинга.

Мариано Пуэрта

Аргентинский теннисист Мариано Пуэрта дважды попадался на использовании запрещённых препаратов. В январе 2004 года он был отстранён от соревнований на девять месяцев за кленбутерол, который он применял на турнире в Винья-дель-Мар в 2003 году. Второй случай получил значительно более серьёзный резонанс, потому что дело было в финале «Роллан Гаррос-2005». Пуэрта проиграла Рафаэлю Надалю (чувствуете иронию судьбы?), а в его допинг-тесте нашли этилэфрин. Отметим, что в полуфинале аргентинец переиграл нашего Николая Давыденко. Пуэрту сначала дисквалифицировали на восемь лет, однако затем Спортивный арбитражный суд сократил наказание до двух лет. Самое интересное, что результат финала был оставлен в силе, что является беспрецедентным случаем в мировой спортивной практике.

Самый свежий случай. В августе этого года итальянка Сара Эррани получила дисквалификацию на два месяца за положительный допинг-тест на летрозол. Этот препарат применяется при лечении рака груди у женщин в период менопаузы. Эррани доказала, что препарат случайно попал в её организм, когда она гостила у мамы. Дело в том, что мать спортсменки хранила летрозол на кухне и часто роняла таблетки на обеденный стол. В один из моментов препарат упал в суп, который Эррани и съела.

«Мамина таблетка упала в еду». За что дисквалифицировали Сару Эррани В допинг-пробе Сары Эррани нашли запрещённый препарат. Разбираем, почему итальянка была дисквалифицирована всего на два месяца.

Международная теннисная федерация с радостью приняла это объяснение, однако итальянский антидопинговый комитет до сих пор настаивает на продлении срока дисквалификации до двух лет. Окончательное решение должны принять в декабре.