Не свадьба Иснера, а цветник. Подруги теннисистов США – все как на подбор

Декабрь – самое удобное время для свадеб теннисистов. Джон Иснер собрал на своём торжестве весь цвет сборной США – даже спарринга Шараповой.

Роджер и Новак пашут, Элина оголилась, а Серена хочет отнять дочь от груди В декабре теннисистов можно встретить повсюду – в зоопарке, на свадьбе, пляже, горной вершине, в душе и даже… в тренажёрном зале и на корте.

Межсезонье в теннисе хоть и короткое, но за него можно успеть жениться, провести медовый месяц и вернуться на корт, не пропустив ни одного турнира. Именно по этой схеме решил пойти американец Джон Иснер.

Избранницей теннисного гиганта (рост 208 см) стала хрупкая Мэдисон Маккинли, дизайнер и креативный директор, с которой Джон встречается с 2011 года.

Девушке пришлось ждать предложения около 6 лет. Наконец 26 июня этого года Иснер сдался. Произошло это аккурат посреди травяного сезона, между турнирами в Лондоне и Истбурне. Мэдисон была счастлива.

Ну а приготовления к свадьбе заняли ещё несколько месяцев, чтобы обстоятельно провести все положенные церемонии и медовый месяц, не отвлекаясь на еженедельные переезды с турнира на турнир.

На бракосочетании Джона и Мэдисон присутствовали их лучшие друзья. В частности, Сэм Куэрри, с которым Иснер провёл бок о бок много лет, выступая за сборную США в Кубке Дэвиса.

Кстати, подруга Сэма – Эбби Диксон – довольно успешная модель.

Молодые люди встречаются уже тоже довольно давно – более двух лет.

Также пришёл на это торжество другой товарищ Иснера по сборной – Стив Джонсон с подругой Кендэлл Бэйтмэн. Избранница Стива – волейболистка, и они вместе более пяти лет.

Ровно год назад Кендэлл сказала Джонсону «Да!» на его предложение руки и сердца.

Среди гостей оказался и ещё один теннисист, причём тесно связанный с Россией. Урождённый киевлянин Алекс Кузнецов в детстве переехал с родителями в США, в 2013 году добрался до 120-го места рейтинг-листа ATP, а в прошлом сезоне завершил профессиональную карьеру и стал… спарринг-партнёром россиянки Марии Шараповой.

Алекса сопровождала его очаровательная супруга Лорен.

Был на свадьбе Джона и Мэдисон и представитель более старшего поколения сборной США – Джеймс Блэйк с супругой Эмили, на которой он женился пять лет назад.

Не смог пропустить это событие и бывший тренер Джона – Джастин Гимелстоб. Он был вместе со своей восхитительной подругой Остин Рут.

А вот нынешняя первая ракетка США, дебютант Итогового чемпионата ATP Джек Сок на важной церемонии для молодой четы Иснеров замечен не был. А жаль. Его подруга Мишала Бёрнс в этом цветнике не потерялась бы. Между прочим, она тоже бывшая теннисистка. Совсем недавно девушка выступала за университет Палм-Бич-Атлантик.

Кстати, Бёрнс оказалась первой, кто поздравил Джека во время его самой пока крупной победы в карьере – он выиграл в ноябре турнир серии «Мастерс 1000» в Париже.