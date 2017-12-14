Теннис никогда не будет прежним. С нового года меняются правила игры

Жара в столице моды. Next Gen Рублёв, Хачанов и Медведев сражаются в Милане Новый турнир, новый вызов, новое поколение теннисистов – Рублёв, Хачанов, Медведев, Чорич, Шаповалов – начинают борьбу в Милане.

Прошедший в ноябре в Милане новый турнир Next Gen ATP Finals для лучших представителей поколения U21 помимо красивого антуража и дополнительных солидных призовых предложил эскиз будущего всего тенниса. По сути, этот турнир стал полигоном по обкатке целой связки новшеств в теннисных правилах. Так что ничего не остаётся, как осознать, что теннис уже никогда не будет прежним. Разбираемся в грядущих изменениях.

Приём «зелёной собачки»

Начнём с того, что из обилия новшеств, которые опробовались в Милане, несколько самых одиозных было решено пока не трогать. Ключевое слово «пока». Видимо, их решили использовать в роли «зелёной собачки». Наверняка многим известна история, когда в советские времена художник в углу своей работы пририсовывал зелёную собачку. И когда приёмная комиссия начинала требовать эту деталь с картины убрать, творец через какое-то время сдавался. Комиссия оставалась довольной, поскольку «недаром поработала». Ну а художник и подавно радовался, ведь собачка отвлекла комиссию от других деталей его шедевра.

В частности, речь идёт о полном отказе от линейных судей. На Next Gen ATP Finals их функции полностью выполняла электроника. Была опробована новая система ведения счёта в сетах, когда они разыгрывались не до 6 очков, а до 4, а тай-брейк назначался не при счёте 6:6, а уже при 3:3. Третий важный момент – решающее очко в гейме при счёте 40:40. Такой формат давно используется в парном теннисе, но одиночный пока держится. Ещё одна новинка Милана – радиосвязь игрока во время перерыва с тренером, сидящим на трибуне. Телезрителям всегда интересно подслушать какие-то тонкости тенниса. Тем более тренерские паузы давно освоены в WTA. Да и участникам турнира в Милане это новшество пришлось по вкусу. В частности, Даниил Медведев заявил: «Мне кажется, это не совсем правильно, что теннис оставался, пожалуй, единственным видом спорта, где не было контакта с тренером. Почему бы тренеру, работающему с тобой весь год, не делать подсказки?».

Бесконечный обратный отсчёт

А теперь о новшествах, которые уже утверждены советом турниров «Большого шлема» и вступят в силу уже с ближайшего Australian Open, то есть ровно через месяц. Будет введена электронная система отсчёта времени между розыгрышами. Эти паузы не должны превышать 25 секунд. К этому все довольно быстро привыкли в Милане. Секундомера на табло теперь два – один, как и раньше, отсчитывает общее время матча по возрастающей, а второй бесконечно крутит эти 25 секунд по убывающей. В общем-то, это подсказка как для зрителей, так и для игроков. Раньше за этим следил только судья. Впрчем, многие игроки недовольны столь короткими интервалами. «Когда я играю четыре часа на высоком уровне, мне нужно больше 25 секунд, – признался как-то Рафаэль Надаль. – Как вы думаете, можно провести затяжной розыгрыш, а потом через 25 секунд провести ещё один такой же? Конечно же нет. Думаю, что в конечном счёте именно судья на вышке должен решать, сколько времени должно быть между розыгрышами».

Вышел – размялся – в бой

Ужесточаются правила разминки спортсменов перед матчем. Они должны начинать разминку не позже чем через минуту после выхода на корт. Сама разминка должна длиться не более пяти минут, а после неё остаётся ещё минута, чтобы начать поединок. Нарушители этого правила будут штрафоваться в размере до $ 20 тыс. Что и говорить – очень суровое наказание. Кстати, на Уимблдоне-2017 с Надалем произошёл весьма неприятный инцидент. Перед выходом на корт в матче с люксембуржцем Жилем Мюллером он решил слегка размяться в неподходящем для этого месте и, подпрыгнув, ударился головой о выступ на потолке. Случайно или нет, но Рафаэль именно по итогам этого поединка и завершил своё выступление на турнире.

Видео можно посмотреть на официальном канале Уимблдона.

Половинчатое решение

Как известно, на турнирах случаются снятия теннисистов – и заблаговременные, и после опубликования сетки, и даже по ходу матчей. Не секрет, что за участие в матче первого круга турнира «Большого шлема» теннисисты получают более $ 30 тыс. И не раз травмированные теннисисты выходили на корт, прекрасно понимая, что они не смогут не только победить, но и доиграть матч до конца. С 2018 года, чтобы минимизировать такие случаи, сумма изменится. Теперь если теннисист откажется от участия в турнире после 12:00 четверга перед стартом основной сетки, он получит 50% призовых, положенных за участие в матче первого круга, а вторая половина денег достанется «лаки-лузеру», который его заменит в сетке. При этом если теннисист снимется по ходу матча первого круга основной сетки мэйджора или будет установлено, что он нарушает дух спортивной борьбы, то его могут оштрафовать на полную сумму призовых. Но и тут есть лазейки. Например, заведомо травмированным теперь можно тянуть до заветного четверга, сниматься и получать свою половину. Это практически наверняка увеличит число «лаки-лузеров» на турнире.

Сгорающие «уайлд-кард»

Не стоит на месте и женский тур. Там, например, ослабили так называемое правило топ-20 — когда турниры категории Premier и Premier 5 были обязаны предоставлять часть своих «уайлд-кард» только представителям топ-20 по итогам прошлого сезона. Понятно, что круг этих игроков и так узок и часть из них заявляется на турнир в положенный срок. А те, кто решил в турнире не участвовать, обычно планов не меняют. Вот и получалось, что чаще всего такие «уайлд-кард» просто «сгорали». От этого правила, в частности, страдали и российские турниры – в Москве и Санкт-Петербурге. Теперь это правило будет более гибким – у турниров будет больше возможностей по приглашению необходимых им игроков. Также более либеральным стал пункт правил, касающихся паузы в карьере по причине беременности теннисистки. Раньше после родов она была обязана сыграть свой первый турнир в течение 12 месяцев, теперь же такого ограничения нет, как и в случае с тяжёлыми травмами, – теннисистка может вернуться и через более длительный срок, когда посчитает это необходимым. Есть и другие пункты, к котором придётся привыкать теннисисткам, в частности теперь нельзя играть на одной неделе в квалификации «Большого шлема» и в каком-то другом турнире.

Сокращение числа сеяных с 32 до 16 человек

Не все новинки вступят в строй прямо сейчас. Например, в нынешнем формате на турнирах «Большого шлема» в посев попадают 32 теннисиста, то есть четверть из 128 участников. Предлагается с 2019 года сократить это число вдвое – до 16. Таким образом, сеяный с сеяным впервые встретятся не в 3-м круге, как сейчас, а в 4-м, ну а в несеяные попадут все теннисисты начиная с 17-го номера рейтинга. То есть если бы по таким правилам турнир «Большого шлема» проходил прямо сейчас, то вне топ-16 оказались, например, Бердых, Иснер, Кирьос, Нисикори, Раонич и так далее. Раз они не будут иметь привилегий при жеребьёвке, то и достаться в первом круге могут любому сопернику, включая Надаля и Федерера. Отметим, что так на «шлемах» играли до конца XX века. «Всё возвращается к тому, как было в начале моей карьеры, – говорит Роджер Федерер. – Сокращение числа сеяных приведёт к большему количеству интригующих матчей. Для зрителей это определённо очень хорошо. Конечно, я не хочу играть с 17-й или 20-й ракеткой мира в первом круге, но правила есть правила».



Возможно, швейцарец, понимая неизбежность изменений, просто «расслабился и получил удовольствие». Фаза отрицания уже пройдена. Настала пора учиться с этим жить.