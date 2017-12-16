Шарапова – в городе контрастов, а Курникова и Вердаско почти породнились

Пока Джокович, Димитров, Вавринка, Рублёв, Хачанов готовятся к сезону, Шарапова бродит по Нью-Йорку, а Вердаско идёт к алтарю.

Стремительно приближается к концу короткое теннисное межсезонье. Ещё пару недель – и календарь соревнований закрутится со стремительной скоростью. А пока у спортсменов осталось немного времени, чтобы решить свои важные дела. Мы уже писали про свадьбу Джона Иснера. К алтарю пошёл и известный теннисный ловелас Фернандо Вердаско. Он встречался с известными моделями, светскими львицами и даже с экс-первой ракеткой мира Аной Иванович.

Но теперь похождениям жгучего испанца пришёл конец. Он решил остепениться и женился на соотечественнице Ане Бойер. У нашей героини знаменитая семья. Мама Аны – Мария-Изабель Прейслер – известная испано-филиппинская журналистка и телеведущая. Отец новобрачной – бывший министр финансов Испании Мигель Бойер. А вот сводных братьев Аны знает почти весь мир. Один – небезызвестный певец Энрике Иглесиас, а второй — Хулио Иглесиас-младший. Дело в том, что первым мужем её матери был «золотой голос Испании» Хулио Иглесиас. Поэтому у Анны Курниковой, которая уже давно вместе с Энрике, есть шансы породниться с Фернандо Вердаско.

Роджер и Новак пашут, Элина оголилась, а Серена хочет отнять дочь от груди В декабре теннисистов можно встретить повсюду – в зоопарке, на свадьбе, пляже, горной вершине, в душе и даже… в тренажёрном зале и на корте.

Объявила о помолвке швейцарка Тимя Бачински. Она тоже решила связать себя узами брака с соотечественником. Избранника теннисистки зовут Андреас Блаттнер, и они встречаются уже пять лет. Тимя в мае 2016-го добралась до 9-го места мирового рейтинга, а в 2017-м из-за травмы досрочно завершила сезон после Уимблдона. Возвращение швейцарки в строй запланировано на Australian Open.

По-прежнему решительный настрой у дочери Серены Уильямс – Алексис-Олимпии. Если она не станет теннисисткой, то уж в единоборствах ей точно не будет равных.

Упомянутая уже Ана Иванович наслаждается старинной архитектурой городов, попутно заставляя своих подписчиков угадать, где она находится.

Где находится ещё одна экс-первая ракетка мира, Мария Шарапова, и гадать особо не нужно. Она сейчас в Нью-Йорке, «городе контрастов». Сезон-2018 Мария, находящаяся на 60-м месте рейтинг-листа WTA, начнёт с турниров в Шэньчжэне и Australian Open.

Датчанка Каролина Возняцки, тоже в своё время возглавлявшая мировой рейтинг, посетила вместе с подругами Музей мороженого.

А вот французы Эдуард Роже-Васслен и Бенуа Пэр отправились в Анси, где на этой неделе проходит 3-й этап Кубка мира по биатлону. Там прохладно.

Чемпионка US Open-2017 американка Слоан Стивенс получила диплом бакалавра в Восточном университете Индианы по курсу коммуникаций. Спортсменка прослушала курс лекций и выполнила необходимые задания онлайн, продолжая выступать в туре, однако за дипломом лично приехала в университет.

Но, конечно же, главное занятие для всех теннисистов в это время года – подготовка к новому сезону. Целая группа игроков встретилась на кортах Монте-Карло: Томаш Бердых, Григор Димитров, Виктор Троицки, Стефанос Циципас, Стэн Вавринка и Новак Джокович со своим новым тренером Радеком Штепанеком.

В Палм-Бич, штат Флорида собралась другая внушительная компания теннисистов – Энди Маррей, Серена Уильямс, братья Брайан, Кевин Андерсон, Джек Сок, Томми Хаас и другие. Они приняли участие в совместном мероприятии вместе с известными гольфистами. Собранные средства – около $ 1,1 млн – пошли на благотворительность.

Усиленно готовится в зале Эжени Бушар. Канадка на данный момент опустилась на 82-е место рейтинга, а ведь когда-то входила в топ-5. Пора возвращаться на былые позиции.

Не отстаёт от неё Карина Виттёфт. Немка сейчас 50-я ракетка мира, это близко к её рекордному 49-му месту (август 2015 года). Так что самое время улучшить свои показатели.

Не расстаются во время предсезонки россияне Карен Хачанов и Андрей Рублёв. Они уже вовсю готовятся на корте. Карен и Андрей – ведущие теннисисты России, входят в топ-50, оба в конце 2017-го приняли участие в итоговом чемпионате U-21 в Милане и теперь полны сил и желания пробиться на главную итоговую восьмёрку – уже в Лондоне.

Не забывает про водные процедуры во время предсезонки Фабио Фоньини.

Ну а Роджер Федерер продолжает собирать всевозможные награды. Он снова, как и год назад, претендует на звание самого стильного мужчины.