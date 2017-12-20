Секретные материалы Анны Курниковой. Россиянка тайно стала мамой

Весть о том, что у бывшей российской теннисистки Анны Курниковой и популярного испанского певца Энрике Иглесиаса родились близнецы, стала полной неожиданностью для поклонников звёздной пары. Представителям СМИ удалось выяснить, что наследники двух знаменитостей появились на свет в минувшую субботу, 16 декабря, в частном госпитале в Майами. Дети получили имена Люси и Николас. При этом до сих пор неизвестно, рожала Анна сама или воспользовалась услугами суррогатной матери. Дело в том, что девушку никто не видел в положении на протяжении всего срока беременности. При огромном внимании со стороны папарацци к звёздной паре, а также при современных возможностях фото- и видеозаписывающей техники такой «прокол» всевозможных таблоидов кажется просто нереальным. По этой причине и было высказано предположение о том, что пара воспользовалась услугами суррогатной матери, которая выносила им двойняшек. Кстати, появление на свет двойни типично при применении ЭКО, к которому прибегают в случае суррогатного материнства.

Поэтому неудивительно, что сразу же началось «народное расследование». Оказалось, что в день предполагаемых родов Анна опубликовала в своём «инстаграме» фото с морской прогулки на катере возле Майами, причём если посмотреть всю подборку этих фотографий, то в третьем кадре на куртке видна эмблема Энрике. В тот же день фото с морской прогулки опубликовал и сам певец.

Изучение соцсетей теннисистки не приводит ни к какому точному ответу, а напротив ещё больше запутывает. Допустим, в августе появилось забавное видео, где Курникова занимается с плечевым эспандером. По этому ролику совершенно непонятно, есть ли у неё живот.

Загадки продолжились и дальше. Россиянка в течение года снималась не так уж и часто, и в основном только крупным планом, по грудь. На этом редком фото в полный рост, которое появилось в день рождения теннисистки, 8 июня, на ней платье свободного покроя, которое легко могло скрывать живот.

Как было на самом деле, не столь важно. В конце концов, каждый человек имеет право на частную жизнь и афишировать лишь то, что считает нужным. Главное, что Анна дала повод вспомнить о ней.

Анна родилась в спортивной семье – отец Сергей был борцом, а мама Алла – теннисным тренером. Курникова начала заниматься теннисом в Сокольниках и первым её тренером была Лариса Дмитриевна Преображенская. В 10 лет способная девчушка получила стипендию в теннисной академии Ника Боллетьери и вместе с мамой перебралась в Брэдентон, штат Флорида. О девочке из России сразу же заговорили – талант, отличные внешние данные и весёлый нрав не могли оставить равнодушными окружающих, Курникова притягивала к себе людей.

К тому же на теннисистку сразу же посыпались успехи – она выиграла неофициальный чемпионат мира в возрасте до 14 лет, стала первой ракеткой мира в юниорском рейтинге, в тот же год (1995) стала профессионалом.

А в следующем сезоне Анна стала самой юной участницей Олимпийских игр в истории России – на момент дебюта в Атланте-1996 ей было 15 лет и 47 дней.

В одиночном разряде у Курниковой были заметные успехи – победы над лучшими теннисистками мира, четыре раза она была финалисткой – в Майми-1998, Хилтон-Хэде-1999, Москве-2000 и Шанхае-2002, добиралась до звания 8-й ракетки мира, но так и не смогла выиграть ни одного титула.

Зато в парном разряде успех у россиянки были налицо. Их пара с Мартиной Хингис впечатляла не только внешне, но и результатами. Девушки дважды выиграли турнир «Большого шлема» — Australian Open (1999, 2002), дважды побеждали на Итоговом чемпионате WTA (1999, 2000), в концовке сезона-1999 Анна впервые стала первой ракеткой мира.

Успехи на корте подкреплялись и внушительными рекламными контрактами. Более того, Анна стала новым лицом России 1990-х – начала 2000-х – открытым, молодым, красивым. Ей хотели подражать многие российские девочки – в теннисных секциях не было отбоя от юных амбициозных красавиц.

И, конечно же, к самой Анне было повышенное внимание мужской половины человечества, причём самой яркой и заметной. Ей приписывают романы со звёздами НХЛ Павлом Буре и Сергеем Фёдоровым, которые в те времена тоже популяризировали обновлённую Россию в Америке.

К сожалению, из-за травм Курникова очень рано завершила карьеру и надолго исчезла из тенниса, но не со страниц газет, поскольку у неё возник роман со всемирно известным певцом Энрике Иглесиасом. Не раз молодые люди усилиями прессы «расставались», но эта информация осталась пустыми разговорами, поскольку пара до сих пор вместе.

Как мы уже говорили, личную жизнь Анна не любит выставлять напоказ, однако довольно активно ведёт «инстаграм». Сама. На двух языках. Регулярно девушка выставляет фото с видами Москвы, с традиционными российскими солениями. Наверняка всё это бабушкины заготовки. К ней она относится с любовью и благодарностью.

Не забывает Курникова и своего первого тренера Ларису Преображенскую. На одном из Кубков Кремля, когда она выступала не только в одиночке, но и паре, как всегда, с Мартиной Хингис, на пресс-конференции её спросили, показала ли она Мартине что-то интересное в Москве. А Анна рассказала в ответ, как Лариса Дмитриевна угощала их пирожным «картошка». Мартина по достоинству оценила лакомство.

Анна, несмотря на славу, огромное внимание публики и большие деньги, была очень дружелюбно настроена к соперницам и со многими до сих пор поддерживает хорошие отношения. Сейчас, после новостей о рождении детей, думается, что ей будет о чём поговорить с разными теннисными мамами. Например, с Сереной Уильямс, недавно родившей дочь Алексис-Олимпию и уже торопящейся вернуться в тур.

Или с матерью четверых детей Линдсей Дэвенпорт.

И наверняка с Викторией Азаренко, с которой её связывает очень тёплая дружба.