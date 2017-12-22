Шарапова: держите меня крепче!

Шарапова – в городе контрастов, а Курникова и Вердаско почти породнились Пока Джокович, Димитров, Вавринка, Рублёв, Хачанов готовятся к сезону, Шарапова бродит по Нью-Йорку, а Вердаско идёт к алтарю.

Старт сезона-2018 уже совсем близко. Меньше чем через неделю начнётся показательный турнир в Абу-Даби – первое соревнование, предваряющее новую изнурительную 11-месячную гонку. Ожидалось, что в столице Объединённых Арабских Эмиратов вернётся в строй целая группа теннисистов, досрочно завершивших 2017-й из-за травм. Но двое из них – Милош Раонич и Стэн Вавринка – поняли, что восстановление идёт медленнее запланированного, и отказались от участия. Впрочем, Раонич уже в Мельбурне, где повстречался на кортах Australian Open с капитаном сборной Австралии по крикету Стивом Смитом.

В сетке Абу-Даби Милоша и Стэна заменят Кевин Андерсон и Андрей Рублёв. Россиянин проводит сейчас тренировки на Тенерифе, где собралась целая группа ведущих игроков мира. Среди них – австриец Доминик Тим, который… как раз и будет первым соперником Рублёва в стартовом матче нового сезона, 28 декабря.

Интенсивные тренировки сейчас проходят и у Марии Шараповой. Россиянка уже рвётся в бой. Она даже так и подписала своё фото с корта: «Держите меня!» Первым турниром для Шараповой в новом сезоне будет Шэньчжэнь. Кстати, Мария выступила с критикой ITF, под эгидой которой проходят турниры «Большого шлема» и Олимпиады. По словам россиянки, международная федерации всё реже советуется с игроками, что, по её мнению, в корне неверно. Кроме того, Мария подтвердила, что одной из её целей является участие в Играх-2020 в Токио.

Ещё одна чемпионка турниров «Большого шлема», Марион Бартоли, на днях огорошила всех новостью, что собирается вернуться в теннис после четырёхлетнего отсутствия. Тему подхватил известный юморист Энди Роддик: «Раз Марион решила вернуться, мне есть что сказать…» А концовку фразы дописала Ким Клейстерс «Мы возвращаемся в микст». Это сразу же стала мемом. Посыпались всевозможные предложения выступить на разных турнирах и прочие весёлые комментарии. Оценила эту шутку и сама Бартоли. Посмотрим уже в 2018-м, как сложится для француженки возращение после такой долгой паузы.

Возле моря готовится к сезону Дарья Касаткина, завершившая 2017-й на рекордном для себя 24-м месте. Приятно совместить тренировки и прогулки по пляжу в солнечной Флориде. Новый год 20-летняя россиянка начнёт с новым тренером Филиппом Дехэа, который заменил её прежнего наставника Владимира Платеника.

Хорошо, когда для подготовительного периода есть отличные спарринг-партнёры. Дарье повезло, что во Флориде к сезону готовятся многие известные игроки. Так, Касаткина провела тренировочный матч с олимпийской чемпионкой Моникой Пуиг. Пуэрториканка осталась довольна: «Почти три часа на два сета? Да, это типично для Дарьи и меня».

Ещё одна представительница России – Светлана Кузнецова – из-за травмы кисти пропустит начало сезона, но тренировочный процесс не прекращается даже дома, рядом с любимым псом Дольче.

Елена Веснина старается насладиться последними снежными днями для себя, ведь скоро предстоит перелёт на Зелёный континент, где сейчас в разгаре лето. Россиянка начнёт сезон в Брисбене, как и соотечественница Касаткина.

В восторге от снега и хорватка Донна Векич. Для неё сезон тоже начнётся совсем скоро, в Окленде. А вот у возлюбленного хорватки – Стэна Вавринки – восстановление после травмы затянулось. Как мы уже писали, он снялся с Абу-Даби.

Экс первая ракетка мира Ана Иванович, уже завершившая карьеру, отдыхает в снежных горах вместе со своим мужем – футболистом Бастианом Швайнштайгером. У пары в 2018 году ожидается рождение первенца.

Ещё одна бывшая первая ракетка мира – Гарбинье Мугуруса – любит погоду потеплее. Испанка активно увлекается сёрфингом, но скоро о нём придётся на время забыть. Мугурусу ждут в Брисбене, где она должна стать первым номером посева.

А вот один из новых лидеров мирового тура Александр Зверев уже прибыл на место соревнований – в Перт, где он вместе с Анжеликой Кербер будет бороться за честь Германии в противостоянии восьми сборных, в том числе и команды России (Павлюченкова/Хачанов). Турнир стартует 30 декабря.

У американки Серены Уильямс сейчас другие заботы. У её дочери Алексис-Олимпии уже ставшей ярким медийным персонажем, начали резаться зубки. Теннисистка попросила в своих соцсетях «помощи зала» — о том, как облегчить страдания ребёнка в подобной ситуации.

Ещё один бывший лидер мирового рейтинга, Новак Джокович, готовится к возвращению в тур после травмы правого локтя. Первым турниром для серба станет Абу-Даби. Не секрет, что для Новака одним из любимых видов спорта является баскетбол, он знаком со многими звёздами этой замечательной игры. Не мог не отреагировать серб на важное событие в жизни легенды НБА Коби Брайанта – его бывший клуб «Лос-Анджелес Лейкерс», за который баскетболист выступал все 20 лет его карьеры, увековечил оба номера, под которым американец выступал в клубе – 8-й и 24-й. Поздравления от звезды звезде всегда заметны.

Ну и напоследок яркий кадр стремительно завершающегося межсезонья. Третья ракетка мира и победительница итогового чемпионата WTA Каролина Возняцки побывала на Каймановых островах и пообщалась там с морскими скатами.