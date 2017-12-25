Свадьбы-2017. Брачные узы Серены, Радваньской, Вердаско и других

В уходящем году у теннисистов было немало достижений. Некоторые из них нельзя измерить очками.

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Совсем скоро часы пробьют наступление Нового года, и в эти предпраздничные дни хочется вспомнить не только о спортивных достижениях теннисистов, но и о том, что важнее всех кубков, побед, очков, призовых и рейтингов. Сегодня поговорим о теннисных свадьбах уходящего 2017 года.

Начнём с теннисистки, которая была финалисткой Уимблдона (2012), чемпионкой Кубка Хомпана (2015) и Итогового чемпионата WTA того же года (всего 20 титулов WTA в карьере) — Агнешки Радваньской. Для кавалера польской награды «Золотого креста Заслуги» сезон-2017 в теннисном плане сложился не очень удачно. Бывшая вторая ракетка мира не выиграла за год ни одного титула, лишь по разу была в финале (Сидней), полуфинале (Нью-Хэйвен) и четвертьфинале (Шэньчжэнь) некрупных турниров.

Из-за проблем со здоровьем Агнешка пропустила несколько соревнований на грунте и траве и в итоге завершила год на очень низком для себя 28-м месте рейтинг-листа WTA. Но, как говорится, где-то убудет, а где-то прибудет. Наверняка этот год оставит у Радваньской и хорошие воспоминания, ведь после Уимблдона она в родном Кракове вышла замуж за своего спарринг-партнёра Давида Келта.

На этой яркой свадьбе в качестве гостей были в том числе и представители тенниса – польки по происхождению Каролина Возняцки (Дания) и Анжелика Кербер (Германия), а также игроки сборной Польши в Кубке Дэвиса Ежи Янович иЛукаш Кубот.

В этом году практически полностью сосредоточилась на парном разряде чешка Андреа Главачкова. Лишь дважды она пробилась через квалификацию в основу одиночки. А вот в паре успешно выступала с несколькими партнёршами, причём отобралась на Итоговый чемпионат WTA в Сингапуре аж в двух сочетаниях. С китаянкой Пэн Шуай они выиграли титул в Шэньчжэнь, дошли до финалов Australian Open и Дубая, полуфинала Майами, после чего расстались. Но этого запаса очков им хватило с марта по октябрь, чтобы попасть в Сингапур с 9-го места чемпионской гонки. Но это выступление было невозможно, поскольку у Андреа получились ещё более впечатляющие результаты с другой партнёршей – Тимей Бабош из Венгрии. Девушки выиграли титулы в Рабате, Квебеке, Ташкенте и Москве, были финалистками Мадрида и Пекина, а в концовке сезона на десерт стали чемпионками Сингапура.

На личном фронте для Андреа этот год тоже стал запоминающимся. Она вышла замуж за бывшего функционера WTA Фабрицио Честини. Любопытно, что эта свадьба состоялась в чешском городе Пльзень на следующий день после торжества Радваньской. Среди гостей были и теннисистки – Клара Коукалова и, конечно же, Бабош. Ну а поклонникам тенниса теперь придётся привыкать к новому, двойному, звучанию фамилии теннисистки – Андреа Честини-Главачкова.

Также в июле сыграла свадьбу 27-летняя Янина Викмайер. Её избранником стал Джером Вандерзиль, с которым она была помолвлена больше двух лет назад. «Сбылась мечта», — прокомментировала важное событие в своей жизни бывшая 12-я ракетка мира, полуфиналистка US Open — 2009. Сейчас Янина находится на 113-м месте мирового рейтинг-листа. Возможно, новый семейный статус придаст теннисистке толчок в продолжении спортивной карьеры.

Пожалуй, наибольший резонанс в женском теннисе вызвала свадьба бывшей первой ракетки мира Серены Уильямс. Год для американки выдался бурным на события. В январе она завоевала титул на Australian Open, доведя количество одиночных побед на «Большом шлеме» до фантастических 23. Позднее выяснилось, что этого успеха Серена добилась, будучи беременной. 1 сентября у теннисистки и её жениха – сооснователя сайта Reddit Алексиса Оганяна — родилась дочь, которую назвали Алексис-Олимпией. Ну а 16 ноября пара поженилась.

Свадьба Серены Уильямс. «Красавица и чудовище» на фоне «шлемов» В Новом Орлеане прошла торжественная церемония бракосочетания американки Серены Уильямс с отцом её ребёнка Алексисом Оганяном.

Мы подробно рассказывали об этой свадьбе. Отметим лишь, что торжество было закрытым, прошло в Новом Орлеане, а расходы на церемонию превысили $ 1 млн. Гостями были в основном звёзды шоу-бизнеса – Бейонсе, Ева Лонгория, Ким Кардашьян. Из теннисисток присутствовала уже побывавшая на свадьбе Радваньской датчанка Каролина Возняцки вместе со своим женихом – баскетболистом Дэвидом Ли.

Осенью женился и представитель мужского тура – Жереми Шарди. Его избранницей стала французская модель замбийского происхождения Сьюзан Госсаж. О помолвке молодые люди объявили год назад, но до свадьбы прошёл целый сезон. 30-летний француз в 2013 году добирался до 25-й позиции рейтинга, а минувший сезон он завершил на 78-м месте. Возможно, женитьба придаст теннисисту уверенности, и его карьера снова пойдёт в гору.

В этом году после Уимблдона женился ещё один француз – Жюльен Беннето. 36-летний теннисист узаконил отношения со своей подругой Карен. У пары уже есть двухлетний сын Эртон, который, естестенно, присутствовал на свадьбе.

Женился в этом году и известный ловелас Эрнест Гулбис. Его избранницей стала модель Тамара Копалейшвили. Молодые люди начали встречаться в прошлом апреле, спустя год в мае девушка объявила о помолвке на своей страничке в «Фейсбуке». А 3 ноября Тамара сообщила, что они поженились. Эрнест – лучший теннисист в истории Латвии, в 2014-м пробился в топ-10 мирового рейтинга, завоевал за карьеру 6 титулов и заработал более $ 6,4 млн. С июля 2016-го по конец мая 2017-го не выступал из-за травмы, после чего начал непростое возвращение в тур. На настоящий момент латыш – 199-я ракетка мира.

А вот один из самых высоких теннисистов тура Джон Иснер (рост – 208 см) не торопился со свадьбой. Наконец в декабре он женился на Мэдисон Маккинли, с которой встречался с 2011 года. Мы писали подробно об этой свадьбе, на которой было несколько теннисистов – Сэм Куэрри, Стив Джонсон, Джеймс Блэйк, Джастин Гимелстоб и спарринг-партнёр Марии Шараповой Алекс Кузнецов.

Не свадьба Иснера, а цветник. Подруги теннисистов США – все как на подбор Декабрь – самое удобное время для свадеб теннисистов. Джон Иснер собрал на своём торжестве весь цвет сборной США – даже спарринга Шараповой.

Джон в своё время входил в топ-10, а сейчас завершил год на 17-м месте. В активе американца 12 титулов – в том числе и два в 2017-м (Атланта и Ньюпорт), трижды в сезоне он доходил до полуфиналов «Мастерсов» (Рим, Цинциннати и Париж). Сейчас Иснеру 32 – по современным меркам самый расцвет. Посмотрим, как скажется на его результатах в 2018-м новый статус.

Ещё один американец женился в июне этого года – Райан Харрисон. Его избранница – Лорен – вместе с ним как минимум три года, судя по её «инстаграму». Любопытно, что летом после свадьбы американец поднялся на рекордное для себя пока 40-е место рейтинга ATP. Выиграл он в этом году и первый титул в карьере (Мемфис). Учитывая, что Райану всего 25, год 2018 должен стать для него ещё более удачным.

Сезон-2017 стал без всякого преувеличения лучшим для уроженца Москвы Миши Зверева, выступающего за Германию. Благодаря успехам младшего брата Александра он вернулся в теннис, с которым, казалось, уже распрощался из-за травм, и заиграл лучше прежнего.

В 30 лет Миша впервые стал 25-й ракеткой мира, одержал много ярких побед над сильнейшими теннисистами – Энди Марреем на Australian Open, Кеем Нисикори в Женеве, Джоном Иснером (в Мельбурне, Женеве и на US Open). Зверев-старший не особо любит публичность, в отличие от брата Саши. Вот и о свадьбе со своей избранницей Евгенией на Мальдивах в ноябре Миша не особо распространялся.

Победитель Кубка Дэвиса 2016 года аргентинец Федерико Дельбонис женился в ноябре на своей давней возлюбленной Вирджинии. Четыре года назад у пары родилась дочь Селина, и вот теперь молодые люди решили узаконить отношения.

В тот же день состоялась свадьба и Альберто Рамос-Виньоласа из Испании. Его женой стала Хелена Марти.

Ещё один жгучий испанец, Фернандо Вердаско, также женился в это межсезонье. Его избранницей стала Ана Бойер, дочь известной испано-филиппинской журналистки и телеведущей Марии-Изабель Прейслер и бывшего министра финансов Испании Мигеля Бойера. Одним из сводных братьев Аны является знаменитый певец Энрике Иглесиас, у которого вместе с Анной Курниковой на днях родилась двойня. Так что красавец-испанец Вердаско и красотка-россиянка Курникова теперь породнились.