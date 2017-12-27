Беби-бум-2017. Цветы жизни Серены, Джоковича, Маррея, Давыденко и других

Говорят, что дети – цветы жизни. Но не только. Они – наши победы. Самые главные победы в жизни. Никакие кубки и «шлемы» не могут сравниться с этими победами. Хотя, конечно, здорово, что кому-то из теннисистов в один год удаётся выиграть и на корте, и в жизни.

Свадьбы-2017. Брачные узы Серены, Радваньской, Вердаско и других В уходящем году у теннисистов было немало достижений. Некоторые из них нельзя измерить очками.

Последнее время ни один наш обзор соцсетей теннисистов не обходится без дочери Уильямс-младшей. Постоянные читатели рубрики знают о малютке даже больше, чем о жизни иного известного теннисиста. Порой кажется, что Алексис-Олимпия уже давно, что называется, в эфире. Но это не так. Дочь Серены Уильямс и сооснователя социального новостного сайта Алексиса Оганяна родилась только 1 сентября, то есть на Новый год ей исполнится всего 4 месяца. Однако оба родителя, прекрасно понимающие, что такое активность в социальной среде, завели маленькой Алексис-Олимпии аккаунты в популярных соцсетях. От имени дочери они довольно активно публикуют фотографии ребёнка с забавными комментариями ко всем значимым событиям в жизни их молодой семьи. На данный момент у маленькой Алексис-Олимпии уже более 175 тысяч подписчиков в «Инстаграме» и более 2,5 тысячи в «Твиттере».

Свадьба Серены Уильямс. «Красавица и чудовище» на фоне «шлемов» В Новом Орлеане прошла торжественная церемония бракосочетания американки Серены Уильямс с отцом её ребёнка Алексисом Оганяном.

Серена Уильямс относится как раз к той редкой группе теннисистов, кто успел за год добиться успеха и на корте, и в личной жизни. В начале года она выиграла Australian Open, уже будучи беременной, хотя о факте беременности общественности стало известно только в апреле, 1 сентября родила дочь, а 16 ноября состоялась свадьба с Алексисом Оганяном, на которой одной из главных гостей была их дочь. В январе Серена собирается в Мельбурн на защиту титула. Наверняка с ней будет и Алексис-Олимпия, у которой по стечению обстоятельств инициалы АО совпадают с аббревиатурой Australian Open. Так что ждём от неё огненных репортажей, пока, конечно, под чутким руководством родителей.

В отличие от Серены, многие теннисисты не выставляют своих детей напоказ, а напротив – тщательно их скрывают, хотя так или иначе всё равно делятся с болельщиками хотя бы частью информации. Естественно, это их личное дело. Каждый поступает так, как ему комфортно. Тем не менее остаётся констатировать, что в 2017-м в теннисе был настоящий беби-бум. Пополнение в семье произошло у многих спортсменов. В частности, у бывшей первой ракетки мира Новака Джоковича 3 сентября появился уже второй ребёнок. Жена теннисиста Елена родила дочь, которую назвали Тара. Их первенец, сын Стефан, появился на свет 21 октября 2014 года.

Дважды папой осенью стал и ещё один бывший лидер мирового рейтинга – Энди Маррей. Жена Ким Сирс в начале ноября родила ему вторую дочь. Старшая дочь этой британской супружеской четы, София, родилась 7 февраля 2016 года.

Весной этого года у финалиста Australian Open-2008 Жо-Вильфрида Цонги и его жены Нуры Эль-Швех родился сын. Молодые родители возили первенца и на Уимблдон, и после победы в Кубке Дэвиса-2017 в отпуск на Мальдивы.

Бывший третий номер мирового рейтинга Николай Давыденко на днях стал многодетным отцом. Жена россиянина Ирина родила ему третьего ребёнка. У пары уже есть старшая дочь Екатерина (родилась 17 апреля 2012 года) и средний сын Константин (2015).

Ещё один российский теннисист, Евгений Донской, занимающий 72-е место в рейтинг-листе ATP, впервые стал папой. 20 ноября жена Анна родила ему сына, которого назвали Тимофеем.

Бывшая теннисистка топ-10, бронзовый призёр Олимпиады-2012 в Лондоне Мария Кириленко в сентябре родила второго ребёнка. В 2015-м у неё и её мужа появился первенец – сын Михаил, теперь, 8 сентября 2017-го, на свет появилась дочь.

На днях у ещё одной бывшей российской теннисистки, игрока топ-10 Анны Курниковой и знаменитого певца Энрике Иглесиаса появилась сразу двойня.

Секретные материалы Анны Курниковой. Россиянка тайно стала мамой В рубрике «Красота дня» неожиданно появилась та, которую называли эталоном русской красоты на стыке веков – Анна Курникова.

11 ноября родила ещё одна бывшая теннисистка, словачка Ярмила Вулф (урождённая Гайдошова). Вместе со своим мужем Адамом Вулфом они назвали дочь Натальей.

Мамой стала и Мэнди Минелла. Представительница Люксембурга 30 октября родила дочь, которую назвала Эмма Линда. Любопытно, что ещё в начале июля теннисистка, будучи беременной, выступала на Уимблдоне в одиночном и парном разрядах.

Второй раз мамой стала бывшая первая ракетка мира и семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Жюстин Энен. 9 мая она объявила на своей странице в «Фейсбуке» о рождении сына Виктора. В 2013 году у Жюстин и её мужа кинооператора Бенуа Бертуццо родилась дочь Лали.

Второй ребёнок появился у ещё одной бывшей первой ракетки мира – Амели Моресмо. Теннисистка написала в своём «твиттере»: «Айла и Аарон наконец-то встретились 20 апреля». Старший сын Аарон родился у Амели 16 августа 2015-го, а теперь у неё есть и дочь.

У сербского теннисиста Виктора Троицки и модели Александры Джорджевич, поженившихся в прошлое межсезонье, 16 июня родилась девочка, которую назвали Ирина. Из роддома молодую маму встречали её отец и мать, поскольку сам Виктор в это время играл на турнире в Лондоне с соотечественником Янко Типсаревичем и в трёхчасовой битве всё же победил.

В марте во второй раз отцом стал французский теннисист Поль-Анри Матьё. А после домашнего «Мастерса» в Париже объявил, что завершил карьеру.

В третий раз отцом стал один из лидеров парного тенниса – испанец Давид Марреро. Также родились дети у Маркуса Уиллиса, Николаса Альмагро, Юргена Мельцера, Гильермо Виласа, Парадорна Сричапхана, Тацумо Ито, Леонардо Майера, Джона Пирса, Пабло Андухара, Пабло Куэваса.

Особняком стоит пара, в которой и отец, и мать – теннисисты. Это итальянцы Флавия Пеннетта иФабио Фоньини. Пеннетта после победы на US Open-2015 завершила в конце того сезона карьеру, а Фабио успешно выступает по сей день. В мае Флавия родила сына, которого молодые родители назвали Федерико в честь погибшего итальянского теннисиста Федерико Луцци. Флавия и Федерико часто публикую в своих соцсетях фотографии с ребёнком, но стараются его лицо никому не показывать.