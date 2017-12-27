Беби-бум-2017. Цветы жизни Серены, Джоковича, Маррея, Давыденко и других

Говорят, что дети – цветы жизни. Но не только. Они – наши победы. Самые главные победы в жизни. Никакие кубки и «шлемы» не могут сравниться с этими победами. Хотя, конечно, здорово, что кому-то из теннисистов в один год удаётся выиграть и на корте, и в жизни.
Последнее время ни один наш обзор соцсетей теннисистов не обходится без дочери Уильямс-младшей. Постоянные читатели рубрики знают о малютке даже больше, чем о жизни иного известного теннисиста. Порой кажется, что Алексис-Олимпия уже давно, что называется, в эфире. Но это не так. Дочь Серены Уильямс и сооснователя социального новостного сайта Алексиса Оганяна родилась только 1 сентября, то есть на Новый год ей исполнится всего 4 месяца. Однако оба родителя, прекрасно понимающие, что такое активность в социальной среде, завели маленькой Алексис-Олимпии аккаунты в популярных соцсетях. От имени дочери они довольно активно публикуют фотографии ребёнка с забавными комментариями ко всем значимым событиям в жизни их молодой семьи. На данный момент у маленькой Алексис-Олимпии уже более 175 тысяч подписчиков в «Инстаграме» и более 2,5 тысячи в «Твиттере».
Серена Уильямс относится как раз к той редкой группе теннисистов, кто успел за год добиться успеха и на корте, и в личной жизни. В начале года она выиграла Australian Open, уже будучи беременной, хотя о факте беременности общественности стало известно только в апреле, 1 сентября родила дочь, а 16 ноября состоялась свадьба с Алексисом Оганяном, на которой одной из главных гостей была их дочь. В январе Серена собирается в Мельбурн на защиту титула. Наверняка с ней будет и Алексис-Олимпия, у которой по стечению обстоятельств инициалы АО совпадают с аббревиатурой Australian Open. Так что ждём от неё огненных репортажей, пока, конечно, под чутким руководством родителей.
В отличие от Серены, многие теннисисты не выставляют своих детей напоказ, а напротив – тщательно их скрывают, хотя так или иначе всё равно делятся с болельщиками хотя бы частью информации. Естественно, это их личное дело. Каждый поступает так, как ему комфортно. Тем не менее остаётся констатировать, что в 2017-м в теннисе был настоящий беби-бум. Пополнение в семье произошло у многих спортсменов. В частности, у бывшей первой ракетки мира Новака Джоковича 3 сентября появился уже второй ребёнок. Жена теннисиста Елена родила дочь, которую назвали Тара. Их первенец, сын Стефан, появился на свет 21 октября 2014 года.
Дважды папой осенью стал и ещё один бывший лидер мирового рейтинга – Энди Маррей. Жена Ким Сирс в начале ноября родила ему вторую дочь. Старшая дочь этой британской супружеской четы, София, родилась 7 февраля 2016 года.
Весной этого года у финалиста Australian Open-2008 Жо-Вильфрида Цонги и его жены Нуры Эль-Швех родился сын. Молодые родители возили первенца и на Уимблдон, и после победы в Кубке Дэвиса-2017 в отпуск на Мальдивы.
Бывший третий номер мирового рейтинга Николай Давыденко на днях стал многодетным отцом. Жена россиянина Ирина родила ему третьего ребёнка. У пары уже есть старшая дочь Екатерина (родилась 17 апреля 2012 года) и средний сын Константин (2015).
Ещё один российский теннисист, Евгений Донской, занимающий 72-е место в рейтинг-листе ATP, впервые стал папой. 20 ноября жена Анна родила ему сына, которого назвали Тимофеем.
Бывшая теннисистка топ-10, бронзовый призёр Олимпиады-2012 в Лондоне Мария Кириленко в сентябре родила второго ребёнка. В 2015-м у неё и её мужа появился первенец – сын Михаил, теперь, 8 сентября 2017-го, на свет появилась дочь.
На днях у ещё одной бывшей российской теннисистки, игрока топ-10 Анны Курниковой и знаменитого певца Энрике Иглесиаса появилась сразу двойня.
11 ноября родила ещё одна бывшая теннисистка, словачка Ярмила Вулф (урождённая Гайдошова). Вместе со своим мужем Адамом Вулфом они назвали дочь Натальей.
Мамой стала и Мэнди Минелла. Представительница Люксембурга 30 октября родила дочь, которую назвала Эмма Линда. Любопытно, что ещё в начале июля теннисистка, будучи беременной, выступала на Уимблдоне в одиночном и парном разрядах.
Второй раз мамой стала бывшая первая ракетка мира и семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Жюстин Энен. 9 мая она объявила на своей странице в «Фейсбуке» о рождении сына Виктора. В 2013 году у Жюстин и её мужа кинооператора Бенуа Бертуццо родилась дочь Лали.
Второй ребёнок появился у ещё одной бывшей первой ракетки мира – Амели Моресмо. Теннисистка написала в своём «твиттере»: «Айла и Аарон наконец-то встретились 20 апреля». Старший сын Аарон родился у Амели 16 августа 2015-го, а теперь у неё есть и дочь.
У сербского теннисиста Виктора Троицки и модели Александры Джорджевич, поженившихся в прошлое межсезонье, 16 июня родилась девочка, которую назвали Ирина. Из роддома молодую маму встречали её отец и мать, поскольку сам Виктор в это время играл на турнире в Лондоне с соотечественником Янко Типсаревичем и в трёхчасовой битве всё же победил.
В марте во второй раз отцом стал французский теннисист Поль-Анри Матьё. А после домашнего «Мастерса» в Париже объявил, что завершил карьеру.
В третий раз отцом стал один из лидеров парного тенниса – испанец Давид Марреро. Также родились дети у Маркуса Уиллиса, Николаса Альмагро, Юргена Мельцера, Гильермо Виласа, Парадорна Сричапхана, Тацумо Ито, Леонардо Майера, Джона Пирса, Пабло Андухара, Пабло Куэваса.
Особняком стоит пара, в которой и отец, и мать – теннисисты. Это итальянцы Флавия Пеннетта иФабио Фоньини. Пеннетта после победы на US Open-2015 завершила в конце того сезона карьеру, а Фабио успешно выступает по сей день. В мае Флавия родила сына, которого молодые родители назвали Федерико в честь погибшего итальянского теннисиста Федерико Луцци. Флавия и Федерико часто публикую в своих соцсетях фотографии с ребёнком, но стараются его лицо никому не показывать.