Федерер знакомится с австралийской фауной, а Шарапова снова покоряет Китай

Шарапова: держите меня крепче! Возняцки изучает морских животных, Кузнецова проводит зарядку вместе с четвероногим другом, а Шарапова по-прежнему неудержима.

В заключительном в году выпуске рубрики «Соцсети теннисистов» отметим, что практически все лидеры мировых туров переместились в Южное полушарие, где уже вот-вот громко и стремительно стартует новый сезон-2018. Накануне первых официальных матчей теннисисты получили возможность познакомится не только с местными достопримечательностями, но и с необычной фауной. Отметим, что несмотря на обилие сообщений о травмах и продолжающихся снятиях с турниров, в общей массе теннисисты очень соскучились по матчам, ракеткам, мячам, корту, соперничеству. И, наверное, поэтому в их соцсетях сейчас, на старте сезона, одно сообщение стремительно сменяет другое. Все взахлёб делятся эмоциями и впечатлениями от предвкушения гонки за кубками, «шлемами» и рейтинговыми очками.

Полторы калеки на конец сезона. Федерер и Надаль не хотят больше жертв Бесконечные травмы, особенно ведущих спортсменов, заставляют задуматься о реформах в теннисе.

Ну а начнём с того, что сразу несколько теннисных пар недавно перестали скрывать свои отношения. Австриец Доминик Тим и Кристина Младенович впервые показались на публике ещё в ноябре, во время Итогового чемпионата ATP в Лондоне. Тогда француженка всю неделю просидела в боксе Доминика вместе с его родителями во время его матчей. Тим сейчас сражается на показательном турнире в Абу-Даби. В пятницу он проиграл в полуфинале Кевину Андерсону из ЮАР, но в субботу ещё будет утешительный поединок. Но c австрийским теннисистом сейчас рядом любимая, с которой все неудачи переживаются легче.

22-летняя финалистка US Open-2017 Мэдисон Кис обнародовала, что она теперь вместе с соотечественником Бьорном Фрэтэнджело, который на полтора года её старше. Бьорн в 2011 году стал чемпионом юниорского «Ролан Гаррос», летом 2016-го вошёл в топ-100, однако его продвижение к вершинам мирового рейтинга пока идёт медленно. Возможно союз с Мэдисон даст карьере теннисиста новый толчок.

Ещё один союз соотечественников образовался в Австралии. Это Ник Кирьос и Айла Томлянович. Ник, больше известный своим буйным нравом и, скажем так, нестандартными поступками на корте и за его пределам, на самом деле довольно талантливый теннисист. В концовке 2016-го он поднялся на 13-ю строчку мирового рейтинга. Именно в том сезоне он выиграл все 3 своих титула. Сейчас Кирьос 21-й в мировом рейтинге, но всё равно за ним прочно закрепился статус игрока настроения – нестабильного теннисиста, способного в удачный день переиграть кого угодно – будь то Роджер Федерер, Новак Джокович или Рафаэль Надаль. У Айлы большие проблемы со спортивным гражданством. Она была заиграна в Кубке Федерации за Хорватию в 2010-2011 годах, потом перешла под флаг Австралии, затем начались бюрократические проблемы, тяжёлая травма в начале 2016-го, непростое возвращение назад. В итоге сейчас в WTA Айла снова значится хорваткой. Но главное, что она вместе с Ником, и они счастливы.

Москвичка Дарья Гаврилова также несколько лет назад перешла под флаг Австралии. Она образовала пару с Люком Сэвилем – перспективным местным теннисистом, выигравшим юниорский Australian Open-2012. Однако у Люка результаты во взрослом теннисе не особо пошли (152-е место в рейтинг-листе ATP от 2015 года). А вот Дарья с каждым годом прибавляет (в августе 2017 года пробилась в топ-20). Именно ей доверили защищать цвета Австралии на Кубке Хопмана-2018 вместе с известным сердцеедом Танаси Коккинакисом. Пока не начался турнир в Перте, молодые люди с удовольствием погоняли на водных скутерах.

Вообще в Перте собрались довольно внушительные силы мирового тура. Честь Бельгии будет защищать Давид Гоффен, который в рамках одного турнира – Итогового чемпионате ATP-2017 в Лондоне – обыграл и Федерера, и Надаля, что за всю историю удавалось считанному числу теннисистов.

Туда же, на Кубок Хопмана, после 8-летнего перерыва вернулась сборная России. На этот раз её будет представлять Карен Хачанов. Он уже на месте и готов вступить в борьбу.

Многие привыкли в последнее время часто видеть Хачанова в компании с Андреем Рублёвым, поскольку россияне занимаются в одной испанской академии и из-за близкого рейтинга часто выступают на одних и тех же турнирах. Однако на сей раз их соревновательные пути разошлись – Карен поехал в Перт на Кубок Хопмана, а Андрея позвали запасным на показательный турнир в Абу-Даби. Он уже проиграл в четвертьфинале Баутиста-Агуту, но в матче за 5-е место победил Карреньо-Бусту. Ну а в паузах между играми россиянин вместе с другими участниками состязания освоил таинства арабской вязи.

Ну а напарницей Карена в Перте будет Анастасия Павлюченкова, тренером которой является брат Давида Гоффена (тут то круг и замкнулся) – Симон Гоффен. Именно сборная России откроет турнир в субботу, 30 декабря, в 5:00 по московскому времени матчем против команды США.

В Перте находится и швейцарка Белинда Бенчич. Она наслаждается летней погодой, которая сейчас царит в Южном полушарии. В таких условиях утренние пробежки превращаются в настоящий праздник.

Отличное настроение у Белинды ещё и потому, что на Кубке Хопмана она будет играть в дуэте с самым титулованным теннисистом в истории – Роджером Федерером. 19-кратный чемпион турниров «Большого шлема» приехал в Перт всей своей огромной семьёй – с женой Миркой и четырьмя детьми – старшими дочками-двойняшками и младшими сыновьями-близнецами.

Насколько швейцарец органичен на корте, настолько он слился с уникальной австралийской природой. Если бы этот грызун – представитель местной необычной фауны был хоть чуть-чуть подвержен человеческому восприятию жизни, он бы обязательно разместил в своей норе на стене этот портрет, и толпы его соплеменников ходили бы к нему на экскурсию, восхищаясь его величием.

Такое ощущение, что даже море затихло, а катера перестали покачиваться на волнах, когда в него вошёл знаменитый Роджер Федерер.

Дождался приезда своей главной звезды и Шэньчжэнь. Мария Шарапова уже ступила на китайскую землю. Приезд россиянки вызвал большой ажиотаж. Она уже провела фотосессию на площади с памятником дракону.

И конечно же провела тренировку.

Там же уже находится и действующая чемпионка Катержина Синякова. Первая неделя нового сезона обещает быть отличной!