Пошла жара. Шарапова, Возняцки, Бушар, Свитолина – в купальниках и без

Новый год! Ура!

Куранты! Январь! Мороз! Хотя понятия мороз и Новый год в последнее время не всегда совпадают. А для теннисистов сейчас и вовсе наступает самая горячая пора – в прямом и переносном смысле. Над Австралией, где пройдёт большинство первых в сезоне турниров, нависла невыносимая жара. Поэтому давайте в эти новогодние дни полюбуемся на горячие фотографии лучших теннисисток мира, без ракеток и привычной для них спортивной одежды, и немного согреемся сами.

В неглиже, но без пошлости. Фотосессии Серены и Возняцки в стиле ню Шарапова готовится к возвращению, Свитолина загорает на пляже, Плишкова отдыхает в Монако и другие фотографии из соцсетей.

В ушедшем году Элина Свитолина совершила настоящий прорыв в карьере. Она завоевала пять титулов, доведя их общее количество до девяти. Осенью украинка поднялась на рекордное для себя 3-е место мирового рейтинга, впервые попала на Итоговый чемпионат WTA и даже имела шансы стать первой ракеткой мира.

Елена Веснина в 2017 году добилась пока что самого главного успеха в одиночной карьере – завоевала титул в Индиан-Уэллсе, который является одним из крупнейших турниров WTA. В марте россиянка поднялась на рекордное для себя 13-е место в мировом рейтинге. Но и про парную карьеру Елена не забывала – вместе со своей постоянной напарницей Екатериной Макаровой она впервые выиграла Уимблдон.

В коллекции испанки Гарбинье Мугурусы не так много титулов, всего пять, но один крупнее другого. Так в этом сезоне она выиграл Premier 5 в Цинциннати и уже второй «шлем» в карьере – Уимблдон. В сентябре, после US Open, Мугуруса впервые стала первой ракеткой мира. В новом году у неё отличные шансы вернуться на это почётное место.

Побывала на первом месте и Каролина Плишкова. Чешка в прошлом году завоевала три титула – в Брисбене, Дохе, Истбурне (всего 9), — и после травяного сезона обогнала всех конкурентов в борьбе за звание первой ракетки мира. Сейчас Плишкова – четвёртая и наверняка готовит новый рывок.

Многие за успехами Каролины Плишковой забыли о том, что у неё есть сестра-близнец Кристина, которая тоже отлично играет в теннис. Сезон-2017 для второй Плишковой сложился лучше, чем все предыдущие. В мае она стала финалисткой домашнего турнира в Праге, а в июле добралась до рекордного для себя 35-го места в рейтинге.

Удачным выдался год для ещё одной Кристины – Младенович. Она завоевала свой первый титул в карьере (Санкт-Петербург), а в концовке сезона пробилась в топ-10. Кроме того, и на личном фронте у француженки тоже полный порядок. Её роман с 5-й ракеткой ATP австрийцем Домиником Тимом сейчас в самом разгаре.

Донна Векич тоже встречается с известным теннисистом. Её бойфренд – швейцарец Стэн Вавринка, который никак не может оправиться от травмы колена. А вот сама хорватка в 2017 году выиграла свой второй титул в карьере – на траве Ноттингема — и к сентябрю выбралась на рекордное для себя 45-е место в рейтинге WTA.

У Каролины Возняцки личная жизнь тоже бьёт ключом. В самом конце сезона она обручилась с баскетболистом Дэвидом Ли. А что касается карьеры, то датчанка впервые выиграла Итоговый турнир в Сингапуре и уже стала 3-й ракеткой мира. От первого её отделяют всего 160 очков.

Для россиянки Марии Шараповой 2017-й также сложился успешно. Она вернулась в тур с обнулившимся рейтингом после дисквалификации продолжительностью 1 год 3 месяца. Мария сыграла несколько турниров, выиграла первый титул после возвращения (Тяньцзинь) и в итоге поднялась в топ-60. Сезон-2018 Шарапова начинает утром 1 января на турнире в Шэньчжэне.

Магдалена Рыбарикова из-за травмы начала сезон-2017 лишь во время «Ролан Гаррос», однако полуфиналы в Ноттингеме и Уимблдоне, а также финал в Линце позволили словачке отобраться на итоговый турнир в Чжухае и впервые в карьере подняться в топ-20.

Француженка Ализе Корне давно известна в туре. Лучшим результатом сезона-2017 для неё был финал в Брисбене, и она уже успешно приступила там к защите очков в новом розыгрыше.

2017 год Анжелика Кербер начала в ранге первой ракетки мира, но удержать столь высокую позицию ей не удалось. Тем не менее немка отобралась на Итоговый чемпионат WTA для второй десятки мирового рейтинга в Чжухае. В новом сезоне она наверняка постарается доказать, что предыдущий успех не был случаен.

Доминика Цибулкова, как и Кербер, не смогла удержаться на высокой позиции, на которой оказалась на старте сезона-2017. После победы в Сингапуре-2016 словачка в марте поднялась на рекордное для себя 4-е место рейтинга WTA, но затем не выиграла ни одного титула и откатилась к концу года на 26-ю позицию. Однако в межсезонье Доминика хорошо поработала и снова рвётся в бой.

Лучшей позиции в рейтинг-листе WTA Сорана Кырстя достигла в 2013 году (21-е место), после чего последовали три не очень удачных сезона. Однако в 2017-м у этой яркой румынки дела на корте наладились. Она добралась до четвертьфиналов Стамбула, Мадрида, Сеула, Пекина и Линц, полуфинала Нюрнберга. В новый сезон Сорана вступает в ранге 37-й ракетки мира.

В концовке минувшего года немка Карина Виттёфт выиграла первый титул WTA – в Люксембурге, что позволило ей вернуться на лучшее пока для себя в карьере место – 49-е, на котором она уже была в 2015-м.

В этом году уроженка Москвы Юлия Путинцева, с 2012 года выступающая за Казахстан, впервые в карьере пробилась в финал турнира WTA (Санкт-Петербург), после чего поднялась на рекордное для себя 27-е место рейтинг-листа.

Канадка Эжени Бушар считается одной из главных красавиц тура. Сейчас она 83-я ракетка мира, а ведь в своё время входила в топ-5. Впрочем, ей всего 23, и всё у неё ещё впереди.