«Каждое утро я просыпаюсь с надеждой, что мне стало лучше»

Полторы калеки на конец сезона. Федерер и Надаль не хотят больше жертв Бесконечные травмы, особенно ведущих спортсменов, заставляют задуматься о реформах в теннисе.

Андерсон вместо остальных звёзд

В межсезонье мы поднимали уже тему повышенного травматизма в теннисе. Тогда казалось, что пауза в выступлениях поможет ведущим теннисистам успеть восстановиться, полноценно подготовиться к новому году, ну и попутно учесть ошибки в планировании календаря. Стартовавший сезон-2018 пока приносит лишь новости о продолжающихся снятиях с соревнований. Причём список травмированных не уменьшается, а даже увеличивается.

Всё началось с выставочного турнира в Абу-Даби, где из шести участников четверо должны были провести первые матчи после травм. Однако один за другим от участия отказались Стэн Вавринка, Милош Раонич, Рафаэль Надаль и Новак Джокович. По сути, турнир лишился всех звёзд. Положение был призван хоть как-то спасти Энди Маррей – тоже, как и Надаль с Джоковичем, бывший победитель турнира. Но британец, не выступавший с Уимблдона-2017, по всем статьям проиграл сет Роберто Баутиста-Агуту – 2:6, и на этом соревнования для Энди закончились. Турнир выиграл один из запасных – Кевин Андерсон. Да, в 2015-м он добрался до топ-10, сейчас – 14-я ракетка, был финалистом последнего US Open, однако наверняка организаторы турнира хотели видеть не такого уровня игрока со своим главным призом в руках. Ясно, что им что-то нужно срочно придумать за год, иначе будущее этого соревнования под большим вопросом.

Погоня за первым местом

Впрочем, оставим проблемы Абу-Даби организаторам этого турнира и вернёмся к травмированным теннисистам. Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль, снявшийся с этого соревнования, впоследствии отказался от Брисбена и ещё одной «выставки» — Fast4 в Сиднее. Причина, как и в конце сезона-2017, — проблемы с коленом. Именно тогда, в ноябре, испанец решил побыстрее гарантировать себе лидерство по итогам сезона, погнался за титулом на «Мастерсе» в Париже, но получил повреждение колена, а затем на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне усугубил травму. Цели он всё же добился – первой ракеткой год закончил, однако теперь под вопросом его участие в Australian Open и… звание первой ракетки мира, которое Надаль может потерять в случае защиты титула Федерером.

Ещё одного бывшего лидера мирового рейтинга, Новака Джоковича, давно преследует травма локтя. Из-за неё он снялся по ходу четвертьфинала Уимблдона против Томаша Бердыха и с тех пор так ни одного матча и не провёл. Вслед за Абу-Даби серб отказался и от участия в Дохе. А если и выступит в Мельбурне, то вряд ли будет в оптимальной форме. «Мне жаль, но, посовещавшись с медицинской командой, мы решили продолжить лечение локтя», — сообщил на своём официальном сайте теннисист.

Начало сезона-2018 для травмированных игроков:



1. Рафаэль Надаль: травма правого колена. Снялся с Абу-Даби, Брисбена и Сиднея (показательный).

2. Энди Маррей: тазобедренный сустав. Проиграл сет в Абу-Даби и снялся. Снялся с Брисбена.

3. Новак Джокович: правый локоть. Снялся с Абу-Даби и Дохи.

4. Стэн Вавринка: левое колено. Снялся с Абу-Даби.

5. Милош Раонич: правая нога, операция на запястье. Снялся с Абу-Даби. Проиграл на старте Брисбена.

6. Кей Нисикори: левое бедро. Снялся с Брисбена и Сиднея.

7. Марин Чилич: приводящая мышца. 3 января стартовал с победы в Пуне.

8. Гаэль Монфис: правое колено. 2 января стартовал с победы в Дохе.

9. Томаш Бердых: спина. Проиграл на старте Дохи.

Слабый пол тоже … слаб

Продолжает восстанавливаться после травмы левого бедра японец Кей Нисикори. Он снялся уже с Брисбена, Сиднея и выступление на Australian Open для него совсем не гарантировано. Между прочим, список травмированных не ограничивается топовыми игроками. Допустим, для бразильца Томаса Беллуччи последним турниром 2017-го был US Open. Он решил пропустить и австралийскую часть нового сезона, а первым соревнованием для него пока планируется февральский Кито. Чудеса стойкости в выступлениях за сборную Бельгии проявил Стив Дарси. Он два раза за последние три года вносил существенный вклад в выход своей команды в финал Кубка Дэвиса (2015 и 2017). Теперь, как оказалось, Дарси пропустит несколько месяцев сезона-2018 из-за травмы локтя. И этот список, естественно, не полный.

Впрочем, травмы сопутствуют не только мужскому теннису. Так экс-первая ракетка мира Гарбинье Мугуруса в стартовом для себя матче сезона, на турнире в Брисбене, была вынуждена сняться в начале третьей партии из-за судорог. «Проблемы начались во втором сете, когда я повела 2:0. У меня начались судороги в икроножной мышце. Я продолжала думать, что по ходу встречи они пропадут, но боль всё усиливалась. Затем судороги начались и в других частях тела. Я не могу в это поверить».

«Операция – один из вариантов»

Эти бесконечные новости с турниров о потерях, будто сводки с полей военных действий, разбавил Энди Маррей. Британец неожиданно разместил в «инстаграме» свою детскую фотографию и обратился с сообщением полным отчаяния, боли и разочарования: «Сейчас я переживаю очень длительный и сложный период в связи с ситуацией с бедром и получил ряд рекомендаций от специалистов. Мне посоветовали консервативное лечение, и я делал всё необходимое со времени US Open. Я упорно работал, чтобы вернуться на корт. Я сыграл несколько тренировочных сетов с топ-игроками в Брисбене, но, к сожалению, это не помогло мне выйти на желаемый уровень, поэтому я решил пересмотреть свои планы. Конечно, продолжение лечения — один из вариантов, который даст мне больше времени на восстановление. Операция тоже является одним из выходов, но шансы на успех не такие высокие, как хотелось бы, поэтому я откладываю этот вариант и надеюсь его избежать. Однако, возможно, мне всё же придётся его рассмотреть.

На этой фотографии я маленький ребёнок и хочу играть в теннис. Я действительно очень скучаю по теннису и готов на всё, чтобы вернуться на корт. До этого вынужденного перерыва я и не осознавал, как сильно люблю эту игру. Каждое утро я просыпаюсь с надеждой, что мне стало лучше, и каждый раз очень огорчаюсь, когда выхожу на тренировку и понимаю, что состояние по-прежнему не то. Пока я останусь в Австралии – посмотрим, может, мне станет лучше. К выходным планирую определиться – останусь тут или полечу обратно домой».

Это сообщение британца вызвало шквал поддержки. Около 165 человек его «залайкали» и более 4 тысяч написали комментарии. Среди них оказались и теннисисты – Барбора Стрыцова, Эжени Бушар, Рафаэль Надаль, Новак Джокович и другие. Вот что сказал Надаль: «Энди, мы скучаем по тебе и надеемся увидеться с тобой снова! Поправляйся, мой друг!». А это слова Джоковича: «Энди, спасибо, что поделился потрясающими мыслями и эмоциями со всеми. Я представляю, как тебе тяжело. Мы все тебе отправляем лучи поддержки и силы, чтобы пройти через эти тяжёлые испытания. Храни Господь!»

Перемены неизбежны

Как остановить эту бесконечную череду травм? Канадец Милош Раонич, например, призвал руководство АТР-тура сократить теннисный календарь: «Считаю, что сезон должен начинаться в январе, а заканчиваться сразу после US Open. Сейчас крайне мало времени на отдых и восстановление, а четыре месяца перерыва — самое то. Пять лучших игроков 2016 года не смогли завершить следующий сезон из-за травм, при этом Маррей, Джокович и Вавринка не сыграли после Уимблдона, то есть пропустили минимум по полсезона. Мы с Кеем [Нисикори] тоже не смогли доиграть до конца. Мы выступаем непрерывно в течение 11 месяцев, при этом постоянно переезжаем с турнира на турнир, с континента на континент. Мне кажется, что с потерей стабильности теряется и интерес болельщиков».

Да, всё верно! Не будут выступать звёзды – будет меньший интерес к теннису со стороны фанатов, телевидения, спонсоров. Значит наученные горьким опытом Надаль, Федерер и другие не станут гнаться за рейтинговыми очками и борьбой за заветную единичку, а сосредоточат все силы на главных турнирах. Поэтому нужно приготовиться к тому, что «Большие шлемы» будут выигрывать одни, а за звание первой ракетки мира сражаться другие. Рано или поздно эта ситуация заставит руководство теннисных организаций предпринять что-то более радикальное, чем электронный отсчёт 25 секунд перед подачей.

Мнение читателей: «АО-18 может стать турниром молодых»

savana2

Думается, что дело не в самой длине сезона, а в обязательствах. Также есть моменты, в которых действительно виноваты сами теннисисты (тот же неправильный подход в тренировках, в составлении графиков)…

laki79

Если забить на первую строчку, то можно самому себе составлять комфортный график, как это и сделал Роджер, правда, в середине сезона он всё же погнался за лидерством, поехав в Торонто.

maxud

Ещё год не начался, а снятий уже набралось, словно грунтовый сезон на подходе. Надеюсь, к АО топы сумеют привести здоровье в порядок, но, судя по количеству игроков с проблемами, совсем избежать потерь не получится. АО-18 реально может стать турниром молодых.

cbihok

Ожидаемо: для игроков исповедующих травмоопасный физический теннис, 30 лет – это тот рубеж, за которым карьера по большому счету заканчивается, ибо организм уже не успевает восстанавливаться от микротравм и усталости. Усталость копится, микротравмы накладываются одна на другую, а потом – все…

amfitrion85

Про полный состав речи вообще нет – надо надеяться, что дядя Федя травму не получит – иначе вообще не увидим никого из Биг 4 (то как вчера играл Маррей… лучше бы вообще не выходил, если честно).