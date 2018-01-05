По следам любимых зверят. Хачанов и Павлюченкова нашли новых друзей

Федерер знакомится с австралийской фауной, а Шарапова снова покоряет Китай Перед стартом сезона теннисисты получили редкую возможность прикоснуться к достопримечательностям Австралии и других уголков мира.

Новый теннисный сезон стремительно вступил в свои права, как всегда, на Зелёном континенте. Сами спортсмены не только начали набирать столь необходимую соревновательную практику перед Australian Open, но и успели познакомиться с местными достопримечательностями. Благо экзотическая флора и фауна Австралии располагакт к этому. Так, участники 30-го по счёту Кубка Хопмана с удовольствием посетили Caversham Wildlife Park в Перте. В числе зрителей оказались и россияне. Узнаёте этого зверька рядом с Кареном Хачановым? Это тот самый квокка, или короткохвостый кенгуру, с которым фотографировался уже Роджер Федерер.

За 6 матчей в рамках группового этапа Карен померился силами с игроками топ-10 – Роджером Федерером и Джеком Соком, выиграл один одиночный матч (у японца Сугиты) и два микста, в общем получил неоценимый опыт. А вот напарница Карена – Анастасия Павлюченкова – все три одиночки проиграла, в миксте, как уже говорилось, два матча выиграла, но главное – набрала достаточно игровой практики, поэтому отказалась от участия в турнире в Сиднее и прямиком поедет готовиться в Мельбурн. Находясь под впечатлением от общения с кенгуру, россиянка даже назвала совместное селфи с местным аборигеном «Близнецы».

А ещё россияне сфотографировались с вомбатом, коалой — в общем, получили море удовольствия.

Понравился вомбат и Давиду Гоффену. Бельгиец выиграл в своей группе все три одиночки – у Александра Зверева, Вашека Поспишила и Танаси Коккинакиса, но вот его напарница Элисе Мертенс сыграла менее удачно, да и в миксте дела у них не пошли. В итоге в финал сборная Бельгии не прошла.

Кстати, Павлюченкова стала «виновницей» нечастого в сезоне явления, когда братья Гоффен встретились на турнире. Про успехи Давида в Перте мы уже сказали, а Симон Гоффен является тренером россиянки, причём под его чутким руководством она уже добилась на корте многого и наверняка не собирается на этом останавливаться.

Ну а наш герой, квокка, тем временем продолжил пополнять своё портфолио. Здесь он вместе с Коко Вандевей – обладательницей последнего кубка Федерации, финал которого проходил в ноябре в Минске. На Кубке Хопмана сборная США из группы не вышла, зато у 10-й ракетки мира теперь есть время основательно подготовиться к Australian Open.

Перед вами сборная Австралии на Кубке Хопмана – Дарья Гаврилова и … Танаси Квоккинакис. Так теннисистка подшутила над своим напарником Коккинакисом. Ну а у этого зверька в коллекции появилась ещё одна фотография со звездой.

Нашлись в Перте и другие развлечения. Так, Коко Вандевей вместе со своим тренером Пэтом Кэшем отправилась на аэродром, чтобы совершить прыжки с парашютом.

Канадцы Эжени Бушар и Вашек Поспишил прогулялись по пляжу.

Ну а немцы Анжелика Кербер и Александр Зверев освоили сёрфинг. Видимо, они так успешно оседлали морскую волну, что удачно преодолели групповой этап Кубка Хопмана и пробились в финал, где в субботу сыграют с командой Швейцарии.

Как известно, экзотическая живность водится не только в Перте, но и по всей Австралии, например в Брисбене, где на этой неделе завершается совместный турнир, мужской и женский. Француженка Ализе Корне проиграла в четвертьфинале белоруске Александре Саснович, но нашла время заскочить в местный зоопарк. Совместный кадр с кенгуру очень понравился француженке. Перед Australian Open у Корне ещё намечено участие в турнире на острове Тасмания, в Хобарте. Интересно, с кем она там сделает селфи?

Елена Веснина из-за дел в Москве пропустила турнир в Брисбене, но сейчас россиянка уже в Сиднее, где перед стартом турнира провела увлекательный сеанс игры в дженгу вместе с австралийкой Эллен Перес.

Очень понравился антураж в Окленде немке Юлии Гёргес. Правда, затем в ход турнира в Новой Зеландии существенно вмешалась погода. В четверг и пятницу из-за ливня матчи не игрались. В итоге в субботу вместо запланированного ранее финала будут проведены только четвертьфиналы и полуфиналы, а решающий матч отодвигается на воскресенье. Это если вновь не вмешается непогода.

Тем временем на Australian Open уже прибыл лидер мирового рейтинга Рафаэль Надаль со своим тренером Карлосом Мойей.

Они уже тренируются на Род Лэйвер Арене.

В Мельбурне также находится и француз Жо-Вильфрид Цонга вместе с женой Нурой Эль-Швех. Победитель последнего Кубка Дэвиса полон решимости показать на предстоящем Australian Open результат не хуже, чем в 2008 году, когда он стал финалистом турнира.