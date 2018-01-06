Андрей Рублёв. Будущая первая ракетка мира пока не ощущает популярности

20-летний российский теннисист Андрей Рублёв отлично начал сезон-2018. На первом же турнире, в Дохе, он дошёл до финала, где лишь в решающем матче уступил опытному французу Гаэлю Монфису – 2:6, 3:6. Благодаря этому в ближайший понедельник, 8 января, Рублёв станет 32-й ракеткой мира и, таким образом, впервые в карьере попадёт в число сеяных на «Большом шлеме» – на Australian Open-2018.

«Главное – быть стабильнее»

Рублёва считают одним из самых перспективных молодых теннисистов мира. В прошлом году он отобрался в Милан на Итоговый чемпионат ATP – U21, где дошёл до финала. Кстати тогда в полуфинале россиянин обыграл хорвата Борну Чорича, с которым встретился и в четвертьфинале Дохи. Похоже, противостояния лучших теннисистов этого поколения 20-летних (сюда входят также Зверев, Хачанов, Медведев, Шаповалов, Циципас, Бублик) в ближайшее время станет всё заметнее в ATP-туре, учитывая повышенный травматизм 30-летних и не очень активное продвижение вверх 25-летних. Добавим ещё, что, несомненно, успешному выступлению Рублёва в Дохе помог срочный вызов его в Абу-Даби на замену снявшимся травмированным звёздам – Вавринке, Раоничу, Надалю и Джоковичу. Одному испанцу Андрей проиграл – Роберто Баутиста-Агуту, другого обыграл – Пабло Карреньо-Бусту. Но главное, что россиянин получил столь необходимую игровую практику.

Неудивительно, что победитель Уимблдона-1987 австралиец Пэт Кэш назвал Рублёва будущей первой ракеткой мира: «Рублёв — один из самых интересных игроков тура. Это новое лицо российского тенниса. Я считаю Андрея будущей первой ракеткой мира. У него хорошая подача, отличное движение по корту, кажется, у него полный набор нужных качеств. В таком возрасте он кажется очень перспективным теннисистом. Он любит атаковать».



Сам Андрей также не скрывает амбициозных планов и хочет уже в ближайшие годы квалифицироваться на Итоговый чемпионат ATP: «Главная цель — быть стабильнее. Вкус побед над Гоффеном, Димитровым, Бердыхом и Соком был приятным, но быстро исчез, потому что 2017 год закончился, а главное, я понял, что они находятся в топ-10 и топ-20, так как показывают стабильно высокие результаты в течение всего сезона. Я хочу играть хорошо каждую неделю. Я воспринимал те победы не как шаг вверх по карьерной лестнице, а скорее как отдельные успешные матчи на конкретных турнирах. Этот период очень важен для моей карьеры и жизни в целом, потому что сейчас я закладываю фундамент для будущего. В межсезонье мы много работали над моими слабыми сторонами. Конечно, цель подниматься в рейтинге как можно выше всегда присутствует. В ближайшие несколько лет я хочу квалифицироваться на Итоговый чемпионат АТР. Тренеры считают, что я на это способен, а я им полностью доверяю. На данный момент я не испытываю никакого давления и не боюсь не достичь поставленных целей».

«Всегда был поклонником Надаля и Сафина»

Испанская спортивная газета Marca внимательно следит за всеми успехами Рублёва, ведь россиянин тренируется в испанской академии под руководством испанского тренера Фернандо Висенте. В одном из первых интервью сезона Рублёв рассказал изданию о своём теннисном детстве, о своих кумирах и увлечениях.



— Помните ли вы, почему вы решили заняться теннисом?

— Родители пытались научить меня играть во все виды спорта, но, думаю, я стал теннисистом, потому что мама была тренером.

— Кто был вашим кумиром в детстве?

— Я всегда был поклонником Рафы Надаля и Марата Сафина.



— В таком случае, было ли для вас особым событием, когда Марат посетил минувшим летом Академию тенниса 4 Slam?

— Да, конечно, и я надеюсь, что он скоро вернётся. Я уже с ним общался раньше, в Москве.

— Какова следующая цель в вашей карьере?

— Я стараюсь не ставить себе цели. Я думаю, что я должен делать свою работу как можно лучше каждый день и совершенствоваться во всех аспектах. Когда ты ставишь какую-то планку и не достигаешь её, то сильно расстраиваешься.



— При росте 190 см вы весите всего 65 килограммов. Что вы ощущаете, когда оказываетесь рядом с кем-то мускулистым, как Надаль?

— Я думаю, что я бью по мячу почти так же сильно, как он и многие другие. Большие бицепсы для меня не самое главное. Я должен улучшать физические кондиции, чтобы быть выносливее, набирать больше очков, передвигаться быстрее по корту.



— Помните, когда вы впервые встретились с Надалем?

— Думаю, в 2014 году. Я отправился на Майорку, чтобы вместе с ним тренироваться, а потом попросил с ним сфотографироваться.



— Вы встретились с ним в четвертьфинале US Open. Это была самая важная игра в вашей карьере?

— Да, это был самый важный матч, но я надеюсь, что в будущем будет много таких поединков. Я старался наслаждаться моментом в полной мере.

«Не все правила стоит менять»

— Вы сыграли в Милане, где были опробованы многие новшества в теннисных правилах. Что вам понравилось и что бы вы предпочли не менять?

— Мне нравятся правила, которые не влияют на сам теннис. Например, дополнительный секундомер на часах, отсчитывающий время до подачи. Его собираются применить в Австралии. Но всё, что меняет игру, мне не нравится. Например, сеты до 4 геймов, касание сетки при подаче, решающее очко при счёте «ровно»…

— Ваш ровесник Саша Зверев уже четвёртый в мире и выиграл два «Мастерса 1000». Это пример для подражания?

— Он является одним из лучших теннисистов тура, и его рейтинг это доказывает.



— Вы были удивлены, что Надаль и Федерер поделили на двоих все турниры «Большого шлема» прошлого сезона?

— Независимо от того, какие проблемы испытывал Рафа со здоровьем, я всегда думал, что может победить. А Федерер – вообще лучший в истории. Они вдвоём изменили теннис, и сейчас они всё ещё лучшие в мире.



— Будет ли большой провал в теннисе, когда они уйдут?

— Уверен, в будущем кто-то их превзойдёт. В спорте всегда так происходит. Но пройдёт достаточно много времени, прежде чем это случится.

«Между Роналду и Месси выбираю не задумываясь»

— Как проводит свой обычный день Андрей Рублёв?

— Большую часть времени я тренируюсь, а когда я не играю, то совершаю перелёт в новое место. Если это выходные, я могу поспать немного побольше, сходить в кино или пообедать с друзьями.



— Вы всегда славились взрывным характером на корте. Вы работаете над этим?

— Мне нужно больше контролировать себя, чтобы не делать глупостей. Хотя я знаю, что это сложно.



— Вы ощущаете популярность в России?

— Нет. Не чувствую, что я знаменит или что-то в этом роде. Могу спокойно выйти на улицу, и меня никто не узнает. Может быть, если добьюсь чего-то большого, смогу стать известным.

— Вы суеверны?

— Я не суеверен, но в каждом турнире я должен повторить некоторые ритуалы. Например, хожу в тот же ресторан каждый день, или сижу на одной стороне в машине...



— Как вы думаете, почему новое поколение так долго пробивается?

— Раньше было не так много физио, и физический аспект не так сильно влиял. В настоящее время каждый заботится о своём здоровье, и это означает, что теннисисты могут продлить свою карьеру. Теннисисты играют до 37 лет. И мы не должны забывать, что сейчас они в туре самые лучшие в истории.



— В споре между Криштиану Роналду или Лионелем Месси кого вы выбираете?

— Оба – отличные футболисты, но если мне нужно выбрать одного, то это Криштиану.