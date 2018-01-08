Последняя репетиция. Надалю и Джоковичу срочно требуется игровая практика

До старта Australian Open всего неделя. Надаль и Джокович решили сыграть в Куйонге, а Веснина и Касаткина снова объединились в пару.

8 фактов о старте сезона-2018. Шарапова и Федерер уже на месте Теннисное межсезонье пролетело как миг. Сегодня стартовал сезон-2018. Разбираемся, что ждёт поклонников тенниса в ближайшие 11 дней.

Турнир WTA/Premier. Сидней (Австралия). Sydney International

Призовой фонд: $ 733 900.

Покрытие: хард, открытые корты.

Дата проведения: 7-13 января.

Разница во времени с Москвой: +8 часов.

Участники: Гарбинье Мугуруса (WC), Винус Уильямс (5), Елена Остапенко (7), Йоханна Конта (9), Кристина Младенович (11), Слоан Стивенс (13), Анастасия Севастова (16), Эшли Барти (17), Елена Веснина (18), Дарья Касаткина (24), Екатерина Макарова (33/LD), Саманта Стосур (WC).

Полный список участников.

Отказались от участия: Анастасия Павлюченкова (15).

Снялись с турнира: Юлия Гёргес (14), Пэн Шуай (27).

Действующий победитель: Йоханна Конта.

Чемпионат штата Новый Южный Уэльс имеет давнишнюю историю. Он разыгрывается аж с 1885 года, причём и среди мужчин, и среди женщин. В открытую эру тенниса рекордсменками по количеству титулов были Ивонн Гулагонг-Коули и Мартина Навратилова – по 4. Основную часть истории турнир проводился на кортах White City Stadium и лишь в 2000 году переехал в теннисный центр Нового Южного Уэльса, построенный для Олимпиады-2000. Отличались на этом турнире среди прочих и отечественные теннисистки – Наталья Зверева (1990), Елена Дементьева (2009, 2010) и Светлана Кузнецова (2016). Финалистками были Ольга Морозова (1971), та же Кузнецова (2008) и Динара Сафина (2009). В этом году посев возглавили экс первые ракетки мира Гарбинье Мугуруса и Винус Уильямс. В сетке значатся также россиянки Елена Веснина, Екатерина Макарова и Дарья Касаткина. Причём первые две теннисистки уже успешно преодолели барьер первого круга, а в парном разряде сыграет сочетание Веснина/Касаткина, как на победном для них Кубке Кремля — 2015.

Турнир WTA/International. Хобарт (Австралия). Hobart International

Призовой фонд: $ 226 750.

Покрытие: хард, открытые корты.

Дата проведения: 7-13 января.

Разница во времени с Москвой: +8 часов.

Участники: Чжан Шуай (35), Элисе Мертенс (36), Сорана Кырстя (37), Ализе Корне (38), Леся Цуренко (42), Ирина Бегу (43), Татьяна Мария (46), Мона Бартель (47), Наталья Вихлянцева (55), Эжени Бушар (WC).

Полный список участников.

Отказались от участия: Шелби Роджерс (58).

Действующий победитель: Элисе Мертенс.

Турнир на острове Тасмания проводится с 1994 года. Чемпионками здесь среди прочих становились и россиянки Анна Чакветадзе (2007) и Елена Веснина (2013). До финала доходили Василиса Бардина (2007) и Вера Звонарёва (2008). Действующей чемпионкой Хобарта является Элисе Мертенс, которая в этом году посеяна под 2-м номером. Есть среди участниц россиянка – Наталья Вихлянцева.

Турнир ATP World Tour 250. Окленд (Новая Зеландия). ASB Classic



Призовой фонд: $ 501 345.

Покрытие: хард, открытые корты.

Дата проведения: 8-13 января.

Разница во времени с Москвой: +10 часов.

Участники: Джек Сок (8), Хуан-Мартин дель Потро (11), Сэм Куэрри (13), Джон Иснер (17), Роберто Баутиста-Агут (20), Пабло Куэвас (32), Давид Феррер (37), Андрей Рублёв (39), Карен Хачанов (45), Стефанос Циципас (WC).



Полный список участников.



Действующий победитель: Джек Сок.



Первый турнир в Окленде был проведён в 1920 году, с 1956-го проводятся международные турниры, а с 1969 они стали профессиональными. Среди чемпионов был и россиянин Александр Волков (1993). Также здесь побеждали Бьорн Борг (1974), Марсело Риос (1998), Густаво Куэртен (2003) и Хуан-Мартин дель Потро (2009). Дель Потро вместе с действующим чемпионом Джеком Соком возглавили в этом году посев. В сетке Окленда значатся и два представителя России – Карен Хачанов и финалист только что завершившегося турнира в Дохе Андрей Рублёв, который сыграет в первом же круге с ещё одним представителем поколения Next Стефаносом Циципасом.

Турнир ATP World Tour 250. Сидней (Австралия). Sydney International



Призовой фонд: $ 468 910.

Покрытие: хард, открытые корты.

Дата проведения: 7-13 января.

Разница во времени с Москвой: +8 часов.

Участники: Альберт Рамос-Виньолас (23), Жиль Мюллер (25), Диего Шварцман (26), Фабио Фоньини (27), Адриан Маннарино (28), Филипп Кольшрайбер (29), Дамир Джумхур (30), Миша Зверев (33), Евгений Донской (Q), Даниил Медведев (Q).



Полный список участников.



Отказались от участия: Кей Нисикори (22).

Снялись с турнира: Филип Краинович (34).

Действующий чемпион: Жиль Мюллер.



В мужском турнире в Сиднее тоже побеждали отечественные теннисисты – Александр Метревели (1972) и Дмитрий Турсунов (2008). До финала доходили Андрей Чесноков (1988), Андрей Черкасов (1989) и Игорь Андреев (2006). Рекордсменом в Открытую эру по количеству титулов является Ллейтон Хьюитт – четыре. Действующим чемпионом является люксембуржец Жиль Мюллер, которые приехал защищать титул. В основную сетку через квалификацию пробились сразу два представителя России – Евгений Донской и Даниил Медведев.

Выставочный турнир. Куйонг (Мельбурн, Австралия). Kooyong Classic



Дата проведения: 9-12 января.

Покрытие: хард, открытые корты.

Разница во времени с Москвой: +8 часов.

Участники: Рафаэль Надаль, Новак Джокович, Пабло Карреньо-Буста, Давид Гоффен, Доминик Тим, Кевин Андерсон, Ришар Гаске, Марин Чилич, Йосихито Нисиока, Белинда Бенчич, Андреа Петкович, Дестани Айава, Мэтт Эбден.



Выставочный турнир в пригороде Мельбурна Куйонге проводится с 1988 года. Здесь побеждали такие известные теннисисты, как Пэт Кэш (1988), Томас Мустер (1993), Майкл Чанг (1995-1997), Андре Агасси (2000, 2001, 2003), Пит Сампрас (2002), Роджер Федерер (2005, 2009), Энди Роддик (2006-2008), Ллейтон Хьюитт (2011, 2013). Финалистами в своё время становились и россияне Александр Волков (1993) и Евгений Кафельников (1996, 2001). Чемпионом двух последних лет является бельгиец Давид Гоффен, который и на этот раз приехал защищать титул. После розыгрыша-1993 на турнире в прошлом году снова сыграли ещё и женщины. Этот опыт был признан успешным, и в 2018-м он повторится. В последний момент нынешний турнир усилили Новак Джокович и Рафаэль Надаль, которые восстанавливаются после травм, и им перед Australian Open требуется игровая практика.