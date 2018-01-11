Шарапова против Марии. Определились первые соперники россиян на АО

Жеребьёвка как телепродукт

Жеребьёвка по-новому. В Мельбурне прошла церемония жеребьёвки Открытого чемпионата Австралии. С одной стороны, всё как и прежде: мы узнали состав 128 матчей первого круга (точнее, чуть меньше, поскольку квалификационный турнир ещё продолжается). С другой, сама церемония претерпела серьёзные изменения. Прежде всего организаторы приняли решение перенести её на вечер, на 19:00 по местному времени (раньше она проходила утром). Сделано это было для того, чтобы угодить европейским болельщикам, которым теперь не надо просыпаться в 3-5 утра для того, чтобы первыми узнать сетку любимых теннисистов. Теперь жеребьёвка начинается в 8 утра по британскому времени, в 9 по среднеевропейскому и в 11 для европейской части России. Это время относительно удобно и для Западного побережья США, там церемония началась в полночь. Другое дело, что все пары стали известны лишь через час.

Почему так долго? Сейчас в это трудно поверить, но первая церемония вручения наград «Оскар» длилась 15 минут. Лауреаты были объявлены заранее, так что никакой интриги и не подразумевалось: актёры просто вышли на сцену и получили свои статуэтки. Никаких шуток ведущего, никаких длинных речей, никаких музыкальных номеров. В теннисе процедура жеребьёвки и не предполагала элемента шоу, ещё лет 10 назад церемония нигде не транслировалась, а результаты появлялись на официальных сайтах турниров и WTA и ATP. Собственно, сейчас так же происходит и с большинством маленьких соревнований.

Но в какой-то момент стало очевидно, что из жеребьёвок «Большого шлема» можно сделать телевизионный продукт. Проблема в том, что по идее жеребьёвка — это или очень быстрый, или очень длительный процесс. В первом случае зрителю показывается уже готовая сетка, то есть для того, чтобы просмотреть по четыре четвертинки мужской и женской сеток, достаточно пары минут. Можно делать жеребьёвку непосредственно на глазах болельщиков, но это займёт слишком много времени, и удержать внимание будет трудно, особенно учитывая, что большинству любителей тенниса интересны соперники 5-7 теннисистов, не более того.

В Мельбурне долгое время церемония проводилась утром на свежем воздухе. К ведущему приходили действующие чемпионы, давали короткие интервью, после чего демонстрировалась готовые сетки. В этом году всё иначе. Церемонию перенесли на центральный корт имени Рода Лэйвера, а продолжительность увеличили за счёт более обстоятельных интервью с Роджером Федерером и Марией Шараповой. С Федерером всё понятно, он действующий чемпион, но почему Шарапова, которая в прошлом году даже не играла? Дело в том, что в этом году не выступает победительница 2017 года Серена Уильямс, поэтому организаторы решили позвать Марию — чемпионку 2008 года.

Оба интервью получились интересными и в некоторых моментах забавными. Так, Федерера спросили, какой актёр мог бы его сыграть в кинофильме. Среди вариантов Роджер предложил Мэтта Дэймона. Шарапову же попросили предсказать, кто выиграет турнир у мужчин, она сказала, что обычно ставит на Рафаэля Надаля. Любопытно, что некоторые узнали конкретные матчи или даже части сетки заранее, примерно за 30-40 минут до официального объявления. Дело в том, что те, кто сидел за плечом директора турнира Крейга Тили, могли видеть его мониторы с уже готовыми сетками.

Джокович против Зверева в четвёртом круге

Надо отдать должное организаторам, они подготовили много интересных архивных роликов. Например, у Федерера спросили, как он и Рафаэль Надаль не могли записать рекламный ролик и постоянно смеялись. Шараповой же показали приятные кадры с победы на Australian Open 2008 и из Тяньцзиня, в котором она победила пару месяцев назад. Но всё же все собравшиеся ждали появления сеток. После достаточно долгого ожидания они появились на экранах стадиона и телевизоров.

Главная интрига мужской сетки заключалась в том, куда попадёт Новак Джокович. Шестикратный чемпион турнира не играл в официальных соревнованиях с июля и опустился в рейтинге во вторую десятку. Он получил 14-й номер посева, так что уже в третьем круге ему мог достаться серьёзный соперник. На деле же вышло, что уже в стартовом раунде сербу придётся играть с Дональдом Янгом — не самый приятный оппонент. Во втором Джоковичу будет противостоять Гаэль Монфис, который находится в отличной форме: пару дней назад он победил в Дохе. В третьем Новаку предстоит встреча с Альбертом Рамос-Виньоласом, это как раз вполне нормальный жребий.

Дальше начинается интереснее, потому что в четвёртом круге мы можем увидеть суперматч Александр Зверев — Джокович. Немец получил четвёртый номер посева и является одним из фаворитов. У него удобные соперники на старте, а в третьем круге может быть или Даниил Медведев, прекрасно играющий на этой неделе, или Миша Зверев. Да, уже в третьем раунде могут сойтись два брата. Напомним, что в прошлом году в Мельбурне Миша дошёл до четвертьфинала и обыграл Энди Маррея. Медведев может сыграть с немцем во втором круге, если сначала пройдёт Танаси Коккинакиса.

В этой же половине находится и Роджер Федерер. Ему сначала предстоит игра с Аляжем Бедене, а ближайшим соперником из сеяных может стать Ришар Гаске в третьем круге. Кто-то из мощных ребят сыграет с Федерером в четвёртом раунде: Сэм Куэрри или Милош Раонич. В целом у Роджера очень неплохая сетка до четвертьфинала. Там Федерера могут ждать Хуан-Мартин дель Потро, Томаш Бердых или Давид Гоффен.

Ещё легче сетка у первого сеяного Рафаэля Надаля. Для разминки Виктор Эстрелья-Бургос, затем Николас Ярри или Леонардо Майер, в третьем круге Дамир Джумхур, а в 1/8 — Диего Шварцман или Джон Иснер. Никто из потенциальных оппонентов сейчас не находится на пике формы, так что сетка для Надаля действительно получилась едва ли не идеальной. В четвертьфинале он может сыграть с Марином Чиличем или Пабло Карреньо-Бустой — опять всё весьма проходимо.

Посложнее Григору Димитрову, хотя по идее именно он должен выходить в полуфинале на Надаля. Приятно видеть в списке сеяных Андрея Рублёва, ему сразу же достался Давид Феррер, который по-прежнему может периодически показывать отличный теннис. Отметим очень интересный матч двух молодых ребят — Стефаноса Циципаса и Дениса Шаповалова. В третьем круге Димитров может сыграть с Рублёвым, в четвёртом — с Ником Кирьосом, а в четвертьфинале — с Джеком Соком.

Севастова и Кербер рядом с Шараповой

В женской сетке главной интригой было местоположение Марии Шараповой. Россиянка в посев не попала, так что могла сыграть с любой теннисисткой. Ей досталась Татьяна Мария — вполне удачный жребий для первого круга. Во втором Шарапова в любом случае должна была сыграть с сеяной. Анастасия Севастова — вариант средний. Да, многие помнят, что Севастова победила Марию на US Open-2017. Шарапова через пару недель оказалась сильнее в Китае, правда, лишь на решающем тай-брейке, на котором она отыграла матчбол.

Очевидно, что Марии неудобно играть с латвийкой, но всё же Симона Халеп, Каролина Возняцки или даже Винус Уильямс были бы куда хуже. Если Мария пройдёт Севастову, то далее Анжелика Кербер. Ещё одна неприятная соперница, которая опустилась в третий десяток, но в этом сезоне немка играет превосходно. Она дошла с Германией до финала Кубка Хопмана, а на этой неделе уже пробилась в полуфинал в Сиднее. В общем, сетка у Марии очень непростая. Если она выйдет в четвёртый круг, то там её ждёт Гарбинье Мугуруса. Любопытен матч испанки и Агнешки Радваньской в третьем круге.

Симона Халеп, первая ракетка турнира, получила не самую удобную сетку. Уже во втором круге она может сыграть с Эжени Бушар, в третьем — с Петрой Квитовой, в четвёртом — с Еленой Весниной. Елене, правда, сначала надо пройти Онс Жабер, а потом Наоми Осаку. В третьем круге в любом случае ожидается непростая встреча с Эшли Барти или Ариной Соболенко, обе находятся в прекрасной форме, но сыграют уже в стартовом раунде. Отметим возвращение на большую сцену Маргариту Гаспарян, она стартует с матча против квалифаера, а затем встретится с Йоханной Контой. Во второй четверти находится Гарбинье Мугуруса, о сетке которой мы уже поговорили. Она выглядит явным фаворитом на выход в полуфинал.

Внизу прекрасные шансы у Каролин Возняцки. До четвёртого круга сильных соперниц не видно, а там с датчанкой может сыграть Анастасия Павлюченкова. Россиянка в свою очередь имеет шансы довольно уверенно пройти первые три круга. Чуть сложнее ситуация у Дарьи Касаткиной, ведь ей в третьем раунде играть со Слоан Стивенс. Уже в первом круге встретятся Винус Уильямс и Белинда Бенчич — чемпионка Кубка Хопмана. Пожалуй, это главный матч первого круга в обеих сетках. В третьем круге Винус может сыграть с Екатериной Макаровой, а в четвёртом — с Юлией Гёргес, которая завоевала на стыке сезонов три титула подряд. Ещё один отличный матч первого круга — это Елена Остапенко против Франчески Скьявоне. Хорошая сетка у Элины Свитолиной до четвёртого круга, а там Касаткина или Стивенс. В четвертьфинале украинке, видимо, предстоит встретиться с Гёргес или Уильямс. В целом же жеребьёвка подарила множество любопытных матчей со старта турнира. В понедельник в Мельбурне начинается первый турнир «Большого шлема» нового сезона.