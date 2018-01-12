«Я не дышу!» Стали известны жуткие подробности родов Серены Уильямс

Серена Уильямс и её муж Алексис Оганян сидели на скамейке на заднем дворе своего дома в Южной Флориде и размышляли о смысле жизни. Где-то рядом мама Серены укладывала спать главное сокровище молодой семьи – дочку по имени Алексис-Олимпия, которая родилась 1 сентября 2017 года. Всё казалось таким идеальным и замечательным. Но всего четыре месяца назад жизнь Серены превратилась в кошмар, которому не видно было конца. Об этом написал журнал Vogue.

Кусок стекла в Мюнхене

Жизнь не давала младшей из сестёр Уильямс поблажек, как кому-то может показаться. Убийство сестры Йетунды Прайс в 2003 году нанесло Серене сильнейшую психологическую травму, от которой она не могла оправиться долгие годы. Затем была неприятная история в одном из мюнхенских ресторанов, когда Уильямс порезала ногу на битом стекле. После лечения состояние теннисистки ухудшилось, и у неё развилась лёгочная эмболия, которая потребовала срочного вмешательства хирургов. Это привело к тому, что американка в общей сложности была вынуждена пропустить около года – между Уимблдонами-2010 и 2011. Спортсменка триумфально вернулась на корт, и тогда казалось, что словосочетание «лёгочная эмболия» осталось в прошлом.

«Внезапно я поняла, что просто не могу дышать»

К сожалению, болезнь проявилась вновь. И было сложно найти более неподходящий момент для этого. По большей части беременность Серены протекала на удивление легко. Но во время родов врачам пришлось делать Серене кесарево сечение из-за того, что у ребёнка начал снижаться пульс. Врачи сделали всё, чтобы малышка появилась на свет здоровой.



«Это было удивительное чувство. Но потом всё пошло не так», — вспоминает Серена.

На следующий день Уильямс приходила в себя после родов, когда вдруг почувствовала, что ей сложно дышать. Спортсменка сразу же вспоминала про историю своих болезней и поняла, что у неё случилась ещё одна эмболия. Она сразу же выбежала из палаты, чтобы её мама не беспокоилась, и обратилась к первой попавшейся медсестре. «Срочно дайте мне таблетку, я не дышу. И ещё отправьте меня на компьютерную томографию». Медсестра сначала не поверила Уильямс, посчитав, что на теннисистку ещё действуют обезболивающие препараты. Серена, тем не менее, настояла, чтобы всё сделали именно так, как она говорит. Врачи обнаружили у неё в лёгких несколько тромбов. Ей было тяжело дышать, она начала сильно кашлять, в результате чего разошлись швы от кесарева сечения. Препараты, разжижающие кровь, привели к сильному кровотечению. Ситуация стала критической.

«Послушайте доктора Уильямс!»

Врачи приняли решение провести внеочередную операцию и поставили капельницу в вену спортсменке, чтобы тромбы не попали в лёгкие. Постепенно состояние Серены стабилизировалось. Следующие шесть недель Уильямс провела в больнице, не имея возможности толком подняться с кровати. Сейчас уже спортсменка шутит, что в той критической ситуации проявила себя как настоящий доктор и по сути спасла сама себя.



«Я сразу сказала медсестре и врачам, что мне нужна томография и специальные препараты, хотя ультразвук ничего не выявил. Я им говорю: послушайте доктора Уильямс!»



Все эти долгие недели, пока Серена была в больнице, ребёнком занимался её муж, которому теннисистка очень благодарна за помощь и поддержку. Сам Алексис Оганян признался, что провёл лучшее время в своей жизни, ухаживая за Олимпией, и никогда не чувствовал ничего подобного.

«Иногда злилась, когда плакал ребёнок»

Первые несколько месяцев материнства также стали для Серены настоящим испытанием. Похоже, она в полной мере узнала, что такое послеродовая депрессия. Как нельзя кстати тут пришлась помощь со стороны её матери, которая остановилась в их доме во Флориде, чтобы поддержать дочь. Она призывала новоиспечённую маму относиться ко всему спокойнее и цитировала много советов из Библии. Серена признавалась, что это ей очень помогало.

«Иногда я слышала, как плачет мой ребёнок, и понимала, что не могу так больше. Такие же негативные чувства у меня бывали на теннисном корте. Наверное, это то, кто я есть на самом деле. Никто не говорит о сложностях, о давлении, которое вы постоянно ощущаете. Я была сломлена столько раз, вы себе даже не представляете. Иногда я злилась, когда ребёнок плакал, потом грустила из-за того, что злилась на ребёнка, а потом наступало чувство вины. Почему я должна грустить, когда у меня такой красивый ребёнок? Это было похоже на сумасшествие».

Поддержка от Вавринки и Джоковича и злость на Федерера

Теннисный мир не мог остаться в стороне от новости о рождении Олимпии. Особенно постарались молодые папы мужского тура Стэн Вавринка и Новак Джокович. Швейцарец подарил новорожденной пару маленьких синих ковбойских сапог, а Новак постоянно присылал забавные статьи о том, как надо быть хорошим родителем с присущим только ему особым чувством юмора. Уильямс в ответ шутит, что их с Джоковичем дочки непременно должны играть в паре, потому что родились в один день. Также Серена в шутку злится на Роджера Федерера, у которого уже четверо детей (две пары близнецов), но это не мешает ему участвовать во всех главных турнирах.

«Это вообще нечестно (смеётся). Он замутил четверых детей и едва ли пропускал соревнования. Боюсь представить, на каком месте в рейтинге я бы оказалась, если бы родила четверых. Возможно, на самом-самом дне. Но Роджер не дождётся поблажек. Я сделаю всё, чтобы закончить карьеру позже него».



Женская часть тура также оказала невероятную поддержку молодой маме. Анжелика Кербер, Светлана Кузнецова и Каролина Возняцки постоянно связывались с Уильямс, чтобы напомнить ей, насколько они по ней скучают на турнирах. Серена настаивает на том, что, несмотря на все слухи, в женском теннисе есть люди, которых она уважает и может называть друзьями.

«У меня не было нормальной жизни. Пусть будет хотя бы у дочери»

Серена старается проводить каждую секунду своей жизни с Олимпией. Понятно, что многие из этих секунд в скором времени будут приходиться на теннисный корт. Тем не менее Уильямс не стремится во что бы то ни стало привить дочке любовь к теннису. Она с ужасом наблюдала, как маленькая Олимпия с восхищением следила за игрой Хуан-Мартина дель Потро по телевизору.



«Я бы очень не хотела, чтобы её сравнивали со мной. Это слишком тяжело. Мне пришлось от многого отказаться. У меня не было нормальной жизни. Пусть будет хотя бы у дочери».



«У неё, несомненно, будет особенная жизнь, — добавляет муж Серены Алексис Оганян. – Но вряд ли это будет похоже на сказку, когда за тобой наблюдают под микроскопом. Как ваш ребёнок может жить нормальной жизнью, когда вы сами живёте… ненормальной?»

Уильямс следит за Касаткиной

За всем этим переполохом Серена не забывала следить за событиями в женском теннисе. В её отсутствие долго было непонятно, кто закончит год на первом месте рейтинга. Уильямс считает, что на месте её подруги Симоны Халеп мог быть кто угодно. Никто действительно не показывал доминирующего тенниса за то время, что Серена занималась обустройством семейной жизни. Кстати, американка по-настоящему восхищается игрой молодой россиянки Дарьи Касаткиной и видит в ней огромный потенциал. Для второго места в рейтинге, конечно.



«За этим было интересно наблюдать. Никто не обозначил настоящих претензий на первый номер рейтинга с тех пор, как я его покинула. Будет забавно посмотреть, смогу ли я вернуться на своё место. Я считаю, что корона должна принадлежать мне. Я играю не для того, чтобы быть второй или третьей. Если я увижу, что кто-то сможет удержаться на первом месте продолжительное время, то здесь нет ничего страшного. Пусть знает, что я приду за ним».

«В моём возрасте уже видят финишную прямую»

Серене 36 лет, и от разговоров о будущем никуда не деться. Как бы спортсменка ни заявляла о своих претензиях на рекордные 25 побед на турнирах «Большого шлема» и других достижениях, время будет забирать своё. А тут ещё и семейная жизнь отбирает кучу сил. Надо сказать, что Уильямс и Оганян с размахом отметили своё бракосочетание. На торжественной церемонии присутствовали такие знаменитости, как Бейонсе, Келли Роуленд, Джей Зи, Сиара, Ева Лонгория, Ким Кардашьян и другие. Серена всегда отмечала, что не хотела обычной свадьбы, а желала чего-то масштабного и особенного. Косвенно свадьба и рождение ребёнка напомнили теннисистке, что завершение карьеры не за горами. Но и на это она смотрит нетрадиционным для многих образом.

«Сколько себя помню, я всегда играю в теннис. В моём возрасте уже видят финишную черту. Но когда это происходит, ты не замедляешься, а ускоряешься».



Ожидается, что Серена Уильямс, пропускающая Открытый чемпионат Австралии, вернётся на корт в марте. И почему-то кажется, что она ещё повоюет.