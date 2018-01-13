Есть первый титул в сезоне! Даниил Медведев покорил Сидней

Янчук: победа Медведева на турнире в Сиднее — действительно значимое достижение

21-летний Даниил Медведев первым из россиян сумел завоевать трофей в новом сезоне-2018, обыграв в финале турнира ATP в Сиднее 18-летнего австралийского теннисиста Алекса де Минора. Это первый титул россиянина в карьере. Год назад в индийском Ченнае он сумел выйти в финал соревнования, где уступил Роберто Баутиста-Агуту.

Победа над Вавринкой и штраф

Сегодня Даниил Медведев является одним из самых ярких представителей нового поколения, так называемого NextGen. В прошлом году в Милане прошёл первый розыгрыш турнира для игроков не старше 21 года, и Даниил вышел из группы и занял общее третье место. Но сейчас россиянин нацелен на успехи уже на взрослом уровне.



С точки зрения рейтинга, начавшийся сезон может стать для Медведева очень перспективным, потому что на крупных турнирах ему почти нечего защищать: на «шлемах» он выиграл один матч, а на «Мастерсах-1000» пять раз попадал в основу, но пока ни разу не прошёл во второй круг. Правда, пока единственная победа на «Большом шлеме» была очень ценной: на Уимблдоне он сенсационно обыграл Стэна Вавринку. Да, швейцарец крайне неудачно выступает на травяном покрытии, но всё равно обыграть чемпиона Australian Open, «Ролан Гаррос» и US Open очень почётно. Для Даниила эта виктория стала первой в матчах с игроками топ-10.

В следующем круге Медведев стал героем новостей по другому поводу. По ходу матча против бельгийца Рубена Бемельманса россиянин был недоволен несколькими решениями судьи на вышке Марианы Алвеш. В пятом сете Даниил стал требовать прихода супервайзера и замены арбитра. Он пытался устроить сидячую забастовку, продолжал скандалить. В итоге, заработав штрафное очко после второго предупреждения, россиянин потерял концентрацию и проиграл этот матч. Алвеш он руку всё-таки пожал, но не успокоился и стал бросать монетки в сторону судейской вышки. В конце концов, за все выкрутасы Медведева оштрафовали на $ 14,5 тыс.

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Где физика, там и психика

Во второй половине сезона россиянин одержал ещё две хорошие победы над Григором Димитровым и Пабло Карреньо-Бустой и показал, что в принципе уже может сражаться с теннисистами из элиты. Но пока что Даниил ещё не так крепок физически. В прошлом сезоне ему пришлось сняться по ходу трёх встреч, причём в двух случаях — в матчах в пятисетовом формате. Прежде всего, стоит напомнить игру Кубка Дэвиса против Сербии, в которой Даниил полностью доминировал на протяжении полутора сетов с Новаком Джоковичем. Серб играл намного ниже своих возможностей, но это не умаляет заслуг Медведева, который не ждал ошибок соперника, а играл смело и нанёс немало «виннерсов». Однако постепенно рисунок матча стал меняться, Новак взял два сета, а в четвёртом Даниил снялся из-за судорог.

Позднее капитан сборной Шамиль Тарпищев объяснил, что у россиянина были не физические проблемы, а психологические: по словам президента ФТР, у Даниила случился нервный срыв. По схожему сценарию Медведев проиграл и на «Ролан Гаррос»: опять выигрыш первого сета и опять отказ в четвёртом. Для 21-летнего теннисиста это вполне нормально. Можно вспомнить того же Джоковича, который на заре карьеры, пусть и в более юном возрасте, снимался очень часто.

Травмы и восемь поражений подряд

Даниил очень худой, и многие специалисты отмечают, что ему надо набрать мышечную массу. Это ещё нагляднее видно на грунте — покрытии, которое больше остальных требует физической выносливости. Россиянин проиграл пять матчей подряд на грунте и не имеет побед с середины 2016 года. Во многом это было связано с последствиями мононуклеоза. Трудности есть не только на песке, но и на харде. Во второй половине прошлого сезона Медведев, уже успев побывать в топ-50, потерпел восемь поражений подряд.

Даниил Медведев

Родился 11 февраля 1996 года в Москве, Россия.

Рост: 198 см. Правша, двуручный бекхэнд.

Начало профессиональной карьеры: 2015.

Призовые: $ 798 тыс.

Турниры «Большого шлема»:

Australian Open — первый круг (2017).

«Ролан Гаррос» — первый круг (2017).

Уимблдон — второй круг (2017).

US Open — первый круг (2017). Родился 11 февраля 1996 года в Москве, Россия.Рост: 198 см. Правша, двуручный бекхэнд.Начало профессиональной карьеры: 2015.Призовые: $ 798 тыс.Турниры «Большого шлема»:Australian Open — первый круг (2017).«Ролан Гаррос» — первый круг (2017).Уимблдон — второй круг (2017).US Open — первый круг (2017).

Конечно, сейчас накануне сезона-2018 он сильно опустился в рейтинге, плюс не смог защитить очки, которые завоевал в прошлом сезоне в Индии и турнир в Сиднее начинал в статусе игрока девятого десятка. До того, кстати, Медведев принял неожиданное решение выступить на «челленджере» в Аделаиде. Он стал единственным игроком из топ-100 на турнире. Правда, статус главного фаворита не помог, и Даниил проиграл на самом старте. Зато у него было больше времени подготовиться к Сиднею, где ему пришлось начинать с квалификации. Семь матчей за восемь дней — это хорошая физическая проверка перед первым большим стартом.



В новом сезоне Даниил прежде всего рассчитывает играть более стабильно: «Если говорить о своих задачах, то я бы сказал, что хочу действовать более стабильно, потому что в прошлом году у меня было несколько травм. Играть с мононуклеозом очень трудно. Уже в Дубае я чувствовал себя плохо, а в Индиан-Уэллсе он у меня уже точно был. Я не выиграл ни матча на грунте, поскольку был просто никаким. Затем потерпел восемь поражений подряд. В общем, в прошедшем сезоне были периоды, когда ни о какой стабильности и речи не шло. Несмотря на это, мне удалось завершить год на 65-м месте. В новом сезоне я хочу играть без таких перепадов и чаще встречаться с топ-теннисистами».

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«Канский лев»

Даниил в данный момент имеет в своей команде сразу трёх французских тренеров: Жан-Рене Лиснара, Жиля Кервару и Жюльена Жанпьерра. И в отличие от многих других теннисистов, тренировочная база Медведева находится не в Дубае, Майами или Монте-Карло, а в Каннах. «Там по утрам очень холодно, около 5 градусов тепла, но мы тренируемся на свежем воздухе, так что погодные условия сильно отличаются от австралийских. В межсезонье я остался в Каннах, потому что, прежде всего, там живёт мой тренер, и ни я, ни он не хотим уезжать от своих семей и друзей. У теннисиста есть один месяц, когда он может побыть дома, поэтому я решил никуда не переезжать».



После своего триумфа в Сиднее Медведев отправится в Мельбурн, где на старте Australian Open ему предстоит встреча с ещё одним австралийским спортсменом Танаси Коккинакисом. Хватит ли у россиянина сил пройти и этого любимца местной публики, мы узнаем уже во вторник.

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Комментарии читателей: «С почином!»

beatlejohn

год для мужского тенниса стартовал великолепно, болеем за наших на ао)))



chumak84

Молодец Даниил! В отличном настроении начал новый соревновательный сезон! Желаю, чтобы это был твой не последний трофей в этом сезоне



undertaker

Удачно начал Даниил Новый Год. С первым титулом в карьере, молодец

parmen62tengo

С почином и первым Титулом и Кубком! И чтоб продолжилась карьера Даниила как у Роджера! И так же пожелаю крепкого Здоровья и без травм!



serchio

Первый титул!!! Здорово!!! Вперед, к новым вершинам!!!



pokrovec

Теперь вся троица с титулами! Ура Даня с почином!



ttina

Поздравления Даниилу:) С первым титулом, лиха беда начало



therealvif1

Красавец Данила! Отличное начало сезона!