10 причин, почему нужно следить за Australian Open

Шарапова против Марии. Определились первые соперники россиян на АО В Мельбурне состоялась жеребьёвка Открытого чемпионата Австралии. Мария Шарапова, Роджер Федерер и Елена Веснина узнали своих соперников.

В ночь с воскресенья на понедельник – в 3:00 по московскому времени – стартует первый в сезоне турнир «Большого шлема» – Australian Open. Познакомившись с этими 10 фактами, вы поймёте, что это важнейшее событие в мире тенниса вполне достойно вашего внимания.

Самый молодой, но самый первый

Australian Open – один из четырёх турниров «Большого шлема» наряду с Уимблдоном, «Ролан Гаррос» и US Open. И если какое-то иное соревнование теннисисты могут пропустить из-за усталости или других «важных» причин, то на любое соревнование большой четвёрки съезжаются все, кроме действительно серьёзно травмированных. Турнир проводится с 1905 года, и с учётом перерывов на две Мировые войны нынешний розыгрыш будет 106-м по счёту. Несмотря на то что это самый молодой турнир «Большого шлема», победа на нём не менее престижна, чем на старейшем Уимблдоне. Не будем забывать, что Australian Open проводится в Южном полушарии, когда в Северной Америке, Европе и Азии стоит зима: лютые морозы, снег, слякоть или идут сплошные дожди. В Мельбурне же – середина лета. И хотя, по прогнозу метеорологов, в ближайшие дни в этом городе ожидается температура около 25-30 градусов, возможны сюрпризы как в сторону дождя, так и в сторону жары. Для теннисистов подобные условия, несомненно, серьёзное испытание, особенно учитывая, что матчи проводятся на средне-быстром прорезиненном харде Plexicushion, который раскаляется как сковородка. Тем интереснее наблюдать, кто из атлетов справится с этими неимоверными нагрузками.

Самый успешный для россиян

Для представителей российского мужского тенниса Australian Open – самый успешный из четырёх турниров «Большого шлема». Здесь побеждали и Марат Сафин (2005), и Евгений Кафельников (1999). Кроме того, они ещё три раза выходили здесь в финал – Кафельников в 2000-м, а Сафин в 2002-м и 2004-м. На трёх других «шлемах» россияне лишь по разу отметились в решающих матчах.

Титулы россиян на Australian Open (3):



Евгений Кафельников – 1999

Марат Сафин – 2005

Андрей Ольховский – 1994 (микст)

Ну а мировыми рекордсменами по количеству титулов в Австралии являются австралиец Рой Эмерсон и серб Новак Джокович – по шесть. В прошлом году к ним вплотную приблизился Роджер Федерер – пять. Отметим, что швейцарец свой первый титул в Мельбурне выиграл ещё в 2004 году, и с тех пор трофей у «большой четвёрки» (Федерер, Надаль, Джокович и Маррей) лишь два раза забрали другие теннисисты – Марат Сафин в 2005 году и Стэн Вавринка в 2014-м. Если быть более точным, то титулы в основном делили Федерер и Джокович. Рафаэль Надаль победил в Мельбурне лишь раз, в 2009-м, а Энди Маррей – и вовсе ни разу. Зато финалистом последних 8 розыгрышей неизменно становился либо испанец, либо британец: Надаль – 3 раза, а Маррей – пять.

Веснина и Макарова в шаге от «Карьерного шлема»

Прекрасная половина российского тенниса на Australian Open выступает так же успешно. В одиночном разряде здесь первенствовала Мария Шарапова (2008), по два титула в паре тут у Анны Курниковой и Светланы Кузнецовой. В активе у Елены Весниной есть победа в миксте, а если они с Екатериной Макаровой в этом году смогут победить и в паре, то соберут совместный «карьерный шлем» в этом разряде.

Титулы россиянок на Australian Open (10):



– 2008

Анна Курникова – 1999, 2002 (пара)

Светлана Кузнецова – 2005, 2012 (пара)

Вера Звонарёва – 2012 (пара)

Наталья Зверева – 1990 (микст)

Елена Бовина – 2004 (микст)

Елена Лиховцева – 2007 (микст)

Елена Веснина – 2016 (микст) Мария Шарапова – 2008Анна Курникова – 1999, 2002 (пара)Светлана Кузнецова – 2005, 2012 (пара)Вера Звонарёва – 2012 (пара)Наталья Зверева – 1990 (микст)Елена Бовина – 2004 (микст)Елена Лиховцева – 2007 (микст)Елена Веснина – 2016 (микст)

Что касается лидера по количеству побед в одиночном разряде, то здесь явный фаворит австралийка Маргарет Смит-Корт (11), в честь которой названа одна из главных арен комплекса в Мельбурн Парке (бывший Флиндерс Парк). В прошлом году к ней приблизилась американка Серена Уильямс (7 побед), однако в этом году, не успев восстановиться после родов, она не приехала защищать титул. Не сможет пополнить коллекцию трофеев и двукратная чемпионка Австралии Виктория Азаренко, у которой продолжается судебная тяжба с отцом её ребёнка.

На кону 55 миллионов

Победитель Australian Open в каждом разряде пополнит свой банковский счёт на немалую сумму. Причём в этом году организаторы турнира расщедрились и увеличили призовой фонд сразу на 10 процентов. Теперь он составляет 55 млн австралийских долларов (2,45 млрд рублей). Чемпионы и в мужском, и в женском одиночных разрядах получат чек на 4 млн (178,3 млн рублей). Финалистам достанется – 2 млн. Даже за участие в первом круге каждый участник заработает по AU $ 50 тыс. (2,2 млн рублей). Любопытно, что чек на большую, чем на Australian Open сумму, главные триумфаторы соревнования «Большого шлема» могут получит только на US Open (на 18% больше).

Фавориты возвращаются в строй

Может быть, благодаря тому что Australian Open проходит после межсезонья в самом начале года, в Мельбурн съехались почти все фавориты. К сожалению, не выступит на соревновании уже упомянутый пятикратный финалист турнира Маррей, которому сделали операцию на бедре. Не сыграет и финалист US Open-2014 японец Кей Нисикори. Однако большая часть травмированных игроков, пропустивших концовку прошлого сезона, в сетке Мельбурна присутствует. Это и шестикратный чемпион Джокович, который уже опробовал свои силы на этой неделе во время показательного турнира в Куйонге, и чемпион-2014 Стэн Вавринка, до последнего момента тянувший – играть или не играть на Australian Open-2018. Опробовал свои силы в Брисбене финалист Уимблдона-2016 Милош Раонич, правда, проиграл там в стартовом матче австралийскому вундеркинду Алексу де Минору.

Шарапова выходит на авансцену

В женской части соревнования всеобщее внимание будет, несомненно, приковано к чемпионке Australian Open-2008 Марии Шараповой. Россиянку как раз дисквалифицировали по результатам допинг-пробы, взятой на чемпионате Австралии 2016 года, и в тур она вернулась только в прошлом апреле.

Эверт верит в успех Шараповой на Открытом чемпионате Австралии

Нынешний сезон-2018 для Марии будет первым по-настоящему полноценным после вынужденного перерыва, поэтому к Мельбурну-2018 она постаралась подойти в оптимальной форме. На первой неделе января Шарапова получила неплохую игровую практику, дойдя до полуфинала Шэньчжэня. В итоге первый «шлем» сезона Шарапова начнёт в статусе 47-й ракетки мира. В случае удачного выступления (хотя бы выхода в четвертьфинал) она сможет приблизиться к посеву на крупных турнирах WTA. Популярность Шараповой у фанатов ни у кого не вызывает сомнений, и поэтому неудивительно, что её пригласили на церемонию жеребьёвки основных сеток в качестве бывшей чемпионки. Правда, у теннисной общественности появилось сомнение, справедливо ли так возвышать теннисистку после дисквалификации. Но директор соревнований Крэйг Тили подчеркнул, что россиянка это право заслужила прежде всего своими спортивными достижениями. К тому же особых вариантов у них и не было, ведь из бывших чемпионок Australian Open, ещё продолжающих карьеру, в Австралии в момент жеребьёвки находилась лишь Анжелика Кербер, но она в это время сражалась за титул в Сиднее (кстати, его в итоге и завоевала).

15 человек на… главные призы

Вообще, представительство россиян на Australian Open в этом году, даже несмотря на продолжающую залечивать травму кисти Светлану Кузнецову, довольно внушительное – 10 девушек и 5 мужчин. Четыре россиянки попали в посев (Анастасия Павлюченкова, Елена Веснина, Дарья Касаткина и Екатерина Макарова), ещё две пробились в основу через квалификацию – Анна Блинкова и Анна Калинская. Радуют сегодня и мужчины. Несколько лет назад в мужском теннисе из-за смены поколений был небольшой провал в результатах, но в последнее время ситуация стала выправляться. После перерыва Россию вновь пригласили на чемпионат в миксте Кубок Хопмана (состав – Анастасия Павлюченкова и Карен Хачанов). На первой неделе января Андрей Рублёв дошёл до финала в Дохе и в результате впервые попал в посев «Большого шлема», ну а 21-летний Даниил Медведев только что победил в Сиднее, и теперь вся троица молодых россиян, Хачанов – Рублёв – Медведев, имеет в своём активе по титулу.

«Если звёзды зажигают…»

В сетке Australian Open-2018, к сожалению, болельщики не увидят Серены, Маррея, Азаренко, Нисикори, Кузнецовой, но зато в отсутствие некоторых фаворитов у молодых и амбициозных игроков появляется шанс проявить себя во всей красе. Россиянам Рублёву, Хачанову, Медведеву, канадцу Шаповалову, хорвату Чоричу, греку с русскими корнями Циципасу и другим игрокам, входящим в так называемое поколение NextGen, давно выдали неплохие авансы, которые самое время начать отрабатывать и начать регулярно крушить авторитеты. Australian Open – самое подходящее соревнование для того, чтобы зажечь новую звезду. Кстати, накануне старта соревнования список таких юных дарований пополнил 18-летний австралиец Алекс де Минор. Получив «уайлд-кард» в Брисбене, он прошёл аж до полуфинала, попал за этот успех в основу Сиднея, а там стал и вовсе финалистом. В женском турнире юная звёздочка, можно сказать, уже зажглась. Прошлогодняя чемпионка среди юниорок украинка Марта Костюк пробилась в основу через квалификацию, выиграв три матча. А ведь ей только 15! Она стала первой в истории участницей турнира серии «Большого шлема», родившейся в 2002 году.

Роджер против Рафаэля

Нынешний Australian Open за счёт большого количества разыгрываемых рейтинговых очков может существенно повлиять на борьбу за самые высокие места в теннисной табели о рангах. Сейчас в рейтинг-листе ATP Рафаэль Надаль опережает Роджера Федерера на 995 очков. После вычета прошлогодних результатов (1200 очков – у испанца и 2000 – у швейцарца) этот отрыв увеличится на 800 очков (разрыв станет – 1795 очков). Следовательно швейцарцу необходимо набрать на 1800 очков больше, чем испанец, чтобы обойти его в рейтинг-листе ATP сразу после Мельбурна. В этом ему поможет титул, при условии что Рафаэль не пройдёт дальше четвёртого круга.

Семь Золушек и одна корона

У женщин за последний год, после того как Серена ушла в декрет, явного фаворита так и не появилось. Теннисистки весь прошлый сезон вырывали друг у друга из рук заветную единичку. Сразу пять человек (Кербер, Серена, Плишкова, Мугуруса, Халеп) становились лидерами рейтинга WTA в 2017-м, и сейчас есть обилие вариантов того, кто станет первой ракеткой мира по окончании Australian Open. Помимо нынешней теннисной королевы Симоны Халеп первую строчку могут занять также Каролина Возняцки, Гарбинье Мугуруса, Элина Свитолина, Винус Уильямс, Каролина Плишкова и Елена Остапенко.