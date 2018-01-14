Надаль, Рублёв и Касаткина выходят на корт. Анонс 1-го дня Australian Open

Пятеро россиян, Надаль, Димитров, Возняцки, Свитолина, Винус, Остапенко, Чилич и другие вступают в борьбу на Australian Open.

15 января стартует первый в сезоне турнир «Большого шлема» — Australian Open. В этот день в борьбу вступят участники верхней половины сетки у мужчин и нижней – у женщин. В числе прочих это и представители топ-10 – Рафаэль Надаль (1), Каролина Возняцки (2), Григор Димитров (3), Элина Свитолина (4), Винус Уильямс (5), Марин Чилич (6), Елена Остапенко (7), Джек Сок (8), Пабло Карреньо-Буста (10) и Коко Вандевей (10).

Сыграют в понедельник и пятеро россиян – Анастасия Павлюченкова (15), Дарья Касаткина (22), Андрей Рублёв (30), Екатерина Макарова (31) и Михаил Южный.

Предлагаем вашему вниманию расписание 24 самых интересных матчей дня с историей встреч соперников и прогнозами.

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Australian Open. День 1-й. 15 января, понедельник. Начало матчей в 11:00 (3:00 мск)



Мужчины. 1-й круг. Сетка



Женщины. 1-й круг. Сетка

Rod Laver Arena

Елена Остапенко (Латвия, 7) — Франческа Скьявоне (Италия)

Rod Laver Arena. 1-й запуск (3:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 7-93.

Прогноз букмекеров: 1.09 – 6.72.

Прогноз «Чемпионата»: победа Остапенко в двух сетах.

Винус Уильямс (США, 5) — Белинда Бенчич (Швейцария)

Rod Laver Arena. 2-й запуск (около 4:30).

Личные встречи: 4-0 (Люксембург-2012, «Ролан Гаррос»-2014, Дубай, US Open-2015).

Рейтинг: 5-77.

Прогноз букмекеров: 1.79 – 1.96.

Прогноз «Чемпионата»: победа Бенчич в трёх сетах.



Григор Димитров (Болгария, 3) — Деннис Новак (Австрия, Q)

Rod Laver Arena. 3-й запуск (около 6:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 3-224.

Прогноз букмекеров: 1.01 – 12.42.

Прогноз «Чемпионата»: победа Димитрова в трёх сетах.



Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Виктор Эстрелья-Бургос (Доминиканская Республика)

Rod Laver Arena. 4-й запуск (не ранее 11:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 1-81.

Прогноз букмекеров: 1.01 – 13.30.

Прогноз «Чемпионата»: победа Надаля в трёх сетах.

Margaret Court Arena

Михаэла Бузэрнеску (Румыния) — Каролина Возняцки (Дания, 2)

Margaret Court Arena. 4-й запуск (не ранее 11:00).

Личные встречи: 0-4 («Ролан Гаррос», Рохэмптон, Orange Bowl-юн-2005, US Open-2017).

Рейтинг: 57-2.

Прогноз букмекеров: 4.82 – 1.16.

Прогноз «Чемпионата»: победа Возняцки в двух сетах.

Hisense Arena

Софья Кенин (США) — Юлия Гёргес (Германия, 12)

Hisense Arena. 1-й запуск (3:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 102-12.

Прогноз букмекеров: 5.57 – 1.12.

Прогноз «Чемпионата»: победа Гёргес в двух сетах.

Тимя Бабош (Венгрия) — Коко Вандевей (США, 10)

Hisense Arena. 2-й запуск (около 4:30).

Личные встречи: 0-1 (Уимблдон-2016).

Рейтинг: 49-10.

Прогноз букмекеров: 3.08 – 1.34.

Прогноз «Чемпионата»: победа Вандевей в трёх сетах.

Вашек Поспишил (Канада, Q) — Марин Чилич (Хорватия, 6)

Hisense Arena. 3-й запуск (около 6:00).

Личные встречи: 0-1 (Хертогенбосх-2017).

Рейтинг: 108-6.

Прогноз букмекеров: 5.32 – 1.13.

Прогноз «Чемпионата»: победа Чилича в трёх сетах.

Show Court 2

Доминика Цибулкова (Словакия, 24) — Кайя Канепи (Эстония)

Show Court 2. 2-й запуск (около 4:30).

Личные встречи: 1-3 (Москва-2011 – Сидней-2008, Париж-2011, Брюссель-2013).

Рейтинг: 26-79.

Прогноз букмекеров: 1.89 – 1.85.

Прогноз «Чемпионата»: победа Цибулковой в трёх сетах.

Стефанос Циципас (Греция) — Денис Шаповалов (Канада)

Show Court 2. 3-й запуск (около 6:00).

Личные встречи: 1-2 (Orange Bowl-2015 – «Ролан Гаррос», Уимблдон-юн-2016).

Рейтинг: 80-50.

Прогноз букмекеров: 2.15 – 1.66.

Прогноз «Чемпионата»: победа Шаповалов в пяти сетах.

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Юити Сугита (Япония) — Джек Сок (США, 8)

Show Court 2. 4-й запуск (около 8:00).

Личные встречи: 2-0 (Цинцинатти-2017, Кубок Хопмана-2018).

Рейтинг: 41-8.

Прогноз букмекеров: 2.87 – 1.38.

Прогноз «Чемпионата»: победа Сока в четырёх сетах.

Show Court 3

Ивана Йорович (Сербия, Q) — Элина Свитолина (Украина, 4)

Show Court 3. 4-й запуск (около 8:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 279-4.

Прогноз букмекеров: 9.22 – 1.04.

Прогноз «Чемпионата»: победа Свитолиной в двух сетах.

Пошла жара. Шарапова, Возняцки, Бушар, Свитолина – в купальниках и без Лучшие теннисистки мира представляют пляжный ансамбль мини-бикини-2018.

Court 5

Геральд Мельцер (Австрия) — Николоз Басилашвили (Грузия)

Court 5. 3-й запуск (около 6:30).

Личные встречи: 1-0 (Самарканд-ч-2014).

Рейтинг: 102-61.

Прогноз букмекеров: 2.46 – 1.51.

Прогноз «Чемпионата»: победа Басилашвили в пяти сетах.

Court 7

Ирина Бегу (Румыния) — Екатерина Макарова (Россия, 31)

Court 7. 1-й запуск (3:00).

Личные встречи: 1-1 (Москва-2014, Чарльстон (отказ) – 2015 – Вашингтон-2015).

Рейтинг: 40-33.

Прогноз букмекеров: 3.11 – 1.34.

Прогноз «Чемпионата»: победа Макаровой в трёх сетах.



Пэн Шуай (Китай, 25) — Марта Костюк (Украина, Q)

Court 7. 3-й запуск (около 6:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 27-521.

Прогноз букмекеров: 1.30 – 3.34.

Прогноз «Чемпионата»: победа Шуай в двух сетах.

Court 8

Пабло Карреньо-Буста (Испания, 10) — Джэйсон Каблер (Австралия, WC)

Court 8. 1-й запуск (3:00).

Личные встречи: 1-0 (Майорка-ф-2013).

Рейтинг: 10-242.

Прогноз букмекеров: 1.28 – 3.44.

Прогноз «Чемпионата»: победа Карреньо-Бусты в четырёх сетах.



Анастасия Павлюченкова (Россия, 15) — Катерина Козлова (Украина)

Court 8. 2-й запуск (около 5:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 18-86.

Прогноз букмекеров: 1.24 – 3.78.

Прогноз «Чемпионата»: победа Павлюченковой в трёх сетах.



Текстовая трансляция

Court 12

Пабло Куэвас (Уругвай, 31) — Михаил Южный (Россия)

Court 12. 1-й запуск (3:00).

Личные встречи: 0-1 (Валенсия-2009).

Рейтинг: 33-91.

Прогноз букмекеров: 1.54 – 2.38.

Прогноз «Чемпионата»: победа Куэваса в четырёх сетах.



Александра Крунич (Сербия) — Анетт Контавейт (Эстония, 32)

Court 12. 2-й запуск (около 5:00).

Личные встречи: 1-0 (Ташкент-2015).

Рейтинг: 45-34.

Прогноз букмекеров: 1.89 – 1.85.

Прогноз «Чемпионата»: победа Крунич в трёх сетах.



Виктория Голубич (Швейцария, Q) — Катерина Бондаренко (Украина)

Court 12. 3-й запуск (около 6:30).

Личные встречи: 0-0/1-0 (Прага-ITF-кв-2014).

Рейтинг: 116-94.

Прогноз букмекеров: 1.84 – 1.89.

Прогноз «Чемпионата»: победа Бондаренко в трёх сетах.

Court 13

Пьер-Юг Эрбер (Франция) — Денис Истомин (Узбекистан)

Court 13. 1-й запуск (3:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 73-60.

Прогноз букмекеров: 2.14 – 1.66.

Прогноз «Чемпионата»: победа Истомина в пяти сетах.



Анна Шмидлова (Словакия, Q) — Дарья Касаткина (Россия, 22)

Court 13. 4-й запуск (около 8:30).

Личные встречи: 0-1 (Australian Open-2016).

Рейтинг: 138-24.

Прогноз букмекеров: 3.60 – 1.26.

Прогноз «Чемпионата»: победа Касаткиной в трёх сетах.



Текстовая трансляция

Court 14

Давид Феррер (Испания) — Андрей Рублёв (Россия, 30)

Court 14. 2-й запуск (около 4:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 38-32.

Прогноз букмекеров: 1.96 – 1.78.

Прогноз «Чемпионата»: победа Рублёв в пяти сетах.

Court 19

Александр Долгополов (Украина) — Андреас Хайдер-Маурер (Австрия, SR)

Court 19. 1-й запуск (3:00).

Личные встречи: 2-0 («Ролан Гаррос»-2011, Акапулько-2015).

Рейтинг: 37-448.

Прогноз букмекеров: 1.03 – 9.79.

Прогноз «Чемпионата»: победа Долгополова в трёх сетах.