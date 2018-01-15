1-й день Australian Open. Рублёв и Павлюченкова вышли во второй круг. LIVE

Australian Open. Мужская сетка

Australian Open. Женская сетка

9:45. Кстати первая соперница Шараповой — Татьяна Мария — перед их матчем отправилась в мельбурнский океанариум. Интересно, насколько поможет ей эта экскурсия.

9:40. Расписание главных кортов на вторник. Мария Шарапова играет очень рано. В 4.30 по московскому времени. Но мы будем следить.

9:34. Прекрасный удар Сугиты! Один из лучших сегодня.

9:30. Андрей Рублёв в пяти сетах победил Давида Феррера — 7:5, 6:7, 6:2, 6:7, 6:2. По окончании встречи теннисисты очень тепло обнялись. Напомним, что Андрей упустил два матчбола и перевес 5:2 в четвёртой партии.

9:21. Виктор Троицки в пяти сетах переиграл австралийца Болта, это шестая победа серба с 0-2 по партиям.

9:12. Денис Шаповалов, судя по всему, рассчитывал на объятия, но Стефанос Циципас его не понял.

9:10. Феррер повёл с брейком в пятой партии с Рублёвым — 2:1.

9:05. Всего в третий раз в истории ни одна из сестёр не дошла до второго круга на «Большом шлеме». В первых двух случаях просто никто из них не играл, а на этом Australian Open Винус сразу проиграла, а Серена не участвовала.

9:00. Павлюченкова со счётом 3:6, 6:4, 6:3 победила Катерину Козлову и вышла во второй круг. Очень странный матч получился. Козлова полностью доминировала в третьем сете, повела 3:0 с двойным брейком, у неё всё получалось, а россиянка допускала двойные и другие ошибки, но затем Анастасия перестала ошибаться, а у Катерины совсем перестали получаться удары с задней линии — одна неточность за другой. Павлюченкова взяла шесть геймов подряд и добилась очень сложной победы.

8:52. Феррер совершил потрясающий камбэк. Он уступал 2:5, но отыграл два матчбола и выиграл четвёртый сет на тай-брейке — 7:6 (8:6). Матч с Рублёвым переходит в пятый сет.

8:50. Григор Димитров уверенно стартовал на турнире, выиграв у Денниса Новака 6:3, 6:2, 6:1. Болгарин является одним из главных фаворитов в Мельбурне.

8:42. Негативные эмоции Андрея вполне объяснимы.

8:35. Рублёв проиграл две подачи на матч — 5:5 в четвёртом сете против Феррера.

8:24. Павлюченкова взяла второй сет 6:4. Намного хуже действовала на своей подаче украинка в этом сете. При этом у неё регулярно возникали шансы на приёме, но она ими не могла воспользоваться — три гейма подряд она уступила, имея брейк-пойнты, затем всё же сделала брейк, но тут же неудачно провела гейм на своей подаче.

8:21. Бегу отмечает, а Вандевеге бьёт ракетку о корт. Теннис — это эмоции.

8:14. Денис Шаповалов показал нестандартное празднование с бананом.

8:10. Один из фаворитов, Григор Димитров, пока очень уверенно играет с Деннисом Новаком — 6:3, 5:1. Удастся ли болгарину, как и в розыгрыше-2017, дойти до полуфинала?

8:02. Рублёв повёл 2-1 по сетам во встрече с Давидом Феррером.

7:59. Радость Мэттью Эбдена, который неожиданно обыграл Джона Иснера.

7:51. Рублёв повёл 4:1 в третьем сете с Феррером с двойным брейком.

7:50. Ещё одна неожиданность. Эбден в четырёх сетах победил Иснера, 16-го сеяного. Американцы пока выиграли только один матч из восьми, а тот и то в пяти сетах.

7:43. Козлова взяла первый сет у Павлюченковой 6:3. Хороший сет провела Козлова. Она играет активно, старается действовать широко и разводить соперницу. У Анастасии пока многовато ошибок, а на приёме не удаётся что-либо создать, но тут заслуга Катерины, которая пока очень неплохо действует в своих геймах.

7:36. Ещё одна героиня дня — это Белинда Бенчич. Она выиграла уже 16 WTA матчей подряд!

7:29. Победа Бабош над Вандевеге — одна из главных неожиданностей дня в Мельбурне.

7:27. Феррер отыграл сетбол и взял второй сет у Рублёва — 7:6 (8:6). Андрей имел сетбол на своей подаче, но после обмена на задней линии мяч попал в обод ракетки и улетел далеко за заднюю линию.

7:24. Маргарита Гаспарян должна была играть в первом круге с Анной Блинковой, но Маргарите пришлось сняться с турнира. Вместо против Блинковой сыграет американка Пера.

7:17. Упорный второй сет у Рублёва и Феррера. Теннисисты определят сильнейшего на тай-брейке.

7:08. Ещё один сеяный проиграл. Кайл Эдмунд, уступая 1-2, в пяти сетах победил Кевина Андерсона. Большая победа для британца. Отметим, что Андерсон выполнил 35 эйсов.

7:02. Бабош, до того проигравшая все 16 матчей игрокам топ-10, обыграла Коко Вандевеге 7:6 (7:4), 6:2.

6:54. Пабло Карреньо-Буста выиграл, а это значит, что совсем скоро начнётся матч Анастасии Павлюченковой и Катерины Козловой. У нас запланирована текстовая трансляция.

6:51. Белинда Бенчич в одном из самых ожидаемых матчей первого раунда победила прошлогоднюю финалистку Винус Уильямс 6:3, 7:5! Большая сенсация в женском разряде.

6:42. Упорная борьба во втором сете у Рублёва и Феррера. Андрей отыграл подачу и уступает 2:3. Первый сет остался за россиянином 7:5.

6:33. Минутка красоты от Пьер-Юга Эрбера. Твиннер, превратившийся в свечу.

6:28. Рублёв, уступивший свою подачу в самом дебюте, взял стартовый сет у Феррера 7:5.

6:25. Какие страсти кипят в матче Харрисона и Селы!

6:17. Бегу победила Макарову 3:6, 6:4, 8:6. Напомним, что румынка уступала 0:4 во втором сете и 2:5 в третьем. Невероятная победа для Ирины.

6:08. Девушки провели невероятный 13-й гейм. Он длился более 10 минут. Макарова отыграла пять брейк-пойнтов, но всё же уступила. Бегу будет подавать на матч при 7:6.

6:00. Настоящая борьба в матче Бегу и Макаровой, 6:6 в третьем сете.

5:52. Рублёв, проигравший свою подачу Ферреру на самом старте, уже восстановил равновесие в первом сете — 3:3.

5:41. Куэвас победил Южного со счётом 7:6 (9:7), 6:3, 7:5. Михаил с 2011 года выиграл в Мельбурне всего два матча.

5:35. Дождь оказался коротким, матчи на всех кортах продолжаются.

5:33. Известный журналист Бен Ротенберг привёл статистику, которая показывает, что действующий чемпионы «Большого шлема» часто проигрывают уже на следующем крупном турнире.

5:24. В Мельбурне пошёл дождь — впервые на турнире.

5:17. Села и Харрисон великолепно подают. У каждого процент попадания превышает… 100%. Да, бывает и такое.

5:14. Совсем скоро начнётся встреча Давид Феррер — Андрей Рублёв, одна из самых интересных в первом раунде.

5:10. Чемпионка US Open проиграла. Слоан Стивенс уступила в восьмом матче подряд, на сей раз она подавала на матч с Чжан, но китаянка выиграла 2:6, 7:6 (7:4), 6:2.

5:05. Южный, который уже проиграл свою подачу в третьей партии, восстановил равновесие — 3:3 в матче с Куэвасом, но уругваец по-прежнему впереди 2-0 по сетам.

4:59. Макарова повела 3:1 в третьем сете. Удастся ли ей на сей раз удержать свой перевес?

4:52. Стивенс подавала на матч и на то, чтобы прервать свою безвыигрышную серию, но в результате проиграла второй сет Чжан 5:7 и уступает с брейком в третьем.

4:45. Куэвас выиграла второй сет у Южного более уверенно, 6:3.

4:40. Макарова вела 6:3, 4:0, но проиграла шесть геймов подряд. Бегу перевела матч в третий сет.

4:30. Остапенко в одном из самых интересных матчей дня обыграла Скьявоне — 6:1, 6:4.

4:20. Стивенс не смогла подать на матч с Чжан, 5:5 во втором сете.

4:10. Южный имел три сетбола, в том числе двойной, но Куэвас их отыграл и взял партию со счётом 7:6 (9:7).

4:02. Дуди Села и Райан Харрисон что-то не поделили и на переходе поговорили на повышенных тонах.

3:55. Успешный старт турнира для Макаровой, она выиграла первый сет у Бегу 6:3.

3:49. Слоан Стивенс, которая проиграла семь матчей подряд, уверенно взяла стартовый сет у Чжан — 6:2.

3:43. На центральном корте Остапенко убедительно выиграла партию у Скьявоне, 6:1.

3:37. Магдалена Рыбарикова стала первой девушкой, которая выиграла сет в Мельбурне. Со счетом 6:0 она за 23 минуты выиграла партию у Тейлор Таунсенд.

3:23. Энди Маррей расстроен, что не может сыграть на Australian Open в этом году.

3:21. Петра Квитова на вечеринке игроков накануне.

3:20. На равных начался матч Бегу и Макаровой, пока 1:1.

3:05. В Мельбурне сейчас 19 градусов, довольно сильный ветер — 15 км/ч.

3:00. Приветствуем всех поклонников тенниса! Приглашаем вас следить за Australian Open-2018 в нашей онлайн-трансляции. В Мельбурне стартует первый игровой день первого турнира «Большого шлема» в новом сезоне. Свои матчи проведут Андрей Рублёв, Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Екатерина Макарова и другие. Игровой день начнётся в 03:00 по московскому времени.



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