Появление Шараповой на сцене. Анонс 2-го дня Australian Open

Во вторник, 16 января, продолжится первый круг на первом в сезоне турнире «Большого шлема» — Australian Open. В этот день в борьбу вступят участники нижней половины сетки у мужчин и верхней – у женщин. В числе прочих это и представители топ-10 – Симона Халеп (1), Роджер Федерер (2), Гарбинье Мугуруса (3), Александр Зверев (4), Доминик Тим (5), Каролина Плишкова (6), Давид Гоффен (7), Каролин Гарсия (8), Йоханна Конта (9) и Стэн Вавринка (9).
Сыграют во вторник и 9 россиян – Елена Веснина (16), Мария Шарапова, Наталья Вихлянцева, Екатерина Александрова, Анна Блинкова (Q), Анна Калинская (Q), Карен Хачанов, Даниил Медведев и Евгений Донской. С Блинковой должна была сыграть ещё одна россиянка – Маргарита Гаспарян (SR), но в последний момент решила сняться с турнира. Её заменила «лаки-лузер».
Предлагаем вашему вниманию расписание 28 самых интересных матчей дня с историей встреч соперников и прогнозами.
Australian Open. День 2-й. 16 января, вторник. Начало матчей в 11:00 (3:00 мск)
Мужчины. 1-й круг. Сетка
Женщины. 1-й круг. Сетка
Rod Laver Arena
Вероника Сепеде-Ройг (Парагвай) — Каролина Плишкова (Чехия, 6)
Rod Laver Arena. 1-й запуск (3:00).
Личные встречи: 0-2 (US Open-юн-2010, «Ролан Гаррос»-2017).
Рейтинг: 75-6.
Прогноз букмекеров: 7.20 – 1.07.
Прогноз «Чемпионата»: победа Плишковой в двух сетах.
Томас Фаббьяно (Италия) — Александр Зверев (Германия, 4)
Rod Laver Arena. 2-й запуск (около 4:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 73-4.
Прогноз букмекеров: 12.79 – 1.01.
Прогноз «Чемпионата»: победа Зверева в трёх сетах.
Симона Халеп (Румыния, 1) — Дестани Айава (Австралия, WC)
Rod Laver Arena. 3-й запуск (около 6:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 1-193.
Прогноз букмекеров: 1.03 – 9.79.
Прогноз «Чемпионата»: победа Халеп в двух сетах.
Аляж Бедене (Словения) — Роджер Федерер (Швейцария, 2)
Rod Laver Arena. 4-й запуск (не ранее 11:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 51-2.
Прогноз букмекеров: 13.03 – 1.01.
Прогноз «Чемпионата»: победа Федерера в трёх сетах.
Эшли Барти (Австралия, 18) — Арина Соболенко (Беларусь)
Rod Laver Arena. 5-й запуск (около 13:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 17-66.
Прогноз букмекеров: 1.33 – 3.12.
Прогноз «Чемпионата»: победа Соболенко в трёх сетах.
Margaret Court Arena
Карина Виттёфт (Германия) — Каролин Гарсия (Франция, 8)
Margaret Court Arena. 1-й запуск (3:00).
Личные встречи: 0-2 (Штутгарт-2015, Мальорка-2016).
Рейтинг: 48-8.
Прогноз букмекеров: 3.35 – 1.30.
Прогноз «Чемпионата»: победа Гарсии в трёх сетах.
Татьяна Мария (Германия) — Мария Шарапова (Россия)
Margaret Court Arena. 2-й запуск (около 4:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 47-48.
Прогноз букмекеров: 7.16 – 1.07.
Прогноз «Чемпионата»: победа Шараповой в двух сетах.
Текстовая трансляция
Новак Джокович (Сербия, 14) — Дональд Янг (США)
Margaret Court Arena. 3-й запуск (не ранее 7:00).
Личные встречи: 2-0 (US Open-2006, Истбурн-2017).
Рейтинг: 14-63.
Прогноз букмекеров: 1.09 – 6.60.
Прогноз «Чемпионата»: победа Джоковича в трёх сетах.
Гарбинье Мугуруса (Испания, 3) — Джессика Понше (Франция, WC)
Margaret Court Arena. 4-й запуск (не ранее 11:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 3-256.
Прогноз букмекеров: 1.05 – 8.42.
Прогноз «Чемпионата»: победа Мугурусы в двух сетах.
Hisense Arena
Йоханна Конта (Великобритания, 9) — Мэдисон Бренгл (США)
Hisense Arena. 1-й запуск (3:00).
Личные встречи: 1-4 (Индиан-Уэллс-2016 – Рохэмптон-юн-2007, Реддинг-ITF-2009, Лэндисвиль-ITF-2013, Линц-2015).
Рейтинг: 9-92.
Прогноз букмекеров: 1.18 – 4.49.
Прогноз «Чемпионата»: победа Конты в трёх сетах.
Ричардас Беранкис (Литва, SR) — Стэн Вавринка (Швейцария, 9)
Hisense Arena. 3-й запуск (около 6:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 136-8.
Прогноз букмекеров: 2.32 – 1.57.
Прогноз «Чемпионата»: победа Беранкиса в пяти сетах.
Show Court 2
Андреа Петкович (Германия) — Петра Квитова (Чехия, 27)
Show Court 2. 3-й запуск (около 6:30).
Личные встречи: 4-5 (Рим, Хертогенбосх-2010, Торонто, Цинциннати-2011 – Линц-2009, Fed Cup-2010, Брисбен-2011, Fed Cup-2014, Монреаль-2016).
Рейтинг: 101-29.
Прогноз букмекеров: 4.33 – 1.19.
Прогноз «Чемпионата»: победа Квитовой в трёх сетах.
Доминик Тим (Австрия, 5) — Гидо Пелья (Аргентина)
Show Court 2. 4-й запуск (около 8:00).
Личные встречи: 0-2 (Рио-де-Жанейро-2016, Чэнду-2017). Рейтинг: 5-56.
Прогноз букмекеров: 1.29 – 3.36.
Прогноз «Чемпионата»: победа Тима в четырёх сетах.
Show Court 3
Давид Гоффен (Бельгия, 7) — Маттиас Бахингер (Германия, Q)
Show Court 3. 2-й запуск (около 4:30).
Личные встречи: 2-0 (Пинкку-ч (отказ), Женева-ч-2011, Монс-ч-2014).
Рейтинг: 7-184.
Прогноз букмекеров: 1.03 – 10.55.
Прогноз «Чемпионата»: победа Гоффена в трёх сетах.
Танаси Коккинакис (Австралия, WC) — Даниил Медведев (Россия)
Show Court 3. 3-й запуск (около 6:30).
Личные встречи: 0-2 (Хертогенбосх, Лондон-2017).
Рейтинг: 216-53.
Прогноз букмекеров: 1.64 – 2.17.
Прогноз «Чемпионата»: победа Медведева в пяти сетах.
Court 5
Онс Жабер (Тунис) — Елена Веснина (Россия, 16)
Court 5. 2-й запуск (около 5:00).
Личные встречи: 0-0/0-1 (Доха-кв-2016).
Рейтинг: 97-17.
Прогноз букмекеров: 3.62 – 1.26.
Прогноз «Чемпионата»: победа Весниной в двух сетах.
Евгений Донской (Россия) — Флориан Майер (Германия)
Court 5. 3-й запуск (около 6:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 72-68.
Прогноз букмекеров: 1.61 – 2.23.
Прогноз «Чемпионата»: победа Донского в четырёх сетах.
Наталья Вихлянцева (Россия) — Леся Цуренко (Украина)
Court 5. 4-й запуск (около 8:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 63-43.
Прогноз букмекеров: 2.79 – 1.41.
Прогноз «Чемпионата»: победа Цуренко в трёх сетах.
Текстовая трансляция
Court 7
Камила Джорджи (Италия) — Анна Калинская (Россия, Q)
Court 7. 4-й запуск (около 8:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 71-160.
Прогноз букмекеров: 1.24 – 3.82.
Прогноз «Чемпионата»: победа Джорджи в трёх сетах.
Court 10
Раду Албот (Молдавия) — Мартон Фучович (Венгрия)
Court 10. 1-й запуск (3:00).
Личные встречи: 0-2/1-3 (US Open-кв-2014 – Кубок Дэвиса-2013, 2015, Брауншвайг-ч-2017).
Рейтинг: 87-80.
Прогноз букмекеров: 2.69 – 1.43.
Прогноз «Чемпионата»: победа Фучовича в четырёх сетах.
Карен Хачанов (Россия) — Петер Полански (Канада, LL)
Court 10. 4-й запуск (около 8:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 47-139.
Прогноз букмекеров: 1.22 – 4.02.
Прогноз «Чемпионата»: победа Хачанова в четырёх сетах.
Court 13
Варвара Лепченко (США) — Анастасия Севастова (Латвия, 14)
Court 13. 2-й запуск (около 5:00).
Личные встречи: 0-1/1-1 (Майами-кв-2010 – Мальорка-2017).
Рейтинг: 64-15.
Прогноз букмекеров: 3.13 – 1.33.
Прогноз «Чемпионата»: победа Севастовой в трёх сетах.
Юлия Путинцева (Казахстан) — Хитер Уотсон (Великобритания)
Court 13. 4-й запуск (около 8:30). Личные встречи: 1-0/1-1 (Оскака-2014 – Ухань-кв-2015).
Рейтинг: 50-74.
Прогноз букмекеров: 2.29 – 1.58.
Прогноз «Чемпионата»: победа Путинцевой в трёх сетах.
Court 14
Михаил Кукушкин (Казахстан) — Петер Гоёвчик (Германия)
Court 14. 2-й запуск (около 4:30).
Личные встречи: 0-0/1-0 (Майами-кв-2017).
Рейтинг: 69-62.
Прогноз букмекеров: 2.44 – 1.51.
Прогноз «Чемпионата»: победа Кукушкина в пяти сетах.
Court 15
Анна Блинкова (Россия, Q) — Бернарда Пера (США, LL)
Court 15. 1-й запуск (3:00).
Личные встречи: 0-0/1-0 (US Open-кв-2017).
Рейтинг: 139-126.
Прогноз «Чемпионата»: победа Блинковой в двух сетах.
Court 19
Сорана Кырстя (Румыния) — Зарина Дияс (Казахстан)
Court 19. 2-й запуск (около 5:00).
Личные встречи: 0-0/0-1 (Ухань-кв-2014).
Рейтинг: 37-60.
Прогноз букмекеров: 2.05 – 1.72.
Прогноз «Чемпионата»: победа Дияс в трёх сетах.
Полона Херцог (Словения) — Екатерина Александрова (Россия)
Court 19. 3-й запуск (около 6:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 91-92.
Прогноз букмекеров: 1.59 – 2.27.
Прогноз «Чемпионата»: победа Александровой в трёх сетах.
Court 20
Кристина Макхэйл (США) — Александра Саснович (Беларусь)
Court 20. 2-й запуск (около 5:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 73-56.
Прогноз букмекеров: 2.38 – 1.54.
Прогноз «Чемпионата»: победа Саснович в трёх сетах.