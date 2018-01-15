Появление Шараповой на сцене. Анонс 2-го дня Australian Open

Девять россиян, включая Шарапову, а также Федерер, Джокович, Зверев, Вавринка, Халеп Мугуруса начинают борьбу на Australian Open во вторник.

Во вторник, 16 января, продолжится первый круг на первом в сезоне турнире «Большого шлема» — Australian Open. В этот день в борьбу вступят участники нижней половины сетки у мужчин и верхней – у женщин. В числе прочих это и представители топ-10 – Симона Халеп (1), Роджер Федерер (2), Гарбинье Мугуруса (3), Александр Зверев (4), Доминик Тим (5), Каролина Плишкова (6), Давид Гоффен (7), Каролин Гарсия (8), Йоханна Конта (9) и Стэн Вавринка (9).

1-й день Australian Open. Касаткина разгромила Шмидлову. Как это было Касаткина, Павлюченкова и Рублёв начали турнир с побед. Южный и Макарова проиграли. Дальше прошли Надаль, Остапенко, Возняцки, Свитолина.

Сыграют во вторник и 9 россиян – Елена Веснина (16), Мария Шарапова, Наталья Вихлянцева, Екатерина Александрова, Анна Блинкова (Q), Анна Калинская (Q), Карен Хачанов, Даниил Медведев и Евгений Донской. С Блинковой должна была сыграть ещё одна россиянка – Маргарита Гаспарян (SR), но в последний момент решила сняться с турнира. Её заменила «лаки-лузер».



Предлагаем вашему вниманию расписание 28 самых интересных матчей дня с историей встреч соперников и прогнозами.

Australian Open. День 2-й. 16 января, вторник. Начало матчей в 11:00 (3:00 мск)



Мужчины. 1-й круг. Сетка



Женщины. 1-й круг. Сетка

Rod Laver Arena

Вероника Сепеде-Ройг (Парагвай) — Каролина Плишкова (Чехия, 6)

Rod Laver Arena. 1-й запуск (3:00).

Личные встречи: 0-2 (US Open-юн-2010, «Ролан Гаррос»-2017).

Рейтинг: 75-6.

Прогноз букмекеров: 7.20 – 1.07.

Прогноз «Чемпионата»: победа Плишковой в двух сетах.

Томас Фаббьяно (Италия) — Александр Зверев (Германия, 4)

Rod Laver Arena. 2-й запуск (около 4:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 73-4.

Прогноз букмекеров: 12.79 – 1.01.

Прогноз «Чемпионата»: победа Зверева в трёх сетах.



Симона Халеп (Румыния, 1) — Дестани Айава (Австралия, WC)

Rod Laver Arena. 3-й запуск (около 6:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 1-193.

Прогноз букмекеров: 1.03 – 9.79.

Прогноз «Чемпионата»: победа Халеп в двух сетах.



Аляж Бедене (Словения) — Роджер Федерер (Швейцария, 2)

Rod Laver Arena. 4-й запуск (не ранее 11:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 51-2.

Прогноз букмекеров: 13.03 – 1.01.

Прогноз «Чемпионата»: победа Федерера в трёх сетах.

Эшли Барти (Австралия, 18) — Арина Соболенко (Беларусь)

Rod Laver Arena. 5-й запуск (около 13:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 17-66.

Прогноз букмекеров: 1.33 – 3.12.

Прогноз «Чемпионата»: победа Соболенко в трёх сетах.

Margaret Court Arena

Карина Виттёфт (Германия) — Каролин Гарсия (Франция, 8)

Margaret Court Arena. 1-й запуск (3:00).

Личные встречи: 0-2 (Штутгарт-2015, Мальорка-2016).

Рейтинг: 48-8.

Прогноз букмекеров: 3.35 – 1.30.

Прогноз «Чемпионата»: победа Гарсии в трёх сетах.



Татьяна Мария (Германия) — Мария Шарапова (Россия)

Margaret Court Arena. 2-й запуск (около 4:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 47-48.

Прогноз букмекеров: 7.16 – 1.07.

Прогноз «Чемпионата»: победа Шараповой в двух сетах.

Текстовая трансляция

Новак Джокович (Сербия, 14) — Дональд Янг (США)

Margaret Court Arena. 3-й запуск (не ранее 7:00).

Личные встречи: 2-0 (US Open-2006, Истбурн-2017).

Рейтинг: 14-63.

Прогноз букмекеров: 1.09 – 6.60.

Прогноз «Чемпионата»: победа Джоковича в трёх сетах.



Гарбинье Мугуруса (Испания, 3) — Джессика Понше (Франция, WC)

Margaret Court Arena. 4-й запуск (не ранее 11:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 3-256.

Прогноз букмекеров: 1.05 – 8.42.

Прогноз «Чемпионата»: победа Мугурусы в двух сетах.

Hisense Arena

Йоханна Конта (Великобритания, 9) — Мэдисон Бренгл (США)

Hisense Arena. 1-й запуск (3:00).

Личные встречи: 1-4 (Индиан-Уэллс-2016 – Рохэмптон-юн-2007, Реддинг-ITF-2009, Лэндисвиль-ITF-2013, Линц-2015).

Рейтинг: 9-92.

Прогноз букмекеров: 1.18 – 4.49.

Прогноз «Чемпионата»: победа Конты в трёх сетах.



Ричардас Беранкис (Литва, SR) — Стэн Вавринка (Швейцария, 9)

Hisense Arena. 3-й запуск (около 6:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 136-8.

Прогноз букмекеров: 2.32 – 1.57.

Прогноз «Чемпионата»: победа Беранкиса в пяти сетах.

Show Court 2

Андреа Петкович (Германия) — Петра Квитова (Чехия, 27)

Show Court 2. 3-й запуск (около 6:30).

Личные встречи: 4-5 (Рим, Хертогенбосх-2010, Торонто, Цинциннати-2011 – Линц-2009, Fed Cup-2010, Брисбен-2011, Fed Cup-2014, Монреаль-2016).

Рейтинг: 101-29.

Прогноз букмекеров: 4.33 – 1.19.

Прогноз «Чемпионата»: победа Квитовой в трёх сетах.

Доминик Тим (Австрия, 5) — Гидо Пелья (Аргентина)

Show Court 2. 4-й запуск (около 8:00).

Личные встречи: 0-2 (Рио-де-Жанейро-2016, Чэнду-2017). Рейтинг: 5-56.

Прогноз букмекеров: 1.29 – 3.36.

Прогноз «Чемпионата»: победа Тима в четырёх сетах.

Show Court 3

Давид Гоффен (Бельгия, 7) — Маттиас Бахингер (Германия, Q)

Show Court 3. 2-й запуск (около 4:30).

Личные встречи: 2-0 (Пинкку-ч (отказ), Женева-ч-2011, Монс-ч-2014).

Рейтинг: 7-184.

Прогноз букмекеров: 1.03 – 10.55.

Прогноз «Чемпионата»: победа Гоффена в трёх сетах.



Танаси Коккинакис (Австралия, WC) — Даниил Медведев (Россия)

Show Court 3. 3-й запуск (около 6:30).

Личные встречи: 0-2 (Хертогенбосх, Лондон-2017).

Рейтинг: 216-53.

Прогноз букмекеров: 1.64 – 2.17.

Прогноз «Чемпионата»: победа Медведева в пяти сетах.

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Court 5

Онс Жабер (Тунис) — Елена Веснина (Россия, 16)

Court 5. 2-й запуск (около 5:00).

Личные встречи: 0-0/0-1 (Доха-кв-2016).

Рейтинг: 97-17.

Прогноз букмекеров: 3.62 – 1.26.

Прогноз «Чемпионата»: победа Весниной в двух сетах.



Евгений Донской (Россия) — Флориан Майер (Германия)

Court 5. 3-й запуск (около 6:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 72-68.

Прогноз букмекеров: 1.61 – 2.23.

Прогноз «Чемпионата»: победа Донского в четырёх сетах.



Наталья Вихлянцева (Россия) — Леся Цуренко (Украина)

Court 5. 4-й запуск (около 8:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 63-43.

Прогноз букмекеров: 2.79 – 1.41.

Прогноз «Чемпионата»: победа Цуренко в трёх сетах.

Текстовая трансляция

Court 7

Камила Джорджи (Италия) — Анна Калинская (Россия, Q)

Court 7. 4-й запуск (около 8:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 71-160.

Прогноз букмекеров: 1.24 – 3.82.

Прогноз «Чемпионата»: победа Джорджи в трёх сетах.

Court 10

Раду Албот (Молдавия) — Мартон Фучович (Венгрия)

Court 10. 1-й запуск (3:00).

Личные встречи: 0-2/1-3 (US Open-кв-2014 – Кубок Дэвиса-2013, 2015, Брауншвайг-ч-2017).

Рейтинг: 87-80.

Прогноз букмекеров: 2.69 – 1.43.

Прогноз «Чемпионата»: победа Фучовича в четырёх сетах.



Карен Хачанов (Россия) — Петер Полански (Канада, LL)

Court 10. 4-й запуск (около 8:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 47-139.

Прогноз букмекеров: 1.22 – 4.02.

Прогноз «Чемпионата»: победа Хачанова в четырёх сетах.

Court 13

Варвара Лепченко (США) — Анастасия Севастова (Латвия, 14)

Court 13. 2-й запуск (около 5:00).

Личные встречи: 0-1/1-1 (Майами-кв-2010 – Мальорка-2017).

Рейтинг: 64-15.

Прогноз букмекеров: 3.13 – 1.33.

Прогноз «Чемпионата»: победа Севастовой в трёх сетах.



Юлия Путинцева (Казахстан) — Хитер Уотсон (Великобритания)

Court 13. 4-й запуск (около 8:30). Личные встречи: 1-0/1-1 (Оскака-2014 – Ухань-кв-2015).

Рейтинг: 50-74.

Прогноз букмекеров: 2.29 – 1.58.

Прогноз «Чемпионата»: победа Путинцевой в трёх сетах.

Court 14

Михаил Кукушкин (Казахстан) — Петер Гоёвчик (Германия)

Court 14. 2-й запуск (около 4:30).

Личные встречи: 0-0/1-0 (Майами-кв-2017).

Рейтинг: 69-62.

Прогноз букмекеров: 2.44 – 1.51.

Прогноз «Чемпионата»: победа Кукушкина в пяти сетах.

Court 15

Анна Блинкова (Россия, Q) — Бернарда Пера (США, LL)

Court 15. 1-й запуск (3:00).

Личные встречи: 0-0/1-0 (US Open-кв-2017).

Рейтинг: 139-126.

Прогноз «Чемпионата»: победа Блинковой в двух сетах.

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Court 19

Сорана Кырстя (Румыния) — Зарина Дияс (Казахстан)

Court 19. 2-й запуск (около 5:00).

Личные встречи: 0-0/0-1 (Ухань-кв-2014).

Рейтинг: 37-60.

Прогноз букмекеров: 2.05 – 1.72.

Прогноз «Чемпионата»: победа Дияс в трёх сетах.



Полона Херцог (Словения) — Екатерина Александрова (Россия)

Court 19. 3-й запуск (около 6:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 91-92.

Прогноз букмекеров: 1.59 – 2.27.

Прогноз «Чемпионата»: победа Александровой в трёх сетах.

Court 20

Кристина Макхэйл (США) — Александра Саснович (Беларусь)

Court 20. 2-й запуск (около 5:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 73-56.

Прогноз букмекеров: 2.38 – 1.54.

Прогноз «Чемпионата»: победа Саснович в трёх сетах.