«Рублёв, Медведев и Хачанов – игроки, которых давно ждали»

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Матс Виландер, комментатор турнира Australian Open на каналах Eurosport, в интервью «Чемпионату» рассказал о шансах Марии Шараповой вернуться в топ, о перспективных молодых российских игроках, о вкладе Марата Сафина в популяризацию тенниса и о борьбе Надаля с Федерером.

Матс Виландер Фото: Eurosport

— Матс, как вы думаете, есть ли шанс у Марии Шараповой вернуться на прежние позиции? И насколько ей будет трудно справиться с тем давлением, которое на неё оказывается?

— Видно, что после вынужденного перерыва Шарапова жаждет добиться как можно больше побед. Думаю, что в ближайшее время она вполне может вернуть прежнюю форму и снова оказаться среди топ-игроков. Мария приезжает на турниры, чтобы выигрывать. Ещё на US Open она говорила, что готова играть на любом корте, в любой обстановке, чтобы снова начать побеждать. За свою ошибку Шарапова уже расплатилась, когда была дисквалифицирована. После этого она вернулась и начала обретать свою прежнюю форму.

— Что вы скажете о юной россиянке Дарье Касаткиной?

— Касаткина – превосходный игрок, очень талантливый. Она хорошо двигается, у неё отличный настрой. Кроме того, Дарья может играть на любых покрытиях. Она – одна из тех молодых теннисисток, которые могут выиграть турнир «Большого шлема», как Остапенко «Ролан Гаррос».



— Что ей ещё нужно улучшить в игре, чтобы подтянуться до уровня победителя турнира «Большого шлема»?

— У Касаткиной есть всё. Как я уже сказал, она умеет играть слайсом с бэкхенда, выходить к сетке… По стилю игры она в чём-то похожа на Каролину Возняцки: быстро передвигается, держит мяч в игре, чувствует позицию. Но у неё есть ещё свой X-фактор – отличные руки. Ей нужно добавить немного мощи, и она станет одной из лучших в мире.

— В прошлом году в женском туре не было явного лидера. Как вы думаете, что-то изменится в этом сезоне?

— Нет, не похоже. Мы все думали, что Гарбинье Мугуруса будет немного выделяться среди других, но у неё очевидно есть определённые проблемы со здоровьем, с травмами. Оставаться здоровым на протяжении долгого времени – это часть профессии. Если этого не будет, вы не сможете доминировать весь сезон. И если вспомнить, как выступала Серена Уильямс на протяжении многих лет, то это просто невероятно! Она не просто что-то выигрывала, а собрала коллекцию из 23 трофеев турниров «Большого шлема». Я пока не вижу в новом поколении никого, кто бы мог к ней приблизиться.



— Как вы думаете, Серена Уильямс сможет вернуться и пополнить ту самую коллекцию трофеев?

— В принципе, она может довольно быстро восстановиться, она уже играет, и ей не надо много тренировок. Скорее ей нужно выиграть несколько матчей. Вопрос в другом. Будет ли у неё душевное спокойствие и желание выигрывать теннисный матч, когда она будет знать, что в гостиничном номере её ждут ребёнок и муж.



— Перейдём к мужскому теннису. Что вы думаете о молодых российских игроках?

— Рублёв, Медведев и Хачанов – три молодых игрока, которых мы видели в разных ситуациях. Предположу, что они не задержатся в категории перспективных игроков, а наверняка через какое-то время попадут в топ-10. Все трое уже выиграли турниры. Медведев только что победил в Сиднее, а Рублев дошёл до четвертьфинала на Открытом чемпионате США. Все трое показывают отличный теннис, они опасны, они очень серьёзно настроены, и я думаю, что за последние 10 лет это лучшие представители российского мужского тенниса.



Я думаю, что они находятся примерно на одном уровне. Они дружат, вместе тренируются, имеют возможность следить друг за другом, конкурировать друг с другом, это очень важно. Нам не хватало такой группы российских игроков, поэтому это очень здорово, что они прогрессируют.

— Как раз с одним из представителей прошлого яркого поколения российских теннисистов вы работали. Это Марат Сафин. Насколько он был силён как игрок?

— Марат был очень талантлив! Не случайно он, как один из великих игроков, был введён в Международный зал теннисной славы. Многие считают, что он мог добиться большего, ведь он такого же возраста, как Федерер. А мы знаем, чего он достиг.



Но я думаю, что ещё более важно то, что он является кумиром для тех молодых россиян, о которых мы говорили – Рублёв, Медведев и Хачанов. Очевидно, что в детском возрасте они восхищались им, когда он демонстрировал свои эмоции и потрясающую игру – он действительно симпатичен и как человек, и как теннисист. Я думаю, что Марат Сафин много внёс в развитие российского тенниса, когда играл сам, и сейчас стал сказываться ещё больший эффект от этих вложений.



— Вам жаль, что сейчас он не задействован в теннисе – ни как тренер, ни как комментатор?

— Ну, я думаю, что он пока достаточно молод, чтобы почувствовать, что ему не хватает тенниса. Но мне кажется, что после 40 он начнёт подумывать о тренерстве или комментировании.



— Вы упомянули Федерера. Можете объяснить, почему он играет в свой лучший теннис в 36 лет?

— А я не уверен, что он играет в свой лучший теннис. Скорее, он играет в свой самый эффективный теннис. Для меня Роджер Федерер – лучший игрок, потому он очень силён тактически. И его тактика заключается не только в том, чтобы быть самому лучшим игроком, а чтобы сделать своего соперника худшим. Не думаю, что Роджер был таким же в прошлом, но сейчас он отлично с этим справляется.

— Как вы думаете, сможет ли Надаль снова выиграть у Роджера Федерера? Ведь в прошлом году он проиграл швейцарцу все матчи.

— Я думаю, что Надалю нужно терпение, потому что Федерер сейчас играет так же хорошо, как в прошлом году, и вряд ли кто-то может победить Роджера, когда он показывает такой теннис. Надаль должен быть осторожным, чтобы не попадать в его ловушки. Федерер будет заставлять Рафаэля играть более агрессивно, розыгрыши станут короче, и в конце концов это будет лучше для Федерера. Надалю нужно стараться затягивать розыгрыши, чтобы соперник побыстрее устал и начал совершать ошибки. Это будет нелегко, но это единственный шанс для Надаля, чтобы победить Федерера.