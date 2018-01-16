2-й день Australian Open. Шарапова вышла во второй круг! LIVE

Шарапова, Донской, Вавринка, Джокович и Веснина выиграли, Блинкова и Раонич проиграли, Федерер и другие сражаются во второй день АО.

Australian Open. Мужская сетка

Australian Open. Женская сетка

9:57. Во второй партии Наталья первой сделала брейк — 3:2, но затем проиграла 4 гейма подряд. Больше соперницы она ошибалась. Соотношение винерсов и невынужденных ошибок — 5/19 и 6/13. Посмотрим, что будет дальше.

9:45. Настоящая битва у Медведева с Коккинакисом. Россиянин выиграл первый сет и вёл во втором с брейком — 6:2, 4:2, однако дело дошло до тай-брейка. В результате пока по одной партии в копилке у соперников. Начинается третья.

9:25. Одного брейка хватило Наталье Вихлянцевой, чтобы выиграть первый сет у Леси Цуренко. Следите дальше за ходом матча в нашей текстовой трансляции.

9:15. Румынка Симона Халеп подвернула правую ногу. Жуткие кадры.

9:10. Выиграл свой первый матч после возвращения и Новак Джокович.

9:00. Первый матч после операции на колене выиграл Стэн Вавринка.

8:50. А на корте номер 5 появилась россиянка Наталья Вихлянцева. Ей играть против Леси Цуренко.

8:45. Канадка Эжени Бушар обыграла Осеан Доден — 6:3, 7:6. Она прервала серию из 9 поражений.

8:40. Ещё один представитель России, Даниил Медведев, выиграл первый сет у Танаси Коккинакиса — 6:2.

8:35. Россиянин Евгений Донской в трёх сетах управился с Флорианом Майером — 6:4, 6:4, 6:4. Дальше ему играть с победителем пары Себальос — Фоньини.

8:25. 17-й номер посева американка Мэдисон Кис проходит во второй круг.

8:10. Россиянин Даниил Медведев, который в Сиднее всего пару дней назад завоевал свой первый профессиональный титул в карьере, начал борьбу против австралийца Танаси Коккинакиса.

7:45. Бельгиец Давид Гоффен завершил победой свой поединок против немца Маттиаса Бахингера.

7:35. Похоже, в скором времени мы всё-таки увидим Викторию Азаренко на корте.

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7:30. Сегодня у Моники Пуиг день отдыха — можно полюбоваться жарким Мельбурном.

7:25. Россиянин Евгений Донской выиграл первый сет у Флориана Майера и уже повёл с брейком во втором — 6:4, 1:0.

7:20. Тем временем Стэн Вавринка выиграл уже два сета у Беранкиса.

7:15. На Арене Маргарет Корт Новак Джокович начал матч против Дональда Янга.

7:00. Благодаря сегодняшней победе Шарапова поднимется на 6 мест и будет уже 42-й.

6:45. На том же корте, что и Елена Веснина, вышел играть ещё один представитель России — Евгений Донской. Его соперник — Флориан Майер.

6:35. Канадец Милош Раонич в итоге проиграл в четырёх сетах словаку Лацко.

6:32. Ну а Елене Весниной дальше играть с победительницей пары Осака — Кучова.

6:27. Непростой матч провела Мария Шарапова. В первом сете всё по большому счёту получалось, Шарапова много атаковала, вела игру, во второй партии россиянка начала очень неудачно и допускала одну ошибку за другой, в какой-то момент на два удара навылет было 10 невынужденных ошибок, но затем Шарапова смогла прибавить и вторую половину сета провела куда убедительнее. Нельзя сказать, что всё получилось, безусловно есть в чём прибавлять, но всё же в целом россиянка показала неплохую игру. Дальше россиянке играть с победительницей пары Лепченко — Севастова.

6:22. Синхронно выиграли две россиянки — Мария Шарапова и Елена Веснина (у Онс Жабер). Отлично!

6:13. Начинает появляться расписание на среду. Россиянка Анастасия Павлюченкова сыграет первым запуском Hisense Arena — в 3.00 по московскому времени.

6:08. Американец Сэм Куэрри (13) уверенно обыграл испанца Фелисьяно Лопеса в трёх сетах.

5:53. Тем временем Мария проигрывает Марии во втором сете. Уже не та, что в первом. А наоборот.

5:46. Бывшая чемпионка турнира и первая ракетка мира Анжелика Кербер в двух сетах обыграла соотечественницу Фридзам.

5:44. Уже проигрывает по сетам Милош Раонич словаку Лукашу Лацко — 1:2.

5:38. Чуть более получаса потребовалось Шараповой, чтобы выиграть партию. Хороший сет провела Мария, если взять за скобки один гейм в начале партии. Татьяна почти постоянно играет в обороне, при этом она довольно много ошибается, один из геймов она и вовсе проиграла на одних неточностях, в том числе двух двойных, а Шарапова действует первым номером — 6:1. Следим дальше.

5:30. Испанец Фернандо Вердаско на корте 7 в трех сетах обыграл соотечественника Роберто Баутиста-Агута — 6:1, 7:5, 7:5.

5:20. На Род Лэйвер Арене начал борьбу немец Саша Зверев против итальянца Томаса Фабьяно.

5:10. Россиянка Елена Веснина начала на корте 5 матч против Онс Жабер из Туниса.

4:55. Чешка Каролина Плишкова прошла во второй круг. За два сета она наколотила 7 эйсов, а значит внесёт сегодня на счет благотворительного фонда 700 долларов.

4:45. А минут через 15 на том же корте начнут свой матч Мария Шарапова и Татьяна Мария. Этот поединок бы будем вести в режиме текстовой трансляции. Следите!

4:43. На Арене Маргарет Корт француженка Каролин Гарсия в двух сетах выиграла у немки Виттёфт.

4:40. Чешка Люси Шафаржова обыграла в двух сетах австралийку Айлу Томлянович. Дальше ей играть с победительницей пары Кырстя — Дияс.

4:30. Испанец Рафаэль Надаль сегодня свободен от игр, но тренировки никто не отменял.

4:20. Наколотив 37 винерсов, Йохана Конта разгромила американку Бренгл. Дальше ей играть с ещё одной представительницей США — Перой.

4:15. Ну а в рядах российских игроков сегодня уже есть первая потеря. Анна Блинкова (Q) должна была играть с соотечественницей Маргаритой Гаспарян (SR), но та снялась с турнира, её заменила американка Бернарда Пера (LL), которая разгромила Блинкову чуть более чем за час — 6:2, 6:2.

4:10. Первый сет после травмы выиграл Милош Раонич, правда, на тай-брейке.

4:05. Во вторник вступит в борьбу на турнире первая ракетка мира Симона Халеп. Она не только поборется за титул, но ещё и постарается сохранить за собой теннисный трон, с которого её может сместить сразу 5 соперниц.

4:00. Сегодня возвращается после травмы и Стэн Вавринка. Болельщики выстроились на тренировке теннисиста в очередь за совместными фотографиями.

3:55. Потренировался сегодня и Новак Джокович вместе со своим наставником Андре Агасси. Серб не играл с Уимблдона из-за травмы. Он выступит на той же Арене Маргарет Корт вслед за Марией Шараповой.

3:50. Ну а сама Мария Шарапова в эти дни много тренируется.

3:45. Сегодняшняя соперница Марии Шараповой — немка Татьяна Мария — побывала перед стартом турнира в мельбурнском океанариуме.

3:40. Посмотрите, кто следит за Australian Open. Это словацкая теннисистка Ярмила Вулф, урождённая Гайдошова, которая недавно стала мамой и пока находится в отпуске по уходу за ребёнком.

3:30. Самым быстрым бегуном среди теннисистов является испанец Роберто Баутиста-Агут. Он сейчас вышел на матч против соотечественника Фернандо Вердаско и уже проигрывает в первом сете — 0:4.

3:25. С замечательной инициативой выступила бывшая первая ракетка мира Каролина Плишкова. Во время всего Australian Open она будет вносить по 100 долларов за каждый сделанный ею эйс в фонд помощи детям с онкологическими заболеваниями.

3:20. После пропущенного US Open канадец Милош Раонич спустя 6 месяцев вновь выступает на турнире «Большого шлема». Кстати, он сразу повёл у Лукаша Лацко — 3:0.

3:15. Следим внимательно за Ареной Маргарет Корт, где сейчас начали играть Каролин Гарсия и Карина Виттёфт, поскольку вторым запуском за ними будет играть Мария Шарапова.

3:10. Сегодня погода солнечная в Мельбурне. Завершаются разминки на всех кортах. Почитайте пока интервью с Матсом Виландером, который рассказал много интересного про российских теннисистов.

«Рублёв, Медведев и Хачанов – игроки, которых давно ждали» Матс Виландер – о шансах Шараповой вернуться в топ, перспективах Касаткиной, Рублёва, Хачанова и Медведева.

3:00. Приветствуем всех поклонников тенниса! Приглашаем вас следить за Australian Open-2018 в нашей онлайн-трансляции. В Мельбурне стартует второй игровой день первого турнира «Большого шлема» в новом сезоне. Свои матчи проведут Мария Шарапова, Наталья Вихлянцева, Анна Калинская, Елена Веснина и другие. Игровой день начнётся в 03:00 по московскому времени.