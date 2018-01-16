Рублёв против греческой торсиды. Анонс 3-го дня Australian Open

В среду, 17 января, на первом в сезоне турнире «Большого шлема» Australian Open стартуют состязания в парах и начнётся второй круг в одиночном разряде. В этот день матчи проведут участники верхней половины сетки у мужчин и нижней – у женщин. В числе прочих это и представители топ-10 – Рафаэль Надаль (1), Каролина Возняцки (2), Григор Димитров (3), Элина Свитолина (4), Марин Чилич (6), Елена Остапенко (7) и Пабло Карреньо-Буста (10).
Сыграют в среду и трое россиян – Анастасия Павлюченкова (15), Дарья Касаткина (22) и Андрей Рублёв (30). Пока их соперники (Бондаренко, Линетт, Багдатис) не кажутся непроходимыми, но, допустим, Рублёву придёт противостоять не только Маркосу, но и многочисленной греческой диаспоре, которая год от года гонит Багдатиса вперёд, и далеко не каждый теннисист справляется с таким давлением.
Предлагаем вашему вниманию расписание 18 самых интересных матчей дня с историей встреч соперников и прогнозами.
Australian Open. День 3-й. 17 января, среда. Начало матчей в 11:00 (3:00 мск)
Мужчины. 2-й круг. Сетка
Женщины. 2-й круг. Сетка
Парный разряд. Мужчины. 1-й круг. Сетка
Парный разряд. Женщины. 1-й круг. Сетка
Rod Laver Arena
Катержина Синякова (Чехия) — Элина Свитолина (Украина, 4)
Rod Laver Arena. 1-й запуск (3:00).
Личные встречи: 0-1 (US Open-2017).
Рейтинг: 59-4.
Прогноз букмекеров: 4.55 – 1.18.
Прогноз «Чемпионата»: победа Свитолиной в трёх сетах.
Яна Фетт (Хорватия) — Каролина Возняцки (Дания, 2)
Rod Laver Arena. 2-й запуск (около 4:30).
Личные встречи: 0-0. Рейтинг: 119-2.
Прогноз букмекеров: 8.54 – 1.05.
Прогноз «Чемпионата»: победа Возняцки в двух сетах.
Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Леонардо Майер (Аргентина)
Rod Laver Arena. 3-й запуск (около 6:00).
Личные встречи: 4-0 (Индиан-Уэллс-2012, Акапулько, Индиан-Уэллс (отказ) – 2013, «Ролан Гаррос»-2014, US Open-2017).
Рейтинг: 1-52.
Прогноз букмекеров: 1.02 – 11.40.
Прогноз «Чемпионата»: победа Надаля в трёх сетах.
Григор Димитров (Болгария, 3) — Маккензи Макдональд (США, Q)
Rod Laver Arena. 4-й запуск (не ранее 11:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 3-186.
Прогноз букмекеров: 1.01 – 11.90.
Прогноз «Чемпионата»: победа Димитрова в трёх сетах.
Margaret Court Arena
Марта Костюк (Украина, Q) — Оливия Роговска (Австралия, WC)
Margaret Court Arena. 1-й запуск (3:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 521-168.
Прогноз букмекеров: 1.70 – 2.07.
Прогноз «Чемпионата»: победа Костюк в трёх сетах.
Денис Шаповалов (Канада) — Жо-Вильфрид Цонга (Франция, 15)
Margaret Court Arena. 2-й запуск (около 4:30).
Личные встречи: 1-0 (US Open-2017).
Рейтинг: 50-15.
Прогноз букмекеров: 2.46 – 1.51.
Прогноз «Чемпионата»: победа Цонги в пяти сетах.
Елена Остапенко (Латвия, 7) — Дуань Инъин (Китай)
Margaret Court Arena. 3-й запуск (около 6:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 7-100.
Прогноз букмекеров: 1.28 – 3.47.
Прогноз «Чемпионата»: победа Остапенко в двух сетах.
Ализе Корне (Франция) — Юлия Гёргес (Германия, 12)
Margaret Court Arena. 4-й запуск (не ранее 11:00).
Личные встречи: 0-5 (Бад-Гаштайн-2010, Окленд, Даллас-2011, Ухань-2015, Штутгарт-2016).
Рейтинг: 42-12.
Прогноз букмекеров: 4.29 – 1.19.
Прогноз «Чемпионата»: победа Гёргес в двух сетах.
Александр Долгополов (Украина) — Мэттью Эбден (Австралия)
Margaret Court Arena. 5-й запуск (около 12:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 37-78.
Прогноз букмекеров: 1.42 – 2.73.
Прогноз «Чемпионата»: победа Долгополова в пяти сетах.
Hisense Arena
Анастасия Павлюченкова (Россия, 15) — Катерина Бондаренко (Украина)
Hisense Arena. 1-й запуск (3:00).
Личные встречи: 2-1 (Токио-2010, Баку-2015 – Индиан-Уэллс-2016).
Рейтинг: 18-94.
Прогноз букмекеров: 1.37 – 2.92.
Прогноз «Чемпионата»: победа Павлюченковой в трёх сетах.
Жоау Соуза (Португалия) — Марин Чилич (Хорватия, 6)
Hisense Arena. 3-й запуск (около 6:00).
Личные встречи: 0-3 (Мадрид, Пекин-2014, Цинциннати-2015).
Рейтинг: 70-6.
Прогноз букмекеров: 6.99 – 1.08.
Прогноз «Чемпионата»: победа Чилича в четырёх сетах.
Show Court 2
Магда Линетт (Польша) — Дарья Касаткина (Россия, 22)
Show Court 2. 2-й запуск (около 5:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 74-25.
Прогноз букмекеров: 3.70 – 1.25.
Прогноз «Чемпионата»: победа Касаткиной в трёх сетах.
Текстовая трансляция
Маркос Багдатис (Кипр, LD) — Андрей Рублёв (Россия, 30)
Show Court 2. 4-й запуск (около 8:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 123-32.
Прогноз букмекеров: 3.17 – 1.32.
Прогноз «Чемпионата»: победа Рублёва в четырёх сетах.
Текстовая трансляция
Show Court 3
Пабло Карреньо-Буста (Испания, 10) — Жиль Симон (Франция)
Show Court 3. 1-й запуск (3:00).
Личные встречи: 2-2 (Эшторил-2016, Рим-2017 – Мадрид, Шанхай-2016).
Рейтинг: 11-57.
Прогноз букмекеров: 1.99 – 1.76.
Прогноз «Чемпионата»: победа Симона в пяти сетах.
Кайя Канепи (Эстония) — Моника Пуиг (Пуэрто-Рико)
Show Court 3. 4-й запуск (около 8:30).
Личные встречи: 1-0 (Хобарт-2015).
Рейтинг: 79-58.
Прогноз букмекеров: 1.36 – 2.98.
Прогноз «Чемпионата»: победа Пуиг в трёх сетах.
Court 8
Мона Бартель (Германия) — Анетт Контавейт (Эстония, 32)
Court 8. 3-й запуск (около 7:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 53-33.
Прогноз букмекеров: 2.91 – 1.38.
Прогноз «Чемпионата»: победа Контавейт в трёх сетах.
Court 13
Кайл Эдмунд (Великобритания) — Денис Истомин (Узбекистан)
Court 13. 2-й запуск (около 4:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 49-60.
Прогноз букмекеров: 1.40 – 2.82.
Прогноз «Чемпионата»: победа Эдмунда в четырёх сетах.
Court 14
Николоз Басилашвили (Грузия) — Рубен Бемельманс (Бельгия, Q)
Court 14. 1-й запуск (3:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 61-117.
Прогноз букмекеров: 1.90 – 1.84.
Прогноз «Чемпионата»: победа Басилашвили в пяти сетах.