Рублёв против греческой торсиды. Анонс 3-го дня Australian Open

Трое россиян – Павлюченкова, Касаткина и Рублёв, – а также Надаль, Возняцки, Свитолина, Димитров, Чилич сыграют на Australian Open в среду.

В среду, 17 января, на первом в сезоне турнире «Большого шлема» Australian Open стартуют состязания в парах и начнётся второй круг в одиночном разряде. В этот день матчи проведут участники верхней половины сетки у мужчин и нижней – у женщин. В числе прочих это и представители топ-10 – Рафаэль Надаль (1), Каролина Возняцки (2), Григор Димитров (3), Элина Свитолина (4), Марин Чилич (6), Елена Остапенко (7) и Пабло Карреньо-Буста (10).

2-й день Australian Open. Шарапова вышла во второй круг. Как это было Шарапова, Донской, Вавринка, Джокович, Федерер, Хачанов, Донской, Медведев и Веснина выиграли, Блинкова, Вихлянцева и Раонич проиграли.

Сыграют в среду и трое россиян – Анастасия Павлюченкова (15), Дарья Касаткина (22) и Андрей Рублёв (30). Пока их соперники (Бондаренко, Линетт, Багдатис) не кажутся непроходимыми, но, допустим, Рублёву придёт противостоять не только Маркосу, но и многочисленной греческой диаспоре, которая год от года гонит Багдатиса вперёд, и далеко не каждый теннисист справляется с таким давлением.

Предлагаем вашему вниманию расписание 18 самых интересных матчей дня с историей встреч соперников и прогнозами.

Australian Open. День 3-й. 17 января, среда. Начало матчей в 11:00 (3:00 мск)



Мужчины. 2-й круг. Сетка



Женщины. 2-й круг. Сетка



Парный разряд. Мужчины. 1-й круг. Сетка



Парный разряд. Женщины. 1-й круг. Сетка

Rod Laver Arena

Катержина Синякова (Чехия) — Элина Свитолина (Украина, 4)

Rod Laver Arena. 1-й запуск (3:00).

Личные встречи: 0-1 (US Open-2017).

Рейтинг: 59-4.

Прогноз букмекеров: 4.55 – 1.18.

Прогноз «Чемпионата»: победа Свитолиной в трёх сетах.



Яна Фетт (Хорватия) — Каролина Возняцки (Дания, 2)

Rod Laver Arena. 2-й запуск (около 4:30).

Личные встречи: 0-0. Рейтинг: 119-2.

Прогноз букмекеров: 8.54 – 1.05.

Прогноз «Чемпионата»: победа Возняцки в двух сетах.



Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Леонардо Майер (Аргентина)

Rod Laver Arena. 3-й запуск (около 6:00).

Личные встречи: 4-0 (Индиан-Уэллс-2012, Акапулько, Индиан-Уэллс (отказ) – 2013, «Ролан Гаррос»-2014, US Open-2017).

Рейтинг: 1-52.

Прогноз букмекеров: 1.02 – 11.40.

Прогноз «Чемпионата»: победа Надаля в трёх сетах.

Григор Димитров (Болгария, 3) — Маккензи Макдональд (США, Q)

Rod Laver Arena. 4-й запуск (не ранее 11:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 3-186.

Прогноз букмекеров: 1.01 – 11.90.

Прогноз «Чемпионата»: победа Димитрова в трёх сетах.

Margaret Court Arena

Марта Костюк (Украина, Q) — Оливия Роговска (Австралия, WC)

Margaret Court Arena. 1-й запуск (3:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 521-168.

Прогноз букмекеров: 1.70 – 2.07.

Прогноз «Чемпионата»: победа Костюк в трёх сетах.



Денис Шаповалов (Канада) — Жо-Вильфрид Цонга (Франция, 15)

Margaret Court Arena. 2-й запуск (около 4:30).

Личные встречи: 1-0 (US Open-2017).

Рейтинг: 50-15.

Прогноз букмекеров: 2.46 – 1.51.

Прогноз «Чемпионата»: победа Цонги в пяти сетах.



Елена Остапенко (Латвия, 7) — Дуань Инъин (Китай)

Margaret Court Arena. 3-й запуск (около 6:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 7-100.

Прогноз букмекеров: 1.28 – 3.47.

Прогноз «Чемпионата»: победа Остапенко в двух сетах.

Ализе Корне (Франция) — Юлия Гёргес (Германия, 12)

Margaret Court Arena. 4-й запуск (не ранее 11:00).

Личные встречи: 0-5 (Бад-Гаштайн-2010, Окленд, Даллас-2011, Ухань-2015, Штутгарт-2016).

Рейтинг: 42-12.

Прогноз букмекеров: 4.29 – 1.19.

Прогноз «Чемпионата»: победа Гёргес в двух сетах.



Александр Долгополов (Украина) — Мэттью Эбден (Австралия)

Margaret Court Arena. 5-й запуск (около 12:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 37-78.

Прогноз букмекеров: 1.42 – 2.73.

Прогноз «Чемпионата»: победа Долгополова в пяти сетах.

Hisense Arena

Анастасия Павлюченкова (Россия, 15) — Катерина Бондаренко (Украина)

Hisense Arena. 1-й запуск (3:00).

Личные встречи: 2-1 (Токио-2010, Баку-2015 – Индиан-Уэллс-2016).

Рейтинг: 18-94.

Прогноз букмекеров: 1.37 – 2.92.

Прогноз «Чемпионата»: победа Павлюченковой в трёх сетах.

Жоау Соуза (Португалия) — Марин Чилич (Хорватия, 6)

Hisense Arena. 3-й запуск (около 6:00).

Личные встречи: 0-3 (Мадрид, Пекин-2014, Цинциннати-2015).

Рейтинг: 70-6.

Прогноз букмекеров: 6.99 – 1.08.

Прогноз «Чемпионата»: победа Чилича в четырёх сетах.

Show Court 2

Магда Линетт (Польша) — Дарья Касаткина (Россия, 22)

Show Court 2. 2-й запуск (около 5:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 74-25.

Прогноз букмекеров: 3.70 – 1.25.

Прогноз «Чемпионата»: победа Касаткиной в трёх сетах.

Текстовая трансляция

Маркос Багдатис (Кипр, LD) — Андрей Рублёв (Россия, 30)

Show Court 2. 4-й запуск (около 8:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 123-32.

Прогноз букмекеров: 3.17 – 1.32.

Прогноз «Чемпионата»: победа Рублёва в четырёх сетах.

Текстовая трансляция

«Рублёв, Медведев и Хачанов – игроки, которых давно ждали» Матс Виландер в эксклюзивном интервью «Чемпионату» о шансах Шараповой попасть в топ, перспективах Касаткиной, Рублёва, Хачанова, Медведева.

Show Court 3

Пабло Карреньо-Буста (Испания, 10) — Жиль Симон (Франция)

Show Court 3. 1-й запуск (3:00).

Личные встречи: 2-2 (Эшторил-2016, Рим-2017 – Мадрид, Шанхай-2016).

Рейтинг: 11-57.

Прогноз букмекеров: 1.99 – 1.76.

Прогноз «Чемпионата»: победа Симона в пяти сетах.



Кайя Канепи (Эстония) — Моника Пуиг (Пуэрто-Рико)

Show Court 3. 4-й запуск (около 8:30).

Личные встречи: 1-0 (Хобарт-2015).

Рейтинг: 79-58.

Прогноз букмекеров: 1.36 – 2.98.

Прогноз «Чемпионата»: победа Пуиг в трёх сетах.

Court 8

Мона Бартель (Германия) — Анетт Контавейт (Эстония, 32)

Court 8. 3-й запуск (около 7:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 53-33.

Прогноз букмекеров: 2.91 – 1.38.

Прогноз «Чемпионата»: победа Контавейт в трёх сетах.

Court 13

Кайл Эдмунд (Великобритания) — Денис Истомин (Узбекистан)

Court 13. 2-й запуск (около 4:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 49-60.

Прогноз букмекеров: 1.40 – 2.82.

Прогноз «Чемпионата»: победа Эдмунда в четырёх сетах.

Court 14

Николоз Басилашвили (Грузия) — Рубен Бемельманс (Бельгия, Q)

Court 14. 1-й запуск (3:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 61-117.

Прогноз букмекеров: 1.90 – 1.84.

Прогноз «Чемпионата»: победа Басилашвили в пяти сетах.