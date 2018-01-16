Разведка боем. Джокович, Касаткина, Веснина радуют новых наставников

На Australian Open прошли матчи первого круга, и значит болельщикам и специалистам уже можно начать обсуждать перспективы тех теннисистов, которые в межсезонье поменяли наставников.

«Клиент» Джоковича стал его тренером

Трансферы бывают не только в игровых видах спорта. В теннисе в декабре тоже открывается «трансферное окно». Многие игроки меняются наставниками, а кто-то из теннисистов, завершивших карьеру, переходит на тренерскую работу. Сложно выделить самую яркую перестановку, но больше всего разговоров ходило о Новаке Джоковиче, который теперь работает не только с Андре Агасси, но и с Радеком Штепанеком. В 2017 году чех завершил карьеру и практически сразу стал тренером Новака. Конечно, они отлично друг друга знали, поскольку часто встречались на корте: из 14 матчей Радек выиграл всего один. Пожалуй, наиболее яркой стала игра на US Open-2007, в которой Джокович выиграл 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 5:7, 7:5, 7:6 (7:2). В том числе они играли и в прошедшем сезоне. «Радек — один из моих самых близких друзей в туре. Я всегда поражался его решительности, страсти и любви к теннису, – признаётся серб. – У него немало опыта и знаний. На протяжении многих лет он играл на высоком уровне. Я очень рад объединению наших сил. Мне предстоит проделать большой путь к прежним позициям, и мы понимаем, что нужно двигаться вперёд, шаг за шагом, и спешить не стоит».

Что может дать шестикратному чемпиону Australian Open человек, проигравший ему в 13 встречах из 14? Об этом пока говорить рано, но дебют обновленной команды Джоковича вышел отличным. Свой первый официальный матч с Уимблдона Новак провёл в первом круге Australian Open против Дональда Янга и добился убедительной победы, а в боксе серба в это время бок о бок сидели Штепанек и Агасси. Было много вопросов относительно новой «безопасной» техники подброса мяча, которая призвана защитить локоть. Оказалось, что в скорости подачи Новак если и проиграл, то незначительно, так что шестикратный чемпион Мельбурна наверняка попробует вновь завоевать титул.

Азаренко без тренера, но с возможностью снова играть

Изменения в тренерском штабе произошли и у Виктории Азаренко. Бывший наставник Марии Шараповой Майкл Джойс больше не работает с белоруской, теперь он сотрудничает с Йоханной Контой. Джойс стал тренером Виктории в 2017 году, но толком поработать не удалось, поскольку Азаренко провела в прошлом сезоне всего два турнира. В декабре 2016 года Виктория родила ребёнка и планировала вернуться к летней американской серии, однако на деле она смогла это сделать на пару месяцев раньше — в июне. На Уимблдоне Азаренко выступила вполне успешно и проиграла лишь Симоне Халеп в 1/8 финала, но больше на корт не выходила. Дело в том, что из-за судебной тяжбы по поводу опеки над сыном Виктория не могла выехать за пределы Калифорнии. Почему мы говорим в прошедшем времени? Потому что во вторник, 16 января, появилась информация, что суд вынес решение в пользу теннисистки, а это значит, что, вероятно, скоро она сможет продолжить свою карьеру.

«Второе дыхание» Кербер

Как мы уже сказали, Джойс начал работать с Контой, а она, соответственно, рассталась с Уимом Фиссеттом, который в свою очередь перешёл к другой топ-теннисистке: Анжелике Кербер. Тренерская карьера Уима Фиссетта впечатляет: он успел поработать с Ким Клейстерс, Сабиной Лисицки, Симоной Халеп, Азаренко и Сарой Эррани. С Кербер он сотрудничает всего пару недель, но результат налицо. Немка, провалившая прошлый сезон, блестяще начала этот: вместе с Сашей Зверевым она дошла до финала Кубка Хопмана, затем выиграла титул в Сиднее, а на Australian Open является одной из фавориток, даже несмотря на 21-й номер посева. В первом матче в Мельбурне она эти прогнозы оправдала, выиграв у соотечественницы Анны-Лены Фридзам. Похоже, с новым наставником у Кербер открывается «второе дыхание».

Подруга Вавринки ждёт помощи от бывшего тренера Кербер

Кербер, соответственно, больше не работает с Торбеном Бельцом. Их сотрудничество началось ещё в 2003 году, хотя они прекращали его на семь лет в 2004-м и на два года в 2013-м. Теперь Бельц помогает Донне Векич. Пока что Донна больше известна как девушка Стэна Вавринки, но, возможно, с опытным тренером результаты хорватки пойдут в гору. Она ещё ни разу не доходила до четвёртого круга на «Шлеме», хотя играет в основе уже пять лет. От Векич давно ждут прорыва, может быть, он произойдёт в новом сезоне. В первом круге Australian Open она победила японку Хибино и дальше, по иронии судьбы, сыграет с… Кербер.

Серена делится с подругами даже… спарринг-партнёром

К молодым звёздочкам относится и Наоми Осака. Японка больше не работает с Дэвидом Тэйлором, её новым тренером стал Саша Бажин. Долгое время он был спарринг-партнёром Серены Уильямс. Они очень сдружились, и американка постоянно называла Бажина Большим Сашей. Но в какой-то момент Серена «передала» этого специалиста своим подругам по туру – Азаренко, а затем и Каролине Возняцки. Плоды сотрудничества с датчанкой оказались впечатляющими: Каролина после нескольких неудачных сезонов вернулась на вторую строчку и провела замечательный 2017 год. Но теперь Бажин будет стараться вывести на новый уровень молодую японку. В первом круге Мельбурна она в двух сетах обыграла Кристину Кучову.

Вынужденное расставание Остапенко и Медины

Тэйлор же теперь стал наставником Елены Остапенко. Латвийка громко заявила о себе в сезоне-2017, когда выиграла «Ролан Гаррос», но, конечно, ей нужно продолжать оттачивать своё мастерство. Так, стабильности Елене пока не хватает. В прошлом сезоне она полностью провалила американскую серию, затем прибавила в Азии, но на стыке двух сезонов опять начался спад, вылившийся в серию из четырёх поражений. В октябре она рассталась с Анабель Мединой-Гарригес, которая привела её к победе в Париже. Однако причина не в падении результатов, а в том, что испанку назначали на пост капитана сборной в Кубке Федерации. Сама она сказала, что ничего важнее для тренера быть не может. Сможет ли опытный Тэйлор повысить уровень игры Остапенко? По крайней мере, опытную Франческу Скьявоне, которая тоже когда-то становилась победительницей «Ролан Гаррос», латвийка в первом круге Australian Open-2018 обыграла уверенно.

Россияне обновляют составы команд

Сразу несколько изменений произошло в командах российских теннисистов. Карен Хачанов больше не сотрудничает с Гало Бланко. Известный испанский специалист теперь помогает Доминику Тиму. Карен в прошлом сезоне в какой-то момент попал в топ-30, но концовка совсем не задалась: 10 поражений в 14 матчах. Хачанов с этого сезона тренируется с 50-летним хорватом Ведраном Мартичем. Мартич ранее работал с Гораном Иванишевичем, а сейчас сотрудничает с Петрой Мартич. Теперь группа его подопечных пополнилась Кареном. Удобство для россиянина заключается в том, что ему не пришлось менять тренировочную базу – он по-прежнему готовится к турнирам в Испании. В первом круге Мельбурна Хачанов не отдал ни сета канадцу Петеру Полански, а во втором раунде для команды Карена предстоит настоящий экзамен: игра с Хуан-Мартином дель Потро.

Дарья Касаткина завершила выступления под руководством словака Владимира Платеника, теперь её наставником стал Филипп Дехэс. Почему она рассталась с Платеником? «Мы были вместе три года. Мы добились многого, но пару месяцев назад я поняла, что перестала прогрессировать. Мы поговорили и решили, что будет лучше, если мы прекратим сотрудничество. Я сразу подумала о Дехэсе, потому что знаю его с 17 лет», — рассказала Дарья. В первом круге Открытого чемпионата Австралии россиянка разгромила как раз словачку – Анну Шмидлову.

Рублёв против греческой торсиды. Анонс 3-го дня Australian Open Трое россиян – Павлюченкова, Касаткина и Рублёв, – а также Надаль, Возняцки, Свитолина, Димитров, Чилич сыграют на Australian Open в среду.

Наконец, Елена Веснина пригласила в команду Дмитрия Турсунова. «Пока что мне очень нравится с ним работать. Он знает теннис в деталях. Все ощущения, передвижение, вращение мяча. Меня сложно удивить, но он знает всё досконально, так что ему удалось привнести в команду что-то новое. Дмитрий любит говорить о теннисе. Мне всё очень нравится», — рассказала Веснина, которая продолжает находиться на связи с Андреем Чесноковым. Дебют Весниной и Турсунова в Мельбурне оказался успешным: трудная, но всё же победа над Онс Жабер.

Тренерская рокировка Плишковой и Стрыцовой

Любопытная рокировка произошла в стане чешских теннисисток. Каролина Плишкова и Барбора Стрыцова не без скандала поменялись тренерами. В конце прошлого сезона Стрыцова, по сути, обвинила свою соотечественницу в том, что та у неё «увела» наставника Томаша Крупа. После этого Давид Котыжа, получивший отставку у Каролины, перешёл в команду Барборы. Отметим также, что Ришар Гаске и Милош Раонич завершили сотрудничество с Серхи Бругейрой и Рикардо Пьятти, соответственно. А Кевин Андерсон нанял Брэда Стина, который в разное время работал с Джимом Курье, Андреем Медведевым, Себастьяном Грожаном и другими. Правда, пока это сотрудничество не помогло финалисту US Open улучшить позиции. В Мельбурне Кевин проиграл на старте в пяти сетах Кайлу Эдмунду.

Стрыцова: Плишкова сказала, что хочет работать с моим тренером. Он согласился

Так или иначе, но стартовавший Australian Open станет первой проверкой для новых дуэтов. Кто-то из игроков будет доволен своим выбором, кто разочаруется в нём и продолжит поиск наставника. Но в любом случае, первые серьёзные результаты работы можно будет ждать не сразу. И поклонникам всех вышеперечисленных теннисистов всё-таки стоит набраться терпения и дать тренеру и подопечному время на элементарную притирку.