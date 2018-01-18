4-й день Australian Open. Шарапова взяла реванш у Севастовой! LIVE

Онлайн-трансляция четвёртого дня Australian Open, в рамках которого играют Шарапова, Федерер, Хачанов, Халеп и другие.

Australian Open. Мужская сетка

Australian Open. Женская сетка

10:00. Новак Джокович идет дальше.

9:35. Уступила Екатерина Александрова американке Мэдисон Кис — 0:6, 1:6.

9:25. А вот и статистика матча Донской-Фоньини.

9:20. Россиянин Евгений Донской уступил итальянцу Фабио Фоньини в четырех сетах — 6:2, 3:6, 4:6, 1:6.

9:15. Жара… Что тут ещё сказать.

9:10. Небольшая статистика матча Хачанов — дель Потро

9:05. Уступил Карен Хачанов и второй сет дель Потро — 6:7 (4:7). Равный и интересный сет получился. Оба хорошо подавали. На приёме дель Потро имел чуть больше шансов, но в концовке предпочтительнее выглядел россиянин, он выполнил четыре эйса подряд. Однако на тай-брейке сильнее оказался аргентинец.

8:55. Екатерина Александрова вступила в борьбу с американкой Мэдисон Кис.

8:45. Болельщики могут поздравить Анжелику не только с победой, но и с юбилеем. Ей сегодня исполнилось 30 лет.

8:35. Немка Анжелика Кербер продолжила победную серию, обыграв хорватку Донну Векич. Теперь она сразится с Марией Шараповой.

8:30. На корте 8 вступил в борьбу Даниил Медведев.

8:20. Вот как болельщики поддерживают Новака Джоковича, который уступил первый сет Монфису — 4:6.

8:05. А Карен Хачанов уступил первый сет — 4:6. Отличный сет провёл дель Потро. Ему почти сразу удалось сделать брейк, а далее он в целом довольно уверенно держал свою подачу. Оба играют в активный теннис, много ударов навылет с задней линии, каждый пользуется своим форхендом. Хуан-Мартин пока чуть точнее.

8:00. Томаш Бердых вышел в третий круг и встретится с победителем матча Хуан-Мартин дель Потро — Карен Хачанов.

7:50. Теннисисты в Австралии нашли много новых друзей

7:30. Поразительный результат в женском теннисе. После того, как Андреа Петкович выиграла сет у Лорен Дэвис, она проиграла два следующих под ноль. Американка теперь ждёт, кто будет её следующей соперницей — Халеп или Бушар.

7:25. У нас идёт текстовая трансляция этого поединка. Можно за ним подробно следить.

7:20. На Hisense Arena вышли играть Хуан-Мартин дель Потро и Карен Хачанов. Они уже играли в этому году в Окленде. И там победил аргентинец.

7:15. На центральный корт вышли играть Новак Джокович и Гаэль Монфис.

7:10. Героический рывок совершил сегодня Доминик Тим. Он смог отыграться со счёта 0:2 по сетам в матче против Дениса Кудлы и выйти в третий круг.

7:05. Ещё одна сеяная теннисистка проиграла — Гарбинье Мугуруса. Причём она боролась за первое место по итогам турнира. Теперь она выбыла из числа претенденток.

6:55. Всего за 45 минут чешка Каролина Плишкова разгромила бразильянку Хаддад-Майю — 6:1, 6:1. Её следующая соперница определится в матче Шафаржова — Кырстя.

6:20. Самое популярное блюдо сейчас на турнире — мороженое, сообщает на Григор Димитров.

6:13. На Hisense Arena вышли Каролина Плишкова и Беатрис Хаддад-Майя. Чешка сразу повела — 4:0.

6:05. Догоняла-догоняла Гарбинье Мугуруса соперницу, с 1:4 и 2:5 перевела сет на тай-брейк, а там проиграла по всем статьям. Непростая ситуация для испанки.

5:55. Венгр Мартон Фучович всё-таки дожал Сэма Куэрри в четырёх сетах. Дальше ему играть с аргентинцем Киккером.

5:50. Справилась в итоге Агнешка Радваньска с украинкой Лесей Цуренко в трёх сетах. Дальше ей играть с победительницей пары Мугуруса — Шувэй.

5:45. С трудом француженка Каролин Гарсия одолела чешка Маркету Вондроушову и Чехии — 8:6 в третьем сете. Дальше ей играть с победительницей пары Лучич-Барони — Саснович.

5:25. Вот такие аппараты сейчас очень популярны в Мельбурне.

5:20. Очень жарко уже в Мельбурне. Леся Цуренко пытается спасаться полотенцем со льдом на переходах. Но она уже проигрывает в третьем сете Радваньской — 1:4.

5:10. Уже 2 сеяных теннисиста сегодня сошли с дистанции — Севастова и Конта. На очереди австриец Доминик Тим. Он уже проиграл два сета Денису Кудле.

5:05. Вслед за Шараповой на Арену Рода Лэйвера вышла испанка Гарбинье Мугуруса. Она играет против Се Шувэй из Китайского Тайбэя.

5:00. Хорошо знакомый россиянам по матчу Кубка Дэвиса венгр Мартон Фучович выиграл уже два сета у Сэма Куэрри, но проигрывает с брейком в третьем — 6:4, 7:6, 1:3.

4:55. После этой победы Мария Шарапова поднимется ещё на одно место в рейтинг-листе WTA и станет 41-й.

4:50. Лаки-лузер из США хорватского происхождения Бернарда Пера, которая заняла в сетке место травмированной россиянки Маргариты Гаспарян, сенсационно выбила из сетки Йоханну Конту и прошла уже в третий круг. Там ей играть с Барборой Стрыцовой, которая тоже только что закончила матч — против испанки Арруабаррены.

4:40. Отличный настрой сегодня показала Мария Шарапова. После стремительного первого сета немного она сбавила обороты, соперница тоже начала выигрывать. По 3 раза обменялись девушки брейками, в итоге судьба матча решилась на тай-брейке, где с третьего матчбола Мария дожала соперницу. Таким образом, россиянка добилась реванша за поражение на US Open. Дальше ей в субботу играть с победительницей пары Кербер — Векич.

4:25. Австриец Доминик Тим сенсационно проиграл первый сет на тай-брейке американцу Денису Кудле.

4:15. WTA официально заявила, что после Сингапура итоговый чемпионат с 2019 года переедет в китайский Шэньчжэнь, причём сразу на 10 лет!

4:00. Украинка Леся Цуренко разгромила в первом сете Агнешку Радваньскую.

3:45. А это потрясающие показатели Марии Шараповой в первом сете. Она просто в огне.

3:40. За 24 минуты разгромила Мария Шарапова соперницу в первом сете — 6:1. Чётко отыграла на своей подаче, отдав за сет всего два мяча. А вот на приёме она творила чудеса, особенно на второй подаче соперницы. Та взяла лишь 1 мяч из 9. Нередко такие приёмы были сразу навылет. Посмотрим, что будет дальше.

3:25. Этот кенгуру тоже внимательно следит за Australian Open.

3:15. Швейцарец Стэн Вавринка готов к игровому дню.

3:05. У нас сразу же начинается текстовая трансляция матча Марии Шараповой против Анастасии Севастовой. Следите за нашей текстовой трансляцией.

3:00. Приветствуем всех поклонников тенниса! Приглашаем вас следить за Australian Open-2018 в нашей онлайн-трансляции. В Мельбурне стартует четвёртый игровой день первого турнира «Большого шлема» в новом сезоне. Свои матчи проведут Мария Шарапова, Роджер Федерер, Карен Хачанов, Симона Халеп и другие. Игровой день начнётся в 03:00 по московскому времени.